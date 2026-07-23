Dans ce guide, vous apprendrez à :
Objectif
- Charger les données OpenCelliD dans ClickHouse
- Connecter Apache Superset à ClickHouse
- Créer un tableau de bord à partir des données disponibles dans le jeu de données
Ce jeu de données provient d’OpenCelliD - la plus grande base de données ouverte d’antennes-relais au monde. En 2021, il contenait plus de 40 millions d’enregistrements sur des antennes-relais (GSM, LTE, UMTS, etc.) dans le monde entier, avec leurs coordonnées géographiques et leurs métadonnées (code pays, réseau, etc.). Le projet OpenCelliD est distribué sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, et nous redistribuons un instantané de ce jeu de données selon les termes de cette même licence. La version la plus récente du jeu de données peut être téléchargée après connexion.
Obtenir le jeu de données
- ClickHouse Cloud
- auto-géré
Charger les données d’exempleClickHouse Cloud propose une option simple pour charger ce jeu de données depuis S3. Connectez-vous à votre organisation ClickHouse Cloud, ou créez un essai gratuit sur ClickHouse.cloud.Sélectionnez votre service, puis
Data sources ->
Predefined sample data.
Choisissez le jeu de données Cell Towers dans l’onglet Données d’exemple, puis cliquez sur Charger les données :
Examiner le schéma de la table cell_towers
DESCRIBE TABLE cell_towers
Voici le résultat de
Se connecter à la SQL Console
Se connecter à la SQL Console
Dans votre liste de services ClickHouse Cloud, cliquez sur un service.
Vous serez redirigé vers la SQL Console.
DESCRIBE. Plus loin dans ce guide, les choix de types de champs seront expliqués.
┌─name──────────┬─type──────────────────────────────────────────────────────────────────┬
│ radio │ Enum8('' = 0, 'CDMA' = 1, 'GSM' = 2, 'LTE' = 3, 'NR' = 4, 'UMTS' = 5) │
│ mcc │ UInt16 │
│ net │ UInt16 │
│ area │ UInt16 │
│ cell │ UInt64 │
│ unit │ Int16 │
│ lon │ Float64 │
│ lat │ Float64 │
│ range │ UInt32 │
│ samples │ UInt32 │
│ changeable │ UInt8 │
│ created │ DateTime │
│ updated │ DateTime │
│ averageSignal │ UInt8 │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴
Exécutez quelques requêtes d’exemple
- Nombre d’antennes-relais par type :
SELECT radio, count() AS c FROM cell_towers GROUP BY radio ORDER BY c DESC
┌─radio─┬────────c─┐
│ UMTS │ 20686487 │
│ LTE │ 12101148 │
│ GSM │ 9931304 │
│ CDMA │ 556344 │
│ NR │ 867 │
└───────┴──────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.011 sec. Processed 43.28 million rows, 43.28 MB (3.83 billion rows/s., 3.83 GB/s.)
- Antennes-relais par code de pays mobile (MCC) :
SELECT mcc, count() FROM cell_towers GROUP BY mcc ORDER BY count() DESC LIMIT 10
D’après la requête ci-dessus et la liste des MCC, les pays qui comptent le plus d’antennes-relais sont les États-Unis, l’Allemagne et la Russie. Vous pouvez créer un Dictionary dans ClickHouse pour décoder ces valeurs.
┌─mcc─┬─count()─┐
│ 310 │ 5024650 │
│ 262 │ 2622423 │
│ 250 │ 1953176 │
│ 208 │ 1891187 │
│ 724 │ 1836150 │
│ 404 │ 1729151 │
│ 234 │ 1618924 │
│ 510 │ 1353998 │
│ 440 │ 1343355 │
│ 311 │ 1332798 │
└─────┴─────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.019 sec. Processed 43.28 million rows, 86.55 MB (2.33 billion rows/s., 4.65 GB/s.)
Utilisation de la fonction
Cas d’usage : intégrer des données géographiques
pointInPolygon.
