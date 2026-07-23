Le protocole ClickHouse prend en charge la compression des blocs de données avec sommes de contrôle. Utilisez LZ4 si vous ne savez pas quel mode choisir. “

Pour en savoir plus sur les codecs de compression des colonnes disponibles, et sur la manière de les spécifier lors de la création de vos tables ou ultérieurement.

valeur nom description 0x02 None Aucune compression, uniquement des sommes de contrôle 0x82 LZ4 Extrêmement rapide, bonne compression 0x90 ZSTD Zstandard, assez rapide, meilleure compression

LZ4 et ZSTD ont tous deux été créés par le même auteur, mais avec des compromis différents. D’après les tests de performance de Facebook

nom ratio compression décompression zstd 1.4.5 -1 2.8 500 MB/s 1660 MB/s lz4 1.9.2 2.1 740 MB/s 4530 MB/s

champ type description checksum uint128 Somme de contrôle de (header + compressed data) raw_size uint32 Taille brute sans en-tête data_size uint32 Taille des données non compressées mode byte Mode de compression compressed_data binary Bloc de données compressées

L’en-tête est constitué de (raw_size + data_size + mode), et la taille brute correspond à len(header + compressed_data).

hash(header + compressed_data) , à l’aide de La somme de contrôle est, à l’aide de ClickHouse CityHash

​ Mode None