Les données peuvent être exportées au format SQL à l’aide de SQLInsert. ClickHouse écrira les données sous la forme
Création de dump SQL
INSERT INTO <table name> VALUES(... et utilisera le paramètre
output_format_sql_insert_table_name comme nom de table :
Les noms de colonnes peuvent être omis en désactivant l’option
SET output_format_sql_insert_table_name = 'some_table';
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'dump.sql'
FORMAT SQLInsert
output_format_sql_insert_include_column_names :
Nous pouvons maintenant charger le fichier dump.sql dans une autre base de données OLTP :
SET output_format_sql_insert_include_column_names = 0
Nous supposons que la table
mysql some_db < dump.sql
some_table existe dans la base de données MySQL
some_db.
Certains SGBD peuvent imposer des limites au nombre de valeurs pouvant être traitées dans un seul lot. Par défaut, ClickHouse crée des lots de 65k valeurs, mais cela peut être modifié à l’aide de l’option
output_format_sql_insert_max_batch_size :
SET output_format_sql_insert_max_batch_size = 1000;
ClickHouse dispose du format Values, similaire à SQLInsert, mais sans la partie
Export d’un ensemble de valeurs
INSERT INTO table VALUES, et ne renvoie qu’un ensemble de valeurs :
SELECT * FROM some_data LIMIT 3 FORMAT Values
('Bangor_City_Forest','2015-07-01',34),('Alireza_Afzal','2017-02-01',24),('Akhaura-Laksam-Chittagong_Line','2015-09-01',30)
Pour lire des dumps SQL, utilisez MySQLDump :
Insertion de données à partir de dumps SQL
SELECT *
FROM file('dump.sql', MySQLDump)
LIMIT 5
Par défaut, ClickHouse ignore les colonnes inconnues (comportement contrôlé par l’option input_format_skip_unknown_fields) et traite les données de la première table trouvée dans un dump (si plusieurs tables ont été exportées dans un seul fichier). Les instructions DDL sont ignorées. Pour charger les données d’un dump MySQL dans une table (fichier mysql.sql) :
┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │
│ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │
│ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │
│ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │
│ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │
└────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
Nous pouvons également créer automatiquement une table à partir du fichier de dump MySQL :
INSERT INTO some_data
FROM INFILE 'mysql.sql' FORMAT MySQLDump
Ici, nous avons créé une table appelée
CREATE TABLE table_from_mysql
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple() AS
SELECT *
FROM file('mysql.sql', MySQLDump)
table_from_mysql à partir d’une structure que ClickHouse a automatiquement inférée. ClickHouse détermine les types soit à partir des données, soit à l’aide du DDL lorsqu’il est disponible :
DESCRIBE TABLE table_from_mysql;
┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ month │ Nullable(Date32) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(UInt32) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
ClickHouse prend en charge de nombreux formats, textuels comme binaires, pour répondre à divers scénarios et plateformes. Découvrez d’autres formats et différentes façons de les utiliser dans les articles suivants : Consultez également clickhouse-local - un outil portable complet pour manipuler des fichiers locaux ou distants sans avoir besoin du serveur ClickHouse.