ClickHouse ne prend pas en charge les procédures stockées traditionnelles avec une logique de contrôle de flux (
Alternatives aux procédures stockées dans ClickHouse
IF/
ELSE, boucles, etc.).
Il s’agit d’un choix de conception délibéré, lié à l’architecture de ClickHouse en tant que base de données analytique.
Les boucles sont déconseillées dans les bases de données analytiques, car exécuter O(n) requêtes simples est généralement plus lent qu’exécuter un plus petit nombre de requêtes complexes.
ClickHouse est optimisé pour :
- Charges de travail analytiques - Des agrégations complexes sur de grands jeux de données
- Traitement par lots - Le traitement efficace de grands volumes de données
- Requêtes déclaratives - Des requêtes SQL qui décrivent quelles données récupérer, et non comment les traiter
Les fonctions définies par l’utilisateur permettent d’encapsuler une logique réutilisable sans structures de contrôle. ClickHouse prend en charge deux types :
Fonctions définies par l’utilisateur (UDFs)
Créez des fonctions à l’aide d’expressions SQL et de la syntaxe lambda :
UDF basées sur des expressions lambda
Données d’exemple
Données d’exemple
-- Créer la table products
CREATE TABLE products (
product_id UInt32,
product_name String,
price Decimal(10, 2)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY product_id;
-- Insérer des données d’exemple
INSERT INTO products (product_id, product_name, price) VALUES
(1, 'Laptop', 899.99),
(2, 'Wireless Mouse', 24.99),
(3, 'USB-C Cable', 12.50),
(4, 'Monitor', 299.00),
(5, 'Keyboard', 79.99),
(6, 'Webcam', 54.95),
(7, 'Desk Lamp', 34.99),
(8, 'External Hard Drive', 119.99),
(9, 'Headphones', 149.00),
(10, 'Phone Stand', 15.99);
-- Simple calculation function
CREATE FUNCTION calculate_tax AS (price, rate) -> price * rate;
SELECT
product_name,
price,
calculate_tax(price, 0.08) AS tax
FROM products;
-- Conditional logic using if()
CREATE FUNCTION price_tier AS (price) ->
if(price < 100, 'Budget',
if(price < 500, 'Mid-range', 'Premium'));
SELECT
product_name,
price,
price_tier(price) AS tier
FROM products;
Limitations :
-- String manipulation
CREATE FUNCTION format_phone AS (phone) ->
concat('(', substring(phone, 1, 3), ') ',
substring(phone, 4, 3), '-',
substring(phone, 7, 4));
SELECT format_phone('5551234567');
-- Result: (555) 123-4567
- Pas de boucles ni de structures de contrôle complexes
- Impossible de modifier les données (
INSERT/
UPDATE/
DELETE)
- Les fonctions récursives ne sont pas autorisées
CREATE FUNCTION pour la syntaxe complète.
Pour une logique plus complexe, utilisez des UDF exécutables qui appellent des programmes externes :
UDF exécutables
<!-- /etc/clickhouse-server/sentiment_analysis_function.xml -->
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>sentiment_score</name>
<return_type>Float32</return_type>
<argument>
<type>String</type>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>python3 /opt/scripts/sentiment.py</command>
</function>
</functions>
Les UDF exécutables peuvent implémenter n’importe quelle logique dans n’importe quel langage (Python, Node.js, Go, etc.). Consultez les UDF exécutables pour plus de détails.
-- Use the executable UDF
SELECT
review_text,
sentiment_score(review_text) AS score
FROM customer_reviews;
Les vues paramétrées se comportent comme des fonctions qui renvoient des jeux de données. Elles sont idéales pour des requêtes réutilisables avec un filtrage dynamique :
Vues paramétrées
Exemple de données
Exemple de données
-- Créer la table sales
CREATE TABLE sales (
date Date,
product_id UInt32,
product_name String,
category String,
quantity UInt32,
revenue Decimal(10, 2),
sales_amount Decimal(10, 2)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (date, product_id);
-- Insérer des données d’exemple
INSERT INTO sales VALUES
('2024-01-05', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 2, 1799.98, 1799.98),
('2024-01-06', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 1, 899.99, 899.99),
('2024-01-10', 12346, 'Wireless Mouse', 'Electronics', 5, 124.95, 124.95),
('2024-01-15', 12347, 'USB-C Cable', 'Accessories', 10, 125.00, 125.00),
('2024-01-20', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 3, 2699.97, 2699.97),
('2024-01-25', 12348, 'Monitor 4K', 'Electronics', 2, 598.00, 598.00),
('2024-02-01', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 1, 899.99, 899.99),
('2024-02-05', 12349, 'Keyboard Mechanical', 'Accessories', 4, 319.96, 319.96),
('2024-02-10', 12346, 'Wireless Mouse', 'Electronics', 8, 199.92, 199.92),
('2024-02-15', 12350, 'Webcam HD', 'Electronics', 3, 164.85, 164.85);
-- Create a parameterized view
CREATE VIEW sales_by_date AS
SELECT
date,
product_id,
sum(quantity) AS total_quantity,
sum(revenue) AS total_revenue
FROM sales
WHERE date BETWEEN {start_date:Date} AND {end_date:Date}
GROUP BY date, product_id;
-- Query the view with parameters
SELECT *
FROM sales_by_date(start_date='2024-01-01', end_date='2024-01-31')
WHERE product_id = 12345;
Cas d’usage courants
- Filtrage dynamique par plage de dates
- Segmentation des données par utilisateur
- Accès aux données multi-tenant
- Modèles de rapports
- Masquage des données
Consultez la section Vues paramétrées pour plus d’informations.
