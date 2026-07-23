Pour compiler manuellement ClickHouse, suivez les instructions pour Linux ou macOS. Vous pouvez compiler et installer les paquets, ou utiliser les programmes sans installer de paquets.
Compiler depuis le code source
Vous devrez créer manuellement les dossiers de données et de métadonnées, puis exécuter
Client: <build_directory>/programs/clickhouse-client
Server: <build_directory>/programs/clickhouse-server
chown dessus pour l’utilisateur souhaité. Leurs chemins peuvent être modifiés dans la config du server (src/programs/server/config.xml) ; par défaut, ils sont les suivants :
Sur Gentoo, vous pouvez simplement utiliser
/var/lib/clickhouse/data/default/
/var/lib/clickhouse/metadata/default/
emerge clickhouse pour installer ClickHouse depuis le code source.
L’infrastructure d’intégration continue (CI) de ClickHouse produit des builds spécialisés pour chaque commit du dépôt ClickHouse, par ex. des builds avec sanitizers, des builds non optimisés (Debug), des builds compilés de manière croisée, etc. Bien que ces builds ne soient généralement utiles que pendant le développement, ils peuvent aussi, dans certaines situations, vous être utiles.
Installer un binaire généré par la CI
Par exemple, pour télécharger un binaire aarch64 pour ClickHouse v23.4, suivez ces étapes :
Comme la CI de ClickHouse évolue au fil du temps, les étapes exactes pour télécharger des builds générés par la CI peuvent varier. De plus, la CI peut supprimer d’anciens artefacts de build, les rendant indisponibles au téléchargement.
- Trouvez la pull request GitHub pour la version v23.4 : Pull request de release pour la branche 23.4
- Cliquez sur “Commits”, puis sur un commit semblable à “Update autogenerated version to 23.4.2.1 and contributors” pour la version précise que vous souhaitez installer.
- Cliquez sur la coche verte / le point jaune / la croix rouge pour ouvrir la liste des vérifications CI.
- Cliquez sur “Details” à côté de “Builds” dans la liste ; cela ouvrira la page du rapport de build CI.
- Repérez les lignes avec compiler = “clang-*-aarch64” — il y en a plusieurs.
- Téléchargez les artefacts de ces builds.