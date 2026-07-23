Il est recommandé d’utiliser les paquets
rpm officiels précompilés pour CentOS, RedHat et toutes les autres
distributions Linux basées sur RPM.
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Consulter les recommandations
Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
- Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
- Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
- Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
- Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
- Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
- Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
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Configurer le dépôt RPM
Ajoutez le dépôt officiel en exécutant la commande suivante :
Pour les systèmes utilisant le gestionnaire de paquets
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo
zypper (openSUSE, SLES), exécutez :
Dans les étapes ci-dessous,
sudo zypper addrepo -r https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo -g
sudo zypper --gpg-auto-import-keys refresh clickhouse-stable
yum install peut être remplacé par
zypper install, selon
le gestionnaire de paquets utilisé.
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Installer ClickHouse server et client
Pour installer ClickHouse, exécutez les commandes suivantes :
sudo yum install -y clickhouse-server clickhouse-client
- Vous pouvez remplacer
stablepar
ltspour utiliser différents types de version selon vos besoins.
- Vous pouvez télécharger et installer les paquets manuellement depuis packages.clickhouse.com/rpm.
- Pour spécifier une version particulière, ajoutez
-$versionà la fin du nom du paquet, par exemple :
sudo yum install clickhouse-server-22.8.7.34
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Démarrer ClickHouse server
Pour démarrer ClickHouse server, exécutez :
Pour démarrer le client ClickHouse, exécutez :
sudo systemctl enable clickhouse-server
sudo systemctl start clickhouse-server
sudo systemctl status clickhouse-server
Si vous avez configuré un mot de passe pour votre serveur, vous devrez exécuter :
clickhouse-client
clickhouse-client --password
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Installer ClickHouse Keeper autonome
Pour installer
clickhouse-keeper sur des serveurs ClickHouse Keeper autonomes, exécutez :
sudo yum install -y clickhouse-keeper
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Activer et démarrer ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper