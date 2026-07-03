Page décrivant comment travailler avec des données Avro, Arrow et ORC dans ClickHouse

Travailler avec des données Avro, Arrow et ORC dans ClickHouse

Apache a publié plusieurs formats de données largement utilisés dans les environnements analytiques, notamment les populaires Avro Arrow et Orc . ClickHouse prend en charge l’importation et l’exportation de données à l’aide de n’importe lequel de ces formats.

​ Import et export au format Avro

ClickHouse prend en charge la lecture et l’écriture de fichiers de données Apache Avro , largement utilisés dans les systèmes Hadoop.

INSERT : Pour importer à partir d’un fichier Avro , il faut utiliser le format Avro dans l’instruction

INSERT INTO sometable FROM INFILE 'data.avro' FORMAT Avro

Avec la fonction file() , nous pouvons également examiner des fichiers Avro avant d’importer réellement des données :

SELECT path , hits FROM file ( 'data.avro' , Avro) ORDER BY hits DESC LIMIT 5 ;

┌─path────────────┬──hits─┐ │ Amy_Poehler │ 62732 │ │ Adam_Goldberg │ 42338 │ │ Aaron_Spelling │ 25128 │ │ Absence_seizure │ 18152 │ │ Ammon_Bundy │ 11890 │ └─────────────────┴───────┘

Pour exporter dans un fichier Avro :

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'export.avro' FORMAT Avro;

​ Avro et les types de données de ClickHouse

Tenez compte de la correspondance des types de données lors de l’importation ou de l’exportation de fichiers Avro. Utilisez un transtypage explicite pour convertir les données lors du chargement de fichiers Avro :

SELECT date , toDate( date ) FROM file ( 'data.avro' , Avro) LIMIT 3 ;

┌──date─┬─toDate(date)─┐ │ 16556 │ 2015-05-01 │ │ 16556 │ 2015-05-01 │ │ 16556 │ 2015-05-01 │ └───────┴──────────────┘

​ Messages Avro dans Kafka

Lorsque les messages Kafka utilisent le format Avro, ClickHouse peut lire ces flux à l’aide du format AvroConfluent et du moteur Kafka

CREATE TABLE some_topic_stream ( field1 UInt32, field2 String ) ENGINE = Kafka() SETTINGS kafka_broker_list = 'localhost' , kafka_topic_list = 'some_topic' , kafka_group_name = 'some_group' , kafka_format = 'AvroConfluent' ;

​ Utiliser le format Arrow

Un autre format colonnaire est Apache Arrow , également pris en charge par ClickHouse pour l’importation et l’exportation. Pour importer des données à partir d’un fichier Arrow , nous utilisons le format Arrow

INSERT INTO sometable FROM INFILE 'data.arrow' FORMAT Arrow

L’exportation vers un fichier Arrow s’effectue de la même manière :

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'export.arrow' FORMAT Arrow

Consultez également la correspondance des types de données pour voir si certains doivent être convertis manuellement.

​ Flux de données Arrow

Le format ArrowStream permet de travailler avec des flux Arrow (utilisés pour le traitement en mémoire). ClickHouse peut lire et écrire des flux Arrow.

Pour montrer comment ClickHouse peut transmettre des données Arrow en flux, envoyons-les au script Python suivant (il lit le flux d’entrée au format flux Arrow et affiche le résultat sous forme de tableau Pandas) :

import sys, pyarrow as pa with pa.ipc.open_stream(sys.stdin.buffer) as reader: print (reader.read_pandas())

Nous pouvons maintenant récupérer les données de ClickHouse en redirigeant sa sortie vers le script :

clickhouse-client -q "SELECT path, hits FROM some_data LIMIT 3 FORMAT ArrowStream" | python3 arrow.py

path hits 0 b'Akiba_Hebrew_Academy' 241 1 b'Aegithina_tiphia' 34 2 b'1971-72_Utah_Stars_season' 1

ClickHouse peut aussi lire des flux Arrow en utilisant le même format ArrowStream :

arrow - stream | clickhouse - client - q "INSERT INTO sometable FORMAT ArrowStream"

Nous avons utilisé arrow-stream comme source possible de données en flux Arrow au format Arrow.

​ Importation et exportation de données ORC

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'data.orc' FORMAT ORC ; INSERT INTO sometable FROM INFILE 'data.orc' FORMAT ORC ;

​ Pour aller plus loin

ClickHouse prend en charge de nombreux formats, textuels comme binaires, afin de répondre à divers scénarios et plateformes. Découvrez d’autres formats et différentes façons de les utiliser dans les articles suivants :