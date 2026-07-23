Jeu de données contenant tous les commits et les modifications du dépôt ClickHouse

Écrire des requêtes dans ClickHouse à l’aide des données GitHub

Ce jeu de données contient l’ensemble des commits et des modifications du dépôt ClickHouse. Il peut être généré à l’aide de l’outil git-import natif distribué avec ClickHouse.

Les données générées fournissent un fichier tsv pour chacune des tables suivantes :

commits - commits avec statistiques.

- commits avec statistiques. file_changes - fichiers modifiés dans chaque commit, avec des informations sur la modification et des statistiques.

- fichiers modifiés dans chaque commit, avec des informations sur la modification et des statistiques. line_changes - chaque ligne modifiée dans chaque fichier modifié de chaque commit, avec toutes les informations sur la ligne ainsi que les informations sur la modification précédente de cette ligne.

Au 8 novembre 2022, chaque TSV présente approximativement la taille et le nombre de lignes suivants :

commits - 7.8M - 266 051 lignes

- 7.8M - 266 051 lignes file_changes - 53M - 266 051 lignes

- 53M - 266 051 lignes line_changes - 2.7G - 7 535 157 lignes

​ Génération des données

Cette étape est facultative. Les données sont mises à disposition gratuitement ; voir Téléchargement et insertion des données

git clone git@github.com:ClickHouse/ClickHouse.git cd ClickHouse clickhouse git-import --skip-paths 'generated\.cpp|^(contrib|docs?|website|libs/(libcityhash|liblz4|libdivide|libvectorclass|libdouble-conversion|libcpuid|libzstd|libfarmhash|libmetrohash|libpoco|libwidechar_width))/' --skip-commits-with-messages '^Merge branch '

Cette opération prendra environ 3 minutes (au 8 novembre 2022, sur un MacBook Pro 2021) pour le dépôt ClickHouse.

La liste complète des options disponibles est accessible via l’aide native de l’outil.

clickhouse git-import -h

Cette aide fournit également le DDL de chacune des tables ci-dessus, par exemple.

CREATE TABLE git .commits ( hash String, author LowCardinality(String), time DateTime , message String, files_added UInt32, files_deleted UInt32, files_renamed UInt32, files_modified UInt32, lines_added UInt32, lines_deleted UInt32, hunks_added UInt32, hunks_removed UInt32, hunks_changed UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY time ;

Ces requêtes devraient fonctionner sur n’importe quel dépôt. N’hésitez pas à les essayer et à faire part de vos observations Quelques repères concernant les temps d’exécution (en novembre 2022) :

Linux - ~/clickhouse git-import - 160 mins

​ Téléchargement et insertion des données

Les données suivantes peuvent être utilisées pour reproduire un environnement fonctionnel. Vous pouvez également accéder à ce jeu de données sur play.clickhouse.com - voir Requêtes pour plus de détails.

Les fichiers générés pour les dépôts suivants sont disponibles ci-dessous :

ClickHouse (8 nov. 2022) https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/clickhouse/commits.tsv.xz - 2.5 MB https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/clickhouse/file_changes.tsv.xz - 4.5MB https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/clickhouse/line_changes.tsv.xz - 127.4 MB

Linux (8 nov. 2022) https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/linux/commits.tsv.xz - 44 MB https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/linux/line_changes.tsv.xz - 1.1G



Pour insérer ces données, préparez la base de données en exécutant les requêtes suivantes :

DROP DATABASE IF EXISTS git; CREATE DATABASE git ; CREATE TABLE git .commits ( hash String, author LowCardinality(String), time DateTime , message String, files_added UInt32, files_deleted UInt32, files_renamed UInt32, files_modified UInt32, lines_added UInt32, lines_deleted UInt32, hunks_added UInt32, hunks_removed UInt32, hunks_changed UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY time ; CREATE TABLE git .file_changes ( change_type Enum( 'Add' = 1 , 'Delete' = 2 , 'Modify' = 3 , 'Rename' = 4 , 'Copy' = 5 , 'Type' = 6 ), path LowCardinality(String), old_path LowCardinality(String), file_extension LowCardinality(String), lines_added UInt32, lines_deleted UInt32, hunks_added UInt32, hunks_removed UInt32, hunks_changed UInt32, commit_hash String, author LowCardinality(String), time DateTime , commit_message String, commit_files_added UInt32, commit_files_deleted UInt32, commit_files_renamed UInt32, commit_files_modified UInt32, commit_lines_added UInt32, commit_lines_deleted UInt32, commit_hunks_added UInt32, commit_hunks_removed UInt32, commit_hunks_changed UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY time ; CREATE TABLE git .line_changes ( sign Int8, line_number_old UInt32, line_number_new UInt32, hunk_num UInt32, hunk_start_line_number_old UInt32, hunk_start_line_number_new UInt32, hunk_lines_added UInt32, hunk_lines_deleted UInt32, hunk_context LowCardinality(String), line LowCardinality(String), indent UInt8, line_type Enum( 'Empty' = 0 , 'Comment' = 1 , 'Punct' = 2 , 'Code' = 3 ), prev_commit_hash String, prev_author LowCardinality(String), prev_time DateTime , file_change_type Enum( 'Add' = 1 , 'Delete' = 2 , 'Modify' = 3 , 'Rename' = 4 , 'Copy' = 5 , 'Type' = 6 ), path LowCardinality(String), old_path LowCardinality(String), file_extension LowCardinality(String), file_lines_added UInt32, file_lines_deleted UInt32, file_hunks_added UInt32, file_hunks_removed UInt32, file_hunks_changed UInt32, commit_hash String, author LowCardinality(String), time DateTime , commit_message String, commit_files_added UInt32, commit_files_deleted UInt32, commit_files_renamed UInt32, commit_files_modified UInt32, commit_lines_added UInt32, commit_lines_deleted UInt32, commit_hunks_added UInt32, commit_hunks_removed UInt32, commit_hunks_changed UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY time ;

INSERT INTO SELECT et de la Insérez les données à l’aide deet de la fonction s3 . Par exemple, ci-dessous, nous insérons les fichiers ClickHouse dans chacune des tables correspondantes :

commits

INSERT INTO git . commits SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/clickhouse/commits.tsv.xz' , 'TSV' , 'hash String,author LowCardinality(String), time DateTime, message String, files_added UInt32, files_deleted UInt32, files_renamed UInt32, files_modified UInt32, lines_added UInt32, lines_deleted UInt32, hunks_added UInt32, hunks_removed UInt32, hunks_changed UInt32' )

0 rows in set. Elapsed: 1.826 sec. Processed 62.78 thousand rows, 8.50 MB (34.39 thousand rows/s., 4.66 MB/s.)

file_changes

INSERT INTO git . file_changes SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/clickhouse/file_changes.tsv.xz' , 'TSV' , 'change_type Enum(\' Add \ ' = 1, \' Delete \ ' = 2, \' Modify \ ' = 3, \' Rename\ ' = 4, \' Copy \ ' = 5, \' Type \ ' = 6), path LowCardinality(String), old_path LowCardinality(String), file_extension LowCardinality(String), lines_added UInt32, lines_deleted UInt32, hunks_added UInt32, hunks_removed UInt32, hunks_changed UInt32, commit_hash String, author LowCardinality(String), time DateTime, commit_message String, commit_files_added UInt32, commit_files_deleted UInt32, commit_files_renamed UInt32, commit_files_modified UInt32, commit_lines_added UInt32, commit_lines_deleted UInt32, commit_hunks_added UInt32, commit_hunks_removed UInt32, commit_hunks_changed UInt32' )

0 rows in set. Elapsed: 2.688 sec. Processed 266.05 thousand rows, 48.30 MB (98.97 thousand rows/s., 17.97 MB/s.)

line_changes

INSERT INTO git . line_changes SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/github/commits/clickhouse/line_changes.tsv.xz', 'TSV', ' sign Int8, line_number_old UInt32, line_number_new UInt32, hunk_num UInt32, hunk_start_line_number_old UInt32, hunk_start_line_number_new UInt32, hunk_lines_added UInt32,

hunk_lines_deleted UInt32, hunk_context LowCardinality(String), line LowCardinality(String), indent UInt8, line_type Enum(\'Empty\' = 0, \'Comment\' = 1, \'Punct\' = 2, \'Code\' = 3), prev_commit_hash String, prev_author LowCardinality(String), prev_time DateTime, file_change_type Enum(\'Add\' = 1, \'Delete\' = 2, \'Modify\' = 3, \'Rename\' = 4, \'Copy\' = 5, \'Type\' = 6),

path LowCardinality(String), old_path LowCardinality(String), file_extension LowCardinality(String), file_lines_added UInt32, file_lines_deleted UInt32, file_hunks_added UInt32, file_hunks_removed UInt32, file_hunks_changed UInt32, commit_hash String,

author LowCardinality(String), time DateTime, commit_message String, commit_files_added UInt32, commit_files_deleted UInt32, commit_files_renamed UInt32, commit_files_modified UInt32, commit_lines_added UInt32, commit_lines_deleted UInt32, commit_hunks_added UInt32, commit_hunks_removed UInt32, commit_hunks_changed UInt32')

0 rows in set. Elapsed: 50.535 sec. Processed 7.54 million rows, 2.09 GB (149.11 thousand rows/s., 41.40 MB/s.)

L’outil suggère plusieurs requêtes dans sa sortie d’aide. Nous y avons répondu, ainsi qu’à quelques autres questions d’intérêt. Ces requêtes sont présentées dans un ordre de complexité approximativement croissant, plutôt que dans l’ordre arbitraire de l’outil.

git_clickhouse . Nous fournissons un lien vers cet environnement pour toutes les requêtes, en adaptant le nom de la base de données selon les besoins. Notez que les résultats sur play peuvent différer de ceux présentés ici en raison du moment de la collecte des données. Ce jeu de données est disponible sur play.clickhouse.com , dans la base de données. Nous fournissons un lien vers cet environnement pour toutes les requêtes, en adaptant le nom de la base de données selon les besoins. Notez que les résultats sur play peuvent différer de ceux présentés ici en raison du moment de la collecte des données.

​ Historique d’un seul fichier

La plus simple des requêtes. Ici, nous affichons tous les messages de commit de StorageReplicatedMergeTree.cpp . Comme les plus récents sont probablement les plus intéressants, nous les affichons d’abord.

