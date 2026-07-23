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ClickHouse est disponible dans le dépôt Nixpkgs et peut être installé avec Nix sur Linux et macOS.
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Consulter les recommandations

Avant d’installer ClickHouse, consultez les recommandations suivantes :
  • Swap : Désactivez le swap du système d’exploitation dans les environnements de production.
  • Espace disque : Le binaire ClickHouse nécessite au moins 2,5 Go d’espace disque pour l’installation.
  • Réseau : Pour les déploiements distribués (en cluster), utilisez un réseau d’au moins 10 Gbit/s. La bande passante réseau est essentielle pour traiter des requêtes distribuées avec de grands volumes de données intermédiaires, ainsi que pour la réplication.
Estimation des besoins de stockagePour estimer l’espace disque nécessaire à vos données :
  1. Estimez le volume de données : Prenez un échantillon de vos données et calculez la taille moyenne d’une ligne, puis multipliez-la par le nombre de lignes que vous prévoyez de stocker.
  2. Appliquez le coefficient de compression : Chargez un échantillon dans ClickHouse et comparez la taille des données d’origine à celle de la table stockée. Les données clickstream, par exemple, sont généralement compressées de 6 à 10 fois.
  3. Tenez compte des répliques : Si vous prévoyez de stocker les données dans plusieurs répliques, multipliez le volume estimé par le nombre de répliques.
Pour des exigences matérielles plus détaillées, consultez “Dimensionnement et recommandations matérielles”
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Installer ClickHouse avec Nix

Vous pouvez utiliser Nix pour installer ClickHouse sans l’ajouter définitivement à votre système :
Le binaire clickhouse sera alors disponible dans votre session shell actuelle.
  • Le paquet nixpkgs#clickhouse fournit la dernière version stable.
  • Le paquet nixpkgs#clickhouse-lts fournit la version LTS.
  • Les deux paquets fonctionnent sur Linux et macOS.
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Installation permanente

Pour installer ClickHouse de façon permanente sur votre système :Pour les utilisateurs de NixOS, ajoutez ceci à votre configuration.nix :
Recompilez ensuite votre système :
Pour les utilisateurs d’un autre système que NixOS, installez-le avec le profil Nix :
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Démarrer le serveur ClickHouse

Après l’installation, vous pouvez démarrer le serveur ClickHouse :
Par défaut, le serveur démarre avec une configuration de base et écoute sur localhost:9000.Pour une utilisation en production sur NixOS, vous pouvez configurer ClickHouse comme service système. Consultez le manuel NixOS pour voir les options de configuration disponibles.
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Démarrer le client ClickHouse

Pour vous connecter au serveur ClickHouse, ouvrez un nouveau terminal et exécutez :

À propos du paquet Nix

Le paquet ClickHouse dans Nixpkgs comprend :
  • clickhouse-server - Le serveur de base de données ClickHouse
  • clickhouse-client - Le client en ligne de commande pour se connecter à ClickHouse
  • clickhouse-local - Un outil permettant d’exécuter des requêtes SQL sur des fichiers locaux
  • D’autres utilitaires ClickHouse
Pour en savoir plus sur le paquet ClickHouse dans Nixpkgs, consultez :
Dernière modification le 23 juillet 2026