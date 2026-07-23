Guide d’introduction à l’utilisation des JOIN dans ClickHouse

Travailler avec les JOIN dans ClickHouse

ClickHouse prend entièrement en charge les jointures SQL standard, ce qui permet une analyse efficace des données. Dans ce guide, vous découvrirez quelques-uns des types de jointure les plus couramment utilisés et apprendrez à les utiliser à l’aide de diagrammes de Venn et de requêtes d’exemple sur un jeu de données IMDB normalisé issu du dépôt de jeux de données relationnels

​ Données de test et ressources

Vous trouverez ici les instructions pour créer et charger les tables. Le jeu de données est également disponible dans le playground si vous ne souhaitez pas créer et charger les tables localement.

Vous utiliserez les quatre tables suivantes du jeu de données d’exemple :

Les données de ces quatre tables représentent des films, qui peuvent appartenir à un ou plusieurs genres. Les rôles d’un film sont interprétés par des acteurs.

movie_id d’une ligne de la table genres contient la valeur id d’une ligne de la table movies . Les flèches du diagramme ci-dessus représentent des relations entre clés étrangères et clés primaires . Par exemple, la colonned’une ligne de la tablecontient la valeurd’une ligne de la table

roles . Chaque ligne de la table roles contient les valeurs des colonnes id des tables movies et actors . Il existe une relation de plusieurs à plusieurs entre les films et les acteurs. Cette relation de plusieurs à plusieurs est normalisée en deux relations de un à plusieurs à l’aide de la table. Chaque ligne de la tablecontient les valeurs des colonnesdes tableset

​ Types de jointure pris en charge dans ClickHouse

ClickHouse prend en charge les types de jointure suivants :

Dans les sections suivantes, vous rédigerez des requêtes d’exemple pour chacun des types de JOIN ci-dessus.

​ INNER JOIN

INNER JOIN renvoie, pour chaque paire de lignes correspondant aux clés de jointure, les valeurs des colonnes de la ligne de la table de gauche, combinées avec les valeurs des colonnes de la ligne de la table de droite. Si une ligne a plus d’une correspondance, toutes les correspondances sont renvoyées (ce qui signifie que le L’renvoie, pour chaque paire de lignes correspondant aux clés de jointure, les valeurs des colonnes de la ligne de la table de gauche, combinées avec les valeurs des colonnes de la ligne de la table de droite. Si une ligne a plus d’une correspondance, toutes les correspondances sont renvoyées (ce qui signifie que le produit cartésien est généré pour les lignes dont les clés de jointure correspondent).

Cette requête trouve les genres de chaque film en joignant la table movies à la table genres :

SELECT m . name AS name , g . genre AS genre FROM movies AS m INNER JOIN genres AS g ON m . id = g . movie_id ORDER BY m . year DESC , m . name ASC , g . genre ASC LIMIT 10 ;

┌─name───────────────────────────────────┬─genre─────┐ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Action │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Adventure │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Family │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Fantasy │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Thriller │ │ DragonBall Z │ Action │ │ DragonBall Z │ Adventure │ │ DragonBall Z │ Comedy │ │ DragonBall Z │ Fantasy │ │ DragonBall Z │ Sci-Fi │ └────────────────────────────────────────┴───────────┘

Le mot-clé INNER peut être omis.

Le comportement de l’ INNER JOIN peut être étendu ou modifié à l’aide de l’un des types de jointure suivants.

​ (LEFT / RIGHT / FULL) OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN se comporte comme INNER JOIN ; de plus, pour les lignes de la table de gauche qui n’ont pas de correspondance, ClickHouse renvoie des Lese comporte comme; de plus, pour les lignes de la table de gauche qui n’ont pas de correspondance, ClickHouse renvoie des valeurs par défaut pour les colonnes de la table de droite.

Une requête RIGHT OUTER JOIN est similaire et renvoie également les valeurs des lignes non correspondantes de la table de droite, avec les valeurs par défaut pour les colonnes de la table de gauche.

