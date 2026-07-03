Skip to main content
Apache a publié plusieurs formats de données largement utilisés dans les environnements analytiques, notamment les populaires Avro, Arrow et Orc. ClickHouse prend en charge l’importation et l’exportation de données à l’aide de n’importe lequel de ces formats.

Import et export au format Avro

ClickHouse prend en charge la lecture et l’écriture de fichiers de données Apache Avro, largement utilisés dans les systèmes Hadoop. Pour importer à partir d’un fichier Avro, il faut utiliser le format Avro dans l’instruction INSERT :
Avec la fonction file(), nous pouvons également examiner des fichiers Avro avant d’importer réellement des données :
Pour exporter dans un fichier Avro :

Avro et les types de données de ClickHouse

Tenez compte de la correspondance des types de données lors de l’importation ou de l’exportation de fichiers Avro. Utilisez un transtypage explicite pour convertir les données lors du chargement de fichiers Avro :

Messages Avro dans Kafka

Lorsque les messages Kafka utilisent le format Avro, ClickHouse peut lire ces flux à l’aide du format AvroConfluent et du moteur Kafka :

Utiliser le format Arrow

Un autre format colonnaire est Apache Arrow, également pris en charge par ClickHouse pour l’importation et l’exportation. Pour importer des données à partir d’un fichier Arrow, nous utilisons le format Arrow :
L’exportation vers un fichier Arrow s’effectue de la même manière :
Consultez également la correspondance des types de données pour voir si certains doivent être convertis manuellement.

Flux de données Arrow

Le format ArrowStream permet de travailler avec des flux Arrow (utilisés pour le traitement en mémoire). ClickHouse peut lire et écrire des flux Arrow. Pour montrer comment ClickHouse peut transmettre des données Arrow en flux, envoyons-les au script Python suivant (il lit le flux d’entrée au format flux Arrow et affiche le résultat sous forme de tableau Pandas) :
Nous pouvons maintenant récupérer les données de ClickHouse en redirigeant sa sortie vers le script :
ClickHouse peut aussi lire des flux Arrow en utilisant le même format ArrowStream :
Nous avons utilisé arrow-stream comme source possible de données en flux Arrow au format Arrow.

Importation et exportation de données ORC

Le format Apache ORC est un format de stockage en colonnes généralement utilisé avec Hadoop. ClickHouse prend en charge l’importation comme l’exportation de données ORC à l’aide du format ORC :
Consultez également la correspondance des types de données ainsi que les paramètres supplémentaires pour affiner l’exportation et l’importation.

Pour aller plus loin

ClickHouse prend en charge de nombreux formats, textuels comme binaires, afin de répondre à divers scénarios et plateformes. Découvrez d’autres formats et différentes façons de les utiliser dans les articles suivants : Consultez également clickhouse-local - un outil portable riche en fonctionnalités pour travailler avec des fichiers locaux ou distants sans avoir besoin d’un serveur ClickHouse.
Dernière modification le 3 juillet 2026