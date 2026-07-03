Jeu de données des événements GitHub
Jeu de données contenant tous les événements GitHub de 2011 au 6 décembre 2020, avec un volume de 3,1 milliards d’enregistrements.
Ce jeu de données contient tous les événements GitHub de 2011 au 6 décembre 2020, soit 3,1 milliards d’enregistrements. Le téléchargement pèse 75 Go et nécessitera jusqu’à 200 Go d’espace disque s’il est stocké dans une table avec la compression LZ4. La description complète du jeu de données, les analyses, les instructions de téléchargement et les requêtes interactives sont disponibles dans ce repository
Dernière modification le 3 juillet 2026
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