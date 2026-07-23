Il est recommandé d’utiliser les paquets
deb officiels précompilés pour Debian ou Ubuntu.
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Consulter les recommandations
Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
- Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
- Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
- Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
- Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
- Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
- Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
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Configurer le dépôt Debian
Pour installer ClickHouse, exécutez les commandes suivantes :
# Installer les paquets prérequis
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg
# Télécharger la clé GPG de ClickHouse et la stocker dans le trousseau de clés
curl -fsSL 'https://packages.clickhouse.com/rpm/lts/repodata/repomd.xml.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg
# Obtenir l'architecture du système
ARCH=$(dpkg --print-architecture)
# Ajouter le dépôt ClickHouse aux sources apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg arch=${ARCH}] https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# Mettre à jour les listes de paquets apt
sudo apt-get update
- Vous pouvez remplacer
stablepar
ltspour utiliser différents types de versions selon vos besoins.
- Vous pouvez télécharger et installer les paquets manuellement depuis packages.clickhouse.com.
Méthode d’installation des paquets deb pour les anciennes distributions
Méthode d’installation des paquets deb pour les anciennes distributions
# Installer les paquets prérequis
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates dirmngr
# Ajouter la clé GPG de ClickHouse pour authentifier les paquets
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 8919F6BD2B48D754
# Ajouter le dépôt ClickHouse aux sources apt
echo "deb https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee \
/etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# Mettre à jour les listes de paquets apt
sudo apt-get update
# Installer les paquets ClickHouse server et client
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
# Démarrer le service ClickHouse server
sudo service clickhouse-server start
# Lancer le client en ligne de commande ClickHouse
clickhouse-client # ou "clickhouse-client --password" si vous avez configuré un mot de passe.
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Installer ClickHouse server et le client
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
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Démarrer ClickHouse
Pour démarrer ClickHouse server, exécutez :
Pour démarrer le client ClickHouse, exécutez :
sudo service clickhouse-server start
Si vous avez configuré un mot de passe pour votre serveur, vous devrez exécuter :
clickhouse-client
clickhouse-client --password
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Installer ClickHouse Keeper autonome
Pour installer
clickhouse-keeper sur des serveurs ClickHouse Keeper autonomes, exécutez :
sudo apt-get install -y clickhouse-keeper
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Activer et démarrer ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper
Les différents paquets deb disponibles sont détaillés ci-dessous :
Paquets
|Package
|Description
clickhouse-common-static
|Installe les fichiers binaires compilés de ClickHouse.
clickhouse-server
|Crée un lien symbolique vers
clickhouse-server et installe la configuration par défaut du serveur.
clickhouse-client
|Crée un lien symbolique vers
clickhouse-client et d’autres outils associés au client, et installe les fichiers de configuration du client.
clickhouse-common-static-dbg
|Installe les fichiers binaires compilés de ClickHouse avec les informations de débogage.
clickhouse-keeper
|Sert à installer ClickHouse Keeper sur des nœuds ClickHouse Keeper dédiés. Si vous exécutez ClickHouse Keeper sur le même serveur que le ClickHouse server, vous n’avez pas besoin d’installer ce paquet. Installe ClickHouse Keeper ainsi que les fichiers de configuration par défaut de ClickHouse Keeper.
Si vous devez installer une version spécifique de ClickHouse, vous devez installer tous les paquets avec la même version :
sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7