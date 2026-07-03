SET max_memory_usage = 20000000000 ; CREATE TABLE lineorder_flat ENGINE = MergeTree ORDER BY (LO_ORDERDATE, LO_ORDERKEY) AS SELECT l . LO_ORDERKEY AS LO_ORDERKEY, l . LO_LINENUMBER AS LO_LINENUMBER, l . LO_CUSTKEY AS LO_CUSTKEY, l . LO_PARTKEY AS LO_PARTKEY, l . LO_SUPPKEY AS LO_SUPPKEY, l . LO_ORDERDATE AS LO_ORDERDATE, l . LO_ORDERPRIORITY AS LO_ORDERPRIORITY, l . LO_SHIPPRIORITY AS LO_SHIPPRIORITY, l . LO_QUANTITY AS LO_QUANTITY, l . LO_EXTENDEDPRICE AS LO_EXTENDEDPRICE, l . LO_ORDTOTALPRICE AS LO_ORDTOTALPRICE, l . LO_DISCOUNT AS LO_DISCOUNT, l . LO_REVENUE AS LO_REVENUE, l . LO_SUPPLYCOST AS LO_SUPPLYCOST, l . LO_TAX AS LO_TAX, l . LO_COMMITDATE AS LO_COMMITDATE, l . LO_SHIPMODE AS LO_SHIPMODE, c . C_NAME AS C_NAME, c . C_ADDRESS AS C_ADDRESS, c . C_CITY AS C_CITY, c . C_NATION AS C_NATION, c . C_REGION AS C_REGION, c . C_PHONE AS C_PHONE, c . C_MKTSEGMENT AS C_MKTSEGMENT, s . S_NAME AS S_NAME, s . S_ADDRESS AS S_ADDRESS, s . S_CITY AS S_CITY, s . S_NATION AS S_NATION, s . S_REGION AS S_REGION, s . S_PHONE AS S_PHONE, p . P_NAME AS P_NAME, p . P_MFGR AS P_MFGR, p . P_CATEGORY AS P_CATEGORY, p . P_BRAND AS P_BRAND, p . P_COLOR AS P_COLOR, p . P_TYPE AS P_TYPE, p . P_SIZE AS P_SIZE, p . P_CONTAINER AS P_CONTAINER, d . D_YEAR AS D_YEAR, d . D_YEARMONTHNUM AS D_YEARMONTHNUM, d . D_YEARMONTH AS D_YEARMONTH, d . D_WEEKNUMINYEAR AS D_WEEKNUMINYEAR FROM lineorder AS l INNER JOIN customer AS c ON c . C_CUSTKEY = l . LO_CUSTKEY INNER JOIN supplier AS s ON s . S_SUPPKEY = l . LO_SUPPKEY INNER JOIN part AS p ON p . P_PARTKEY = l . LO_PARTKEY INNER JOIN date AS d ON d . D_DATEKEY = l . LO_ORDERDATE ;