Il est recommandé d’utiliser les archives
tgzofficielles précompilées pour toutes les distributions Linux lorsque l’installation de paquets
debou
rpmn’est pas possible.
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Consulter les recommandations
Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
- Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
- Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
- Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
- Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
- Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
- Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
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Télécharger et installer la dernière version stable
La version requise peut être téléchargée avec
curl ou
wget depuis le dépôt https://packages.clickhouse.com/tgz/.
Les archives téléchargées doivent ensuite être extraites et installées à l’aide des scripts d’installation.Voici un exemple montrant comment installer la dernière version stable.
Pour les environnements de production, il est recommandé d’utiliser la dernière version
stable.
Vous trouverez le numéro de version sur cette page GitHub
avec le suffixe
-stable.
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Obtenir la dernière version de ClickHouse
Récupérez la dernière version de ClickHouse depuis GitHub et stockez-la dans la variable
LATEST_VERSION.
LATEST_VERSION=$(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/utils/list-versions/version_date.tsv | \
grep -Eo '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort -V -r | head -n 1)
export LATEST_VERSION
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Détecter l’architecture de votre système
Détectez l’architecture du système et définissez la variable ARCH en conséquence :
case $(uname -m) in
x86_64) ARCH=amd64 ;; # Pour les processeurs Intel/AMD 64 bits
aarch64) ARCH=arm64 ;; # Pour les processeurs ARM 64 bits
*) echo "Architecture inconnue $(uname -m)"; exit 1 ;; # Quitte si l’architecture n’est pas prise en charge
esac
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Télécharger les archives tar pour chaque composant ClickHouse
Téléchargez les archives tar de chaque composant ClickHouse. La boucle essaie d’abord les paquets spécifiques à l’architecture, puis se rabat sur les paquets génériques.
for PKG in clickhouse-common-static clickhouse-common-static-dbg clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-keeper
do
curl -fO "https://packages.clickhouse.com/tgz/stable/$PKG-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| curl -fO "https://packages.clickhouse.com/tgz/stable/$PKG-$LATEST_VERSION.tgz"
done
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Extraire et installer les paquets
Exécutez les commandes ci-dessous pour extraire et installer les paquets suivants :
clickhouse-common-static
# Extraire et installer le paquet clickhouse-common-static
tar -xzvf "clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh"
clickhouse-common-static-dbg
# Extraire et installer le paquet de symboles de débogage
tar -xzvf "clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh"
clickhouse-server
# Extraire et installer le paquet serveur avec sa configuration
tar -xzvf "clickhouse-server-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-server-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-server-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh" configure
sudo /etc/init.d/clickhouse-server start # Démarrer le serveur
clickhouse-client
# Extraire et installer le paquet client
tar -xzvf "clickhouse-client-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-client-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-client-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh"