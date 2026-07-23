- Concurrence (requêtes par seconde)
- Débit (lignes traitées par seconde)
- Volume de données
- Politique de rétention des données
- Coûts matériels
- Coûts de maintenance
Les types de disques à utiliser avec ClickHouse dépendent du volume de données ainsi que des exigences en matière de latence ou de débit.
Disque
Pour maximiser les performances, nous recommandons d’attacher directement des volumes SSD AWS à IOPS provisionnées, ou l’offre équivalente de votre fournisseur cloud, afin d’optimiser les IO.
Optimiser les performances
Pour réduire les coûts, vous pouvez utiliser des volumes EBS SSD à usage général. Vous pouvez également mettre en place un stockage hiérarchisé reposant sur des SSD et des HDD dans une architecture hot/warm/cold. Autre possibilité : utiliser AWS S3 pour le stockage afin de séparer les ressources de calcul et le stockage. Consultez notre guide sur l’utilisation de ClickHouse open source avec séparation des ressources de calcul et du stockage ici. La séparation des ressources de calcul et du stockage est disponible par défaut dans ClickHouse Cloud.
Optimisation des coûts de stockage
CPU
Le type de CPU à utiliser dépend de votre profil d’utilisation. De manière générale, toutefois, les applications qui exécutent de nombreuses requêtes concurrentes fréquentes, qui traitent plus de données ou qui utilisent des UDF gourmandes en calcul nécessiteront davantage de cœurs CPU. Applications à faible latence ou orientées client Pour des exigences de latence de l’ordre de quelques dizaines de millisecondes, comme pour des charges de travail orientées client, nous recommandons la gamme i3 ou la gamme i4i d’AWS, ou une offre équivalente de votre fournisseur cloud, optimisées pour les IO. Applications à forte concurrence Pour les charges de travail qui doivent être optimisés pour la concurrence (plus de 100 requêtes par seconde), nous recommandons la série C optimisée pour le calcul d’AWS, ou une offre équivalente de votre fournisseur cloud. Cas d’usage de data warehousing Pour les charges de travail de data warehousing et les requêtes analytiques ad hoc, nous recommandons la série de type R d’AWS, ou une offre équivalente de votre fournisseur cloud, car elle est optimisée pour la mémoire.
Quel CPU dois-je utiliser ?
Il n’existe pas d’objectif standard en matière d’utilisation du CPU pour ClickHouse. Utilisez un outil tel que iostat pour mesurer l’utilisation moyenne du CPU, puis ajustez en conséquence la taille de vos serveurs afin d’absorber les pics de trafic imprévus. En revanche, pour les cas d’usage analytiques ou de data warehousing avec des requêtes ad hoc, visez un taux d’utilisation du CPU de 10 à 20 %.
Quel taux d’utilisation du CPU viser ?
Le nombre de CPU à utiliser dépend de votre charge de travail. Cependant, nous recommandons généralement les ratios mémoire/cœur CPU suivants selon votre type de CPU :
Combien de cœurs CPU dois-je utiliser ?
- M-type (cas d’usage généraux) : ratio mémoire/cœur CPU de 4 Go:1
- R-type (cas d’usage de data warehousing) : ratio mémoire/cœur CPU de 8 Go:1
- C-type (cas d’usage optimisés pour le calcul) : ratio mémoire/cœur CPU de 2 Go:1
Comme pour le choix du CPU, le choix du ratio mémoire/stockage et du ratio mémoire/CPU dépend de votre cas d’utilisation. Le volume de RAM requis dépend généralement de :
Mémoire
- La complexité des requêtes.
- La quantité de données traitées par les requêtes.
max_bytes_before_external_group_by et
max_bytes_before_external_sort) pour autoriser l’écriture des données sur disque, mais notez que cela peut affecter significativement les performances des requêtes.
Pour de faibles volumes de données, un ratio mémoire/stockage de 1:1 est acceptable, mais la mémoire totale ne doit pas être inférieure à 8 Go. Pour les cas d’utilisation impliquant une longue période de rétention des données ou des volumes de données élevés, nous recommandons un ratio mémoire/stockage de 1:100 à 1:130. Par exemple, 100 Go de RAM par réplique si vous stockez 10 To de données. Pour les cas d’utilisation avec des accès fréquents, comme les charges de travail orientées client, nous recommandons d’utiliser davantage de mémoire, avec un ratio mémoire/stockage de 1:30 à 1:50.
Quel devrait être le ratio mémoire/stockage ?
Nous recommandons d’avoir au moins trois répliques par segment (ou deux répliques avec Amazon EBS). De plus, nous vous conseillons d’augmenter verticalement les ressources de toutes les répliques avant d’ajouter des répliques supplémentaires (mise à l’échelle horizontale). ClickHouse n’effectue pas le sharding automatiquement, et repartitionner votre jeu de données nécessitera une puissance de calcul importante. Par conséquent, nous recommandons généralement d’utiliser le plus grand serveur disponible afin d’éviter d’avoir à repartitionner vos données à l’avenir. Envisagez d’utiliser ClickHouse Cloud, qui se met à l’échelle automatiquement et vous permet de contrôler facilement le nombre de répliques selon votre cas d’utilisation.
Répliques
Les configurations de ClickHouse dépendent fortement des exigences propres à votre application. Veuillez contacter l’équipe commerciale si vous souhaitez que nous vous aidions à optimiser votre architecture en termes de coût et de performances. À titre indicatif uniquement, et non comme recommandation, voici quelques exemples de configurations d’utilisateurs de ClickHouse en production :
Exemples de configurations pour de fortes charges de travail
SaaS B2B du classement Fortune 500
|Stockage
|Volume mensuel de nouvelles données
|30TB
|Stockage total (compressé)
|540TB
|Rétention des données
|18 mois
|Disque par nœud
|25TB
|CPU
|Concurrence
|200+ requêtes simultanées
|# de répliques (y compris la paire HA)
|44
|vCPU par nœud
|62
|Total des vCPU
|2700
|Mémoire
|RAM totale
|11TB
|RAM par réplique
|256GB
|Ratio RAM/vCPU
|4 GB:1
|Ratio RAM/disque
|1:50
Opérateur télécom du Fortune 500 pour un cas d’usage de logs
|Stockage
|Volume mensuel de données de logs
|4860TB
|Stockage total (compressé)
|608TB
|Rétention des données
|30 jours
|Disque par nœud
|13TB
|CPU
|# de répliques (y compris la paire HA)
|38
|vCPU par nœud
|42
|Total vCPU
|1600
|Mémoire
|RAM totale
|10TB
|RAM par réplique
|256GB
|Ratio RAM/vCPU
|6 GB:1
|Ratio RAM/disque
|1:60
Voici des articles de blog publiés sur les architectures d’entreprises qui utilisent ClickHouse open source :