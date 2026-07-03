JSONEachRow:
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONEachRow
Ou bien, nous pouvons utiliser
{"path":"Bob_Dolman","month":"2016-11-01","hits":245}
{"path":"1-krona","month":"2017-01-01","hits":4}
{"path":"Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla","month":"2017-01-01","hits":3}
JSONCompactEachRow pour économiser de l’espace sur disque en omettant les noms de colonnes :
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactEachRow
["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245]
["1-krona", "2017-01-01", 4]
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]
ClickHouse respecte les types de données et exporte donc le JSON conformément aux standards. Mais lorsqu’il faut encoder toutes les valeurs sous forme de chaînes, nous pouvons utiliser le format JSONStringsEachRow :
Forcer les types de données au format chaîne
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONStringsEachRow
À présent, la colonne numérique
{"path":"Bob_Dolman","month":"2016-11-01","hits":"245"}
{"path":"1-krona","month":"2017-01-01","hits":"4"}
{"path":"Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla","month":"2017-01-01","hits":"3"}
hits est encodée sous forme de chaîne. L’exportation sous forme de chaînes est prise en charge pour tous les formats JSON* ; consultez simplement les formats
JSONStrings\* et
JSONCompactStrings\* :
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactStringsEachRow
["Bob_Dolman", "2016-11-01", "245"]
["1-krona", "2017-01-01", "4"]
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", "3"]
Le format JSON, couramment utilisé dans les applications, exporte non seulement les données résultantes, mais aussi les types de colonnes et les statistiques de requête :
Exportation des métadonnées avec les données
SELECT * FROM sometable FORMAT JSON
Le format JSONCompact affichera les mêmes métadonnées, mais les données elles-mêmes sous une forme compacte :
{
"meta":
[
{
"name": "path",
"type": "String"
},
...
],
"data":
[
{
"path": "Bob_Dolman",
"month": "2016-11-01",
"hits": 245
},
...
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000497457,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 87
}
}
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompact
Envisagez d’utiliser les variantes
{
"meta":
[
{
"name": "path",
"type": "String"
},
...
],
"data":
[
["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245],
["1-krona", "2017-01-01", 4],
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.00074981,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 87
}
}
JSONStrings ou
JSONCompactStrings pour encoder toutes les valeurs sous forme de chaînes.
Une façon plus efficace d’obtenir les données, ainsi que leur structure, consiste à utiliser le format
Façon compacte d’exporter des données JSON et leur structure
JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes :
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
Cela utilise un format JSON compact précédé de deux lignes d’en-tête indiquant les noms et les types des colonnes. Ce format peut ensuite être utilisé pour ingérer des données dans une autre instance de ClickHouse (ou dans d’autres applications).
["path", "month", "hits"]
["String", "Date", "UInt32"]
["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245]
["1-krona", "2017-01-01", 4]
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]
Pour enregistrer les données JSON exportées dans un fichier, vous pouvez utiliser la clause INTO OUTFILE :
Exporter du JSON vers un fichier
SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.json' FORMAT JSONEachRow
ClickHouse n’a mis que 2 secondes pour exporter près de 37 millions d’enregistrements dans un fichier JSON. Nous pouvons également exporter en utilisant une clause
36838935 rows in set. Elapsed: 2.220 sec. Processed 36.84 million rows, 1.27 GB (16.60 million rows/s., 572.47 MB/s.)
COMPRESSION afin d’activer la compression à la volée :
SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.json.gz' FORMAT JSONEachRow
Cela prend plus de temps, mais génère un fichier compressé bien plus petit :
36838935 rows in set. Elapsed: 22.680 sec. Processed 36.84 million rows, 1.27 GB (1.62 million rows/s., 56.02 MB/s.)
2.2G out.json
576M out.json.gz