Une requête FULL OUTER JOIN combine LEFT et RIGHT OUTER JOIN et renvoie les valeurs des lignes non correspondantes des tables de gauche et de droite, avec les valeurs par défaut pour les colonnes des tables de droite et de gauche, respectivement.

ClickHouse peut être configuré pour renvoyer des NULL s au lieu de valeurs par défaut (cependant, cela est moins recommandé pour des raisons de performances ).

Cette requête trouve tous les films sans genre en recherchant toutes les lignes de la table movies qui n’ont pas de correspondance dans la table genres et qui reçoivent donc (au moment de l’exécution de la requête) la valeur par défaut 0 pour la colonne movie_id :

SELECT m . name FROM movies AS m LEFT JOIN genres AS g ON m . id = g . movie_id WHERE g . movie_id = 0 ORDER BY m . year DESC , m . name ASC LIMIT 10 ;

┌─name──────────────────────────────────────┐ │ """Pacific War, The""" │ │ """Turin 2006: XX Olympic Winter Games""" │ │ Arthur, the Movie │ │ Bridge to Terabithia │ │ Mars in Aries │ │ Master of Space and Time │ │ Ninth Life of Louis Drax, The │ │ Paradox │ │ Ratatouille │ │ """American Dad""" │ └───────────────────────────────────────────┘

Le mot-clé OUTER peut être omis.

​ CROSS JOIN

Le CROSS JOIN produit l’intégralité du produit cartésien des deux tables, sans tenir compte des clés de jointure. Chaque ligne de la table de gauche est combinée avec chaque ligne de la table de droite.

La requête suivante combine donc chaque ligne de la table movies avec chaque ligne de la table genres :

SELECT m . name , m . id , g . movie_id , g . genre FROM movies AS m CROSS JOIN genres AS g LIMIT 10 ;

┌─name─┬─id─┬─movie_id─┬─genre───────┐ │ #28 │ 0 │ 1 │ Documentary │ │ #28 │ 0 │ 1 │ Short │ │ #28 │ 0 │ 2 │ Comedy │ │ #28 │ 0 │ 2 │ Crime │ │ #28 │ 0 │ 5 │ Western │ │ #28 │ 0 │ 6 │ Comedy │ │ #28 │ 0 │ 6 │ Family │ │ #28 │ 0 │ 8 │ Animation │ │ #28 │ 0 │ 8 │ Comedy │ │ #28 │ 0 │ 8 │ Short │ └──────┴────┴──────────┴─────────────┘

Bien que la requête d’exemple précédente n’ait pas eu beaucoup de sens à elle seule, elle peut être étendue avec une clause WHERE pour associer les lignes correspondantes et reproduire le comportement de INNER JOIN afin de trouver les genres de chaque film :

SELECT m . name AS name , g . genre AS genre FROM movies AS m CROSS JOIN genres AS g WHERE m . id = g . movie_id ORDER BY m . year DESC , m . name ASC , g . genre ASC LIMIT 10 ;

Une syntaxe alternative pour CROSS JOIN consiste à spécifier plusieurs tables dans la clause FROM , séparées par des virgules.

CROSS JOIN en INNER JOIN s’il existe des expressions de jointure dans la clause WHERE de la requête. ClickHouse réécrit unens’il existe des expressions de jointure dans la clausede la requête.

Vous pouvez le vérifier pour la requête d’exemple via EXPLAIN SYNTAX (qui renvoie la version syntaxiquement optimisée vers laquelle une requête est réécrite avant d’être exécutée ) :

EXPLAIN SYNTAX SELECT m . name AS name , g . genre AS genre FROM movies AS m CROSS JOIN genres AS g WHERE m . id = g . movie_id ORDER BY m . year DESC , m . name ASC , g . genre ASC LIMIT 10 ;

┌─explain─────────────────────────────────────┐ │ SELECT │ │ name AS name, │ │ genre AS genre │ │ FROM movies AS m │ │ ALL INNER JOIN genres AS g ON id = movie_id │ │ WHERE id = movie_id │ │ ORDER BY │ │ year DESC, │ │ name ASC, │ │ genre ASC │ │ LIMIT 10 │ └─────────────────────────────────────────────┘