-- More complex parameterized view
CREATE VIEW top_products_by_category AS
SELECT
category,
product_name,
revenue,
rank
FROM (
SELECT
category,
product_name,
revenue,
rank() OVER (PARTITION BY category ORDER BY revenue DESC) AS rank
FROM (
SELECT
category,
product_name,
sum(sales_amount) AS revenue
FROM sales
WHERE category = {category:String}
AND date >= {min_date:Date}
GROUP BY category, product_name
)
)
WHERE rank <= {top_n:UInt32};
-- Use it
SELECT * FROM top_products_by_category(
category='Electronics',
min_date='2024-01-01',
top_n=10
);
Les vues matérialisées sont idéales pour précalculer des agrégations coûteuses, qui seraient traditionnellement effectuées dans des procédures stockées. Si vous utilisez habituellement une base de données traditionnelle, voyez une vue matérialisée comme un déclencheur INSERT qui transforme et agrège automatiquement les données lorsqu’elles sont insérées dans la table source :
Vues matérialisées
-- Source table
CREATE TABLE page_views (
user_id UInt64,
page String,
timestamp DateTime,
session_id String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, timestamp);
-- Materialized view that maintains aggregated statistics
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_user_stats
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY (date, user_id)
AS SELECT
toDate(timestamp) AS date,
user_id,
count() AS page_views,
uniq(session_id) AS sessions,
uniq(page) AS unique_pages
FROM page_views
GROUP BY date, user_id;
-- Insert sample data into source table
INSERT INTO page_views VALUES
(101, '/home', '2024-01-15 10:00:00', 'session_a1'),
(101, '/products', '2024-01-15 10:05:00', 'session_a1'),
(101, '/checkout', '2024-01-15 10:10:00', 'session_a1'),
(102, '/home', '2024-01-15 11:00:00', 'session_b1'),
(102, '/about', '2024-01-15 11:05:00', 'session_b1'),
(101, '/home', '2024-01-16 09:00:00', 'session_a2'),
(101, '/products', '2024-01-16 09:15:00', 'session_a2'),
(103, '/home', '2024-01-16 14:00:00', 'session_c1'),
(103, '/products', '2024-01-16 14:05:00', 'session_c1'),
(103, '/products', '2024-01-16 14:10:00', 'session_c1'),
(102, '/home', '2024-01-17 10:30:00', 'session_b2'),
(102, '/contact', '2024-01-17 10:35:00', 'session_b2');
-- Query pre-aggregated data
SELECT
user_id,
sum(page_views) AS total_views,
sum(sessions) AS total_sessions
FROM daily_user_stats
WHERE date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31'
GROUP BY user_id;
Pour le traitement par lots planifié (par exemple, des procédures stockées exécutées chaque nuit) :
Vues matérialisées actualisables
Voir Vues matérialisées en cascade pour des modèles avancés.
-- Automatically refresh every day at 2 AM
CREATE MATERIALIZED VIEW monthly_sales_report
REFRESH EVERY 1 DAY OFFSET 2 HOUR
AS SELECT
toStartOfMonth(order_date) AS month,
region,
product_category,
count() AS order_count,
sum(amount) AS total_revenue,
avg(amount) AS avg_order_value
FROM orders
WHERE order_date >= today() - INTERVAL 13 MONTH
GROUP BY month, region, product_category;
-- Query always has fresh data
SELECT * FROM monthly_sales_report
WHERE month = toStartOfMonth(today());
Pour une logique métier complexe, des workflows ETL ou des processus en plusieurs étapes, il est toujours possible d’implémenter cette logique en dehors de ClickHouse, à l’aide de clients par langage.
