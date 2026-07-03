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Le Star Schema Benchmark s’inspire globalement des tables et des requêtes de TPC-H, mais contrairement à TPC-H, il utilise un schéma en étoile. L’essentiel des données se trouve dans une gigantesque table de faits, entourée de plusieurs petites tables de dimension. Les requêtes joignent la table de faits à une ou plusieurs tables de dimension afin d’appliquer des critères de filtrage, par exemple MONTH = 'JANUARY'. Références :

Génération des données

Commencez par cloner le dépôt du Star Schema Benchmark et compiler le générateur de données :
Ensuite, générez les données. Le paramètre -s indique le facteur d’échelle. Par exemple, avec -s 100, 600 millions de lignes sont générées.

Créer des tables

Créez maintenant des tables dans ClickHouse :

Importation des données

Vous pouvez importer les données comme suit :

Table dénormalisée

Dans de nombreux cas d’usage de ClickHouse, plusieurs tables sont converties en une table unique aplatie et dénormalisée. Cette étape est facultative — ci-dessous, les requêtes sont présentées dans leur forme d’origine ainsi que dans une version réécrite pour la table dénormalisée.

Requêtes

Les requêtes sont générées à l’aide de ./qgen -s <scaling_factor>. Exemples de requêtes pour s = 100 :

Q1.1

Table dénormalisée :

Q1.2

Table dénormalisée :

Q1.3

Table dénormalisée :

Q2.1

Table dénormalisée :

Q2.2

Table dénormalisée :

Q2.3

Table dénormalisée :

Q3.1

Table dénormalisée :

Q3.2

Table dénormalisée :

Q3.3

Table dénormalisée :

Q3.4

Table dénormalisée :

Q4.1

Table dénormalisée :

Q4.2

Table dénormalisée :

Q4.3

Table dénormalisée :
Dernière modification le 3 juillet 2026