INNER JOIN dans la version de requête CROSS JOIN optimisée sur le plan syntaxique contient le mot-clé ALL , ajouté explicitement afin de préserver la sémantique de produit cartésien de CROSS JOIN même lorsqu’elle est réécrite en INNER JOIN , pour lequel le produit cartésien peut être La clausedans la version de requêteoptimisée sur le plan syntaxique contient le mot-clé, ajouté explicitement afin de préserver la sémantique de produit cartésien demême lorsqu’elle est réécrite en, pour lequel le produit cartésien peut être désactivé

ALL

Et comme indiqué ci-dessus, le mot-clé OUTER peut être omis dans un RIGHT OUTER JOIN , et le mot-clé facultatif ALL peut être ajouté, vous pouvez écrire ALL RIGHT JOIN et cela fonctionnera parfaitement.

​ (LEFT / RIGHT) SEMI JOIN

Une requête LEFT SEMI JOIN renvoie les valeurs de colonne de chaque ligne de la table de gauche ayant au moins une correspondance sur la clé de jointure dans la table de droite. Seule la première correspondance trouvée est renvoyée (le produit cartésien est désactivé).

Une requête RIGHT SEMI JOIN est similaire : elle renvoie les valeurs de toutes les lignes de la table de droite ayant au moins une correspondance dans la table de gauche, mais seule la première correspondance trouvée est renvoyée.

Cette requête trouve tous les acteurs et actrices ayant joué dans un film en 2023. Notez qu’avec une jointure ( INNER ) classique, un même acteur ou une même actrice apparaîtrait plusieurs fois s’il ou elle avait eu plus d’un rôle en 2023 :

SELECT a . first_name , a . last_name FROM actors AS a LEFT SEMI JOIN roles AS r ON a . id = r . actor_id WHERE toYear(created_at) = '2023' ORDER BY id ASC LIMIT 10 ;

┌─first_name─┬─last_name──────────────┐ │ Michael │ 'babeepower' Viera │ │ Eloy │ 'Chincheta' │ │ Dieguito │ 'El Cigala' │ │ Antonio │ 'El de Chipiona' │ │ José │ 'El Francés' │ │ Félix │ 'El Gato' │ │ Marcial │ 'El Jalisco' │ │ José │ 'El Morito' │ │ Francisco │ 'El Niño de la Manola' │ │ Víctor │ 'El Payaso' │ └────────────┴────────────────────────┘

​ (LEFT / RIGHT) ANTI JOIN

Un LEFT ANTI JOIN renvoie les valeurs des colonnes de toutes les lignes non correspondantes de la table de gauche.

De même, un RIGHT ANTI JOIN renvoie les valeurs des colonnes de toutes les lignes non correspondantes de la table de droite.

Une autre formulation de l’exemple de requête de jointure externe précédent consiste à utiliser un anti join pour trouver les films qui n’ont pas de genre dans le jeu de données :

SELECT m . name FROM movies AS m LEFT ANTI JOIN genres AS g ON m . id = g . movie_id ORDER BY year DESC , name ASC LIMIT 10 ;

┌─name──────────────────────────────────────┐ │ """Pacific War, The""" │ │ """Turin 2006: XX Olympic Winter Games""" │ │ Arthur, the Movie │ │ Bridge to Terabithia │ │ Mars in Aries │ │ Master of Space and Time │ │ Ninth Life of Louis Drax, The │ │ Paradox │ │ Ratatouille │ │ """American Dad""" │ └───────────────────────────────────────────┘

​ (LEFT / RIGHT / INNER) ANY JOIN

Un LEFT ANY JOIN combine LEFT OUTER JOIN et LEFT SEMI JOIN , ce qui signifie que ClickHouse renvoie les valeurs de colonnes pour chaque ligne de la table de gauche, soit associées aux valeurs de colonnes d’une ligne correspondante de la table de droite, soit aux valeurs de colonnes par défaut de la table de droite lorsqu’il n’existe aucune correspondance. Si une ligne de la table de gauche a plus d’une correspondance dans la table de droite, ClickHouse renvoie uniquement les valeurs de colonnes combinées de la première correspondance trouvée (le produit cartésien est désactivé).