Orchestration externe
Voici une comparaison, côte à côte, montrant comment une procédure stockée MySQL peut être transposée en code applicatif avec ClickHouse :
Utiliser du code applicatif
- Procédure stockée sous MySQL
- Code d’application pour ClickHouse
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE process_order(
IN p_order_id INT,
IN p_customer_id INT,
IN p_order_total DECIMAL(10,2),
OUT p_status VARCHAR(50),
OUT p_loyalty_points INT
)
BEGIN
DECLARE v_customer_tier VARCHAR(20);
DECLARE v_previous_orders INT;
DECLARE v_discount DECIMAL(10,2);
-- Start transaction
START TRANSACTION;
-- Get customer information
SELECT tier, total_orders
INTO v_customer_tier, v_previous_orders
FROM customers
WHERE customer_id = p_customer_id;
-- Calculate discount based on tier
IF v_customer_tier = 'gold' THEN
SET v_discount = p_order_total * 0.15;
ELSEIF v_customer_tier = 'silver' THEN
SET v_discount = p_order_total * 0.10;
ELSE
SET v_discount = 0;
END IF;
-- Insert order record
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_total, discount, final_amount)
VALUES (p_order_id, p_customer_id, p_order_total, v_discount,
p_order_total - v_discount);
-- Update customer statistics
UPDATE customers
SET total_orders = total_orders + 1,
lifetime_value = lifetime_value + (p_order_total - v_discount),
last_order_date = NOW()
WHERE customer_id = p_customer_id;
-- Calculate loyalty points (1 point per dollar)
SET p_loyalty_points = FLOOR(p_order_total - v_discount);
-- Insert loyalty points transaction
INSERT INTO loyalty_points (customer_id, points, transaction_date, description)
VALUES (p_customer_id, p_loyalty_points, NOW(),
CONCAT('Order #', p_order_id));
-- Check if customer should be upgraded
IF v_previous_orders + 1 >= 10 AND v_customer_tier = 'bronze' THEN
UPDATE customers SET tier = 'silver' WHERE customer_id = p_customer_id;
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_SILVER';
ELSEIF v_previous_orders + 1 >= 50 AND v_customer_tier = 'silver' THEN
UPDATE customers SET tier = 'gold' WHERE customer_id = p_customer_id;
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_GOLD';
ELSE
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE';
END IF;
COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
-- Call the stored procedure
CALL process_order(12345, 5678, 250.00, @status, @points);
SELECT @status, @points;
Différences clés
- Contrôle de flux - Les procédures stockées MySQL utilisent
IF/ELSEet des boucles
WHILE. Dans ClickHouse, implémentez cette logique dans le code de votre application (Python, Java, etc.)
- Transactions - MySQL prend en charge
BEGIN/COMMIT/ROLLBACKpour les transactions ACID. ClickHouse est une base de données analytique optimisée pour les workloads de type append-only, et non pour les mises à jour transactionnelles
- Mises à jour - MySQL utilise des instructions
UPDATE. ClickHouse privilégie
INSERTavec ReplacingMergeTree ou CollapsingMergeTree pour les données mutables
- Variables et état - Les procédures stockées MySQL peuvent déclarer des variables (
DECLARE v_discount). Avec ClickHouse, gérez l’état dans le code de votre application
- Gestion des erreurs - MySQL prend en charge
SIGNALet les gestionnaires d’exceptions. Dans le code de l’application, utilisez le mécanisme natif de gestion des erreurs de votre langage (try/catch)
Utilisation d’outils d’orchestration de workflows
- Apache Airflow - Planifier et surveiller des DAG complexes de requêtes ClickHouse
- dbt - Transformer les données avec des workflows basés sur SQL
- Prefect/Dagster - Orchestration moderne basée sur Python
- Custom schedulers - Tâches cron, Kubernetes CronJobs, etc.
- Toutes les capacités d’un langage de programmation complet
- Meilleure gestion des erreurs et logique de retry
- Intégration avec des systèmes externes (API, autres bases de données)
- Contrôle de version et tests
- Monitoring et alertes
- Planification plus flexible
Bien que ClickHouse ne dispose pas de « requêtes préparées » traditionnelles au sens des SGBDR, il propose des paramètres de requête qui remplissent le même rôle : des requêtes sécurisées et paramétrées qui empêchent les injections SQL.