SELECT time , substring (commit_hash, 1 , 11 ) AS commit , change_type, author, path , old_path, lines_added, lines_deleted, commit_message FROM git . file_changes WHERE path = 'src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp' ORDER BY time DESC LIMIT 10

┌────────────────time─┬─commit──────┬─change_type─┬─author─────────────┬─path────────────────────────────────────────┬─old_path─┬─lines_added─┬─lines_deleted─┬─commit_message───────────────────────────────────┐ │ 2022-10-30 16:30:51 │ c68ab231f91 │ Modify │ Alexander Tokmakov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 13 │ 10 │ fix accessing part in Deleting state │ │ 2022-10-23 16:24:20 │ b40d9200d20 │ Modify │ Anton Popov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 28 │ 30 │ better semantic of constsness of DataPartStorage │ │ 2022-10-23 01:23:15 │ 56e5daba0c9 │ Modify │ Anton Popov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 28 │ 44 │ remove DataPartStorageBuilder │ │ 2022-10-21 13:35:37 │ 851f556d65a │ Modify │ Igor Nikonov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 3 │ 2 │ Remove unused parameter │ │ 2022-10-21 13:02:52 │ 13d31eefbc3 │ Modify │ Igor Nikonov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 4 │ 4 │ Replicated merge tree polishing │ │ 2022-10-21 12:25:19 │ 4e76629aafc │ Modify │ Azat Khuzhin │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 3 │ 2 │ Fixes for -Wshorten-64-to-32 │ │ 2022-10-19 13:59:28 │ 05e6b94b541 │ Modify │ Antonio Andelic │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 4 │ 0 │ Polishing │ │ 2022-10-19 13:34:20 │ e5408aac991 │ Modify │ Antonio Andelic │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 3 │ 53 │ Simplify logic │ │ 2022-10-18 15:36:11 │ 7befe2825c9 │ Modify │ Alexey Milovidov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 2 │ 2 │ Update StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 2022-10-18 15:35:44 │ 0623ad4e374 │ Modify │ Alexey Milovidov │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ │ 1 │ 1 │ Update StorageReplicatedMergeTree.cpp │ └─────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 12.10 thousand rows, 1.60 MB (1.93 million rows/s., 255.40 MB/s.)

Nous pouvons également examiner les modifications apportées aux lignes, en excluant les renommages, c’est-à-dire que nous n’afficherons pas les modifications antérieures à un événement de renommage lorsque le fichier existait sous un autre nom :

SELECT time , substring (commit_hash, 1 , 11 ) AS commit , sign, line_number_old, line_number_new, author, line FROM git . line_changes WHERE path = 'src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp' ORDER BY line_number_new ASC LIMIT 10

┌────────────────time─┬─commit──────┬─sign─┬─line_number_old─┬─line_number_new─┬─author───────────┬─line──────────────────────────────────────────────────┐ │ 2020-04-16 02:06:10 │ cdeda4ab915 │ -1 │ 1 │ 1 │ Alexey Milovidov │ #include <Disks/DiskSpaceMonitor.h> │ │ 2020-04-16 02:06:10 │ cdeda4ab915 │ 1 │ 2 │ 1 │ Alexey Milovidov │ #include <Core/Defines.h> │ │ 2020-04-16 02:06:10 │ cdeda4ab915 │ 1 │ 2 │ 2 │ Alexey Milovidov │ │ │ 2021-05-03 23:46:51 │ 02ce9cc7254 │ -1 │ 3 │ 2 │ Alexey Milovidov │ #include <Common/FieldVisitors.h> │ │ 2021-05-27 22:21:02 │ e2f29b9df02 │ -1 │ 3 │ 2 │ s-kat │ #include <Common/FieldVisitors.h> │ │ 2022-10-03 22:30:50 │ 210882b9c4d │ 1 │ 2 │ 3 │ alesapin │ #include <ranges> │ │ 2022-10-23 16:24:20 │ b40d9200d20 │ 1 │ 2 │ 3 │ Anton Popov │ #include <cstddef> │ │ 2021-06-20 09:24:43 │ 4c391f8e994 │ 1 │ 2 │ 3 │ Mike Kot │ #include "Common/hex.h" │ │ 2021-12-29 09:18:56 │ 8112a712336 │ -1 │ 6 │ 5 │ avogar │ #include <Common/ThreadPool.h> │ │ 2022-04-21 20:19:13 │ 9133e398b8c │ 1 │ 11 │ 12 │ Nikolai Kochetov │ #include <Storages/MergeTree/DataPartStorageOnDisk.h> │ └─────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.258 sec. Processed 7.54 million rows, 654.92 MB (29.24 million rows/s., 2.54 GB/s.)

Notez qu’il existe une variante plus complexe de cette requête, dans laquelle nous trouvons l’ historique des commits ligne par ligne d’un fichier en tenant compte des renommages.

​ Trouver les fichiers actifs actuels

C’est important pour l’analyse ultérieure, lorsque nous voulons ne prendre en compte que les fichiers actuellement présents dans le dépôt. Nous estimons que cet ensemble correspond aux fichiers qui n’ont pas été renommés ni supprimés (puis rajoutés/re-renommés).

Notez qu’il semble y avoir une rupture dans l’historique des commits concernant les fichiers des répertoires dbms , libs , tests/testflows/ lors de leur renommage. Nous les excluons donc également.

SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' ) ORDER BY path LIMIT 10

┌─path────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ tests/queries/0_stateless/01054_random_printable_ascii_ubsan.sh │ │ tests/queries/0_stateless/02247_read_bools_as_numbers_json.sh │ │ tests/performance/file_table_function.xml │ │ tests/queries/0_stateless/01902_self_aliases_in_columns.sql │ │ tests/queries/0_stateless/01070_h3_get_base_cell.reference │ │ src/Functions/ztest.cpp │ │ src/Interpreters/InterpreterShowTablesQuery.h │ │ src/Parsers/Kusto/ParserKQLStatement.h │ │ tests/queries/0_stateless/00938_dataset_test.sql │ │ src/Dictionaries/Embedded/GeodataProviders/Types.h │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.085 sec. Processed 532.10 thousand rows, 8.68 MB (6.30 million rows/s., 102.64 MB/s.)

Notez que cela permet de renommer des fichiers, puis de leur redonner leur nom d’origine. Nous agrégeons d’abord old_path pour dresser la liste des fichiers supprimés à la suite d’un renommage. Nous faisons ensuite l’union avec la dernière opération pour chaque path . Enfin, nous filtrons cette liste pour ne conserver que les éléments dont l’événement final n’est pas un Delete .

SELECT uniq( path ) FROM ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' ) ORDER BY path )

┌─uniq(path)─┐ │ 18559 │ └────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.089 sec. Processed 532.10 thousand rows, 8.68 MB (6.01 million rows/s., 97.99 MB/s.)

Notez que nous avons ignoré l’importation de plusieurs répertoires lors de l’importation, à savoir :

--skip-paths 'generated\.cpp|^(contrib|docs?|website|libs/(libcityhash|liblz4|libdivide|libvectorclass|libdouble-conversion|libcpuid|libzstd|libfarmhash|libmetrohash|libpoco|libwidechar_width))/'

L’application de ce motif à git list-files renvoie 18155.

git ls-files | grep -v -E 'generated\.cpp|^(contrib|docs?|website|libs/(libcityhash|liblz4|libdivide|libvectorclass|libdouble-conversion|libcpuid|libzstd|libfarmhash|libmetrohash|libpoco|libwidechar_width))/' | wc -l 18155

Notre solution actuelle constitue donc une estimation des fichiers actuellement actifs

La différence ici s’explique par plusieurs facteurs :

Un renommage peut intervenir en même temps que d’autres modifications du fichier. Celles-ci sont répertoriées comme des événements distincts dans file_changes, mais avec le même horodatage. La fonction argMax n’a aucun moyen de les distinguer : elle choisit la première valeur. L’ordre naturel des insertions (le seul moyen de connaître le bon ordre) n’est pas conservé après l’union, si bien que des événements de modification peuvent être sélectionnés. Par exemple, ci-dessous, le fichier src/Functions/geometryFromColumn.h a subi plusieurs modifications avant d’être renommé en src/Functions/geometryConverters.h . Notre solution actuelle peut sélectionner un événement Modify comme dernière modification, ce qui conduit à conserver src/Functions/geometryFromColumn.h .

SELECT change_type, path , old_path, time , commit_hash FROM git . file_changes WHERE ( path = 'src/Functions/geometryFromColumn.h' ) OR (old_path = 'src/Functions/geometryFromColumn.h' )

┌─change_type─┬─path───────────────────────────────┬─old_path───────────────────────────┬────────────────time─┬─commit_hash──────────────────────────────┐ │ Add │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ 9376b676e9a9bb8911b872e1887da85a45f7479d │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ 6d59be5ea4768034f6526f7f9813062e0c369f7b │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ 33acc2aa5dc091a7cb948f78c558529789b2bad8 │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ 78e0db268ceadc42f82bc63a77ee1a4da6002463 │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ 14a891057d292a164c4179bfddaef45a74eaf83a │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ d0d6e6953c2a2af9fb2300921ff96b9362f22edb │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ fe8382521139a58c0ba277eb848e88894658db66 │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ 3be3d5cde8788165bc0558f1e2a22568311c3103 │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ afad9bf4d0a55ed52a3f55483bc0973456e10a56 │ │ Modify │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ │ 2021-03-11 12:08:16 │ e3290ecc78ca3ea82b49ebcda22b5d3a4df154e6 │ │ Rename │ src/Functions/geometryConverters.h │ src/Functions/geometryFromColumn.h │ 2021-03-11 12:08:16 │ 125945769586baf6ffd15919b29565b1b2a63218 │ └─────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 11 rows in set. Elapsed: 0.030 sec. Processed 266.05 thousand rows, 6.61 MB (8.89 million rows/s., 220.82 MB/s.)

Historique des commits incomplet - événements de suppression manquants. Origine et cause à déterminer.

Ces différences ne devraient pas avoir d’incidence notable sur notre analyse. N’hésitez pas à proposer une version améliorée de cette requête.

​ Lister les fichiers ayant le plus de modifications

En se limitant aux fichiers actuels, nous considérons que le nombre de modifications correspond à la somme des suppressions et des ajouts.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT path , sum (lines_added) + sum (lines_deleted) AS modifications FROM git . file_changes WHERE ( path IN (current_files)) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path ORDER BY modifications DESC LIMIT 10

┌─path───────────────────────────────────────────────────┬─modifications─┐ │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ 21871 │ │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeData.cpp │ 17709 │ │ programs/client/Client.cpp │ 15882 │ │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeDataSelectExecutor.cpp │ 14249 │ │ src/Interpreters/InterpreterSelectQuery.cpp │ 12636 │ │ src/Parsers/ExpressionListParsers.cpp │ 11794 │ │ src/Analyzer/QueryAnalysisPass.cpp │ 11760 │ │ src/Coordination/KeeperStorage.cpp │ 10225 │ │ src/Functions/FunctionsConversion.h │ 9247 │ │ src/Parsers/ExpressionElementParsers.cpp │ 8197 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.134 sec. Processed 798.15 thousand rows, 16.46 MB (5.95 million rows/s., 122.62 MB/s.)

