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La fonction de table Merge permet d’interroger plusieurs tables en parallèle. Pour cela, elle crée une table Merge temporaire et en déduit la structure en prenant l’union de leurs colonnes et en identifiant des types communs.

Préparer les tables

Nous allons apprendre à utiliser cette fonction à l’aide du jeu de données de tennis de Jeff Sackmann. Nous allons traiter des fichiers CSV contenant des matchs qui remontent aux années 1960, mais nous créerons un schéma légèrement différent pour chaque décennie. Nous ajouterons également quelques colonnes supplémentaires pour les années 1990. Les instructions d’importation sont indiquées ci-dessous :

Schéma de plusieurs tables

Nous pouvons exécuter la requête suivante pour afficher les colonnes de chaque table et leurs types côte à côte, afin de repérer plus facilement les différences.
Passons en revue les différences :
  • Dans les années 1970, le type de winner_seed passe de Nullable(String) à Nullable(UInt8) et celui de score de String à Array(String).
  • Dans les années 1980, winner_seed et loser_seed passent de Nullable(UInt8) à Nullable(UInt16).
  • Dans les années 1990, surface passe de String à Enum('Hard', 'Grass', 'Clay', 'Carpet') et les colonnes walkover et retirement sont ajoutées.

Interroger plusieurs tables avec merge

Écrivons une requête pour trouver les matchs que John McEnroe a remportés contre un joueur tête de série n° 1 :
Ensuite, supposons que nous voulions filtrer ces matchs pour trouver ceux où McEnroe était tête de série n° 3 ou au-delà. C’est un peu plus délicat, car winner_seed utilise des types différents selon les tables :
Nous utilisons la fonction variantType pour vérifier le type de winner_seed pour chaque ligne, puis variantElement pour en extraire la valeur sous-jacente. Lorsque le type est String, nous le convertissons en nombre avant d’effectuer la comparaison. Le résultat de l’exécution de la requête est présenté ci-dessous :

De quelle table proviennent les lignes lors de l’utilisation de merge ?

Comment savoir de quelle table proviennent les lignes ? Nous pouvons utiliser la colonne virtuelle _table à cette fin, comme le montre la requête suivante :
Nous pourrions également utiliser cette colonne virtuelle dans une requête pour compter les valeurs de la colonne walkover :
On peut voir que la colonne walkover est NULL partout, sauf dans atp_matches_1990s. Nous devrons mettre à jour notre requête pour vérifier si la colonne score contient la chaîne W/O quand la colonne walkover est NULL :
Si le type sous-jacent de score est Array(String), nous devons parcourir le tableau et y rechercher W/O, tandis que si son type est String, nous pouvons simplement rechercher W/O dans la chaîne.
Dernière modification le 3 juillet 2026