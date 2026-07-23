Les étapes ci-dessous fonctionneront tout aussi bien sur une installation locale de ClickHouse. La seule modification consiste à utiliser la fonction
s3 au lieu de
s3cluster (sauf si vous avez un cluster configuré — dans ce cas, remplacez
default par le nom de votre cluster).
Instructions pas à pas
1
Exploration des données
Voyons à quoi ressemblent les données. La fonction de table
s3cluster renvoie une table ; nous pouvons donc
DESCRIBE le résultat :
ClickHouse déduit le schéma suivant du fichier JSON :
DESCRIBE s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst',
'JSONLines'
);
┌─name────────────────┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ fetch_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ upload_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ title │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader_id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader_sub_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ is_age_limit │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ view_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ like_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ dislike_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ is_crawlable │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_live_content │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ has_subtitles │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_ads_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_comments_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ description │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ rich_metadata │ Array(Tuple(call Nullable(String), content Nullable(String), subtitle Nullable(String), title Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
│ super_titles │ Array(Tuple(text Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
│ uploader_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ video_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
2
Créer la table
À partir du schéma inféré, nous avons simplifié les types de données et ajouté une clé primaire. Définissez la table suivante :
CREATE TABLE youtube
(
`id` String,
`fetch_date` DateTime,
`upload_date_str` String,
`upload_date` Date,
`title` String,
`uploader_id` String,
`uploader` String,
`uploader_sub_count` Int64,
`is_age_limit` Bool,
`view_count` Int64,
`like_count` Int64,
`dislike_count` Int64,
`is_crawlable` Bool,
`has_subtitles` Bool,
`is_ads_enabled` Bool,
`is_comments_enabled` Bool,
`description` String,
`rich_metadata` Array(Tuple(call String, content String, subtitle String, title String, url String)),
`super_titles` Array(Tuple(text String, url String)),
`uploader_badges` String,
`video_badges` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (uploader, upload_date)
3
Insérer des données
La commande suivante ingère en flux les enregistrements des fichiers S3 dans la table
youtube.
Quelques remarques sur notre commande
INSERT INTO youtube
SETTINGS input_format_null_as_default = 1
SELECT
id,
parseDateTimeBestEffortUSOrZero(toString(fetch_date)) AS fetch_date,
upload_date AS upload_date_str,
toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) AS upload_date,
ifNull(title, '') AS title,
uploader_id,
ifNull(uploader, '') AS uploader,
uploader_sub_count,
is_age_limit,
view_count,
like_count,
dislike_count,
is_crawlable,
has_subtitles,
is_ads_enabled,
is_comments_enabled,
ifNull(description, '') AS description,
rich_metadata,
super_titles,
ifNull(uploader_badges, '') AS uploader_badges,
ifNull(video_badges, '') AS video_badges
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst',
'JSONLines'
)
INSERT :
- La fonction
parseDateTimeBestEffortUSOrZeroest pratique lorsque les champs de date entrants risquent de ne pas être au bon format. Si
fetch_daten’est pas correctement interprété, il sera défini sur
0
- La colonne
upload_datecontient des dates valides, mais aussi des chaînes comme “4 hours ago” — ce qui n’est évidemment pas une date valide. Nous avons choisi de stocker la valeur d’origine dans
upload_date_stret de tenter de l’interpréter avec
toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)). Si l’analyse échoue, nous obtenons simplement
0
- Nous avons utilisé
ifNullpour éviter d’avoir des valeurs
NULLdans notre table. Si une valeur entrante est
NULL, la fonction
ifNullla remplace par une chaîne vide
4
Compter le nombre de lignes
Ouvrez un nouvel onglet dans la SQL Console de ClickHouse Cloud (ou une nouvelle fenêtre
clickhouse-client) et regardez le total augmenter.
L’insertion de 4,56 milliards de lignes prendra un certain temps, en fonction des ressources de votre serveur. (Sans aucun ajustement des paramètres, cela prend environ 4,5 heures.)
SELECT formatReadableQuantity(count())
FROM youtube
┌─formatReadableQuantity(count())─┐
│ 4.56 billion │
└─────────────────────────────────┘
5
Explorer les données
Une fois les données insérées, comptez le nombre de « Je n’aime pas » sur vos vidéos ou chaînes préférées. Voyons combien de vidéos ClickHouse a mises en ligne :
SELECT count()
FROM youtube
WHERE uploader = 'ClickHouse';
┌─count()─┐
│ 84 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.570 sec. Processed 237.57 thousand rows, 5.77 MB (416.54 thousand rows/s., 10.12 MB/s.)