​ Quel jour de la semaine les commits sont-ils généralement effectués ?

SELECT day_of_week, count () AS c FROM git . commits GROUP BY dayOfWeek( time ) AS day_of_week

┌─day_of_week─┬─────c─┐ │ 1 │ 10575 │ │ 2 │ 10645 │ │ 3 │ 10748 │ │ 4 │ 10944 │ │ 5 │ 10090 │ │ 6 │ 4617 │ │ 7 │ 5166 │ └─────────────┴───────┘ 7 rows in set. Elapsed: 0.262 sec. Processed 62.78 thousand rows, 251.14 KB (239.73 thousand rows/s., 958.93 KB/s.)

Cela correspond bien à une certaine baisse de productivité le vendredi. C’est formidable de voir des gens faire des commits le week-end ! Un grand merci à nos contributeurs !

​ Historique du sous-répertoire/fichier - nombre de lignes, de commits et de contributeurs au fil du temps

Cela produirait un résultat de query volumineux, peu réaliste à afficher ou à visualiser sans filter. Nous permettons donc de filtrer un fichier ou un sous-répertoire dans l’Example suivant. Ici, nous regroupons par semaine à l’aide de la fonction toStartOfWeek — adaptez selon vos besoins.

SELECT week , sum (lines_added) AS lines_added, sum (lines_deleted) AS lines_deleted, uniq(commit_hash) AS num_commits, uniq(author) AS authors FROM git . file_changes WHERE path LIKE 'src/Storages%' GROUP BY toStartOfWeek( time ) AS week ORDER BY week ASC LIMIT 10

┌───────week─┬─lines_added─┬─lines_deleted─┬─num_commits─┬─authors─┐ │ 2020-03-29 │ 49 │ 35 │ 4 │ 3 │ │ 2020-04-05 │ 940 │ 601 │ 55 │ 14 │ │ 2020-04-12 │ 1472 │ 607 │ 32 │ 11 │ │ 2020-04-19 │ 917 │ 841 │ 39 │ 12 │ │ 2020-04-26 │ 1067 │ 626 │ 36 │ 10 │ │ 2020-05-03 │ 514 │ 435 │ 27 │ 10 │ │ 2020-05-10 │ 2552 │ 537 │ 48 │ 12 │ │ 2020-05-17 │ 3585 │ 1913 │ 83 │ 9 │ │ 2020-05-24 │ 2851 │ 1812 │ 74 │ 18 │ │ 2020-05-31 │ 2771 │ 2077 │ 77 │ 16 │ └────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.043 sec. Processed 266.05 thousand rows, 15.85 MB (6.12 million rows/s., 364.61 MB/s.)

Ces données se prêtent bien à la visualisation. Ci-dessous, nous utilisons Superset.

Pour les lignes ajoutées et supprimées :

Pour les commits et les auteurs :

​ Lister les fichiers avec le plus grand nombre d’auteurs

Se limiter aux fichiers actuels uniquement.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT path , uniq(author) AS num_authors FROM git . file_changes WHERE path IN (current_files) GROUP BY path ORDER BY num_authors DESC LIMIT 10

┌─path────────────────────────────────────────┬─num_authors─┐ │ src/Core/Settings.h │ 127 │ │ CMakeLists.txt │ 96 │ │ .gitmodules │ 85 │ │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeData.cpp │ 72 │ │ src/CMakeLists.txt │ 71 │ │ programs/server/Server.cpp │ 70 │ │ src/Interpreters/Context.cpp │ 64 │ │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ 63 │ │ src/Common/ErrorCodes.cpp │ 61 │ │ src/Interpreters/InterpreterSelectQuery.cpp │ 59 │ └─────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.239 sec. Processed 798.15 thousand rows, 14.13 MB (3.35 million rows/s., 59.22 MB/s.)

​ Lignes de code les plus anciennes du dépôt

Uniquement pour les fichiers actuels.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT any( path ) AS file_path, line , max ( time ) AS latest_change, any(file_change_type) FROM git . line_changes WHERE path IN (current_files) GROUP BY line ORDER BY latest_change ASC LIMIT 10

┌─file_path───────────────────────────────────┬─line────────────────────────────────────────────────────────┬───────latest_change─┬─any(file_change_type)─┐ │ utils/compressor/test.sh │ ./compressor -d < compressor.snp > compressor2 │ 2011-06-17 22:19:39 │ Modify │ │ utils/compressor/test.sh │ ./compressor < compressor > compressor.snp │ 2011-06-17 22:19:39 │ Modify │ │ utils/compressor/test.sh │ ./compressor -d < compressor.qlz > compressor2 │ 2014-02-24 03:14:30 │ Add │ │ utils/compressor/test.sh │ ./compressor < compressor > compressor.qlz │ 2014-02-24 03:14:30 │ Add │ │ utils/config-processor/config-processor.cpp │ if (argc != 2) │ 2014-02-26 19:10:00 │ Add │ │ utils/config-processor/config-processor.cpp │ std::cerr << "std::exception: " << e.what() << std::endl; │ 2014-02-26 19:10:00 │ Add │ │ utils/config-processor/config-processor.cpp │ std::cerr << "Exception: " << e.displayText() << std::endl; │ 2014-02-26 19:10:00 │ Add │ │ utils/config-processor/config-processor.cpp │ Poco::XML::DOMWriter().writeNode(std::cout, document); │ 2014-02-26 19:10:00 │ Add │ │ utils/config-processor/config-processor.cpp │ std::cerr << "Some exception" << std::endl; │ 2014-02-26 19:10:00 │ Add │ │ utils/config-processor/config-processor.cpp │ std::cerr << "usage: " << argv[0] << " path" << std::endl; │ 2014-02-26 19:10:00 │ Add │ └─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 1.101 sec. Processed 8.07 million rows, 905.86 MB (7.33 million rows/s., 823.13 MB/s.)

​ Fichiers à l’historique le plus long

Limité aux fichiers actuels.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT count () AS c, path , max ( time ) AS latest_change FROM git . file_changes WHERE path IN (current_files) GROUP BY path ORDER BY c DESC LIMIT 10

┌───c─┬─path────────────────────────────────────────┬───────latest_change─┐ │ 790 │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ 2022-10-30 16:30:51 │ │ 788 │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeData.cpp │ 2022-11-04 09:26:44 │ │ 752 │ src/Core/Settings.h │ 2022-10-25 11:35:25 │ │ 749 │ CMakeLists.txt │ 2022-10-05 21:00:49 │ │ 575 │ src/Interpreters/InterpreterSelectQuery.cpp │ 2022-11-01 10:20:10 │ │ 563 │ CHANGELOG.md │ 2022-10-27 08:19:50 │ │ 491 │ src/Interpreters/Context.cpp │ 2022-10-25 12:26:29 │ │ 437 │ programs/server/Server.cpp │ 2022-10-21 12:25:19 │ │ 375 │ programs/client/Client.cpp │ 2022-11-03 03:16:55 │ │ 350 │ src/CMakeLists.txt │ 2022-10-24 09:22:37 │ └─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.124 sec. Processed 798.15 thousand rows, 14.71 MB (6.44 million rows/s., 118.61 MB/s.)

Notre structure de données centrale, le Merge Tree, est évidemment en constante évolution et a déjà connu de nombreuses modifications !

​ Répartition des contributions à la documentation et au code au cours du mois

Lors de la capture des données, les modifications du dossier docs/ ont été exclues en raison d’un historique de commits très bruité. Les résultats de cette requête ne sont donc pas exacts.

Écrivons-nous plus de documentation à certains moments du mois, par exemple autour des dates de release ? Nous pouvons utiliser la fonction countIf pour calculer un ratio simple, et visualiser le résultat à l’aide de la fonction bar .

SELECT day , bar(docs_ratio * 1000 , 0 , 100 , 100 ) AS bar FROM ( SELECT day , countIf(file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) AS code, countIf(file_extension = 'md' ) AS docs, docs / (code + docs) AS docs_ratio FROM git . line_changes WHERE (sign = 1 ) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' , 'md' )) GROUP BY dayOfMonth( time ) AS day )

┌─day─┬─bar─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 │ ███████████████████████████████████▍ │ │ 2 │ ███████████████████████▋ │ │ 3 │ ████████████████████████████████▋ │ │ 4 │ █████████████ │ │ 5 │ █████████████████████▎ │ │ 6 │ ████████ │ │ 7 │ ███▋ │ │ 8 │ ████████▌ │ │ 9 │ ██████████████▎ │ │ 10 │ █████████████████▏ │ │ 11 │ █████████████▎ │ │ 12 │ ███████████████████████████████████▋ │ │ 13 │ █████████████████████████████▎ │ │ 14 │ ██████▋ │ │ 15 │ █████████████████████████████████████████▊ │ │ 16 │ ██████████▎ │ │ 17 │ ██████████████████████████████████████▋ │ │ 18 │ █████████████████████████████████▌ │ │ 19 │ ███████████ │ │ 20 │ █████████████████████████████████▊ │ │ 21 │ █████ │ │ 22 │ ███████████████████████▋ │ │ 23 │ ███████████████████████████▌ │ │ 24 │ ███████▌ │ │ 25 │ ██████████████████████████████████▎ │ │ 26 │ ███████████▏ │ │ 27 │ ███████████████████████████████████████████████████████████████ │ │ 28 │ ████████████████████████████████████████████████████▏ │ │ 29 │ ███▌ │ │ 30 │ ████████████████████████████████████████▎ │ │ 31 │ █████████████████████████████████▏ │ └─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 31 rows in set. Elapsed: 0.043 sec. Processed 7.54 million rows, 40.53 MB (176.71 million rows/s., 950.40 MB/s.)

Peut-être un peu plus vers la fin du mois, mais dans l’ensemble, nous conservons une répartition assez uniforme. Là encore, ces résultats ne sont pas fiables en raison du filtrage appliqué par le filtre docs lors de l’insertion des données.

