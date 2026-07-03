Jeu de données contenant tous les événements GitHub de 2011 au 6 décembre 2020, avec un volume de 3,1 milliards d’enregistrements.

Ce jeu de données contient tous les événements GitHub de 2011 au 6 décembre 2020, soit 3,1 milliards d’enregistrements. Le téléchargement pèse 75 Go et nécessitera jusqu’à 200 Go d’espace disque s’il est stocké dans une table avec la compression LZ4.