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Il est recommandé d’utiliser les archives tgz officielles précompilées pour toutes les distributions Linux lorsque l’installation de paquets deb ou rpm n’est pas possible.
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Consulter les recommandations

Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
  • Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
  • Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
  • Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
Estimation des besoins de stockagePour estimer l’espace disque nécessaire à vos données :
  1. Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
  2. Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
  3. Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
Pour des exigences matérielles plus détaillées, consultez “Dimensionnement et recommandations matérielles”
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Télécharger et installer la dernière version stable

La version requise peut être téléchargée avec curl ou wget depuis le dépôt https://packages.clickhouse.com/tgz/. Les archives téléchargées doivent ensuite être extraites et installées à l’aide des scripts d’installation.Voici un exemple montrant comment installer la dernière version stable.
Pour les environnements de production, il est recommandé d’utiliser la dernière version stable. Vous trouverez le numéro de version sur cette page GitHub avec le suffixe -stable.
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Obtenir la dernière version de ClickHouse

Récupérez la dernière version de ClickHouse depuis GitHub et stockez-la dans la variable LATEST_VERSION.
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Détecter l’architecture de votre système

Détectez l’architecture du système et définissez la variable ARCH en conséquence :
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Télécharger les archives tar pour chaque composant ClickHouse

Téléchargez les archives tar de chaque composant ClickHouse. La boucle essaie d’abord les paquets spécifiques à l’architecture, puis se rabat sur les paquets génériques.
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Extraire et installer les paquets

Exécutez les commandes ci-dessous pour extraire et installer les paquets suivants :
  • clickhouse-common-static
  • clickhouse-common-static-dbg
  • clickhouse-server
  • clickhouse-client
Dernière modification le 23 juillet 2026