​ Auteurs à l’impact le plus varié

Ici, nous considérons la diversité comme le nombre de fichiers uniques auxquels un auteur a contribué.

SELECT author, uniq( path ) AS num_files FROM git . file_changes WHERE (change_type IN ( 'Add' , 'Modify' )) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY author ORDER BY num_files DESC LIMIT 10

┌─author─────────────┬─num_files─┐ │ Alexey Milovidov │ 8433 │ │ Nikolai Kochetov │ 3257 │ │ Vitaly Baranov │ 2316 │ │ Maksim Kita │ 2172 │ │ Azat Khuzhin │ 1988 │ │ alesapin │ 1818 │ │ Alexander Tokmakov │ 1751 │ │ Amos Bird │ 1641 │ │ Ivan │ 1629 │ │ alexey-milovidov │ 1581 │ └────────────────────┴───────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.041 sec. Processed 266.05 thousand rows, 4.92 MB (6.56 million rows/s., 121.21 MB/s.)

Voyons qui présente la plus grande diversité dans ses commits récents. Au lieu de limiter par date, nous nous limiterons aux N derniers commits d’un auteur (ici, nous avons utilisé 3, mais n’hésitez pas à modifier cette valeur) :

SELECT author, sum (num_files_commit) AS num_files FROM ( SELECT author, commit_hash, uniq( path ) AS num_files_commit, max ( time ) AS commit_time FROM git . file_changes WHERE (change_type IN ( 'Add' , 'Modify' )) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY author, commit_hash ORDER BY author ASC , commit_time DESC LIMIT 3 BY author ) GROUP BY author ORDER BY num_files DESC LIMIT 10

┌─author───────────────┬─num_files─┐ │ Mikhail │ 782 │ │ Li Yin │ 553 │ │ Roman Peshkurov │ 119 │ │ Vladimir Smirnov │ 88 │ │ f1yegor │ 65 │ │ maiha │ 54 │ │ Vitaliy Lyudvichenko │ 53 │ │ Pradeep Chhetri │ 40 │ │ Orivej Desh │ 38 │ │ liyang │ 36 │ └──────────────────────┴───────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.106 sec. Processed 266.05 thousand rows, 21.04 MB (2.52 million rows/s., 198.93 MB/s.)

​ Fichiers favoris d’un auteur

Ici, nous prenons comme exemple notre fondateur Alexey Milovidov et limitons notre analyse aux fichiers actuels.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT path , count () AS c FROM git . file_changes WHERE (author = 'Alexey Milovidov' ) AND ( path IN (current_files)) GROUP BY path ORDER BY c DESC LIMIT 10

┌─path────────────────────────────────────────┬───c─┐ │ CMakeLists.txt │ 165 │ │ CHANGELOG.md │ 126 │ │ programs/server/Server.cpp │ 73 │ │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeData.cpp │ 71 │ │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ 68 │ │ src/Core/Settings.h │ 65 │ │ programs/client/Client.cpp │ 57 │ │ programs/server/play.html │ 48 │ │ .gitmodules │ 47 │ │ programs/install/Install.cpp │ 37 │ └─────────────────────────────────────────────┴─────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.106 sec. Processed 798.15 thousand rows, 13.97 MB (7.51 million rows/s., 131.41 MB/s.)

C’est logique, puisque c’est Alexey qui est chargé de maintenir le Change log. Mais si l’on utilisait le nom de base du fichier pour identifier ses fichiers les plus populaires, cela permettrait de prendre en compte les renommages et de mieux se concentrer sur les contributions au code.

SELECT base, count () AS c FROM git . file_changes WHERE (author = 'Alexey Milovidov' ) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY basename( path ) AS base ORDER BY c DESC LIMIT 10

┌─base───────────────────────────┬───c─┐ │ StorageReplicatedMergeTree.cpp │ 393 │ │ InterpreterSelectQuery.cpp │ 299 │ │ Aggregator.cpp │ 297 │ │ Client.cpp │ 280 │ │ MergeTreeData.cpp │ 274 │ │ Server.cpp │ 264 │ │ ExpressionAnalyzer.cpp │ 259 │ │ StorageMergeTree.cpp │ 239 │ │ Settings.h │ 225 │ │ TCPHandler.cpp │ 205 │ └────────────────────────────────┴─────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.032 sec. Processed 266.05 thousand rows, 5.68 MB (8.22 million rows/s., 175.50 MB/s.)

Cela reflète peut-être davantage ses centres d’intérêt.

​ Fichiers les plus volumineux avec le moins d’auteurs

Pour cela, nous devons d’abord identifier les fichiers les plus volumineux. L’estimer en reconstruisant intégralement chaque fichier à partir de l’historique des commits serait très coûteux !

Pour obtenir une estimation, en supposant que nous nous limitions aux fichiers actuels, nous additionnons les ajouts de lignes et soustrayons les suppressions. Nous pouvons ensuite calculer un ratio entre la taille et le nombre d’auteurs.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT path , sum (lines_added) - sum (lines_deleted) AS num_lines, uniqExact(author) AS num_authors, num_lines / num_authors AS lines_author_ratio FROM git . file_changes WHERE path IN (current_files) GROUP BY path ORDER BY lines_author_ratio DESC LIMIT 10

┌─path──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─num_lines─┬─num_authors─┬─lines_author_ratio─┐ │ src/Common/ClassificationDictionaries/emotional_dictionary_rus.txt │ 148590 │ 1 │ 148590 │ │ src/Functions/ClassificationDictionaries/emotional_dictionary_rus.txt │ 55533 │ 1 │ 55533 │ │ src/Functions/ClassificationDictionaries/charset_freq.txt │ 35722 │ 1 │ 35722 │ │ src/Common/ClassificationDictionaries/charset_freq.txt │ 35722 │ 1 │ 35722 │ │ tests/integration/test_storage_meilisearch/movies.json │ 19549 │ 1 │ 19549 │ │ tests/queries/0_stateless/02364_multiSearch_function_family.reference │ 12874 │ 1 │ 12874 │ │ src/Functions/ClassificationDictionaries/programming_freq.txt │ 9434 │ 1 │ 9434 │ │ src/Common/ClassificationDictionaries/programming_freq.txt │ 9434 │ 1 │ 9434 │ │ tests/performance/explain_ast.xml │ 5911 │ 1 │ 5911 │ │ src/Analyzer/QueryAnalysisPass.cpp │ 5686 │ 1 │ 5686 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.138 sec. Processed 798.15 thousand rows, 16.57 MB (5.79 million rows/s., 120.11 MB/s.)

Les dictionnaires de texte ne sont peut-être pas très pertinents, alors limitons-nous au code à l’aide d’un filtre sur l’extension de fichier !

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT path , sum (lines_added) - sum (lines_deleted) AS num_lines, uniqExact(author) AS num_authors, num_lines / num_authors AS lines_author_ratio FROM git . file_changes WHERE ( path IN (current_files)) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path ORDER BY lines_author_ratio DESC LIMIT 10

┌─path──────────────────────────────────┬─num_lines─┬─num_authors─┬─lines_author_ratio─┐ │ src/Analyzer/QueryAnalysisPass.cpp │ 5686 │ 1 │ 5686 │ │ src/Analyzer/QueryTreeBuilder.cpp │ 880 │ 1 │ 880 │ │ src/Planner/Planner.cpp │ 873 │ 1 │ 873 │ │ src/Backups/RestorerFromBackup.cpp │ 869 │ 1 │ 869 │ │ utils/memcpy-bench/FastMemcpy.h │ 770 │ 1 │ 770 │ │ src/Planner/PlannerActionsVisitor.cpp │ 765 │ 1 │ 765 │ │ src/Functions/sphinxstemen.cpp │ 728 │ 1 │ 728 │ │ src/Planner/PlannerJoinTree.cpp │ 708 │ 1 │ 708 │ │ src/Planner/PlannerJoins.cpp │ 695 │ 1 │ 695 │ │ src/Analyzer/QueryNode.h │ 607 │ 1 │ 607 │ └───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.140 sec. Processed 798.15 thousand rows, 16.84 MB (5.70 million rows/s., 120.32 MB/s.)

Il y a ici un certain biais de récence : les fichiers plus récents ont eu moins d’occasions de faire l’objet de commits. Et si nous nous limitions aux fichiers âgés d’au moins 1 an ?

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT min ( time ) AS min_date, path , sum (lines_added) - sum (lines_deleted) AS num_lines, uniqExact(author) AS num_authors, num_lines / num_authors AS lines_author_ratio FROM git . file_changes WHERE ( path IN (current_files)) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path HAVING min_date <= ( now () - toIntervalYear( 1 )) ORDER BY lines_author_ratio DESC LIMIT 10

┌────────────min_date─┬─path───────────────────────────────────────────────────────────┬─num_lines─┬─num_authors─┬─lines_author_ratio─┐ │ 2021-03-08 07:00:54 │ utils/memcpy-bench/FastMemcpy.h │ 770 │ 1 │ 770 │ │ 2021-05-04 13:47:34 │ src/Functions/sphinxstemen.cpp │ 728 │ 1 │ 728 │ │ 2021-03-14 16:52:51 │ utils/memcpy-bench/glibc/dwarf2.h │ 592 │ 1 │ 592 │ │ 2021-03-08 09:04:52 │ utils/memcpy-bench/FastMemcpy_Avx.h │ 496 │ 1 │ 496 │ │ 2020-10-19 01:10:50 │ tests/queries/0_stateless/01518_nullable_aggregate_states2.sql │ 411 │ 1 │ 411 │ │ 2020-11-24 14:53:34 │ programs/server/GRPCHandler.cpp │ 399 │ 1 │ 399 │ │ 2021-03-09 14:10:28 │ src/DataTypes/Serializations/SerializationSparse.cpp │ 363 │ 1 │ 363 │ │ 2021-08-20 15:06:57 │ src/Functions/vectorFunctions.cpp │ 1327 │ 4 │ 331.75 │ │ 2020-08-04 03:26:23 │ src/Interpreters/MySQL/CreateQueryConvertVisitor.cpp │ 311 │ 1 │ 311 │ │ 2020-11-06 15:45:13 │ src/Storages/Rocksdb/StorageEmbeddedRocksdb.cpp │ 611 │ 2 │ 305.5 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.143 sec. Processed 798.15 thousand rows, 18.00 MB (5.58 million rows/s., 125.87 MB/s.)

