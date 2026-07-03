Interroger plusieurs tables à la fois.

La fonction de table Merge permet d’interroger plusieurs tables en parallèle. Pour cela, elle crée une table Merge temporaire et en déduit la structure en prenant l’union de leurs colonnes et en identifiant des types communs.

​ Préparer les tables

Nous allons apprendre à utiliser cette fonction à l’aide du jeu de données de tennis de Jeff Sackmann . Nous allons traiter des fichiers CSV contenant des matchs qui remontent aux années 1960, mais nous créerons un schéma légèrement différent pour chaque décennie. Nous ajouterons également quelques colonnes supplémentaires pour les années 1990.

Les instructions d’importation sont indiquées ci-dessous :

CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1960s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, score FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1968..1969}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(String), loser_seed Nullable(UInt8)' ; CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1970s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1970..1979}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(UInt8), loser_seed Nullable(UInt8)' ; CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1980s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1980..1989}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16)' ; CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1990s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score, toBool(arrayExists(x -> position(x, 'W/O' ) > 0 , score))::Nullable(bool) AS walkover, toBool(arrayExists(x -> position(x, 'RET' ) > 0 , score))::Nullable(bool) AS retirement FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1990..1999}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16), surface Enum(\' Hard\ ', \' Grass\ ', \' Clay\ ', \' Carpet\ ')' ;

​ Schéma de plusieurs tables

Nous pouvons exécuter la requête suivante pour afficher les colonnes de chaque table et leurs types côte à côte, afin de repérer plus facilement les différences.

SELECT * EXCEPT (position) FROM ( SELECT position, name , any( if ( table = 'atp_matches_1960s' , type , null )) AS 1960s, any( if ( table = 'atp_matches_1970s' , type , null )) AS 1970s, any( if ( table = 'atp_matches_1980s' , type , null )) AS 1980s, any( if ( table = 'atp_matches_1990s' , type , null )) AS 1990s FROM system . columns WHERE database = currentDatabase() AND table LIKE 'atp_matches%' GROUP BY ALL ORDER BY position ASC ) SETTINGS output_format_pretty_max_value_width = 25 ;

┌─name────────┬─1960s────────────┬─1970s───────────┬─1980s────────────┬─1990s─────────────────────┐ │ tourney_id │ String │ String │ String │ String │ │ surface │ String │ String │ String │ Enum8('Hard' = 1, 'Grass'⋯│ │ winner_name │ String │ String │ String │ String │ │ loser_name │ String │ String │ String │ String │ │ winner_seed │ Nullable(String) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │ │ loser_seed │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │ │ score │ String │ Array(String) │ Array(String) │ Array(String) │ │ walkover │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │ │ retirement │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │ └─────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

Passons en revue les différences :

Dans les années 1970, le type de winner_seed passe de Nullable(String) à Nullable(UInt8) et celui de score de String à Array(String) .

passe de à et celui de de à . Dans les années 1980, winner_seed et loser_seed passent de Nullable(UInt8) à Nullable(UInt16) .

et passent de à . Dans les années 1990, surface passe de String à Enum('Hard', 'Grass', 'Clay', 'Carpet') et les colonnes walkover et retirement sont ajoutées.

​ Interroger plusieurs tables avec merge

Écrivons une requête pour trouver les matchs que John McEnroe a remportés contre un joueur tête de série n° 1 :

SELECT loser_name, score FROM merge ( 'atp_matches*' ) WHERE winner_name = 'John McEnroe' AND loser_seed = 1 ;

┌─loser_name────┬─score───────────────────────────┐ │ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ │ Bjorn Borg │ ['7-6','6-1','6-7','5-7','6-4'] │ │ Bjorn Borg │ ['7-6','6-4'] │ │ Bjorn Borg │ ['4-6','7-6','7-6','6-4'] │ │ Jimmy Connors │ ['6-1','6-3'] │ │ Ivan Lendl │ ['6-2','4-6','6-3','6-7','7-6'] │ │ Ivan Lendl │ ['6-3','3-6','6-3','7-6'] │ │ Ivan Lendl │ ['6-1','6-3'] │ │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ │ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ │ Jakob Hlasek │ ['6-3','7-6'] │ └───────────────┴─────────────────────────────────┘

Ensuite, supposons que nous voulions filtrer ces matchs pour trouver ceux où McEnroe était tête de série n° 3 ou au-delà. C’est un peu plus délicat, car winner_seed utilise des types différents selon les tables :

SELECT loser_name, score, winner_seed FROM merge ( 'atp_matches*' ) WHERE winner_name = 'John McEnroe' AND loser_seed = 1 AND multiIf( variantType(winner_seed) = 'UInt8' , variantElement(winner_seed, 'UInt8' ) >= 3 , variantType(winner_seed) = 'UInt16' , variantElement(winner_seed, 'UInt16' ) >= 3 , variantElement(winner_seed, 'String' )::UInt16 >= 3 );

winner_seed pour chaque ligne, puis String , nous le convertissons en nombre avant d’effectuer la comparaison. Le résultat de l’exécution de la requête est présenté ci-dessous : Nous utilisons la fonction variantType pour vérifier le type depour chaque ligne, puis variantElement pour en extraire la valeur sous-jacente. Lorsque le type est, nous le convertissons en nombre avant d’effectuer la comparaison. Le résultat de l’exécution de la requête est présenté ci-dessous :

┌─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐ │ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │ │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │ │ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │ │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │ └───────────────┴───────────────┴─────────────┘

​ De quelle table proviennent les lignes lors de l’utilisation de merge ?

Comment savoir de quelle table proviennent les lignes ? Nous pouvons utiliser la colonne virtuelle _table à cette fin, comme le montre la requête suivante :

SELECT _table, loser_name, score, winner_seed FROM merge ( 'atp_matches*' ) WHERE winner_name = 'John McEnroe' AND loser_seed = 1 AND multiIf( variantType(winner_seed) = 'UInt8' , variantElement(winner_seed, 'UInt8' ) >= 3 , variantType(winner_seed) = 'UInt16' , variantElement(winner_seed, 'UInt16' ) >= 3 , variantElement(winner_seed, 'String' )::UInt16 >= 3 );

┌─_table────────────┬─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐ │ atp_matches_1970s │ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │ │ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │ │ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │ │ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │ └───────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘

Nous pourrions également utiliser cette colonne virtuelle dans une requête pour compter les valeurs de la colonne walkover :

SELECT _table, walkover, count () FROM merge ( 'atp_matches*' ) GROUP BY ALL ORDER BY _table;

┌─_table────────────┬─walkover─┬─count()─┐ │ atp_matches_1960s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 7542 │ │ atp_matches_1970s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 39165 │ │ atp_matches_1980s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 36233 │ │ atp_matches_1990s │ true │ 128 │ │ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │ └───────────────────┴──────────┴─────────┘

On peut voir que la colonne walkover est NULL partout, sauf dans atp_matches_1990s . Nous devrons mettre à jour notre requête pour vérifier si la colonne score contient la chaîne W/O quand la colonne walkover est NULL :

SELECT _table, multiIf( walkover IS NOT NULL , walkover, variantType(score) = 'Array(String)' , toBool(arrayExists( x -> position(x, 'W/O' ) > 0 , variantElement(score, 'Array(String)' ) )), variantElement(score, 'String' ) LIKE '%W/O%' ), count () FROM merge ( 'atp_matches*' ) GROUP BY ALL ORDER BY _table;

Si le type sous-jacent de score est Array(String) , nous devons parcourir le tableau et y rechercher W/O , tandis que si son type est String , nous pouvons simplement rechercher W/O dans la chaîne.