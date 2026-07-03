Supposons que nous voulions importer des données depuis le fichier journal :
Importation à partir d’un modèle
head error.log
Nous pouvons utiliser le format Template pour importer ces données. Nous devons définir une chaîne de modèle contenant des marqueurs de substitution pour les valeurs de chaque ligne de données d’entrée :
2023/01/15 14:51:17 [error] client: 7.2.8.1, server: example.com "GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1"
2023/01/16 06:02:09 [error] client: 8.4.2.7, server: example.com "GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1"
2023/01/15 13:46:13 [error] client: 6.9.3.7, server: example.com "GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1"
2023/01/16 05:34:55 [error] client: 9.9.7.6, server: example.com "GET /h5/static/cert/icon_yanzhengma.png HTTP/1.1"
Créons une table pour y importer nos données :
<time> [error] client: <ip>, server: <host> "<request>"
Pour importer des données à l’aide d’un modèle spécifique, nous devons enregistrer notre chaîne de modèle dans un fichier (row.template dans notre cas) :
CREATE TABLE error_log
(
`time` DateTime,
`ip` String,
`host` String,
`request` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, request, time)
Nous définissons le nom d’une colonne et la règle d’échappement au format
${time:Escaped} [error] client: ${ip:CSV}, server: ${host:CSV} ${request:JSON}
${name:escaping}. Plusieurs options sont disponibles ici, comme CSV, JSON, Escaped ou Quoted, qui implémentent les règles d’échappement correspondantes.
Nous pouvons maintenant utiliser le fichier fourni comme argument de l’option
format_template_row lors de l’importation des données (notez que les fichiers de modèle et de données ne doivent pas contenir de symbole
\n supplémentaire à la fin du fichier) :
Et nous pouvons vérifier que nos données ont bien été chargées dans la table :
INSERT INTO error_log FROM INFILE 'error.log'
SETTINGS format_template_row = 'row.template'
FORMAT Template
SELECT
request,
count(*)
FROM error_log
GROUP BY request
┌─request──────────────────────────────────────────┬─count()─┐
│ GET /img/close.png HTTP/1.1 │ 176 │
│ GET /h5/static/cert/icon_yanzhengma.png HTTP/1.1 │ 172 │
│ GET /phone/images/icon_01.png HTTP/1.1 │ 139 │
│ GET /apple-touch-icon-precomposed.png HTTP/1.1 │ 161 │
│ GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1 │ 162 │
│ GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1 │ 190 │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Envisagez d’utiliser TemplateIgnoreSpaces, qui permet d’ignorer les espaces entre les délimiteurs dans un Template :
Ignorer les espaces
Template: --> "p1: ${p1:CSV}, p2: ${p2:CSV}"
TemplateIgnoreSpaces --> "p1:${p1:CSV}, p2:${p2:CSV}"
Nous pouvons également exporter des données vers n’importe quel format texte à l’aide de modèles. Dans ce cas, nous devons créer deux fichiers : Modèle du jeu de résultats, qui définit la structure de l’ensemble du jeu de résultats :
Exporter des données à l’aide de modèles
Ici,
== Top 10 IPs ==
${data}
--- ${rows_read:XML} rows read in ${time:XML} ---
rows_read et
time sont des métriques système disponibles pour chaque requête. Quant à
data, il correspond aux lignes générées (
${data} doit toujours être le premier espace réservé dans ce fichier), à partir d’un modèle défini dans un fichier de modèle de ligne :
Utilisons maintenant ces modèles pour exporter la requête suivante :
${ip:Escaped} generated ${total:Escaped} requests
SELECT
ip,
count() AS total
FROM error_log GROUP BY ip ORDER BY total DESC LIMIT 10
FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = 'output.results',
format_template_row = 'output.rows';
== Top 10 IPs ==
9.8.4.6 generated 3 requests
9.5.1.1 generated 3 requests
2.4.8.9 generated 3 requests
4.8.8.2 generated 3 requests
4.5.4.4 generated 3 requests
3.3.6.4 generated 2 requests
8.9.5.9 generated 2 requests
2.5.1.8 generated 2 requests
6.8.3.6 generated 2 requests
6.6.3.5 generated 2 requests
--- 1000 rows read in 0.001380604 ---
Les résultats basés sur des modèles peuvent également être exportés dans des fichiers à l’aide d’une clause
Exportation vers des fichiers HTML
INTO OUTFILE. Générons des fichiers HTML à partir des formats jeu de résultats et ligne fournis :
SELECT
ip,
count() AS total
FROM error_log GROUP BY ip ORDER BY total DESC LIMIT 10
INTO OUTFILE 'out.html'
FORMAT Template
SETTINGS format_template_resultset = 'html.results',
format_template_row = 'html.row'
Le format Template peut être utilisé pour générer tous les fichiers texte imaginables, y compris en XML. Il suffit de fournir un modèle approprié et d’effectuer l’exportation. Vous pouvez également utiliser le format XML pour obtenir des résultats XML standard, métadonnées comprises :
Exportation au format XML
SELECT *
FROM error_log
LIMIT 3
FORMAT XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<result>
<meta>
<columns>
<column>
<name>time</name>
<type>DateTime</type>
</column>
...
</columns>
</meta>
<data>
<row>
<time>2023-01-15 13:00:01</time>
<ip>3.5.9.2</ip>
<host>example.com</host>
<request>GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1</request>
</row>
...
</data>
<rows>3</rows>
<rows_before_limit_at_least>1000</rows_before_limit_at_least>
<statistics>
<elapsed>0.000745001</elapsed>
<rows_read>1000</rows_read>
<bytes_read>88184</bytes_read>
</statistics>
</result>
Le format Regexp permet de gérer des cas plus complexes, lorsque les données d’entrée doivent être analysées de manière plus élaborée. Analysons notre fichier d’exemple error.log, mais cette fois en capturant le nom du fichier et le protocole afin de les enregistrer dans des colonnes distinctes. Commençons par préparer une nouvelle table :
Importation de données à l’aide d’expressions régulières
Nous pouvons maintenant importer des données à l’aide d’une expression régulière :
CREATE TABLE error_log
(
`time` DateTime,
`ip` String,
`host` String,
`file` String,
`protocol` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, file, time)
ClickHouse insérera les données de chaque groupe de capture dans la colonne correspondante selon leur ordre. Vérifions les données :
INSERT INTO error_log FROM INFILE 'error.log'
SETTINGS
format_regexp = '(.+?) \\[error\\] client: (.+), server: (.+?) "GET .+?([^/]+\\.[^ ]+) (.+?)"'
FORMAT Regexp
SELECT * FROM error_log LIMIT 5
Par défaut, ClickHouse renvoie une erreur en cas de lignes non reconnues. Si vous préférez ignorer les lignes non reconnues, activez ce comportement à l’aide de l’option format_regexp_skip_unmatched :
┌────────────────time─┬─ip──────┬─host────────┬─file─────────────────────────┬─protocol─┐
│ 2023-01-15 13:00:01 │ 3.5.9.2 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:01:40 │ 3.7.2.5 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:16:49 │ 9.2.9.2 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:21:38 │ 8.8.5.3 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:31:27 │ 9.5.8.4 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
└─────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘
SET format_regexp_skip_unmatched = 1;
ClickHouse prend en charge de nombreux formats, textuels comme binaires, afin de couvrir divers scénarios et plateformes. Découvrez d’autres formats et différentes façons de les utiliser dans les articles suivants :
Autres formats
- Formats CSV et TSV
- Parquet
- Formats JSON
- Regex et Template
- Formats Native et binaires
- Formats SQL