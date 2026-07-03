Importer différents formats de données dans ClickHouse
Page décrivant comment importer différents formats de données dans ClickHouse
Dans cette section de la documentation, vous trouverez des exemples d’import depuis différents types de fichiers. Exportez et importez des formats binaires tels que ClickHouse Native, MessagePack, Protocol Buffers et Cap’n Proto. Importez et exportez les formats de la famille CSV, y compris TSV, avec des en-têtes et des séparateurs personnalisés. Chargez et exportez du JSON dans différents formats, notamment sous forme d’objets et de NDJSON délimité par des retours à la ligne. Prenez en charge les formats Apache courants tels que Parquet et Arrow. Vous avez besoin d’un dump SQL à importer dans MySQL ou PostgreSQL ? Vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez connecter un outil de BI comme Grafana, Tableau ou d’autres, consultez la rubrique Visualize de la documentation.
Dernière modification le 3 juillet 2026
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