Alternatives aux requêtes préparées dans ClickHouse
Il existe deux manières de définir des paramètres de requête :
Syntaxe
Méthode 1 : utilisation de
SET
Exemple de table et de données
Exemple de table et de données
-- Créer la table user_events (syntaxe ClickHouse)
CREATE TABLE user_events (
event_id UInt32,
user_id UInt64,
event_name String,
event_date Date,
event_timestamp DateTime
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, event_date);
-- Insérer des exemples de données pour plusieurs utilisateurs et événements
INSERT INTO user_events (event_id, user_id, event_name, event_date, event_timestamp) VALUES
(1, 12345, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 10:30:00'),
(2, 12345, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 10:35:00'),
(3, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-05', '2024-01-05 10:40:00'),
(4, 12345, 'page_view', '2024-01-10', '2024-01-10 14:20:00'),
(5, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-10', '2024-01-10 14:25:00'),
(6, 12345, 'purchase', '2024-01-10', '2024-01-10 14:30:00'),
(7, 12345, 'page_view', '2024-01-15', '2024-01-15 09:15:00'),
(8, 12345, 'page_view', '2024-01-15', '2024-01-15 09:20:00'),
(9, 12345, 'page_view', '2024-01-20', '2024-01-20 16:45:00'),
(10, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-20', '2024-01-20 16:50:00'),
(11, 12345, 'purchase', '2024-01-25', '2024-01-25 11:10:00'),
(12, 12345, 'page_view', '2024-01-28', '2024-01-28 13:30:00'),
(13, 67890, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 11:00:00'),
(14, 67890, 'add_to_cart', '2024-01-05', '2024-01-05 11:05:00'),
(15, 67890, 'purchase', '2024-01-05', '2024-01-05 11:10:00'),
(16, 12345, 'page_view', '2024-02-01', '2024-02-01 10:00:00'),
(17, 12345, 'add_to_cart', '2024-02-01', '2024-02-01 10:05:00');
SET param_user_id = 12345;
SET param_start_date = '2024-01-01';
SET param_end_date = '2024-01-31';
SELECT
event_name,
count() AS event_count
FROM user_events
WHERE user_id = {user_id: UInt64}
AND event_date BETWEEN {start_date: Date} AND {end_date: Date}
GROUP BY event_name;
Méthode 2 : utiliser des paramètres CLI
clickhouse-client \
--param_user_id=12345 \
--param_start_date='2024-01-01' \
--param_end_date='2024-01-31' \
--query="SELECT count() FROM user_events
WHERE user_id = {user_id: UInt64}
AND event_date BETWEEN {start_date: Date} AND {end_date: Date}"
Les paramètres sont référencés de la manière suivante :
Syntaxe des paramètres
{parameter_name: DataType}
parameter_name- Le nom du paramètre (sans le préfixe
param_)
DataType- Le type de données ClickHouse vers lequel caster le paramètre
Exemples de types de données
Tables et données d’exemple
Tables et données d’exemple
-- 1. Créer une table pour tester les chaînes et les nombres
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
name String,
age UInt8,
salary Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO users VALUES
('John Doe', 25, 75000.50),
('Jane Smith', 30, 85000.75),
('Peter Jones', 20, 50000.00);
-- 2. Créer une table pour tester les dates et les horodatages
CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
event_date Date,
event_timestamp DateTime
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO events VALUES
('2024-01-15', '2024-01-15 14:30:00'),
('2024-01-15', '2024-01-15 15:00:00'),
('2024-01-16', '2024-01-16 10:00:00');
-- 3. Créer une table pour tester les Array
CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
id UInt32,
name String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO products VALUES (1, 'Laptop'), (2, 'Monitor'), (3, 'Mouse'), (4, 'Keyboard');
-- 4. Créer une table pour tester les Map (de type struct)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts (
user_id UInt32,
status String,
type String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO accounts VALUES
(101, 'active', 'premium'),
(102, 'inactive', 'basic'),
(103, 'active', 'basic');
-- 5. Créer une table pour tester les Identifier
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales_2024 (
value UInt32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO sales_2024 VALUES (100), (200), (300);
- Chaînes et nombres
- Dates et heures
- Arrays
- Maps
- Identifiants
SET param_name = 'John Doe';
SET param_age = 25;
SET param_salary = 75000.50;
SELECT name, age, salary FROM users
WHERE name = {name: String}
AND age >= {age: UInt8}
AND salary <= {salary: Float64};
Pour l’utilisation des paramètres de requête dans les clients par langage, consultez la documentation du client pour le langage qui vous intéresse.
