Le format de données le plus efficace pour exporter et importer des données entre des nœuds ClickHouse est le format Native. L’exportation s’effectue à l’aide de la clause
Exportation au format Native de ClickHouse
INTO OUTFILE :
Cela créera le fichier data.clickhouse au format Native.
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.clickhouse' FORMAT Native
Pour importer des données, nous pouvons utiliser file() pour les petits fichiers ou à des fins d’exploration :
Importation depuis le format Native
DESCRIBE file('data.clickhouse', Native);
En production, nous utilisons
┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ String │ │ │ │ │ │
│ month │ Date │ │ │ │ │ │
│ hits │ UInt32 │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
FROM INFILE pour importer des données :
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.clickhouse'
FORMAT Native
Nous pouvons également activer la compression lors de l’export de données au format Native (ainsi que dans la plupart des autres formats) au moyen d’une clause
Compression du format Native
COMPRESSION :
Nous avons utilisé la compression LZ4 pour l’export. Il faudra la spécifier lors de l’import des données :
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.clickhouse'
COMPRESSION 'lz4'
FORMAT Native
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.clickhouse'
COMPRESSION 'lz4'
FORMAT Native
Un autre format binaire pris en charge est RowBinary, qui permet d’importer et d’exporter des données sous forme de lignes encodées en binaire :
Exportation vers RowBinary
Cela génère le fichier data.binary au format binaire par lignes.
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.binary' FORMAT RowBinary
L’inférence automatique du schéma n’est pas prise en charge pour ce format. Pour l’explorer avant le chargement, nous devons donc définir explicitement le schéma :
Explorer les fichiers RowBinary
SELECT *
FROM file('data.binary', RowBinary, 'path String, month Date, hits UInt32')
LIMIT 5
Vous pouvez utiliser RowBinaryWithNames, qui ajoute également une ligne d’en-tête contenant la liste des colonnes. RowBinaryWithNamesAndTypes ajoute aussi une ligne d’en-tête supplémentaire contenant les types de colonnes.
┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │
│ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │
│ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │
│ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │
│ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │
└────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
Pour charger des données depuis un fichier RowBinary, nous pouvons utiliser la clause
Importation à partir de fichiers RowBinary
FROM INFILE :
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.binary'
FORMAT RowBinary
Supposons que nous voulions lire l’intégralité d’un fichier binaire et l’enregistrer dans un champ d’une table. C’est précisément dans ce cas que le format RawBLOB peut être utilisé. Ce format ne peut être utilisé directement qu’avec une table à une seule colonne :
Importation d’une valeur binaire unique avec RawBLOB
Enregistrons un fichier image dans la table
CREATE TABLE images(data String) ENGINE = Memory
images :
Nous pouvons vérifier la longueur du champ
cat image.jpg | clickhouse-client -q "INSERT INTO images FORMAT RawBLOB"
data, qui sera égale à la taille du fichier d’origine :
SELECT length(data) FROM images
┌─length(data)─┐
│ 6121 │
└──────────────┘
Ce format peut également être utilisé pour exporter des données à l’aide d’une clause
Export des données RawBLOB
INTO OUTFILE :
Notez que nous avons dû utiliser
SELECT * FROM images LIMIT 1
INTO OUTFILE 'out.jpg'
FORMAT RawBLOB
LIMIT 1, car exporter plus d’une valeur créera un fichier corrompu.
ClickHouse prend en charge l’importation et l’exportation au format MessagePack via MsgPack. Pour exporter au format MessagePack :
MessagePack
Pour importer des données à partir d’un fichier MessagePack :
SELECT *
FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.msgpk'
FORMAT MsgPack
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.msgpk'
FORMAT MsgPack
Pour travailler avec Protocol Buffers, nous devons d’abord définir un fichier de schéma :
Protocol Buffers
Le chemin d’accès à ce fichier de schéma (
syntax = "proto3";
message MessageType {
string path = 1;
date month = 2;
uint32 hits = 3;
};
schema.proto dans notre cas) est défini dans l’option de configuration
format_schema pour le format Protobuf :
Cela enregistre les données dans le fichier proto.bin. ClickHouse prend également en charge l’importation de données Protobuf ainsi que de messages imbriqués. Vous pouvez utiliser ProtobufSingle pour traiter un seul message Protocol Buffer (dans ce cas, les délimiteurs de longueur sont omis).
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'proto.bin'
FORMAT Protobuf
SETTINGS format_schema = 'schema:MessageType'
Un autre format de sérialisation binaire populaire pris en charge par ClickHouse est Cap’n Proto. Comme avec le format
Cap’n Proto
Protobuf, nous devons définir un fichier de schéma (
schema.capnp) dans notre exemple :
Nous pouvons maintenant importer et exporter au format CapnProto avec ce schéma :
@0xec8ff1a10aa10dbe;
struct PathStats {
path @0 :Text;
month @1 :UInt32;
hits @2 :UInt32;
}
Notez que nous avons dû convertir la colonne
SELECT
path,
CAST(month, 'UInt32') AS month,
hits
FROM some_data
INTO OUTFILE 'capnp.bin'
FORMAT CapnProto
SETTINGS format_schema = 'schema:PathStats'
Date en
UInt32 afin d’aligner les types correspondants.
ClickHouse prend en charge de nombreux formats, textuels comme binaires, afin de couvrir divers scénarios et plateformes. Découvrez d’autres formats ainsi que différentes façons de les utiliser dans les articles suivants :
Autres formats
- Formats CSV et TSV
- Parquet
- Formats JSON
- Regex et Template
- Formats natifs et binaires
- Formats SQL