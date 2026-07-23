case $( uname -m ) in

x86_64 ) ARCH = amd64 ;; # Pour les processeurs Intel/AMD 64 bits

aarch64 ) ARCH = arm64 ;; # Pour les processeurs ARM 64 bits

*) echo "Architecture inconnue $( uname -m )" ; exit 1 ;; # Quitte si l’architecture n’est pas prise en charge