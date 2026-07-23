Dans les environnements de production, nous recommandons vivement d’exécuter ClickHouse Keeper sur des nœuds dédiés. Dans les environnements de test, si vous décidez d’exécuter ClickHouse Server et ClickHouse Keeper sur le même serveur, il n’est pas nécessaire d’installer ClickHouse Keeper, car il est inclus avec ClickHouse server.