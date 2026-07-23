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Le protocole ClickHouse prend en charge la compression des blocs de données avec sommes de contrôle. Utilisez LZ4 si vous ne savez pas quel mode choisir. “
Pour en savoir plus sur les codecs de compression des colonnes disponibles, et sur la manière de les spécifier lors de la création de vos tables ou ultérieurement.

Modes

LZ4 et ZSTD ont tous deux été créés par le même auteur, mais avec des compromis différents. D’après les tests de performance de Facebook :

Bloc

L’en-tête est constitué de (raw_size + data_size + mode), et la taille brute correspond à len(header + compressed_data). La somme de contrôle est hash(header + compressed_data), à l’aide de ClickHouse CityHash.

Mode None

Si le mode None est utilisé, compressed_data est égal aux données d’origine. Le mode sans compression est utile pour renforcer l’intégrité des données grâce aux sommes de contrôle, car le surcoût du hachage est négligeable.
Dernière modification le 23 juillet 2026