Page expliquant comment transférer des données entre d’autres bases de données et ClickHouse à l’aide de dump SQL.

Insertion et export de données SQL dans ClickHouse

ClickHouse s’intègre facilement aux infrastructures de bases de données OLTP de multiples façons. L’une d’elles consiste à transférer des données entre d’autres bases de données et ClickHouse à l’aide de dump SQL.

​ Création de dump SQL

INSERT INTO <table name> VALUES(... et utilisera le paramètre Les données peuvent être exportées au format SQL à l’aide de SQLInsert . ClickHouse écrira les données sous la formeet utilisera le paramètre output_format_sql_insert_table_name comme nom de table :

SET output_format_sql_insert_table_name = 'some_table' ; SELECT * FROM some_data INTO OUTFILE 'dump.sql' FORMAT SQLInsert

Les noms de colonnes peuvent être omis en désactivant l’option output_format_sql_insert_include_column_names

SET output_format_sql_insert_include_column_names = 0

Nous pouvons maintenant charger le fichier dump.sql dans une autre base de données OLTP :

mysql some_db < dump.sql

Nous supposons que la table some_table existe dans la base de données MySQL some_db .

Certains SGBD peuvent imposer des limites au nombre de valeurs pouvant être traitées dans un seul lot. Par défaut, ClickHouse crée des lots de 65k valeurs, mais cela peut être modifié à l’aide de l’option output_format_sql_insert_max_batch_size

SET output_format_sql_insert_max_batch_size = 1000 ;

​ Export d’un ensemble de valeurs

INSERT INTO table VALUES , et ne renvoie qu’un ensemble de valeurs : ClickHouse dispose du format Values , similaire à SQLInsert, mais sans la partie, et ne renvoie qu’un ensemble de valeurs :

SELECT * FROM some_data LIMIT 3 FORMAT Values

('Bangor_City_Forest','2015-07-01',34),('Alireza_Afzal','2017-02-01',24),('Akhaura-Laksam-Chittagong_Line','2015-09-01',30)

​ Insertion de données à partir de dumps SQL

Pour lire des dumps SQL, utilisez MySQLDump

SELECT * FROM file ( 'dump.sql' , MySQLDump) LIMIT 5

┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │ │ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │ │ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │ │ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │ │ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │ └────────────────────────────────┴────────────┴──────┘

Par défaut, ClickHouse ignore les colonnes inconnues (comportement contrôlé par l’option input_format_skip_unknown_fields ) et traite les données de la première table trouvée dans un dump (si plusieurs tables ont été exportées dans un seul fichier). Les instructions DDL sont ignorées. Pour charger les données d’un dump MySQL dans une table (fichier mysql.sql ) :

INSERT INTO some_data FROM INFILE 'mysql.sql' FORMAT MySQLDump

Nous pouvons également créer automatiquement une table à partir du fichier de dump MySQL :

CREATE TABLE table_from_mysql ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT * FROM file ( 'mysql.sql' , MySQLDump)

Ici, nous avons créé une table appelée table_from_mysql à partir d’une structure que ClickHouse a automatiquement inférée. ClickHouse détermine les types soit à partir des données, soit à l’aide du DDL lorsqu’il est disponible :

DESCRIBE TABLE table_from_mysql;

┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ month │ Nullable(Date32) │ │ │ │ │ │ │ hits │ Nullable(UInt32) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

​ Autres formats

ClickHouse prend en charge de nombreux formats, textuels comme binaires, pour répondre à divers scénarios et plateformes. Découvrez d’autres formats et différentes façons de les utiliser dans les articles suivants :