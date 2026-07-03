Choisir les algorithmes de compression de ClickHouse

L’un des secrets des performances des requêtes ClickHouse réside dans la compression.

Moins de données sur disque signifie moins d’E/S, donc des requêtes et des insertions plus rapides. Dans la plupart des cas, le surcoût en CPU d’un algorithme de compression est largement compensé par la réduction des E/S. Améliorer la compression des données doit donc être la première priorité lorsque vous cherchez à accélérer les requêtes ClickHouse.

Pour comprendre pourquoi ClickHouse compresse si bien les données, nous vous recommandons de lire cet article . En bref, notre base de données orientée colonnes écrit les valeurs par colonne. Lorsque ces valeurs sont triées, les valeurs identiques se retrouvent côte à côte, et les algorithmes de compression tirent parti des motifs contigus dans les données. De plus, ClickHouse dispose de codecs et de types de données granulaires qui vous permettent d’affiner encore plus facilement la compression.

La compression dans ClickHouse dépend de 3 facteurs principaux :

La clé de tri

Les types de données

Les codecs utilisés

Tous ces éléments sont configurés via le schéma.

​ Choisissez le bon type de données pour optimiser la compression

Prenons le jeu de données Stack Overflow comme exemple. Comparons les statistiques de compression des schémas suivants pour la table posts :

posts - Un schéma non optimisé en termes de types, sans clé de tri.

- Un schéma non optimisé en termes de types, sans clé de tri. posts_v3 - Un schéma optimisé en termes de types, avec le type et la taille en bits appropriés pour chaque colonne, et la clé de tri (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount) .

À l’aide des requêtes suivantes, nous pouvons mesurer la taille compressée et non compressée actuelle de chaque colonne. Examinons la taille du schéma initial posts , sans clé de tri.

SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'posts' GROUP BY name

┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio────┐ │ Body │ 46.14 GiB │ 127.31 GiB │ 2.76 │ │ Title │ 1.20 GiB │ 2.63 GiB │ 2.19 │ │ Score │ 84.77 MiB │ 736.45 MiB │ 8.69 │ │ Tags │ 475.56 MiB │ 1.40 GiB │ 3.02 │ │ ParentId │ 210.91 MiB │ 696.20 MiB │ 3.3 │ │ Id │ 111.17 MiB │ 736.45 MiB │ 6.62 │ │ AcceptedAnswerId │ 81.55 MiB │ 736.45 MiB │ 9.03 │ │ ClosedDate │ 13.99 MiB │ 517.82 MiB │ 37.02 │ │ LastActivityDate │ 489.84 MiB │ 964.64 MiB │ 1.97 │ │ CommentCount │ 37.62 MiB │ 565.30 MiB │ 15.03 │ │ OwnerUserId │ 368.98 MiB │ 736.45 MiB │ 2 │ │ AnswerCount │ 21.82 MiB │ 622.35 MiB │ 28.53 │ │ FavoriteCount │ 280.95 KiB │ 508.40 MiB │ 1853.02 │ │ ViewCount │ 95.77 MiB │ 736.45 MiB │ 7.69 │ │ LastEditorUserId │ 179.47 MiB │ 736.45 MiB │ 4.1 │ │ ContentLicense │ 5.45 MiB │ 847.92 MiB │ 155.5 │ │ OwnerDisplayName │ 14.30 MiB │ 142.58 MiB │ 9.97 │ │ PostTypeId │ 20.93 MiB │ 565.30 MiB │ 27 │ │ CreationDate │ 314.17 MiB │ 964.64 MiB │ 3.07 │ │ LastEditDate │ 346.32 MiB │ 964.64 MiB │ 2.79 │ │ LastEditorDisplayName │ 5.46 MiB │ 124.25 MiB │ 22.75 │ │ CommunityOwnedDate │ 2.21 MiB │ 509.60 MiB │ 230.94 │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────┘

Remarque sur les parts `compact` et `wide` compressed_size ou uncompressed_size égales à 0 , cela peut venir du fait que le type des parts est compact et non wide (voir la description de part_type dans compact plutôt qu’au format wide , et vous ne verrez pas les valeurs de compressed_size ou uncompressed_size . Si vous voyez des valeursouégales à, cela peut venir du fait que le type des parts estet non(voir la description dedans system.parts ). Le format des parts est contrôlé par les paramètres min_bytes_for_wide_part et min_rows_for_wide_part . Cela signifie que si les données insérées produisent une part qui ne dépasse pas les valeurs des paramètres ci-dessus, la part sera au formatplutôt qu’au format, et vous ne verrez pas les valeurs deou Pour le démontrer : Requête -- Créer une table avec des parts compactes CREATE TABLE compact ( number UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY number AS SELECT * FROM numbers( 100000 ); -- Pas assez volumineux pour dépasser la valeur par défaut de min_bytes_for_wide_part = 10485760 -- Vérifier le type des parts SELECT table , name , part_type from system . parts where table = 'compact' ; -- Obtenir les tailles compressée et non compressée des colonnes pour la table compacte SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'compact' GROUP BY name ; -- Créer une table avec des parts wide CREATE TABLE wide ( number UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY number SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0 AS SELECT * FROM numbers( 100000 ); -- Vérifier le type des parts SELECT table , name , part_type from system . parts where table = 'wide' ; -- Obtenir les tailles compressée et non compressée pour la table wide SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'wide' GROUP BY name ; réponse ┌─table───┬─name──────┬─part_type─┐ 1. │ compact │ all_1_1_0 │ Compact │ └─────────┴───────────┴───────────┘ ┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ 1. │ number │ 0.00 B │ 0.00 B │ nan │ └────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘ ┌─table─┬─name──────┬─part_type─┐ 1. │ wide │ all_1_1_0 │ Wide │ └───────┴───────────┴───────────┘ ┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ 1. │ number │ 392.31 KiB │ 390.63 KiB │ 1 │ └────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘

