LZ4 si vous ne savez pas quel mode choisir.
“
Modes
LZ4 et ZSTD ont tous deux été créés par le même auteur, mais avec des compromis différents. D’après les tests de performance de Facebook :
|valeur
|nom
|description
0x02
|None
|Aucune compression, uniquement des sommes de contrôle
0x82
|LZ4
|Extrêmement rapide, bonne compression
0x90
|ZSTD
|Zstandard, assez rapide, meilleure compression
|nom
|ratio
|compression
|décompression
|zstd 1.4.5 -1
|2.8
|500 MB/s
|1660 MB/s
|lz4 1.9.2
|2.1
|740 MB/s
|4530 MB/s
Bloc
L’en-tête est constitué de (raw_size + data_size + mode), et la taille brute correspond à len(header + compressed_data). La somme de contrôle est
|champ
|type
|description
|checksum
|uint128
|Somme de contrôle de (header + compressed data)
|raw_size
|uint32
|Taille brute sans en-tête
|data_size
|uint32
|Taille des données non compressées
|mode
|byte
|Mode de compression
|compressed_data
|binary
|Bloc de données compressées
hash(header + compressed_data), à l’aide de ClickHouse CityHash.
Si le mode None est utilisé,
Mode None
compressed_data est égal aux données d’origine.
Le mode sans compression est utile pour renforcer l’intégrité des données grâce aux sommes de contrôle, car
le surcoût du hachage est négligeable.