ClickHouse est disponible dans le dépôt Nixpkgs et peut être installé avec Nix sur Linux et macOS.
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Consulter les recommandations
Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
- Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
- Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
- Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
- Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
- Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
- Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
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Installer ClickHouse avec Nix
Vous pouvez utiliser Nix pour installer ClickHouse sans l’ajouter définitivement à votre système :
Le binaire
# Install the latest stable version
nix shell nixpkgs#clickhouse
# Or install the LTS version
nix shell nixpkgs#clickhouse-lts
clickhouse sera alors disponible dans votre session shell actuelle.
- Le paquet
nixpkgs#clickhousefournit la dernière version stable.
- Le paquet
nixpkgs#clickhouse-ltsfournit la version LTS.
- Les deux paquets fonctionnent sur Linux et macOS.
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Installation permanente
Pour installer ClickHouse de façon permanente sur votre système :Pour les utilisateurs de NixOS, ajoutez ceci à votre
configuration.nix :
Recompilez ensuite votre système :
environment.systemPackages = with pkgs; [
clickhouse
];
Pour les utilisateurs d’un autre système que NixOS, installez-le avec le profil Nix :
sudo nixos-rebuild switch
# Install the latest stable version
nix profile install nixpkgs#clickhouse
# Or install the LTS version
nix profile install nixpkgs#clickhouse-lts
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Démarrer le serveur ClickHouse
Après l’installation, vous pouvez démarrer le serveur ClickHouse :
Par défaut, le serveur démarre avec une configuration de base et écoute sur
clickhouse-server
localhost:9000.Pour une utilisation en production sur NixOS, vous pouvez configurer ClickHouse comme service système. Consultez le manuel NixOS pour voir les options de configuration disponibles.
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Démarrer le client ClickHouse
Pour vous connecter au serveur ClickHouse, ouvrez un nouveau terminal et exécutez :
clickhouse-client
Le paquet ClickHouse dans Nixpkgs comprend :
À propos du paquet Nix
clickhouse-server- Le serveur de base de données ClickHouse
clickhouse-client- Le client en ligne de commande pour se connecter à ClickHouse
clickhouse-local- Un outil permettant d’exécuter des requêtes SQL sur des fichiers locaux
- D’autres utilitaires ClickHouse