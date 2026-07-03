Pour comprendre pourquoi ClickHouse compresse si bien les données, nous vous recommandons de lire cet article. En bref, notre base de données orientée colonnes écrit les valeurs par colonne. Lorsque ces valeurs sont triées, les valeurs identiques se retrouvent côte à côte, et les algorithmes de compression tirent parti des motifs contigus dans les données. De plus, ClickHouse dispose de codecs et de types de données granulaires qui vous permettent d’affiner encore plus facilement la compression.La compression dans ClickHouse dépend de 3 facteurs principaux :
- La clé de tri
- Les types de données
- Les codecs utilisés
Prenons le jeu de données Stack Overflow comme exemple. Comparons les statistiques de compression des schémas suivants pour la table
Choisissez le bon type de données pour optimiser la compression
posts :
posts- Un schéma non optimisé en termes de types, sans clé de tri.
posts_v3- Un schéma optimisé en termes de types, avec le type et la taille en bits appropriés pour chaque colonne, et la clé de tri
(PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount).
posts, sans clé de tri.
SELECT name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'posts'
GROUP BY name
┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio────┐
│ Body │ 46.14 GiB │ 127.31 GiB │ 2.76 │
│ Title │ 1.20 GiB │ 2.63 GiB │ 2.19 │
│ Score │ 84.77 MiB │ 736.45 MiB │ 8.69 │
│ Tags │ 475.56 MiB │ 1.40 GiB │ 3.02 │
│ ParentId │ 210.91 MiB │ 696.20 MiB │ 3.3 │
│ Id │ 111.17 MiB │ 736.45 MiB │ 6.62 │
│ AcceptedAnswerId │ 81.55 MiB │ 736.45 MiB │ 9.03 │
│ ClosedDate │ 13.99 MiB │ 517.82 MiB │ 37.02 │
│ LastActivityDate │ 489.84 MiB │ 964.64 MiB │ 1.97 │
│ CommentCount │ 37.62 MiB │ 565.30 MiB │ 15.03 │
│ OwnerUserId │ 368.98 MiB │ 736.45 MiB │ 2 │
│ AnswerCount │ 21.82 MiB │ 622.35 MiB │ 28.53 │
│ FavoriteCount │ 280.95 KiB │ 508.40 MiB │ 1853.02 │
│ ViewCount │ 95.77 MiB │ 736.45 MiB │ 7.69 │
│ LastEditorUserId │ 179.47 MiB │ 736.45 MiB │ 4.1 │
│ ContentLicense │ 5.45 MiB │ 847.92 MiB │ 155.5 │
│ OwnerDisplayName │ 14.30 MiB │ 142.58 MiB │ 9.97 │
│ PostTypeId │ 20.93 MiB │ 565.30 MiB │ 27 │
│ CreationDate │ 314.17 MiB │ 964.64 MiB │ 3.07 │
│ LastEditDate │ 346.32 MiB │ 964.64 MiB │ 2.79 │
│ LastEditorDisplayName │ 5.46 MiB │ 124.25 MiB │ 22.75 │
│ CommunityOwnedDate │ 2.21 MiB │ 509.60 MiB │ 230.94 │
└───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────┘
Nous affichons ici à la fois la taille compressée et la taille non compressée. Toutes deux sont importantes. La taille compressée correspond à ce que nous devrons lire sur disque — et c’est ce que nous cherchons à minimiser pour améliorer les performances des requêtes (ainsi que le coût de stockage). Ces données devront ensuite être décompressées avant d’être lues. La taille non compressée dépend ici du type de données utilisé. Réduire cette taille permet de diminuer la surcharge mémoire des requêtes ainsi que la quantité de données à traiter, ce qui améliore l’utilisation des caches et, au final, le temps d’exécution des requêtes.
Remarque sur les parts `compact` et `wide`
Remarque sur les parts `compact` et `wide`
Si vous voyez des valeurs
compressed_size ou
uncompressed_size égales à
0, cela peut venir du fait que le type des
parts est
compact et non
wide (voir la description de
part_type dans
system.parts).
