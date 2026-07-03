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Ce jeu de données se compose de deux tables contenant des données d’analyse web anonymisées : hits (hits_v1) et visits (visits_v1). Les tables peuvent être téléchargées sous forme de fichiers tsv.xz compressés. En plus de l’échantillon utilisé dans ce document, une version étendue (7,5 Go) de la table hits, contenant 100 millions de lignes, est disponible au format TSV à l’adresse https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_100m_obfuscated_v1.tsv.xz.

Télécharger et importer les données

Télécharger le fichier hits au format TSV compressé

Créez la base de données et la table

Pour hits_v1
Ou pour hits_100m_obfuscated

Importer les données de hits

Vérifier le nombre de lignes

Téléchargez le fichier TSV compressé « visits »

Créer la table visits

Importer les données du jeu de données visits

Vérifier le nombre

Un exemple de JOIN

Le jeu de données hits et visits est utilisé dans les procédures de test de ClickHouse ; voici l’une des requêtes de la suite de tests. Les autres tests sont indiqués dans la section Étapes suivantes à la fin de cette page.

Étapes suivantes

Une introduction pratique aux index primaires sparse dans ClickHouse s’appuie sur le jeu de données hits pour présenter les différences entre l’indexation dans ClickHouse et celle des bases de données relationnelles traditionnelles, la manière dont ClickHouse construit et utilise un index primaire sparse, ainsi que les bonnes pratiques en matière d’indexation. Vous trouverez d’autres exemples de requêtes sur ces tables dans les tests stateful de ClickHouse.
La suite de tests utilise le nom de base de données test, et les tables sont nommées hits et visits. Vous pouvez renommer votre base de données et vos tables, ou modifier le SQL du fichier de test.
Dernière modification le 3 juillet 2026