# Installer les paquets prérequis

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates dirmngr

# Ajouter la clé GPG de ClickHouse pour authentifier les paquets

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 8919F6BD2B48D754

# Ajouter le dépôt ClickHouse aux sources apt

echo "deb https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee \

/etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list

# Mettre à jour les listes de paquets apt

sudo apt-get update

# Installer les paquets ClickHouse server et client

sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client

# Démarrer le service ClickHouse server

sudo service clickhouse-server start

# Lancer le client en ligne de commande ClickHouse