​ Commits et répartition des lignes de code au fil du temps ; par jour de la semaine, par auteur ; pour des sous-répertoires spécifiques

Nous interprétons cela comme le nombre de lignes ajoutées et supprimées par jour de la semaine. Dans ce cas, nous nous concentrons sur le répertoire Functions

SELECT dayOfWeek, uniq(commit_hash) AS commits, sum (lines_added) AS lines_added, sum (lines_deleted) AS lines_deleted FROM git . file_changes WHERE path LIKE 'src/Functions%' GROUP BY toDayOfWeek( time ) AS dayOfWeek

┌─dayOfWeek─┬─commits─┬─lines_added─┬─lines_deleted─┐ │ 1 │ 476 │ 24619 │ 15782 │ │ 2 │ 434 │ 18098 │ 9938 │ │ 3 │ 496 │ 26562 │ 20883 │ │ 4 │ 587 │ 65674 │ 18862 │ │ 5 │ 504 │ 85917 │ 14518 │ │ 6 │ 314 │ 13604 │ 10144 │ │ 7 │ 294 │ 11938 │ 6451 │ └───────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┘ 7 rows in set. Elapsed: 0.034 sec. Processed 266.05 thousand rows, 14.66 MB (7.73 million rows/s., 425.56 MB/s.)

Et selon l’heure de la journée,

SELECT hourOfDay, uniq(commit_hash) AS commits, sum (lines_added) AS lines_added, sum (lines_deleted) AS lines_deleted FROM git . file_changes WHERE path LIKE 'src/Functions%' GROUP BY toHour( time ) AS hourOfDay

┌─hourOfDay─┬─commits─┬─lines_added─┬─lines_deleted─┐ │ 0 │ 71 │ 4169 │ 3404 │ │ 1 │ 90 │ 2174 │ 1927 │ │ 2 │ 65 │ 2343 │ 1515 │ │ 3 │ 76 │ 2552 │ 493 │ │ 4 │ 62 │ 1480 │ 1304 │ │ 5 │ 38 │ 1644 │ 253 │ │ 6 │ 104 │ 4434 │ 2979 │ │ 7 │ 117 │ 4171 │ 1678 │ │ 8 │ 106 │ 4604 │ 4673 │ │ 9 │ 135 │ 60550 │ 2678 │ │ 10 │ 149 │ 6133 │ 3482 │ │ 11 │ 182 │ 8040 │ 3833 │ │ 12 │ 209 │ 29428 │ 15040 │ │ 13 │ 187 │ 10204 │ 5491 │ │ 14 │ 204 │ 9028 │ 6060 │ │ 15 │ 231 │ 15179 │ 10077 │ │ 16 │ 196 │ 9568 │ 5925 │ │ 17 │ 138 │ 4941 │ 3849 │ │ 18 │ 123 │ 4193 │ 3036 │ │ 19 │ 165 │ 8817 │ 6646 │ │ 20 │ 140 │ 3749 │ 2379 │ │ 21 │ 132 │ 41585 │ 4182 │ │ 22 │ 85 │ 4094 │ 3955 │ │ 23 │ 100 │ 3332 │ 1719 │ └───────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┘ 24 rows in set. Elapsed: 0.039 sec. Processed 266.05 thousand rows, 14.66 MB (6.77 million rows/s., 372.89 MB/s.)

Cette répartition est cohérente, étant donné que la majeure partie de notre équipe de développement se trouve à Amsterdam. Les fonctions bar nous aident à visualiser ces répartitions :

SELECT hourOfDay, bar(commits, 0 , 400 , 50 ) AS commits, bar(lines_added, 0 , 30000 , 50 ) AS lines_added, bar(lines_deleted, 0 , 15000 , 50 ) AS lines_deleted FROM ( SELECT hourOfDay, uniq(commit_hash) AS commits, sum (lines_added) AS lines_added, sum (lines_deleted) AS lines_deleted FROM git . file_changes WHERE path LIKE 'src/Functions%' GROUP BY toHour( time ) AS hourOfDay )

┌─hourOfDay─┬─commits───────────────────────┬─lines_added────────────────────────────────────────┬─lines_deleted──────────────────────────────────────┐ │ 0 │ ████████▊ │ ██████▊ │ ███████████▎ │ │ 1 │ ███████████▎ │ ███▌ │ ██████▍ │ │ 2 │ ████████ │ ███▊ │ █████ │ │ 3 │ █████████▌ │ ████▎ │ █▋ │ │ 4 │ ███████▋ │ ██▍ │ ████▎ │ │ 5 │ ████▋ │ ██▋ │ ▋ │ │ 6 │ █████████████ │ ███████▍ │ █████████▊ │ │ 7 │ ██████████████▋ │ ██████▊ │ █████▌ │ │ 8 │ █████████████▎ │ ███████▋ │ ███████████████▌ │ │ 9 │ ████████████████▊ │ ██████████████████████████████████████████████████ │ ████████▊ │ │ 10 │ ██████████████████▋ │ ██████████▏ │ ███████████▌ │ │ 11 │ ██████████████████████▋ │ █████████████▍ │ ████████████▋ │ │ 12 │ ██████████████████████████ │ █████████████████████████████████████████████████ │ ██████████████████████████████████████████████████ │ │ 13 │ ███████████████████████▍ │ █████████████████ │ ██████████████████▎ │ │ 14 │ █████████████████████████▌ │ ███████████████ │ ████████████████████▏ │ │ 15 │ ████████████████████████████▊ │ █████████████████████████▎ │ █████████████████████████████████▌ │ │ 16 │ ████████████████████████▌ │ ███████████████▊ │ ███████████████████▋ │ │ 17 │ █████████████████▎ │ ████████▏ │ ████████████▋ │ │ 18 │ ███████████████▍ │ ██████▊ │ ██████████ │ │ 19 │ ████████████████████▋ │ ██████████████▋ │ ██████████████████████▏ │ │ 20 │ █████████████████▌ │ ██████▏ │ ███████▊ │ │ 21 │ ████████████████▌ │ ██████████████████████████████████████████████████ │ █████████████▊ │ │ 22 │ ██████████▋ │ ██████▋ │ █████████████▏ │ │ 23 │ ████████████▌ │ █████▌ │ █████▋ │ └───────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ 24 rows in set. Elapsed: 0.038 sec. Processed 266.05 thousand rows, 14.66 MB (7.09 million rows/s., 390.69 MB/s.)

​ Matrice des auteurs montrant quels auteurs ont tendance à réécrire le code d’autres auteurs

Le sign = -1 indique une suppression de code. Nous excluons la ponctuation ainsi que l’insertion de lignes vides.

SELECT prev_author || '(a)' AS add_author, author || '(d)' AS delete_author, count () AS c FROM git . line_changes WHERE (sign = - 1 ) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' )) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) AND (author != prev_author) AND (prev_author != '' ) GROUP BY prev_author, author ORDER BY c DESC LIMIT 1 BY prev_author LIMIT 100

┌─prev_author──────────┬─author───────────┬─────c─┐ │ Ivan │ Alexey Milovidov │ 18554 │ │ Alexey Arno │ Alexey Milovidov │ 18475 │ │ Michael Kolupaev │ Alexey Milovidov │ 14135 │ │ Alexey Milovidov │ Nikolai Kochetov │ 13435 │ │ Andrey Mironov │ Alexey Milovidov │ 10418 │ │ proller │ Alexey Milovidov │ 7280 │ │ Nikolai Kochetov │ Alexey Milovidov │ 6806 │ │ alexey-milovidov │ Alexey Milovidov │ 5027 │ │ Vitaliy Lyudvichenko │ Alexey Milovidov │ 4390 │ │ Amos Bird │ Ivan Lezhankin │ 3125 │ │ f1yegor │ Alexey Milovidov │ 3119 │ │ Pavel Kartavyy │ Alexey Milovidov │ 3087 │ │ Alexey Zatelepin │ Alexey Milovidov │ 2978 │ │ alesapin │ Alexey Milovidov │ 2949 │ │ Sergey Fedorov │ Alexey Milovidov │ 2727 │ │ Ivan Lezhankin │ Alexey Milovidov │ 2618 │ │ Vasily Nemkov │ Alexey Milovidov │ 2547 │ │ Alexander Tokmakov │ Alexey Milovidov │ 2493 │ │ Nikita Vasilev │ Maksim Kita │ 2420 │ │ Anton Popov │ Amos Bird │ 2127 │ └──────────────────────┴──────────────────┴───────┘ 20 rows in set. Elapsed: 0.098 sec. Processed 7.54 million rows, 42.16 MB (76.67 million rows/s., 428.99 MB/s.)

Un diagramme de Sankey (SuperSet) permet de visualiser cela de façon claire. Notez que nous portons LIMIT BY à 3 afin d’obtenir, pour chaque auteur, les 3 personnes qui suppriment le plus de code, ce qui rend la visualisation plus variée.

Alexey aime manifestement supprimer le code des autres. Excluons-le pour obtenir une vue plus équilibrée de la suppression de code.

​ Quel contributeur a le pourcentage le plus élevé pour chaque jour de la semaine ?

Si l’on considère uniquement le nombre de commits :

SELECT day_of_week, author, count () AS c FROM git . commits GROUP BY dayOfWeek( time ) AS day_of_week, author ORDER BY day_of_week ASC , c DESC LIMIT 1 BY day_of_week

┌─day_of_week─┬─author───────────┬────c─┐ │ 1 │ Alexey Milovidov │ 2204 │ │ 2 │ Alexey Milovidov │ 1588 │ │ 3 │ Alexey Milovidov │ 1725 │ │ 4 │ Alexey Milovidov │ 1915 │ │ 5 │ Alexey Milovidov │ 1940 │ │ 6 │ Alexey Milovidov │ 1851 │ │ 7 │ Alexey Milovidov │ 2400 │ └─────────────┴──────────────────┴──────┘ 7 rows in set. Elapsed: 0.012 sec. Processed 62.78 thousand rows, 395.47 KB (5.44 million rows/s., 34.27 MB/s.)

D’accord, notre contributeur de plus longue date — notre fondateur Alexey — semble avoir ici quelques avantages. Limitons notre analyse à l’année écoulée.

SELECT day_of_week, author, count () AS c FROM git . commits WHERE time > ( now () - toIntervalYear( 1 )) GROUP BY dayOfWeek( time ) AS day_of_week, author ORDER BY day_of_week ASC , c DESC LIMIT 1 BY day_of_week

┌─day_of_week─┬─author───────────┬───c─┐ │ 1 │ Alexey Milovidov │ 198 │ │ 2 │ alesapin │ 162 │ │ 3 │ alesapin │ 163 │ │ 4 │ Azat Khuzhin │ 166 │ │ 5 │ alesapin │ 191 │ │ 6 │ Alexey Milovidov │ 179 │ │ 7 │ Alexey Milovidov │ 243 │ └─────────────┴──────────────────┴─────┘ 7 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Processed 21.82 thousand rows, 140.02 KB (4.88 million rows/s., 31.29 MB/s.)

