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Il est recommandé d’utiliser les paquets deb officiels précompilés pour Debian ou Ubuntu.
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Consulter les recommandations

Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
  • Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
  • Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
  • Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
Estimation des besoins de stockagePour estimer l’espace disque nécessaire à vos données :
  1. Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
  2. Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
  3. Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
Pour des exigences matérielles plus détaillées, consultez “Dimensionnement et recommandations matérielles”
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Configurer le dépôt Debian

Pour installer ClickHouse, exécutez les commandes suivantes :

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Installer ClickHouse server et le client

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Démarrer ClickHouse

Pour démarrer ClickHouse server, exécutez :
Pour démarrer le client ClickHouse, exécutez :
Si vous avez configuré un mot de passe pour votre serveur, vous devrez exécuter :
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Installer ClickHouse Keeper autonome

Dans les environnements de production, nous vous recommandons vivement d’exécuter ClickHouse Keeper sur des nœuds dédiés. Dans les environnements de test, si vous décidez d’exécuter ClickHouse Server et ClickHouse Keeper sur le même serveur, vous n’avez pas besoin d’installer ClickHouse Keeper, car il est inclus avec ClickHouse server.
Pour installer clickhouse-keeper sur des serveurs ClickHouse Keeper autonomes, exécutez :
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Activer et démarrer ClickHouse Keeper

Paquets

Les différents paquets deb disponibles sont détaillés ci-dessous :
Si vous devez installer une version spécifique de ClickHouse, vous devez installer tous les paquets avec la même version : sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7
Dernière modification le 23 juillet 2026