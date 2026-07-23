docker pull :
docker pull clickhouse/clickhouse-server
Versions
- Le tag
latestpointe vers la dernière version publiée de la branche stable la plus récente.
- Les tags de branche comme
22.2pointent vers la dernière version publiée de la branche correspondante.
- Les tags de version complets comme
22.2.3et
22.2.3.5pointent vers la version publiée correspondante.
- Le tag
headest construit à partir du dernier commit de la branche
default.
- Chaque tag peut avoir le suffixe facultatif
-alpine, indiquant qu’il est construit sur
alpine.
Compatibilité
- L’image amd64 nécessite la prise en charge du niveau de microarchitecture x86-64-v3 (AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, XSAVE). Pratiquement tous les processeurs x86 commercialisés après 2015 prennent en charge x86-64-v3.
- L’image arm64 nécessite la prise en charge de l’architecture ARMv8.2-A ainsi que du registre Load-Acquire RCpc. Ce registre est facultatif dans ARMv8.2-A et obligatoire dans ARMv8.3-A. Pris en charge sur les instances Graviton >=2, Azure et GCP. Parmi les appareils non pris en charge figurent le Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) et les Jetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A).
- Depuis ClickHouse 24.11, les images Ubuntu utilisent
ubuntu:22.04comme image de base. Cela nécessite Docker >=
20.10.10avec le patch. Comme solution de contournement, vous pouvez utiliser
docker run --security-opt seccomp=unconfinedà la place, mais cela a des implications en matière de sécurité.
Utiliser cette image
Lancer une instance du serveur
Par défaut, ClickHouse ne sera accessible que via le réseau Docker. Voir la section sur la mise en réseau ci-dessous. Par défaut, l’instance du serveur ci-dessus sera exécutée sous l’utilisateur
docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
default, sans mot de passe.
Connectez-vous avec un client natif
Voir client ClickHouse pour plus d’informations sur le client ClickHouse.
docker run -it --rm --network=container:some-clickhouse-server --entrypoint clickhouse-client clickhouse/clickhouse-server
# OR
docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client
Connectez-vous avec curl
Voir ClickHouse HTTP Interface pour en savoir plus sur l’interface HTTP.
echo "SELECT 'Hello, ClickHouse!'" | docker run -i --rm --network=container:some-clickhouse-server buildpack-deps:curl curl 'http://localhost:8123/?query=' -s --data-binary @-
Arrêt / suppression du conteneur
docker stop some-clickhouse-server
docker rm some-clickhouse-server
Réseau
Vous pouvez exposer votre instance ClickHouse exécutée dans Docker en mappant un port spécifique depuis l’intérieur du conteneur à l’aide des ports de l’hôte :
l’utilisateur prédéfini
default n’a pas accès au réseau tant qu’un mot de passe n’est pas défini,
voir “Comment créer la base de données par défaut et l’utilisateur au démarrage” et “Gérer l’utilisateur
default” ci-dessous
Ou en permettant au conteneur d’utiliser les ports de l’hôte directement avec
docker run -d -p 18123:8123 -p19000:9000 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=changeme --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:18123/?password=changeme' --data-binary @-
--network=host
(ce qui permet aussi d’obtenir de meilleures performances réseau) :
docker run -d --network=host --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
L’utilisateur default de l’exemple ci-dessus n’est disponible que pour les requêtes provenant de localhost
En général, vous souhaiterez monter les dossiers suivants dans votre conteneur afin d’assurer la persistance :
Volumes
/var/lib/clickhouse/- dossier principal où ClickHouse stocke les données
/var/log/clickhouse-server/- logs
Vous pouvez également monter :
docker run -d \
-v "$PWD/ch_data:/var/lib/clickhouse/" \
-v "$PWD/ch_logs:/var/log/clickhouse-server/" \
--name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml- fichiers contenant des ajustements de la configuration du serveur
/etc/clickhouse-server/users.d/*.xml- fichiers contenant des ajustements des paramètres utilisateur
/docker-entrypoint-initdb.d/- dossier contenant les scripts d’initialisation de la base de données (voir ci-dessous).
