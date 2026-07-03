Installer ClickHouse sur votre propre infrastructure.

Installez ClickHouse sur l’infrastructure que vous gérez.

​ Développement local

Exécutez ClickHouse sur votre machine pour compiler, tester et expérimenter.

Installation rapide Script curl en une seule ligne qui télécharge un seul binaire ClickHouse. clickhousectl (CLI) Installez et gérez des versions locales de ClickHouse ainsi que des serveurs avec la ClickHouse CLI. Docker Téléchargez l’image Docker officielle et exécutez un conteneur. Compilation depuis le code source Compiler à partir du code source et autres options d’installation avancées.

​ Serveur de production

Installez ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement de longue durée.