Le format des parts est contrôlé par les paramètres
min_bytes_for_wide_part
et
min_rows_for_wide_part. Cela signifie que si les données insérées
produisent une part qui ne dépasse pas les valeurs des paramètres ci-dessus, la part sera au format
compact plutôt
qu’au format
wide, et vous ne verrez pas les valeurs de
compressed_size ou
uncompressed_size.Pour le démontrer :
Requête
-- Créer une table avec des parts compactes
CREATE TABLE compact (
number UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY number
AS SELECT * FROM numbers(100000); -- Pas assez volumineux pour dépasser la valeur par défaut de min_bytes_for_wide_part = 10485760
-- Vérifier le type des parts
SELECT table, name, part_type from system.parts where table = 'compact';
-- Obtenir les tailles compressée et non compressée des colonnes pour la table compacte
SELECT name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'compact'
GROUP BY name;
-- Créer une table avec des parts wide
CREATE TABLE wide (
number UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY number
SETTINGS min_bytes_for_wide_part=0
AS SELECT * FROM numbers(100000);
-- Vérifier le type des parts
SELECT table, name, part_type from system.parts where table = 'wide';
-- Obtenir les tailles compressée et non compressée pour la table wide
SELECT name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'wide'
GROUP BY name;
réponse
┌─table───┬─name──────┬─part_type─┐
1. │ compact │ all_1_1_0 │ Compact │
└─────────┴───────────┴───────────┘
┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
1. │ number │ 0.00 B │ 0.00 B │ nan │
└────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
┌─table─┬─name──────┬─part_type─┐
1. │ wide │ all_1_1_0 │ Wide │
└───────┴───────────┴───────────┘
┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
1. │ number │ 392.31 KiB │ 390.63 KiB │ 1 │
└────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
La requête ci-dessus s’appuie sur la table
Pour résumer la taille totale de la table, nous pouvons simplifier la requête ci-dessus :
columns de la base de données système. Cette base de données, gérée par ClickHouse, regorge d’informations utiles, des métriques de performance des requêtes aux logs d’arrière-plan du cluster. Nous recommandons “System Tables and a Window into the Internals of ClickHouse” ainsi que les articles associés[1][2] pour les lecteurs curieux.
SELECT formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'posts'
En répétant cette requête pour
┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ 50.16 GiB │ 143.47 GiB │ 2.86 │
└─────────────────┴───────────────────┴───────┘
posts_v3, la table dont le type et la clé de tri ont été optimisés, nous constatons une réduction significative des tailles non compressée et compressée.
SELECT
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE `table` = 'posts_v3'
La ventilation complète des colonnes montre des gains considérables pour les colonnes
┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ 25.15 GiB │ 68.87 GiB │ 2.74 │
└─────────────────┴───────────────────┴───────┘
Body,
Title,
Tags et
CreationDate, obtenus en ordonnant les données avant la compression et en utilisant les types appropriés.
SELECT
name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE `table` = 'posts_v3'
GROUP BY name
┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio─┐
│ Body │ 23.10 GiB │ 63.63 GiB │ 2.75 │
│ Title │ 614.65 MiB │ 1.28 GiB │ 2.14 │
│ Score │ 40.28 MiB │ 227.38 MiB │ 5.65 │
│ Tags │ 234.05 MiB │ 688.49 MiB │ 2.94 │
│ ParentId │ 107.78 MiB │ 321.33 MiB │ 2.98 │
│ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │
│ AcceptedAnswerId │ 40.34 MiB │ 227.38 MiB │ 5.64 │
│ ClosedDate │ 5.93 MiB │ 9.49 MiB │ 1.6 │
│ LastActivityDate │ 246.55 MiB │ 454.76 MiB │ 1.84 │
│ CommentCount │ 635.78 KiB │ 56.84 MiB │ 91.55 │
│ OwnerUserId │ 183.86 MiB │ 227.38 MiB │ 1.24 │
│ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │
│ FavoriteCount │ 19.77 KiB │ 147.32 KiB │ 7.45 │
│ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │
│ LastEditorUserId │ 86.25 MiB │ 227.38 MiB │ 2.64 │
│ ContentLicense │ 2.17 MiB │ 57.10 MiB │ 26.37 │
│ OwnerDisplayName │ 5.95 MiB │ 16.19 MiB │ 2.72 │
│ PostTypeId │ 39.49 KiB │ 56.84 MiB │ 1474.01 │
│ CreationDate │ 181.23 MiB │ 454.76 MiB │ 2.51 │
│ LastEditDate │ 134.07 MiB │ 454.76 MiB │ 3.39 │
│ LastEditorDisplayName │ 2.15 MiB │ 6.25 MiB │ 2.91 │
│ CommunityOwnedDate │ 824.60 KiB │ 1.34 MiB │ 1.66 │
└───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────┘
Avec les codecs de compression de colonne, nous pouvons modifier l’algorithme (et ses paramètres) utilisé pour encoder et compresser chaque colonne. Les encodages et la compression fonctionnent de manière légèrement différente, tout en poursuivant le même objectif : réduire la taille des données. Les encodages appliquent une transformation aux données, en modifiant les valeurs à l’aide d’une fonction qui exploite les propriétés du type de données. À l’inverse, la compression utilise un algorithme générique pour compresser les données au niveau des octets. En général, les encodages sont appliqués avant la compression. Comme les différents encodages et algorithmes de compression sont efficaces sur différentes distributions de valeurs, il est essentiel de bien comprendre vos données. ClickHouse prend en charge un grand nombre de codecs et d’algorithmes de compression. Voici quelques recommandations par ordre d’importance :
Choisir le bon codec de compression pour une colonne
Voir ici pour plus d’options. Ci-dessous, nous spécifions le codec
|Recommendation
|Reasoning
ZSTD all the way
|La compression
ZSTD offre les meilleurs taux de compression.
