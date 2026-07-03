Dans cette section de la documentation, vous trouverez des exemples d’import depuis différents types de fichiers.

Exportez et importez des formats binaires tels que ClickHouse Native, MessagePack, Protocol Buffers et Cap’n Proto.

Importez et exportez les formats de la famille CSV, y compris TSV, avec des en-têtes et des séparateurs personnalisés.

Chargez et exportez du JSON dans différents formats, notamment sous forme d’objets et de NDJSON délimité par des retours à la ligne.

Prenez en charge les formats Apache courants tels que Parquet et Arrow.

Vous avez besoin d’un dump SQL à importer dans MySQL ou PostgreSQL ? Vous êtes au bon endroit.