C’est encore un peu simpliste et cela ne reflète pas le travail réel des personnes.

Une meilleure métrique consisterait à identifier, pour chaque jour, le principal contributeur en proportion du travail total effectué au cours de l’année écoulée. Notez que nous accordons le même poids à la suppression et à l’ajout de code.

SELECT top_author . day_of_week , top_author . author , top_author . author_work / all_work . total_work AS top_author_percent FROM ( SELECT day_of_week, author, sum (lines_added) + sum (lines_deleted) AS author_work FROM git . file_changes WHERE time > ( now () - toIntervalYear( 1 )) GROUP BY author, dayOfWeek( time ) AS day_of_week ORDER BY day_of_week ASC , author_work DESC LIMIT 1 BY day_of_week ) AS top_author INNER JOIN ( SELECT day_of_week, sum (lines_added) + sum (lines_deleted) AS total_work FROM git . file_changes WHERE time > ( now () - toIntervalYear( 1 )) GROUP BY dayOfWeek( time ) AS day_of_week ) AS all_work USING (day_of_week)

┌─day_of_week─┬─author──────────────┬──top_author_percent─┐ │ 1 │ Alexey Milovidov │ 0.3168282877768332 │ │ 2 │ Mikhail f. Shiryaev │ 0.3523434231193969 │ │ 3 │ vdimir │ 0.11859742484577324 │ │ 4 │ Nikolay Degterinsky │ 0.34577318920318467 │ │ 5 │ Alexey Milovidov │ 0.13208704423684223 │ │ 6 │ Alexey Milovidov │ 0.18895257783624633 │ │ 7 │ Robert Schulze │ 0.3617405888930302 │ └─────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘ 7 rows in set. Elapsed: 0.014 sec. Processed 106.12 thousand rows, 1.38 MB (7.61 million rows/s., 98.65 MB/s.)

​ Répartition de l’ancienneté du code dans l’ensemble du dépôt

Nous limitons l’analyse aux fichiers actuels. Pour rester concis, nous limitons les résultats à une profondeur de 2, avec 5 fichiers par dossier racine. Ajustez selon vos besoins.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT concat ( root , '/' , sub_folder) AS folder, round ( avg (days_present)) AS avg_age_of_files, min (days_present) AS min_age_files, max (days_present) AS max_age_files, count () AS c FROM ( SELECT path , dateDiff ( 'day' , min ( time ), toDate( '2022-11-03' )) AS days_present FROM git . file_changes WHERE ( path IN (current_files)) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path ) GROUP BY splitByChar( '/' , path )[1] AS root , splitByChar( '/' , path )[2] AS sub_folder ORDER BY root ASC , c DESC LIMIT 5 BY root

┌─folder───────────────────────────┬─avg_age_of_files─┬─min_age_files─┬─max_age_files─┬────c─┐ │ base/base │ 387 │ 201 │ 397 │ 84 │ │ base/glibc-compatibility │ 887 │ 59 │ 993 │ 19 │ │ base/consistent-hashing │ 993 │ 993 │ 993 │ 5 │ │ base/widechar_width │ 993 │ 993 │ 993 │ 2 │ │ base/consistent-hashing-sumbur │ 993 │ 993 │ 993 │ 2 │ │ docker/test │ 1043 │ 1043 │ 1043 │ 1 │ │ programs/odbc-bridge │ 835 │ 91 │ 945 │ 25 │ │ programs/copier │ 587 │ 14 │ 945 │ 22 │ │ programs/library-bridge │ 155 │ 47 │ 608 │ 21 │ │ programs/disks │ 144 │ 62 │ 150 │ 14 │ │ programs/server │ 874 │ 709 │ 945 │ 10 │ │ rust/BLAKE3 │ 52 │ 52 │ 52 │ 1 │ │ src/Functions │ 752 │ 0 │ 944 │ 809 │ │ src/Storages │ 700 │ 8 │ 944 │ 736 │ │ src/Interpreters │ 684 │ 3 │ 944 │ 490 │ │ src/Processors │ 703 │ 44 │ 944 │ 482 │ │ src/Common │ 673 │ 7 │ 944 │ 473 │ │ tests/queries │ 674 │ -5 │ 945 │ 3777 │ │ tests/integration │ 656 │ 132 │ 945 │ 4 │ │ utils/memcpy-bench │ 601 │ 599 │ 605 │ 10 │ │ utils/keeper-bench │ 570 │ 569 │ 570 │ 7 │ │ utils/durability-test │ 793 │ 793 │ 793 │ 4 │ │ utils/self-extracting-executable │ 143 │ 143 │ 143 │ 3 │ │ utils/self-extr-exec │ 224 │ 224 │ 224 │ 2 │ └──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────┘ 24 rows in set. Elapsed: 0.129 sec. Processed 798.15 thousand rows, 15.11 MB (6.19 million rows/s., 117.08 MB/s.)

​ Quel pourcentage du code d’un auteur a été supprimé par d’autres auteurs ?

Pour répondre à cette question, nous devons diviser le nombre de lignes écrites par un auteur par le nombre total de lignes de cet auteur supprimées par un autre contributeur.

SELECT k, written_code . c , removed_code . c , removed_code . c / written_code . c AS remove_ratio FROM ( SELECT author AS k, count () AS c FROM git . line_changes WHERE (sign = 1 ) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' )) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) GROUP BY k ) AS written_code INNER JOIN ( SELECT prev_author AS k, count () AS c FROM git . line_changes WHERE (sign = - 1 ) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' )) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) AND (author != prev_author) GROUP BY k ) AS removed_code USING (k) WHERE written_code . c > 1000 ORDER BY remove_ratio DESC LIMIT 10

┌─k──────────────────┬─────c─┬─removed_code.c─┬───────remove_ratio─┐ │ Marek Vavruša │ 1458 │ 1318 │ 0.9039780521262003 │ │ Ivan │ 32715 │ 27500 │ 0.8405930001528351 │ │ artpaul │ 3450 │ 2840 │ 0.8231884057971014 │ │ Silviu Caragea │ 1542 │ 1209 │ 0.7840466926070039 │ │ Ruslan │ 1027 │ 802 │ 0.7809152872444012 │ │ Tsarkova Anastasia │ 1755 │ 1364 │ 0.7772079772079772 │ │ Vyacheslav Alipov │ 3526 │ 2727 │ 0.7733976176971072 │ │ Marek Vavruša │ 1467 │ 1124 │ 0.7661895023858214 │ │ f1yegor │ 7194 │ 5213 │ 0.7246316374756742 │ │ kreuzerkrieg │ 3406 │ 2468 │ 0.724603640634175 │ └────────────────────┴───────┴────────────────┴────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.126 sec. Processed 15.07 million rows, 73.51 MB (119.97 million rows/s., 585.16 MB/s.)

​ Quels fichiers ont été réécrits le plus grand nombre de fois ?

L’approche la plus simple pour répondre à cette question consiste probablement à compter le plus grand nombre de modifications de lignes par chemin, en se limitant aux fichiers actuels, par exemple :

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ) SELECT path , count () AS c FROM git . line_changes WHERE (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) AND ( path IN (current_files)) GROUP BY path ORDER BY c DESC LIMIT 10

┌─path───────────────────────────────────────────────────┬─────c─┐ │ src/Storages/StorageReplicatedMergeTree.cpp │ 21871 │ │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeData.cpp │ 17709 │ │ programs/client/Client.cpp │ 15882 │ │ src/Storages/MergeTree/MergeTreeDataSelectExecutor.cpp │ 14249 │ │ src/Interpreters/InterpreterSelectQuery.cpp │ 12636 │ │ src/Parsers/ExpressionListParsers.cpp │ 11794 │ │ src/Analyzer/QueryAnalysisPass.cpp │ 11760 │ │ src/Coordination/KeeperStorage.cpp │ 10225 │ │ src/Functions/FunctionsConversion.h │ 9247 │ │ src/Parsers/ExpressionElementParsers.cpp │ 8197 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.160 sec. Processed 8.07 million rows, 98.99 MB (50.49 million rows/s., 619.49 MB/s.)

Cela ne rend toutefois pas compte de la notion de « réécriture », où une grande partie du fichier change dans un commit donné. Cela nécessite une requête plus complexe. Si l’on considère qu’il y a réécriture lorsque plus de 50 % du fichier est supprimé et 50 % ajouté, vous pouvez adapter la requête à votre propre définition de ce qui constitue une réécriture.

La requête se limite aux fichiers actuels. Nous listons toutes les modifications de fichiers en regroupant par path et commit_hash , puis en renvoyant le nombre de lignes ajoutées et supprimées. À l’aide d’une fonction de fenêtre, nous estimons la taille totale du fichier à chaque instant en effectuant une somme cumulative, et nous estimons l’impact de chaque modification sur la taille du fichier par lines added - lines removed . À partir de cette mesure, nous pouvons calculer le pourcentage du fichier ajouté ou supprimé pour chaque modification. Enfin, nous comptons, pour chaque fichier, le nombre de modifications qui constituent une réécriture, c.-à-d. (percent_add >= 0.5) AND (percent_delete >= 0.5) AND current_size > 50 . Notez que nous exigeons des fichiers de plus de 50 lignes afin d’éviter que les premières contributions à un fichier soient comptées comme des réécritures. Cela évite également un biais en faveur des très petits fichiers, qui sont plus susceptibles d’être réécrits.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ), changes AS ( SELECT path , max ( time ) AS max_time, commit_hash, any(lines_added) AS num_added, any(lines_deleted) AS num_deleted, any(change_type) AS type FROM git . file_changes WHERE (change_type IN ( 'Add' , 'Modify' )) AND ( path IN (current_files)) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path , commit_hash ORDER BY path ASC , max_time ASC ), rewrites AS ( SELECT path , commit_hash, max_time, type , num_added, num_deleted, sum (num_added - num_deleted) OVER ( PARTITION BY path ORDER BY max_time ASC ) AS current_size, if (current_size > 0 , num_added / current_size, 0 ) AS percent_add, if (current_size > 0 , num_deleted / current_size, 0 ) AS percent_delete FROM changes ) SELECT path , count () AS num_rewrites FROM rewrites WHERE ( type = 'Modify' ) AND (percent_add >= 0 . 5 ) AND (percent_delete >= 0 . 5 ) AND (current_size > 50 ) GROUP BY path ORDER BY num_rewrites DESC LIMIT 10

┌─path──────────────────────────────────────────────────┬─num_rewrites─┐ │ src/Storages/WindowView/StorageWindowView.cpp │ 8 │ │ src/Functions/array/arrayIndex.h │ 7 │ │ src/Dictionaries/CacheDictionary.cpp │ 6 │ │ src/Dictionaries/RangeHashedDictionary.cpp │ 5 │ │ programs/client/Client.cpp │ 4 │ │ src/Functions/polygonPerimeter.cpp │ 4 │ │ src/Functions/polygonsEquals.cpp │ 4 │ │ src/Functions/polygonsWithin.cpp │ 4 │ │ src/Processors/Formats/Impl/ArrowColumnToCHColumn.cpp │ 4 │ │ src/Functions/polygonsSymDifference.cpp │ 4 │ └───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.299 sec. Processed 798.15 thousand rows, 31.52 MB (2.67 million rows/s., 105.29 MB/s.)