Examinons les J’aime et les Je n’aime pas des vidéos ClickHouse :
La requête ci-dessus s’exécute aussi rapidement parce que nous avons choisi
uploader comme première colonne de la clé primaire : elle n’a donc eu à traiter que 237k lignes.
La réponse se présente ainsi :
SELECT
title,
like_count,
dislike_count
FROM youtube
WHERE uploader = 'ClickHouse'
ORDER BY dislike_count DESC;
Voici une recherche de vidéos contenant ClickHouse dans les champs
┌─title────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─like_count─┬─dislike_count─┐
│ ClickHouse v21.11 Release Webinar │ 52 │ 3 │
│ ClickHouse Introduction │ 97 │ 3 │
│ Casa Modelo Algarve │ 180 │ 3 │
│ Профайлер запросов: трудный путь │ 33 │ 3 │
│ ClickHouse в Курсометре │ 4 │ 2 │
│ 10 Good Reasons to Use ClickHouse │ 27 │ 2 │
...
84 rows in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 155.65 thousand rows, 16.94 MB (11.96 million rows/s., 1.30 GB/s.)
title ou
description :
Cette requête doit traiter chaque ligne et analyser également deux colonnes de chaînes de caractères. Malgré cela, nous obtenons des performances correctes, à 4,15 M lignes/seconde :
SELECT
view_count,
like_count,
dislike_count,
concat('https://youtu.be/', id) AS url,
title
FROM youtube
WHERE (title ILIKE '%ClickHouse%') OR (description ILIKE '%ClickHouse%')
ORDER BY
like_count DESC,
view_count DESC;
Les résultats se présentent ainsi :
1174 rows in set. Elapsed: 1099.368 sec. Processed 4.56 billion rows, 1.98 TB (4.15 million rows/s., 1.80 GB/s.)
┌─view_count─┬─like_count─┬─dislike_count─┬─url──────────────────────────┬─title──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1919 │ 63 │ 1 │ https://youtu.be/b9MeoOtAivQ │ ClickHouse v21.10 Release Webinar │
│ 8710 │ 62 │ 4 │ https://youtu.be/PeV1mC2z--M │ What is JDBC DriverManager? | JDBC │
│ 3534 │ 62 │ 1 │ https://youtu.be/8nWRhK9gw10 │ CLICKHOUSE - Arquitetura Modular │
Questions
Lorsque les commentaires sont désactivés, les gens sont-ils plus enclins à cliquer sur J’aime ou Je n’aime pas pour exprimer ce qu’ils ressentent face à une vidéo ?
Si quelqu’un désactive les commentaires, cela réduit-il les chances que quelqu’un clique sur J’aime ou Je n’aime pas ?
SELECT
concat('< ', formatReadableQuantity(view_range)) AS views,
is_comments_enabled,
total_clicks / num_views AS prob_like_dislike
FROM
(
SELECT
is_comments_enabled,
power(10, CEILING(log10(view_count + 1))) AS view_range,
sum(like_count + dislike_count) AS total_clicks,
sum(view_count) AS num_views
FROM youtube
GROUP BY
view_range,
is_comments_enabled
) WHERE view_range > 1
ORDER BY
is_comments_enabled ASC,
num_views ASC;
L’activation des commentaires semble corrélée à un taux d’engagement plus élevé.
┌─views─────────────┬─is_comments_enabled─┬────prob_like_dislike─┐
│ < 10.00 │ false │ 0.08224180712685371 │
│ < 100.00 │ false │ 0.06346337759167248 │
│ < 1.00 thousand │ false │ 0.03201883652987105 │
│ < 10.00 thousand │ false │ 0.01716073540410903 │
│ < 10.00 billion │ false │ 0.004555639481829971 │
│ < 100.00 thousand │ false │ 0.01293351460515323 │
│ < 1.00 billion │ false │ 0.004761811192464957 │
│ < 1.00 million │ false │ 0.010472604018980551 │
│ < 10.00 million │ false │ 0.00788902538420125 │
│ < 100.00 million │ false │ 0.00579152804250582 │
│ < 10.00 │ true │ 0.09819517478134059 │
│ < 100.00 │ true │ 0.07403784478585775 │
│ < 1.00 thousand │ true │ 0.03846294910067627 │
│ < 10.00 billion │ true │ 0.005615217329358215 │
│ < 10.00 thousand │ true │ 0.02505881391701455 │
│ < 1.00 billion │ true │ 0.007434998802482997 │
│ < 100.00 thousand │ true │ 0.022694648130822004 │
│ < 100.00 million │ true │ 0.011761563746575625 │
│ < 1.00 million │ true │ 0.020776022304589435 │
│ < 10.00 million │ true │ 0.016917095718089584 │
└───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
22 rows in set. Elapsed: 8.460 sec. Processed 4.56 billion rows, 77.48 GB (538.73 million rows/s., 9.16 GB/s.)