Nous affichons ici à la fois la taille compressée et la taille non compressée. Toutes deux sont importantes. La taille compressée correspond à ce que nous devrons lire sur disque — et c’est ce que nous cherchons à minimiser pour améliorer les performances des requêtes (ainsi que le coût de stockage). Ces données devront ensuite être décompressées avant d’être lues. La taille non compressée dépend ici du type de données utilisé. Réduire cette taille permet de diminuer la surcharge mémoire des requêtes ainsi que la quantité de données à traiter, ce qui améliore l’utilisation des caches et, au final, le temps d’exécution des requêtes.

columns de la base de données système. Cette base de données, gérée par ClickHouse, regorge d’informations utiles, des métriques de performance des requêtes aux logs d’arrière-plan du cluster. Nous recommandons La requête ci-dessus s’appuie sur la tablede la base de données système. Cette base de données, gérée par ClickHouse, regorge d’informations utiles, des métriques de performance des requêtes aux logs d’arrière-plan du cluster. Nous recommandons “System Tables and a Window into the Internals of ClickHouse” ainsi que les articles associés [1] [2] pour les lecteurs curieux.

Pour résumer la taille totale de la table, nous pouvons simplifier la requête ci-dessus :

SELECT formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'posts'

┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ │ 50.16 GiB │ 143.47 GiB │ 2.86 │ └─────────────────┴───────────────────┴───────┘

En répétant cette requête pour posts_v3 , la table dont le type et la clé de tri ont été optimisés, nous constatons une réduction significative des tailles non compressée et compressée.

SELECT formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE `table` = 'posts_v3'

┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ │ 25.15 GiB │ 68.87 GiB │ 2.74 │ └─────────────────┴───────────────────┴───────┘

La ventilation complète des colonnes montre des gains considérables pour les colonnes Body , Title , Tags et CreationDate , obtenus en ordonnant les données avant la compression et en utilisant les types appropriés.

SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE `table` = 'posts_v3' GROUP BY name

┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio─┐ │ Body │ 23.10 GiB │ 63.63 GiB │ 2.75 │ │ Title │ 614.65 MiB │ 1.28 GiB │ 2.14 │ │ Score │ 40.28 MiB │ 227.38 MiB │ 5.65 │ │ Tags │ 234.05 MiB │ 688.49 MiB │ 2.94 │ │ ParentId │ 107.78 MiB │ 321.33 MiB │ 2.98 │ │ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │ │ AcceptedAnswerId │ 40.34 MiB │ 227.38 MiB │ 5.64 │ │ ClosedDate │ 5.93 MiB │ 9.49 MiB │ 1.6 │ │ LastActivityDate │ 246.55 MiB │ 454.76 MiB │ 1.84 │ │ CommentCount │ 635.78 KiB │ 56.84 MiB │ 91.55 │ │ OwnerUserId │ 183.86 MiB │ 227.38 MiB │ 1.24 │ │ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │ │ FavoriteCount │ 19.77 KiB │ 147.32 KiB │ 7.45 │ │ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │ │ LastEditorUserId │ 86.25 MiB │ 227.38 MiB │ 2.64 │ │ ContentLicense │ 2.17 MiB │ 57.10 MiB │ 26.37 │ │ OwnerDisplayName │ 5.95 MiB │ 16.19 MiB │ 2.72 │ │ PostTypeId │ 39.49 KiB │ 56.84 MiB │ 1474.01 │ │ CreationDate │ 181.23 MiB │ 454.76 MiB │ 2.51 │ │ LastEditDate │ 134.07 MiB │ 454.76 MiB │ 3.39 │ │ LastEditorDisplayName │ 2.15 MiB │ 6.25 MiB │ 2.91 │ │ CommunityOwnedDate │ 824.60 KiB │ 1.34 MiB │ 1.66 │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────┘

​ Choisir le bon codec de compression pour une colonne

Avec les codecs de compression de colonne, nous pouvons modifier l’algorithme (et ses paramètres) utilisé pour encoder et compresser chaque colonne.