​ Quel jour de la semaine le code a-t-il le plus de chances de rester dans le dépôt ?

Pour cela, nous devons identifier une ligne de code de manière unique. Nous l’estimons ainsi (car une même ligne peut apparaître plusieurs fois dans un fichier) à l’aide du chemin et du contenu de la ligne.

Nous exécutons une requête sur les lignes ajoutées, que nous joignons aux lignes supprimées, en filtrant les cas où ces dernières sont survenues plus récemment que les premières. Cela nous donne les lignes supprimées à partir desquelles nous pouvons calculer le temps écoulé entre ces deux événements.

Enfin, nous agrégeons cet ensemble de données afin de calculer le nombre moyen de jours pendant lesquels les lignes restent dans le dépôt selon le jour de la semaine.

SELECT day_of_week_added, count () AS num, avg (days_present) AS avg_days_present FROM ( SELECT added_code . line , added_code . time AS added_day, dateDiff ( 'day' , added_code . time , removed_code . time ) AS days_present FROM ( SELECT path , line , max ( time ) AS time FROM git . line_changes WHERE (sign = 1 ) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) GROUP BY path , line ) AS added_code INNER JOIN ( SELECT path , line , max ( time ) AS time FROM git . line_changes WHERE (sign = - 1 ) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) GROUP BY path , line ) AS removed_code USING ( path , line ) WHERE removed_code . time > added_code . time ) GROUP BY dayOfWeek(added_day) AS day_of_week_added

┌─day_of_week_added─┬────num─┬───avg_days_present─┐ │ 1 │ 171879 │ 193.81759260875384 │ │ 2 │ 141448 │ 153.0931013517335 │ │ 3 │ 161230 │ 137.61553681076722 │ │ 4 │ 255728 │ 121.14149799787273 │ │ 5 │ 203907 │ 141.60181847606998 │ │ 6 │ 62305 │ 202.43449161383518 │ │ 7 │ 70904 │ 220.0266134491707 │ └───────────────────┴────────┴────────────────────┘ 7 rows in set. Elapsed: 3.965 sec. Processed 15.07 million rows, 1.92 GB (3.80 million rows/s., 483.50 MB/s.)

​ Fichiers triés par ancienneté moyenne du code

Cette requête repose sur le même principe que Quel jour de la semaine le code a-t-il le plus de chances de rester dans le dépôt : identifier de manière unique une ligne de code à partir du chemin et du contenu de la ligne. Cela nous permet de mesurer le temps écoulé entre l’ajout et la suppression d’une ligne. Nous nous limitons toutefois aux fichiers actuels et au code uniquement, puis nous calculons la durée moyenne pour chaque fichier à partir de l’ensemble de ses lignes.

WITH current_files AS ( SELECT path FROM ( SELECT old_path AS path , max ( time ) AS last_time, 2 AS change_type FROM git . file_changes GROUP BY old_path UNION ALL SELECT path , max ( time ) AS last_time, argMax(change_type, time ) AS change_type FROM git . clickhouse_file_changes GROUP BY path ) GROUP BY path HAVING (argMax(change_type, last_time) != 2 ) AND ( NOT match ( path , '(^dbms/)|(^libs/)|(^tests/testflows/)|(^programs/server/store/)' )) ORDER BY path ASC ), lines_removed AS ( SELECT added_code . path AS path , added_code . line , added_code . time AS added_day, dateDiff ( 'day' , added_code . time , removed_code . time ) AS days_present FROM ( SELECT path , line , max ( time ) AS time , any(file_extension) AS file_extension FROM git . line_changes WHERE (sign = 1 ) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) GROUP BY path , line ) AS added_code INNER JOIN ( SELECT path , line , max ( time ) AS time FROM git . line_changes WHERE (sign = - 1 ) AND (line_type NOT IN ( 'Punct' , 'Empty' )) GROUP BY path , line ) AS removed_code USING ( path , line ) WHERE ( removed_code . time > added_code . time ) AND ( path IN (current_files)) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) ) SELECT path , avg (days_present) AS avg_code_age FROM lines_removed GROUP BY path ORDER BY avg_code_age DESC LIMIT 10

┌─path────────────────────────────────────────────────────────────┬──────avg_code_age─┐ │ utils/corrector_utf8/corrector_utf8.cpp │ 1353.888888888889 │ │ tests/queries/0_stateless/01288_shard_max_network_bandwidth.sql │ 881 │ │ src/Functions/replaceRegexpOne.cpp │ 861 │ │ src/Functions/replaceRegexpAll.cpp │ 861 │ │ src/Functions/replaceOne.cpp │ 861 │ │ utils/zookeeper-remove-by-list/main.cpp │ 838.25 │ │ tests/queries/0_stateless/01356_state_resample.sql │ 819 │ │ tests/queries/0_stateless/01293_create_role.sql │ 819 │ │ src/Functions/ReplaceStringImpl.h │ 810 │ │ src/Interpreters/createBlockSelector.cpp │ 795 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 3.134 sec. Processed 16.13 million rows, 1.83 GB (5.15 million rows/s., 582.99 MB/s.)

Il existe plusieurs façons d’aborder cette question. En se concentrant sur le ratio code/tests, cette requête est relativement simple : compter le nombre de contributions dans les dossiers contenant tests et calculer le ratio par rapport au nombre total de contributions.

Ici, nous limitons la requête aux utilisateurs ayant effectué plus de 20 modifications afin de nous concentrer sur les contributeurs réguliers et d’éviter un biais lié aux contributions ponctuelles.

SELECT author, countIf((file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' , 'sh' , 'py' , 'expect' )) AND ( path LIKE '%tests%' )) AS test, countIf((file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) AND ( NOT ( path LIKE '%tests%' ))) AS code, code / (code + test) AS ratio_code FROM git . clickhouse_file_changes GROUP BY author HAVING code > 20 ORDER BY code DESC LIMIT 20

┌─author───────────────┬─test─┬──code─┬─────────ratio_code─┐ │ Alexey Milovidov │ 6617 │ 41799 │ 0.8633303040317251 │ │ Nikolai Kochetov │ 916 │ 13361 │ 0.9358408629263851 │ │ alesapin │ 2408 │ 8796 │ 0.785076758300607 │ │ kssenii │ 869 │ 6769 │ 0.8862267609321812 │ │ Maksim Kita │ 799 │ 5862 │ 0.8800480408347096 │ │ Alexander Tokmakov │ 1472 │ 5727 │ 0.7955271565495208 │ │ Vitaly Baranov │ 1764 │ 5521 │ 0.7578586135895676 │ │ Ivan Lezhankin │ 843 │ 4698 │ 0.8478613968597726 │ │ Anton Popov │ 599 │ 4346 │ 0.8788675429726996 │ │ Ivan │ 2630 │ 4269 │ 0.6187853312074214 │ │ Azat Khuzhin │ 1664 │ 3697 │ 0.689610147360567 │ │ Amos Bird │ 400 │ 2901 │ 0.8788245986064829 │ │ proller │ 1207 │ 2377 │ 0.6632254464285714 │ │ chertus │ 453 │ 2359 │ 0.8389046941678521 │ │ alexey-milovidov │ 303 │ 2321 │ 0.8845274390243902 │ │ Alexey Arno │ 169 │ 2310 │ 0.9318273497377975 │ │ Vitaliy Lyudvichenko │ 334 │ 2283 │ 0.8723729461215132 │ │ Robert Schulze │ 182 │ 2196 │ 0.9234650967199327 │ │ CurtizJ │ 460 │ 2158 │ 0.8242933537051184 │ │ Alexander Kuzmenkov │ 298 │ 2092 │ 0.8753138075313808 │ └──────────────────────┴──────┴───────┴────────────────────┘ 20 rows in set. Elapsed: 0.034 sec. Processed 266.05 thousand rows, 4.65 MB (7.93 million rows/s., 138.76 MB/s.)

On peut représenter cette distribution sous forme d’histogramme.

WITH ( SELECT histogram ( 10 )(ratio_code) AS hist FROM ( SELECT author, countIf((file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' , 'sh' , 'py' , 'expect' )) AND ( path LIKE '%tests%' )) AS test, countIf((file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) AND ( NOT ( path LIKE '%tests%' ))) AS code, code / (code + test) AS ratio_code FROM git . clickhouse_file_changes GROUP BY author HAVING code > 20 ORDER BY code DESC LIMIT 20 ) ) AS hist SELECT arrayJoin(hist). 1 AS lower, arrayJoin(hist). 2 AS upper, bar(arrayJoin(hist). 3 , 0 , 100 , 500 ) AS bar

┌──────────────lower─┬──────────────upper─┬─bar───────────────────────────┐ │ 0.6187853312074214 │ 0.6410053888179964 │ █████ │ │ 0.6410053888179964 │ 0.6764177968945693 │ █████ │ │ 0.6764177968945693 │ 0.7237343804750673 │ █████ │ │ 0.7237343804750673 │ 0.7740802855073157 │ █████▋ │ │ 0.7740802855073157 │ 0.807297655565091 │ ████████▋ │ │ 0.807297655565091 │ 0.8338381996094653 │ ██████▎ │ │ 0.8338381996094653 │ 0.8533566747727687 │ ████████▋ │ │ 0.8533566747727687 │ 0.871392376017531 │ █████████▍ │ │ 0.871392376017531 │ 0.904916108899021 │ ████████████████████████████▋ │ │ 0.904916108899021 │ 0.9358408629263851 │ █████████████████▌ │ └────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.051 sec. Processed 266.05 thousand rows, 4.65 MB (5.24 million rows/s., 91.64 MB/s.)