ZSTD(1) devrait être le choix par défaut pour la plupart des types courants. Il est possible d’essayer des taux de compression plus élevés en modifiant la valeur numérique. Nous observons rarement des gains suffisants au-delà de 3 pour justifier le coût supplémentaire de la compression (insertions plus lentes).
Delta for date and integer sequences
|Les codecs basés sur
Delta fonctionnent bien lorsque vous avez des séquences monotones ou de petits deltas entre des valeurs consécutives. Plus précisément, le codec
Delta est efficace tant que les dérivées produisent de petits nombres. Sinon,
DoubleDelta mérite d’être essayé (cela apporte généralement peu si la dérivée de premier niveau obtenue avec
Delta est déjà très faible). Les séquences dont l’incrément monotone est uniforme se compressent encore mieux, par exemple les champs
DateTime.
Delta improves
ZSTD
ZSTD est un codec efficace sur des données delta ; inversement, l’encodage delta peut améliorer la compression
ZSTD. En présence de
ZSTD, les autres codecs apportent rarement un gain supplémentaire.
LZ4 over
ZSTD if possible
|Si vous obtenez une compression comparable entre
LZ4 et
ZSTD, privilégiez
LZ4, car il offre une décompression plus rapide et consomme moins de CPU. Cependant, dans la plupart des cas,
ZSTD surpasse nettement
LZ4. Certains de ces codecs peuvent être plus rapides en combinaison avec
LZ4, tout en offrant une compression similaire à celle de
ZSTD sans codec. Cela dépend toutefois des données et nécessite des tests.
T64 for sparse or small ranges
T64 peut être efficace sur des données clairsemées ou lorsque la plage de valeurs dans un block est faible. Évitez
T64 pour des nombres aléatoires.
Gorilla and
T64 for unknown patterns?
|Si les données suivent un pattern inconnu, il peut être utile d’essayer
Gorilla et
T64.
Gorilla for gauge data
Gorilla peut être efficace sur des données à virgule flottante, en particulier lorsqu’elles représentent des mesures de type Gauge, c.-à-d. des pics aléatoires.
Delta pour
Id,
ViewCount et
AnswerCount, en partant de l’hypothèse qu’ils seront corrélés linéairement avec la clé de tri et devraient donc bénéficier de l’encodage Delta.
Les améliorations apportées à la compression pour ces colonnes sont présentées ci-dessous :
CREATE TABLE posts_v4
(
`Id` Int32 CODEC(Delta, ZSTD),
`PostTypeId` Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta, ZSTD),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta, ZSTD),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC')
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount)
SELECT
`table`,
name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE (name IN ('Id', 'ViewCount', 'AnswerCount')) AND (`table` IN ('posts_v3', 'posts_v4'))
GROUP BY
`table`,
name
ORDER BY
name ASC,
`table` ASC
┌─table────┬─name────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ posts_v3 │ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │
│ posts_v4 │ AnswerCount │ 10.39 MiB │ 111.31 MiB │ 10.71 │
│ posts_v3 │ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │
│ posts_v4 │ Id │ 64.91 MiB │ 222.63 MiB │ 3.43 │
│ posts_v3 │ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │
│ posts_v4 │ ViewCount │ 52.72 MiB │ 222.63 MiB │ 4.22 │
└──────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
6 rows in set. Elapsed: 0.008 sec
Dans ClickHouse Cloud, nous utilisons par défaut l’algorithme de compression
Compression dans ClickHouse Cloud
ZSTD (avec une valeur par défaut de 1). Bien que la vitesse de compression de cet algorithme puisse varier selon le niveau de compression (plus il est élevé, plus la compression est lente), il présente l’avantage d’être toujours rapide à la décompression (avec une variation d’environ 20 %) et de pouvoir être parallélisé. Nos tests historiques indiquent également que cet algorithme est souvent suffisamment efficace et peut même surpasser
LZ4 combiné à un codec. Il fonctionne bien avec la plupart des types de données et des distributions de données ; il constitue donc un choix par défaut judicieux pour un usage général, ce qui explique pourquoi notre compression initiale est déjà excellente, même sans optimisation.