Les encodages et la compression fonctionnent de manière légèrement différente, tout en poursuivant le même objectif : réduire la taille des données. Les encodages appliquent une transformation aux données, en modifiant les valeurs à l’aide d’une fonction qui exploite les propriétés du type de données. À l’inverse, la compression utilise un algorithme générique pour compresser les données au niveau des octets.

En général, les encodages sont appliqués avant la compression. Comme les différents encodages et algorithmes de compression sont efficaces sur différentes distributions de valeurs, il est essentiel de bien comprendre vos données.

ClickHouse prend en charge un grand nombre de codecs et d’algorithmes de compression. Voici quelques recommandations par ordre d’importance :

Recommendation Reasoning ZSTD all the way La compression ZSTD offre les meilleurs taux de compression. ZSTD(1) devrait être le choix par défaut pour la plupart des types courants. Il est possible d’essayer des taux de compression plus élevés en modifiant la valeur numérique. Nous observons rarement des gains suffisants au-delà de 3 pour justifier le coût supplémentaire de la compression (insertions plus lentes). Delta for date and integer sequences Les codecs basés sur Delta fonctionnent bien lorsque vous avez des séquences monotones ou de petits deltas entre des valeurs consécutives. Plus précisément, le codec Delta est efficace tant que les dérivées produisent de petits nombres. Sinon, DoubleDelta mérite d’être essayé (cela apporte généralement peu si la dérivée de premier niveau obtenue avec Delta est déjà très faible). Les séquences dont l’incrément monotone est uniforme se compressent encore mieux, par exemple les champs DateTime . Delta improves ZSTD ZSTD est un codec efficace sur des données delta ; inversement, l’encodage delta peut améliorer la compression ZSTD . En présence de ZSTD , les autres codecs apportent rarement un gain supplémentaire. LZ4 over ZSTD if possible Si vous obtenez une compression comparable entre LZ4 et ZSTD , privilégiez LZ4 , car il offre une décompression plus rapide et consomme moins de CPU. Cependant, dans la plupart des cas, ZSTD surpasse nettement LZ4 . Certains de ces codecs peuvent être plus rapides en combinaison avec LZ4 , tout en offrant une compression similaire à celle de ZSTD sans codec. Cela dépend toutefois des données et nécessite des tests. T64 for sparse or small ranges T64 peut être efficace sur des données clairsemées ou lorsque la plage de valeurs dans un block est faible. Évitez T64 pour des nombres aléatoires. Gorilla and T64 for unknown patterns? Si les données suivent un pattern inconnu, il peut être utile d’essayer Gorilla et T64 . Gorilla for gauge data Gorilla peut être efficace sur des données à virgule flottante, en particulier lorsqu’elles représentent des mesures de type Gauge, c.-à-d. des pics aléatoires.

Voir ici pour plus d’options.

Ci-dessous, nous spécifions le codec Delta pour Id , ViewCount et AnswerCount , en partant de l’hypothèse qu’ils seront corrélés linéairement avec la clé de tri et devraient donc bénéficier de l’encodage Delta.

CREATE TABLE posts_v4 ( `Id` Int32 CODEC(Delta, ZSTD), `PostTypeId` Enum( 'Question' = 1 , 'Answer' = 2 , 'Wiki' = 3 , 'TagWikiExcerpt' = 4 , 'TagWiki' = 5 , 'ModeratorNomination' = 6 , 'WikiPlaceholder' = 7 , 'PrivilegeWiki' = 8 ), `AcceptedAnswerId` UInt32, `CreationDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `Score` Int32, `ViewCount` UInt32 CODEC(Delta, ZSTD), `Body` String, `OwnerUserId` Int32, `OwnerDisplayName` String, `LastEditorUserId` Int32, `LastEditorDisplayName` String, `LastEditDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `LastActivityDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `Title` String, `Tags` String, `AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta, ZSTD), `CommentCount` UInt8, `FavoriteCount` UInt8, `ContentLicense` LowCardinality(String), `ParentId` String, `CommunityOwnedDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `ClosedDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount)

Les améliorations apportées à la compression pour ces colonnes sont présentées ci-dessous :

SELECT `table` , name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE ( name IN ( 'Id' , 'ViewCount' , 'AnswerCount' )) AND ( `table` IN ( 'posts_v3' , 'posts_v4' )) GROUP BY `table` , name ORDER BY name ASC , `table` ASC

┌─table────┬─name────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ │ posts_v3 │ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │ │ posts_v4 │ AnswerCount │ 10.39 MiB │ 111.31 MiB │ 10.71 │ │ posts_v3 │ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │ │ posts_v4 │ Id │ 64.91 MiB │ 222.63 MiB │ 3.43 │ │ posts_v3 │ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │ │ posts_v4 │ ViewCount │ 52.72 MiB │ 222.63 MiB │ 4.22 │ └──────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘ 6 rows in set. Elapsed: 0.008 sec

​ Compression dans ClickHouse Cloud