Comment le nombre de vidéos évolue-t-il au fil du temps, et quels sont les événements notables ?
SELECT
toStartOfMonth(toDateTime(upload_date)) AS month,
uniq(uploader_id) AS uploaders,
count() AS num_videos,
sum(view_count) AS view_count
FROM youtube
GROUP BY month
ORDER BY month ASC;
Un pic du nombre de comptes publiant des vidéos autour du Covid est notable.
┌──────month─┬─uploaders─┬─num_videos─┬───view_count─┐
│ 2005-04-01 │ 5 │ 6 │ 213597737 │
│ 2005-05-01 │ 6 │ 9 │ 2944005 │
│ 2005-06-01 │ 165 │ 351 │ 18624981 │
│ 2005-07-01 │ 395 │ 1168 │ 94164872 │
│ 2005-08-01 │ 1171 │ 3128 │ 124540774 │
│ 2005-09-01 │ 2418 │ 5206 │ 475536249 │
│ 2005-10-01 │ 6750 │ 13747 │ 737593613 │
│ 2005-11-01 │ 13706 │ 28078 │ 1896116976 │
│ 2005-12-01 │ 24756 │ 49885 │ 2478418930 │
│ 2006-01-01 │ 49992 │ 100447 │ 4532656581 │
│ 2006-02-01 │ 67882 │ 138485 │ 5677516317 │
│ 2006-03-01 │ 103358 │ 212237 │ 8430301366 │
│ 2006-04-01 │ 114615 │ 234174 │ 9980760440 │
│ 2006-05-01 │ 152682 │ 332076 │ 14129117212 │
│ 2006-06-01 │ 193962 │ 429538 │ 17014143263 │
│ 2006-07-01 │ 234401 │ 530311 │ 18721143410 │
│ 2006-08-01 │ 281280 │ 614128 │ 20473502342 │
│ 2006-09-01 │ 312434 │ 679906 │ 23158422265 │
│ 2006-10-01 │ 404873 │ 897590 │ 27357846117 │
Grâce aux progrès de la reconnaissance vocale, il est plus facile que jamais de créer des sous-titres pour les vidéos. YouTube ayant ajouté le sous-titrage automatique fin 2009, est-ce à ce moment-là que le bond s’est produit ?
Plus de sous-titres au fil du temps, et à partir de quand
SELECT
toStartOfMonth(upload_date) AS month,
countIf(has_subtitles) / count() AS percent_subtitles,
percent_subtitles - any(percent_subtitles) OVER (
ORDER BY month ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING
) AS previous
FROM youtube
GROUP BY month
ORDER BY month ASC;
Les résultats montrent un pic en 2009. Apparemment, à cette époque, YouTube supprimait sa fonctionnalité de sous-titres communautaires, qui permettait de téléverser des sous-titres pour la vidéo d’autres personnes. Cela a déclenché une campagne très fructueuse visant à inciter les créateurs à ajouter des sous-titres à leurs vidéos pour les spectateurs malentendants et sourds.
