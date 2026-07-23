Instructions pour compiler ClickHouse depuis le code source ou installer un binaire généré par la CI

​ Compiler depuis le code source

Pour compiler manuellement ClickHouse, suivez les instructions pour Linux ou macOS

Vous pouvez compiler et installer les paquets, ou utiliser les programmes sans installer de paquets.

Client: < build_directory > /programs/clickhouse-client Server: < build_directory > /programs/clickhouse-server

Vous devrez créer manuellement les dossiers de données et de métadonnées, puis exécuter chown dessus pour l’utilisateur souhaité. Leurs chemins peuvent être modifiés dans la config du server (src/programs/server/config.xml) ; par défaut, ils sont les suivants :

/var/lib/clickhouse/data/default/ /var/lib/clickhouse/metadata/default/

Sur Gentoo, vous pouvez simplement utiliser emerge clickhouse pour installer ClickHouse depuis le code source.

​ Installer un binaire généré par la CI

L’infrastructure d’intégration continue (CI) de ClickHouse produit des builds spécialisés pour chaque commit du dépôt ClickHouse , par ex. des builds avec sanitizers , des builds non optimisés (Debug), des builds compilés de manière croisée, etc. Bien que ces builds ne soient généralement utiles que pendant le développement, ils peuvent aussi, dans certaines situations, vous être utiles.

Comme la CI de ClickHouse évolue au fil du temps, les étapes exactes pour télécharger des builds générés par la CI peuvent varier. De plus, la CI peut supprimer d’anciens artefacts de build, les rendant indisponibles au téléchargement.

Par exemple, pour télécharger un binaire aarch64 pour ClickHouse v23.4, suivez ces étapes :