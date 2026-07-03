Presque tous les formats JSON utilisés pour l’importation peuvent également être utilisés pour l’exportation. Le plus courant est JSONEachRow

SELECT * FROM sometable FORMAT JSONEachRow

{"path":"Bob_Dolman","month":"2016-11-01","hits":245} {"path":"1-krona","month":"2017-01-01","hits":4} {"path":"Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla","month":"2017-01-01","hits":3}

Ou bien, nous pouvons utiliser JSONCompactEachRow pour économiser de l’espace sur disque en omettant les noms de colonnes :

SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactEachRow

["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245] ["1-krona", "2017-01-01", 4] ["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]

​ Forcer les types de données au format chaîne

ClickHouse respecte les types de données et exporte donc le JSON conformément aux standards. Mais lorsqu’il faut encoder toutes les valeurs sous forme de chaînes, nous pouvons utiliser le format JSONStringsEachRow

SELECT * FROM sometable FORMAT JSONStringsEachRow

{"path":"Bob_Dolman","month":"2016-11-01","hits":"245"} {"path":"1-krona","month":"2017-01-01","hits":"4"} {"path":"Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla","month":"2017-01-01","hits":"3"}

À présent, la colonne numérique hits est encodée sous forme de chaîne. L’exportation sous forme de chaînes est prise en charge pour tous les formats JSON* ; consultez simplement les formats JSONStrings\* et JSONCompactStrings\* :

SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactStringsEachRow

["Bob_Dolman", "2016-11-01", "245"] ["1-krona", "2017-01-01", "4"] ["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", "3"]

​ Exportation des métadonnées avec les données

Le format JSON , couramment utilisé dans les applications, exporte non seulement les données résultantes, mais aussi les types de colonnes et les statistiques de requête :

SELECT * FROM sometable FORMAT JSON

{ "meta": [ { "name": "path", "type": "String" }, ... ], "data": [ { "path": "Bob_Dolman", "month": "2016-11-01", "hits": 245 }, ... ], "rows": 3, "statistics": { "elapsed": 0.000497457, "rows_read": 3, "bytes_read": 87 } }

Le format JSONCompact affichera les mêmes métadonnées, mais les données elles-mêmes sous une forme compacte :

SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompact

{ "meta": [ { "name": "path", "type": "String" }, ... ], "data": [ ["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245], ["1-krona", "2017-01-01", 4], ["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3] ], "rows": 3, "statistics": { "elapsed": 0.00074981, "rows_read": 3, "bytes_read": 87 } }

Envisagez d’utiliser les variantes JSONStrings ou JSONCompactStrings pour encoder toutes les valeurs sous forme de chaînes.

​ Façon compacte d’exporter des données JSON et leur structure

Une façon plus efficace d’obtenir les données, ainsi que leur structure, consiste à utiliser le format JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes

SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes

["path", "month", "hits"] ["String", "Date", "UInt32"] ["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245] ["1-krona", "2017-01-01", 4] ["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]

Cela utilise un format JSON compact précédé de deux lignes d’en-tête indiquant les noms et les types des colonnes. Ce format peut ensuite être utilisé pour ingérer des données dans une autre instance de ClickHouse (ou dans d’autres applications).

​ Exporter du JSON vers un fichier

Pour enregistrer les données JSON exportées dans un fichier, vous pouvez utiliser la clause INTO OUTFILE

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.json' FORMAT JSONEachRow

36838935 rows in set. Elapsed: 2.220 sec. Processed 36.84 million rows, 1.27 GB (16.60 million rows/s., 572.47 MB/s.)

ClickHouse n’a mis que 2 secondes pour exporter près de 37 millions d’enregistrements dans un fichier JSON. Nous pouvons également exporter en utilisant une clause COMPRESSION afin d’activer la compression à la volée :

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.json.gz' FORMAT JSONEachRow

36838935 rows in set. Elapsed: 22.680 sec. Processed 36.84 million rows, 1.27 GB (1.62 million rows/s., 56.02 MB/s.)

Cela prend plus de temps, mais génère un fichier compressé bien plus petit :