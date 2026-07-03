Skip to main content
Installez ClickHouse sur l’infrastructure que vous gérez.

Développement local

Exécutez ClickHouse sur votre machine pour compiler, tester et expérimenter.

Installation rapide

Script curl en une seule ligne qui télécharge un seul binaire ClickHouse.

clickhousectl (CLI)

Installez et gérez des versions locales de ClickHouse ainsi que des serveurs avec la ClickHouse CLI.

Docker

Téléchargez l’image Docker officielle et exécutez un conteneur.

Compilation depuis le code source

Compiler à partir du code source et autres options d’installation avancées.

Serveur de production

Installez ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement de longue durée.

Debian / Ubuntu

Installez à partir du dépôt APT officiel.

Red Hat / CentOS

Installez à partir du dépôt YUM/DNF officiel.

NixOS

Installez sur NixOS via le gestionnaire de paquets.

Autres distributions Linux

Installation générique sur Linux via une archive tar.
Dernière modification le 3 juillet 2026