La plupart des contributeurs écrivent plus de code que de tests, comme on peut s’y attendre.

Mais qui ajoute le plus de commentaires au code ?

SELECT author, avg (ratio_comments) AS avg_ratio_comments, sum (code) AS code FROM ( SELECT author, commit_hash, countIf(line_type = 'Comment' ) AS comments, countIf(line_type = 'Code' ) AS code, if (comments > 0 , comments / (comments + code), 0 ) AS ratio_comments FROM git . clickhouse_line_changes GROUP BY author, commit_hash ) GROUP BY author ORDER BY code DESC LIMIT 10

┌─author─────────────┬──avg_ratio_comments─┬────code─┐ │ Alexey Milovidov │ 0.1034915408309902 │ 1147196 │ │ s-kat │ 0.1361718900215362 │ 614224 │ │ Nikolai Kochetov │ 0.08722993407690126 │ 218328 │ │ alesapin │ 0.1040477684726504 │ 198082 │ │ Vitaly Baranov │ 0.06446875712939285 │ 161801 │ │ Maksim Kita │ 0.06863376297549255 │ 156381 │ │ Alexey Arno │ 0.11252677608033655 │ 146642 │ │ Vitaliy Zakaznikov │ 0.06199215397180561 │ 138530 │ │ kssenii │ 0.07455322590796751 │ 131143 │ │ Artur │ 0.12383737231074826 │ 121484 │ └────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.290 sec. Processed 7.54 million rows, 394.57 MB (26.00 million rows/s., 1.36 GB/s.)

Notez que le tri est effectué selon les contributions au code. Le pourcentage est étonnamment élevé chez tous nos principaux contributeurs, et c’est en partie ce qui rend notre code si lisible.

Le calcul par auteur est trivial,

SELECT author, countIf(line_type = 'Code' ) AS code_lines, countIf((line_type = 'Comment' ) OR (line_type = 'Punct' )) AS comments, code_lines / (comments + code_lines) AS ratio_code, toStartOfWeek( time ) AS week FROM git . line_changes GROUP BY time , author ORDER BY author ASC , time ASC LIMIT 10

┌─author──────────────────────┬─code_lines─┬─comments─┬─────────ratio_code─┬───────week─┐ │ 1lann │ 8 │ 0 │ 1 │ 2022-03-06 │ │ 20018712 │ 2 │ 0 │ 1 │ 2020-09-13 │ │ 243f6a8885a308d313198a2e037 │ 0 │ 2 │ 0 │ 2020-12-06 │ │ 243f6a8885a308d313198a2e037 │ 0 │ 112 │ 0 │ 2020-12-06 │ │ 243f6a8885a308d313198a2e037 │ 0 │ 14 │ 0 │ 2020-12-06 │ │ 3ldar-nasyrov │ 2 │ 0 │ 1 │ 2021-03-14 │ │ 821008736@qq.com │ 27 │ 2 │ 0.9310344827586207 │ 2019-04-21 │ │ ANDREI STAROVEROV │ 182 │ 60 │ 0.7520661157024794 │ 2021-05-09 │ │ ANDREI STAROVEROV │ 7 │ 0 │ 1 │ 2021-05-09 │ │ ANDREI STAROVEROV │ 32 │ 12 │ 0.7272727272727273 │ 2021-05-09 │ └─────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.145 sec. Processed 7.54 million rows, 51.09 MB (51.83 million rows/s., 351.44 MB/s.)

Idéalement, nous voulons toutefois voir comment cela évolue globalement pour l’ensemble des auteurs à partir du premier jour où ils commencent à commit. Réduisent-ils progressivement le nombre de commentaires qu’ils écrivent ?

Pour calculer cela, nous déterminons d’abord le ratio de commentaires de chaque auteur au fil du temps, comme dans Qui a tendance à écrire davantage de tests / code CPP / commentaires ? . Nous le joignons ensuite à la date de début de chaque auteur, ce qui nous permet de calculer le ratio de commentaires par décalage hebdomadaire.

Après avoir calculé la moyenne par décalage hebdomadaire pour l’ensemble des auteurs, nous échantillonnons ces résultats en sélectionnant une semaine sur 10.

WITH author_ratios_by_offset AS ( SELECT author, dateDiff ( 'week' , start_dates . start_date , contributions . week ) AS week_offset, ratio_code FROM ( SELECT author, toStartOfWeek( min ( time )) AS start_date FROM git . line_changes WHERE file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' ) GROUP BY author AS start_dates ) AS start_dates INNER JOIN ( SELECT author, countIf(line_type = 'Code' ) AS code, countIf((line_type = 'Comment' ) OR (line_type = 'Punct' )) AS comments, comments / (comments + code) AS ratio_code, toStartOfWeek( time ) AS week FROM git . line_changes WHERE (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) AND (sign = 1 ) GROUP BY time , author HAVING code > 20 ORDER BY author ASC , time ASC ) AS contributions USING (author) ) SELECT week_offset, avg (ratio_code) AS avg_code_ratio FROM author_ratios_by_offset GROUP BY week_offset HAVING (week_offset % 10 ) = 0 ORDER BY week_offset ASC LIMIT 20

┌─week_offset─┬──────avg_code_ratio─┐ │ 0 │ 0.21626798253005078 │ │ 10 │ 0.18299433892099454 │ │ 20 │ 0.22847255749045017 │ │ 30 │ 0.2037816688365288 │ │ 40 │ 0.1987063517030308 │ │ 50 │ 0.17341406302829748 │ │ 60 │ 0.1808884776496144 │ │ 70 │ 0.18711773536450496 │ │ 80 │ 0.18905573684766458 │ │ 90 │ 0.2505147771581594 │ │ 100 │ 0.2427673990917429 │ │ 110 │ 0.19088569009169926 │ │ 120 │ 0.14218574654598348 │ │ 130 │ 0.20894252550489317 │ │ 140 │ 0.22316626978848397 │ │ 150 │ 0.1859507592277053 │ │ 160 │ 0.22007759757363546 │ │ 170 │ 0.20406936638195144 │ │ 180 │ 0.1412102467834332 │ │ 190 │ 0.20677550885049117 │ └─────────────┴─────────────────────┘ 20 rows in set. Elapsed: 0.167 sec. Processed 15.07 million rows, 101.74 MB (90.51 million rows/s., 610.98 MB/s.)

Fait encourageant, notre pourcentage de commentaires reste assez constant et ne se dégrade pas à mesure que les auteurs contribuent au fil du temps.

​ Quel est le délai moyen avant qu’un code ne soit réécrit, et quelle est la médiane (demi-vie de l’obsolescence du code) ?

Nous pouvons utiliser le même principe que dans Lister les fichiers qui ont été réécrits le plus grand nombre de fois ou par le plus grand nombre d’auteurs pour identifier les réécritures, mais en tenant compte de tous les fichiers. Une fonction de fenêtre est utilisée pour calculer le délai entre les réécritures pour chaque fichier. À partir de là, nous pouvons calculer une moyenne et une médiane sur l’ensemble des fichiers.

WITH changes AS ( SELECT path , commit_hash, max_time, type , num_added, num_deleted, sum (num_added - num_deleted) OVER ( PARTITION BY path ORDER BY max_time ASC ) AS current_size, if (current_size > 0 , num_added / current_size, 0 ) AS percent_add, if (current_size > 0 , num_deleted / current_size, 0 ) AS percent_delete FROM ( SELECT path , max ( time ) AS max_time, commit_hash, any(lines_added) AS num_added, any(lines_deleted) AS num_deleted, any(change_type) AS type FROM git . file_changes WHERE (change_type IN ( 'Add' , 'Modify' )) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path , commit_hash ORDER BY path ASC , max_time ASC ) ), rewrites AS ( SELECT * , any(max_time) OVER ( PARTITION BY path ORDER BY max_time ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS previous_rewrite, dateDiff ( 'day' , previous_rewrite, max_time) AS rewrite_days FROM changes WHERE ( type = 'Modify' ) AND (percent_add >= 0 . 5 ) AND (percent_delete >= 0 . 5 ) AND (current_size > 50 ) ) SELECT avgIf(rewrite_days, rewrite_days > 0 ) AS avg_rewrite_time, quantilesTimingIf( 0 . 5 )(rewrite_days, rewrite_days > 0 ) AS half_life FROM rewrites

┌─avg_rewrite_time─┬─half_life─┐ │ 122.2890625 │ [23] │ └──────────────────┴───────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.388 sec. Processed 266.05 thousand rows, 22.85 MB (685.82 thousand rows/s., 58.89 MB/s.)

​ Quel est le pire moment pour écrire du code, c’est-à-dire celui où il a le plus de chances d’être réécrit ?

WITH changes AS ( SELECT path , commit_hash, max_time, type , num_added, num_deleted, sum (num_added - num_deleted) OVER ( PARTITION BY path ORDER BY max_time ASC ) AS current_size, if (current_size > 0 , num_added / current_size, 0 ) AS percent_add, if (current_size > 0 , num_deleted / current_size, 0 ) AS percent_delete FROM ( SELECT path , max ( time ) AS max_time, commit_hash, any(file_lines_added) AS num_added, any(file_lines_deleted) AS num_deleted, any(file_change_type) AS type FROM git . line_changes WHERE (file_change_type IN ( 'Add' , 'Modify' )) AND (file_extension IN ( 'h' , 'cpp' , 'sql' )) GROUP BY path , commit_hash ORDER BY path ASC , max_time ASC ) ), rewrites AS ( SELECT any(max_time) OVER ( PARTITION BY path ORDER BY max_time ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS previous_rewrite FROM changes WHERE ( type = 'Modify' ) AND (percent_add >= 0 . 5 ) AND (percent_delete >= 0 . 5 ) AND (current_size > 50 ) ) SELECT dayOfWeek(previous_rewrite) AS dayOfWeek, count () AS num_re_writes FROM rewrites GROUP BY dayOfWeek

┌─dayOfWeek─┬─num_re_writes─┐ │ 1 │ 111 │ │ 2 │ 121 │ │ 3 │ 91 │ │ 4 │ 111 │ │ 5 │ 90 │ │ 6 │ 64 │ │ 7 │ 46 │ └───────────┴───────────────┘ 7 rows in set. Elapsed: 0.466 sec. Processed 7.54 million rows, 701.52 MB (16.15 million rows/s., 1.50 GB/s.)

​ Quels auteurs ont le code le plus persistant ?