┌──────month─┬───percent_subtitles─┬────────────────previous─┐
│ 2015-01-01 │ 0.2652653881082824 │ 0.2652653881082824 │
│ 2015-02-01 │ 0.3147556050309162 │ 0.049490216922633834 │
│ 2015-03-01 │ 0.32460464492371877 │ 0.009849039892802558 │
│ 2015-04-01 │ 0.33471963051468445 │ 0.010114985590965686 │
│ 2015-05-01 │ 0.3168087575501062 │ -0.017910872964578273 │
│ 2015-06-01 │ 0.3162609788438222 │ -0.0005477787062839745 │
│ 2015-07-01 │ 0.31828767677518033 │ 0.0020266979313581235 │
│ 2015-08-01 │ 0.3045551564286859 │ -0.013732520346494415 │
│ 2015-09-01 │ 0.311221133995152 │ 0.006665977566466086 │
│ 2015-10-01 │ 0.30574870926812175 │ -0.005472424727030245 │
│ 2015-11-01 │ 0.31125409712077234 │ 0.0055053878526505895 │
│ 2015-12-01 │ 0.3190967954651779 │ 0.007842698344405541 │
│ 2016-01-01 │ 0.32636021432496176 │ 0.007263418859783877 │
Principaux comptes publiant des vidéos au fil du temps
WITH uploaders AS
(
SELECT uploader
FROM youtube
GROUP BY uploader
ORDER BY sum(view_count) DESC
LIMIT 10
)
SELECT
month,
uploader,
sum(view_count) AS total_views,
avg(dislike_count / like_count) AS like_to_dislike_ratio
FROM youtube
WHERE uploader IN (uploaders)
GROUP BY
toStartOfMonth(upload_date) AS month,
uploader
ORDER BY
month ASC,
total_views DESC;
┌──────month─┬─uploader───────────────────┬─total_views─┬─like_to_dislike_ratio─┐
│ 1970-01-01 │ T-Series │ 10957099 │ 0.022784656361208206 │
│ 1970-01-01 │ Ryan's World │ 0 │ 0.003035559410234172 │
│ 1970-01-01 │ SET India │ 0 │ nan │
│ 2006-09-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 256406497 │ 0.7005566715978622 │
│ 2007-06-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 33641320 │ 0.7088650914344298 │
│ 2008-02-01 │ WWE │ 43733469 │ 0.07198856488734842 │
│ 2008-03-01 │ WWE │ 16514541 │ 0.1230603715431997 │
│ 2008-04-01 │ WWE │ 5907295 │ 0.2089399470159618 │
│ 2008-05-01 │ WWE │ 7779627 │ 0.09101676560436774 │
│ 2008-06-01 │ WWE │ 7018780 │ 0.0974184753155297 │
│ 2008-07-01 │ WWE │ 4686447 │ 0.1263845422065158 │
│ 2008-08-01 │ WWE │ 4514312 │ 0.08384574274791441 │
│ 2008-09-01 │ WWE │ 3717092 │ 0.07872802579349912 │
Comment le ratio de J’aime évolue-t-il à mesure que le nombre de vues augmente ?
SELECT
concat('< ', formatReadableQuantity(view_range)) AS view_range,
is_comments_enabled,
round(like_ratio, 2) AS like_ratio
FROM
(
SELECT
power(10, CEILING(log10(view_count + 1))) AS view_range,
is_comments_enabled,
avg(like_count / dislike_count) AS like_ratio
FROM youtube WHERE dislike_count > 0
GROUP BY
view_range,
is_comments_enabled HAVING view_range > 1
ORDER BY
view_range ASC,
is_comments_enabled ASC
);
┌─view_range────────┬─is_comments_enabled─┬─like_ratio─┐
│ < 10.00 │ false │ 0.66 │
│ < 10.00 │ true │ 0.66 │
│ < 100.00 │ false │ 3 │
│ < 100.00 │ true │ 3.95 │
│ < 1.00 thousand │ false │ 8.45 │
│ < 1.00 thousand │ true │ 13.07 │
│ < 10.00 thousand │ false │ 18.57 │
│ < 10.00 thousand │ true │ 30.92 │
│ < 100.00 thousand │ false │ 23.55 │
│ < 100.00 thousand │ true │ 42.13 │
│ < 1.00 million │ false │ 19.23 │
│ < 1.00 million │ true │ 37.86 │
│ < 10.00 million │ false │ 12.13 │
│ < 10.00 million │ true │ 30.72 │
│ < 100.00 million │ false │ 6.67 │
│ < 100.00 million │ true │ 23.32 │
│ < 1.00 billion │ false │ 3.08 │
│ < 1.00 billion │ true │ 20.69 │
│ < 10.00 billion │ false │ 1.77 │
│ < 10.00 billion │ true │ 19.5 │
└───────────────────┴─────────────────────┴────────────┘
Comment les vues sont-elles réparties ?
SELECT
labels AS percentile,
round(quantiles) AS views
FROM
(
SELECT
quantiles(0.999, 0.99, 0.95, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1)(view_count) AS quantiles,
['99.9th', '99th', '95th', '90th', '80th', '70th','60th', '50th', '40th', '30th', '20th', '10th'] AS labels
FROM youtube
)
ARRAY JOIN
quantiles,
labels;
┌─percentile─┬───views─┐
│ 99.9th │ 1216624 │
│ 99th │ 143519 │
│ 95th │ 13542 │
│ 90th │ 4054 │
│ 80th │ 950 │
│ 70th │ 363 │
│ 60th │ 177 │
│ 50th │ 97 │
│ 40th │ 57 │
│ 30th │ 32 │
│ 20th │ 16 │
│ 10th │ 6 │
└────────────┴─────────┘