ClickHouse dispose de fonctionnalités avancées qui nécessitent l’activation de plusieurs capabilities Linux Elles sont facultatives et peuvent être activées à l’aide des arguments de ligne de commande Docker suivants :
Capacités Linux
Pour en savoir plus, consultez “Configuration des capacités CAP_IPC_LOCK et CAP_SYS_NICE dans Docker”
docker run -d \
--cap-add=SYS_NICE --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=IPC_LOCK \
--name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
Le conteneur expose le port 8123 pour l’interface HTTP et le port 9000 pour le client natif. La configuration de ClickHouse est définie dans un fichier “config.xml” (documentation)
Configuration
Démarrer une instance du serveur avec une configuration personnalisée
docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v /path/to/your/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.xml clickhouse/clickhouse-server
Démarrer le serveur sous un utilisateur personnalisé
Lorsque vous utilisez l’image avec des répertoires locaux montés, vous devrez probablement préciser l’utilisateur afin de conserver les bons propriétaires de fichiers. Utilisez l’argument
# $PWD/data/clickhouse should exist and be owned by current user
docker run --rm --user "${UID}:${GID}" --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v "$PWD/logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v "$PWD/data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server
--user et montez
/var/lib/clickhouse et
/var/log/clickhouse-server dans le conteneur. Sinon, l’image signalera une erreur et ne démarrera pas.
Démarrer le serveur en tant que root est utile lorsque l’espace de noms utilisateur est activé. Pour ce faire, exécutez :
Démarrer le serveur en tant que root
docker run --rm -e CLICKHOUSE_RUN_AS_ROOT=1 --name clickhouse-server-userns -v "$PWD/logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v "$PWD/data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server
Il peut arriver que vous souhaitiez créer un utilisateur (l’utilisateur nommé
Comment créer la base de données par défaut et un utilisateur au démarrage
default est utilisé par défaut) et une base de données au démarrage d’un conteneur. Vous pouvez le faire à l’aide des variables d’environnement
CLICKHOUSE_DB,
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT et
CLICKHOUSE_PASSWORD :
docker run --rm -e CLICKHOUSE_DB=my_database -e CLICKHOUSE_USER=username -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server
L’utilisateur
Gestion de l’utilisateur
Gestion de l’utilisateur
default
default a l’accès réseau désactivé par défaut si aucune des variables
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_PASSWORD ou
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT n’est définie.
Il est possible de rendre l’utilisateur
default accessible de manière non sécurisée en définissant la variable d’environnement
CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP sur 1 :
docker run --rm -e CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP=1 -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server
Pour effectuer une initialisation supplémentaire dans une image dérivée de celle-ci, ajoutez un ou plusieurs scripts
Comment étendre cette image
*.sql,
*.sql.gz ou
*.sh dans
/docker-entrypoint-initdb.d. Une fois
initdb appelé par le point d’entrée, tous les fichiers
*.sql seront exécutés, tous les scripts
*.sh exécutables seront lancés et tous les scripts
*.sh non exécutables trouvés dans ce répertoire seront chargés afin d’effectuer une initialisation supplémentaire avant le démarrage du service.
Vous pouvez également définir les variables d’environnement
Les scripts placés dans
/docker-entrypoint-initdb.d sont exécutés dans l’ordre alphabétique des noms de fichiers. Si vos scripts dépendent les uns des autres (par exemple, si un script qui crée des vues doit s’exécuter après celui qui crée les tables référencées), assurez-vous que les noms de fichiers sont triés dans le bon ordre.
CLICKHOUSE_USER &
CLICKHOUSE_PASSWORD, qui seront utilisées par clickhouse-client pendant l’initialisation.
Par exemple, pour ajouter un autre utilisateur et une autre base de données, ajoutez ce qui suit à
/docker-entrypoint-initdb.d/init-db.sh :
#!/bin/bash
set -e
clickhouse client -n <<-EOSQL
CREATE DATABASE docker;
CREATE TABLE docker.docker (x Int32) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
EOSQL