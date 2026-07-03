Exécutez ClickHouse sur votre machine pour compiler, tester et expérimenter.
Développement local
Installation rapide
Script
curl en une seule ligne qui télécharge un seul binaire ClickHouse.
clickhousectl (CLI)
Installez et gérez des versions locales de ClickHouse ainsi que des serveurs avec la ClickHouse CLI.
Docker
Téléchargez l’image Docker officielle et exécutez un conteneur.
Compilation depuis le code source
Compiler à partir du code source et autres options d’installation avancées.
Installez ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement de longue durée.
Serveur de production
Debian / Ubuntu
Installez à partir du dépôt APT officiel.
Red Hat / CentOS
Installez à partir du dépôt YUM/DNF officiel.
NixOS
Installez sur NixOS via le gestionnaire de paquets.
Autres distributions Linux
Installation générique sur Linux via une archive tar.