Les paramètres de requête ne sont pas des substitutions de texte universelles. Ils présentent des limites précises :
Limitations des paramètres de requête
- Ils sont principalement conçus pour les instructions SELECT - la meilleure prise en charge concerne les requêtes SELECT
- Ils fonctionnent comme des identifiants ou des littéraux - ils ne peuvent pas remplacer des fragments SQL arbitraires
- La prise en charge du DDL est limitée - ils sont pris en charge dans
CREATE TABLE, mais pas dans
ALTER TABLE
Ce qui NE fonctionne PAS :
-- ✓ Values in WHERE clause
SELECT * FROM users WHERE id = {user_id: UInt64};
-- ✓ Table/database names
SELECT * FROM {db: Identifier}.{table: Identifier};
-- ✓ Values in IN clause
SELECT * FROM products WHERE id IN {ids: Array(UInt32)};
-- ✓ CREATE TABLE
CREATE TABLE {table_name: Identifier} (id UInt64, name String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
-- ✗ Column names in SELECT (use Identifier carefully)
SELECT {column: Identifier} FROM users; -- Limited support
-- ✗ Arbitrary SQL fragments
SELECT * FROM users {where_clause: String}; -- NOT SUPPORTED
-- ✗ ALTER TABLE statements
ALTER TABLE {table: Identifier} ADD COLUMN new_col String; -- NOT SUPPORTED
-- ✗ Multiple statements
{statements: String}; -- NOT SUPPORTED
Utilisez toujours des paramètres de requête pour les données fournies par l’utilisateur :
Bonnes pratiques de sécurité
Valider les types d’entrée :
# ✓ SAFE - Uses parameters
user_input = request.get('user_id')
result = client.query(
"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {uid: UInt64}",
parameters={'uid': user_input}
)
# ✗ DANGEROUS - SQL injection risk!
user_input = request.get('user_id')
result = client.query(f"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {user_input}")
def get_user_orders(user_id: int, start_date: str):
# Validate types before querying
if not isinstance(user_id, int) or user_id <= 0:
raise ValueError("Invalid user_id")
# Parameters enforce type safety
return client.query(
"""
SELECT * FROM orders
WHERE user_id = {uid: UInt64}
AND order_date >= {start: Date}
""",
parameters={'uid': user_id, 'start': start_date}
)
L’interface MySQL de ClickHouse inclut une prise en charge minimale des requêtes préparées (
Requêtes préparées du protocole MySQL
COM_STMT_PREPARE,
COM_STMT_EXECUTE,
COM_STMT_CLOSE), principalement pour assurer la compatibilité avec des outils comme Tableau Online qui encapsulent les requêtes dans des requêtes préparées.
Limites principales :
- La liaison des paramètres n’est pas prise en charge - Vous ne pouvez pas utiliser de marqueurs
?avec des paramètres liés
- Les requêtes sont stockées, mais non analysées lors de
PREPARE
- L’implémentation est minimale et conçue pour la compatibilité avec certains outils de BI
Pour plus de détails, consultez la documentation de l’interface MySQL ainsi que l’article de blog sur la prise en charge de MySQL.
-- This MySQL-style prepared statement with parameters does NOT work in ClickHouse
PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM users WHERE id = ?';
EXECUTE stmt USING @user_id; -- Parameter binding not supported
Résumé
Alternatives de ClickHouse aux procédures stockées
|Modèle traditionnel de procédure stockée
|Alternative ClickHouse
|Calculs et transformations simples
|Fonctions définies par l’utilisateur (UDF)
|Requêtes paramétrées réutilisables
|Vues paramétrées
|Agrégations précalculées
|Vues matérialisées
|Traitement par lots planifié
|Vues matérialisées actualisables
|ETL complexe en plusieurs étapes
|Vues matérialisées en chaîne ou orchestration externe (Python, Airflow, dbt)
|Logique métier avec contrôle de flux
|Code applicatif
Les paramètres de requête peuvent être utilisés pour :
Utilisation des paramètres de requête
- Prévenir les injections SQL
- Effectuer des requêtes paramétrées avec vérification des types
- Mettre en place un filtrage dynamique dans les applications
- Créer des modèles de requêtes réutilisables
CREATE FUNCTION- Fonctions définies par l’utilisateur
CREATE VIEW- Vues, y compris les vues paramétrées et matérialisées
- Syntaxe SQL - Paramètres de requête - Syntaxe complète des paramètres
- Vues matérialisées en cascade - Modèles avancés de vues matérialisées
- UDF exécutables - Exécution de fonctions externes