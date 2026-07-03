Nous allons apprendre à utiliser cette fonction à l’aide du jeu de données de tennis de Jeff Sackmann. Nous allons traiter des fichiers CSV contenant des matchs qui remontent aux années 1960, mais nous créerons un schéma légèrement différent pour chaque décennie. Nous ajouterons également quelques colonnes supplémentaires pour les années 1990. Les instructions d’importation sont indiquées ci-dessous :
Préparer les tables
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1960s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1968..1969}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(String), loser_seed Nullable(UInt8)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1970s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1970..1979}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt8), loser_seed Nullable(UInt8)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1980s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1980..1989}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1990s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score,
toBool(arrayExists(x -> position(x, 'W/O') > 0, score))::Nullable(bool) AS walkover,
toBool(arrayExists(x -> position(x, 'RET') > 0, score))::Nullable(bool) AS retirement
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1990..1999}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16), surface Enum(\'Hard\', \'Grass\', \'Clay\', \'Carpet\')';
Nous pouvons exécuter la requête suivante pour afficher les colonnes de chaque table et leurs types côte à côte, afin de repérer plus facilement les différences.
Schéma de plusieurs tables
SELECT * EXCEPT(position) FROM (
SELECT position, name,
any(if(table = 'atp_matches_1960s', type, null)) AS 1960s,
any(if(table = 'atp_matches_1970s', type, null)) AS 1970s,
any(if(table = 'atp_matches_1980s', type, null)) AS 1980s,
any(if(table = 'atp_matches_1990s', type, null)) AS 1990s
FROM system.columns
WHERE database = currentDatabase() AND table LIKE 'atp_matches%'
GROUP BY ALL
ORDER BY position ASC
)
SETTINGS output_format_pretty_max_value_width=25;
Passons en revue les différences :
┌─name────────┬─1960s────────────┬─1970s───────────┬─1980s────────────┬─1990s─────────────────────┐
│ tourney_id │ String │ String │ String │ String │
│ surface │ String │ String │ String │ Enum8('Hard' = 1, 'Grass'⋯│
│ winner_name │ String │ String │ String │ String │
│ loser_name │ String │ String │ String │ String │
│ winner_seed │ Nullable(String) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │
│ loser_seed │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │
│ score │ String │ Array(String) │ Array(String) │ Array(String) │
│ walkover │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │
│ retirement │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │
└─────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘
- Dans les années 1970, le type de
winner_seedpasse de
Nullable(String)à
Nullable(UInt8)et celui de
scorede
Stringà
Array(String).
- Dans les années 1980,
winner_seedet
loser_seedpassent de
Nullable(UInt8)à
Nullable(UInt16).
- Dans les années 1990,
surfacepasse de
Stringà
Enum('Hard', 'Grass', 'Clay', 'Carpet')et les colonnes
walkoveret
retirementsont ajoutées.
Écrivons une requête pour trouver les matchs que John McEnroe a remportés contre un joueur tête de série n° 1 :
Interroger plusieurs tables avec merge
SELECT loser_name, score
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1;
Ensuite, supposons que nous voulions filtrer ces matchs pour trouver ceux où McEnroe était tête de série n° 3 ou au-delà. C’est un peu plus délicat, car
┌─loser_name────┬─score───────────────────────────┐
│ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['7-6','6-1','6-7','5-7','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['7-6','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['4-6','7-6','7-6','6-4'] │
│ Jimmy Connors │ ['6-1','6-3'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-2','4-6','6-3','6-7','7-6'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-3','3-6','6-3','7-6'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-1','6-3'] │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │
│ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │
│ Jakob Hlasek │ ['6-3','7-6'] │
└───────────────┴─────────────────────────────────┘
winner_seed utilise des types différents selon les tables :
Nous utilisons la fonction
SELECT loser_name, score, winner_seed
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1
AND multiIf(
variantType(winner_seed) = 'UInt8', variantElement(winner_seed, 'UInt8') >= 3,
variantType(winner_seed) = 'UInt16', variantElement(winner_seed, 'UInt16') >= 3,
variantElement(winner_seed, 'String')::UInt16 >= 3
);
variantType pour vérifier le type de
winner_seed pour chaque ligne, puis
variantElement pour en extraire la valeur sous-jacente.
Lorsque le type est
String, nous le convertissons en nombre avant d’effectuer la comparaison.
Le résultat de l’exécution de la requête est présenté ci-dessous :
┌─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐
│ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │
│ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │
└───────────────┴───────────────┴─────────────┘
Comment savoir de quelle table proviennent les lignes ? Nous pouvons utiliser la colonne virtuelle
De quelle table proviennent les lignes lors de l’utilisation de merge ?
_table à cette fin, comme le montre la requête suivante :
SELECT _table, loser_name, score, winner_seed
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1
AND multiIf(
variantType(winner_seed) = 'UInt8', variantElement(winner_seed, 'UInt8') >= 3,
variantType(winner_seed) = 'UInt16', variantElement(winner_seed, 'UInt16') >= 3,
variantElement(winner_seed, 'String')::UInt16 >= 3
);
Nous pourrions également utiliser cette colonne virtuelle dans une requête pour compter les valeurs de la colonne
┌─_table────────────┬─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐
│ atp_matches_1970s │ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │
└───────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘
walkover :
SELECT _table, walkover, count()
FROM merge('atp_matches*')
GROUP BY ALL
ORDER BY _table;
On peut voir que la colonne
┌─_table────────────┬─walkover─┬─count()─┐
│ atp_matches_1960s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 7542 │
│ atp_matches_1970s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 39165 │
│ atp_matches_1980s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 36233 │
│ atp_matches_1990s │ true │ 128 │
│ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │
└───────────────────┴──────────┴─────────┘
walkover est
NULL partout, sauf dans
atp_matches_1990s.
Nous devrons mettre à jour notre requête pour vérifier si la colonne
score contient la chaîne
W/O quand la colonne
walkover est
NULL :
Si le type sous-jacent de
SELECT _table,
multiIf(
walkover IS NOT NULL,
walkover,
variantType(score) = 'Array(String)',
toBool(arrayExists(
x -> position(x, 'W/O') > 0,
variantElement(score, 'Array(String)')
)),
variantElement(score, 'String') LIKE '%W/O%'
),
count()
FROM merge('atp_matches*')
GROUP BY ALL
ORDER BY _table;
score est
Array(String), nous devons parcourir le tableau et y rechercher
W/O, tandis que si son type est
String, nous pouvons simplement rechercher
W/O dans la chaîne.
┌─_table────────────┬─multiIf(isNo⋯, '%W/O%'))─┬─count()─┐
│ atp_matches_1960s │ true │ 242 │
│ atp_matches_1960s │ false │ 7300 │
│ atp_matches_1970s │ true │ 422 │
│ atp_matches_1970s │ false │ 38743 │
│ atp_matches_1980s │ true │ 92 │
│ atp_matches_1980s │ false │ 36141 │
│ atp_matches_1990s │ true │ 128 │
│ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │
└───────────────────┴──────────────────────────┴─────────┘