De même, RIGHT ANY JOIN combine RIGHT OUTER JOIN et RIGHT SEMI JOIN .

Et INNER ANY JOIN correspond à INNER JOIN avec le produit cartésien désactivé.

LEFT ANY JOIN à l’aide d’un exemple abstrait utilisant deux tables temporaires ( left_table et right_table ) construites avec la table function: L’exemple suivant illustreà l’aide d’un exemple abstrait utilisant deux tables temporaires (et) construites avec la values

WITH left_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 1 , 2 , 3 )), right_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 )) SELECT l . c AS l_c, r . c AS r_c FROM left_table AS l LEFT ANY JOIN right_table AS r ON l . c = r . c ;

┌─l_c─┬─r_c─┐ │ 1 │ 0 │ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ └─────┴─────┘

Il s’agit de la même requête avec un RIGHT ANY JOIN :

WITH left_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 1 , 2 , 3 )), right_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 )) SELECT l . c AS l_c, r . c AS r_c FROM left_table AS l RIGHT ANY JOIN right_table AS r ON l . c = r . c ;

┌─l_c─┬─r_c─┐ │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 3 │ 3 │ │ 0 │ 4 │ └─────┴─────┘

Voici la requête utilisant un INNER ANY JOIN :

WITH left_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 1 , 2 , 3 )), right_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 )) SELECT l . c AS l_c, r . c AS r_c FROM left_table AS l INNER ANY JOIN right_table AS r ON l . c = r . c ;

┌─l_c─┬─r_c─┐ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ └─────┴─────┘

​ ASOF JOIN

L’ ASOF JOIN permet des correspondances non exactes. Si une ligne de la table de gauche n’a pas de correspondance exacte dans la table de droite, la ligne la plus proche de la table de droite est utilisée à la place.

C’est particulièrement utile pour l’analyse de séries temporelles et peut réduire considérablement la complexité des requêtes.

L’exemple suivant effectue une analyse de séries temporelles sur des données boursières. Une table quotes contient les cotations de symboles boursiers à des moments précis de la journée. Dans les données d’exemple, le prix est mis à jour toutes les 10 secondes. Une table trades répertorie les transactions par symbole : un certain volume d’un symbole a été acheté à un instant précis :

Pour calculer le coût réel de chaque transaction, nous devons faire correspondre les transactions avec l’heure de cotation la plus proche.

C’est simple et concis avec l’ ASOF JOIN : vous utilisez la clause ON pour spécifier une condition de correspondance exacte, et la clause AND pour définir la condition de correspondance la plus proche. Pour un symbole donné (correspondance exacte), vous recherchez dans la table quotes la ligne dont l’heure est la plus « proche », à l’instant exact d’une transaction sur ce symbole ou juste avant (correspondance non exacte) :

SELECT t . symbol , t . volume , t . time AS trade_time, q . time AS closest_quote_time, q . price AS quote_price, t . volume * q . price AS final_price FROM trades t ASOF LEFT JOIN quotes q ON t . symbol = q . symbol AND t . time >= q . time FORMAT Vertical;

Row 1: ────── symbol: ABC volume: 200 trade_time: 2023-02-22 14:09:05 closest_quote_time: 2023-02-22 14:09:00 quote_price: 32.11 final_price: 6422 Row 2: ────── symbol: ABC volume: 300 trade_time: 2023-02-22 14:09:28 closest_quote_time: 2023-02-22 14:09:20 quote_price: 32.15 final_price: 9645

La clause ON du ASOF JOIN est requise et spécifie une condition de correspondance exacte, en plus de la condition de correspondance non exacte de la clause AND .