- Créez une table dans laquelle nous stockerons les polygones :
- ClickHouse Cloud
- Auto-géré
CREATE TABLE moscow (polygon Array(Tuple(Float64, Float64)))
ORDER BY polygon;
- Voici un tracé approximatif de Moscou (sans la « nouvelle Moscou ») :
INSERT INTO moscow VALUES ([(37.84172564285271, 55.78000432402266),
(37.8381207618713, 55.775874525970494), (37.83979446823122, 55.775626746008065), (37.84243326983639, 55.77446586811748), (37.84262672750849, 55.771974101091104), (37.84153238623039, 55.77114545193181), (37.841124690460184, 55.76722010265554),
(37.84239076983644, 55.76654891107098), (37.842283558197025, 55.76258709833121), (37.8421759312134, 55.758073999993734), (37.84198330422974, 55.75381499999371), (37.8416827275085, 55.749277102484484), (37.84157576190186, 55.74794544108413),
(37.83897929098507, 55.74525257875241), (37.83739676451868, 55.74404373042019), (37.838732481460525, 55.74298009816793), (37.841183997352545, 55.743060321833575), (37.84097476190185, 55.73938799999373), (37.84048155819702, 55.73570799999372),
(37.840095812164286, 55.73228210777237), (37.83983814285274, 55.73080491981639), (37.83846476321406, 55.729799917464675), (37.83835745269769, 55.72919751082619), (37.838636380279524, 55.72859509486539), (37.8395161005249, 55.727705075632784),
(37.83897964285276, 55.722727886185154), (37.83862557539366, 55.72034817326636), (37.83559735744853, 55.71944437307499), (37.835370708803126, 55.71831419154461), (37.83738169402022, 55.71765218986692), (37.83823396494291, 55.71691750159089),
(37.838056931213345, 55.71547311301385), (37.836812846557606, 55.71221445615604), (37.83522525396725, 55.709331054395555), (37.83269301586908, 55.70953687463627), (37.829667367706236, 55.70903403789297), (37.83311126588435, 55.70552351822608),
(37.83058993121339, 55.70041317726053), (37.82983872750851, 55.69883771404813), (37.82934501586913, 55.69718947487017), (37.828926414016685, 55.69504441658371), (37.82876530422971, 55.69287499999378), (37.82894754100031, 55.690759754047335),
(37.827697554878185, 55.68951421135665), (37.82447346292115, 55.68965045405069), (37.83136543914793, 55.68322046195302), (37.833554015869154, 55.67814012759211), (37.83544184655761, 55.67295011628339), (37.837480388885474, 55.6672498719639),
(37.838960677246064, 55.66316274139358), (37.83926093121332, 55.66046999999383), (37.839025050262435, 55.65869897264431), (37.83670784390257, 55.65794084879904), (37.835656529083245, 55.65694309303843), (37.83704060449217, 55.65689306460552),
(37.83696819873806, 55.65550363526252), (37.83760389616388, 55.65487847246661), (37.83687972750851, 55.65356745541324), (37.83515216004943, 55.65155951234079), (37.83312418518067, 55.64979413590619), (37.82801726983639, 55.64640836412121),
(37.820614174591, 55.64164525405531), (37.818908190475426, 55.6421883258084), (37.81717543386075, 55.64112490388471), (37.81690987037274, 55.63916106913107), (37.815099354492155, 55.637925371757085), (37.808769150787356, 55.633798276884455),
(37.80100123544311, 55.62873670012244), (37.79598013491824, 55.62554336109055), (37.78634567724606, 55.62033499605651), (37.78334147619623, 55.618768681480326), (37.77746201055901, 55.619855533402706), (37.77527329626457, 55.61909966711279),
(37.77801986242668, 55.618770300976294), (37.778212973541216, 55.617257701952106), (37.77784818518065, 55.61574504433011), (37.77016867724609, 55.61148576294007), (37.760191219573976, 55.60599579539028), (37.75338926983641, 55.60227892751446),
(37.746329965606634, 55.59920577639331), (37.73939925396728, 55.59631430313617), (37.73273665739439, 55.5935318803559), (37.7299954450912, 55.59350760316188), (37.7268679946899, 55.59469840523759), (37.72626726983634, 55.59229549697373),
(37.7262673598022, 55.59081598950582), (37.71897193121335, 55.5877595845419), (37.70871550793456, 55.58393177431724), (37.700497489410374, 55.580917323756644), (37.69204305026244, 55.57778089778455), (37.68544477378839, 55.57815154690915),
(37.68391050793454, 55.57472945079756), (37.678803592590306, 55.57328235936491), (37.6743402539673, 55.57255251445782), (37.66813862698363, 55.57216388774464), (37.617927457672096, 55.57505691895805), (37.60443099999999, 55.5757737568051),
(37.599683515869145, 55.57749105910326), (37.59754177842709, 55.57796291823627), (37.59625834786988, 55.57906686095235), (37.59501783265684, 55.57746616444403), (37.593090671936025, 55.57671634534502), (37.587018007904, 55.577944600233785),
(37.578692203704804, 55.57982895000019), (37.57327546607398, 55.58116294118248), (37.57385012109279, 55.581550362779), (37.57399562266922, 55.5820107079112), (37.5735356072979, 55.58226289171689), (37.57290393054962, 55.582393529795155),
(37.57037722355653, 55.581919415056234), (37.5592298306885, 55.584471614867844), (37.54189249206543, 55.58867650795186), (37.5297256269836, 55.59158133551745), (37.517837865081766, 55.59443656218868), (37.51200186508174, 55.59635625174229),
(37.506808949737554, 55.59907823904434), (37.49820432275389, 55.6062944994944), (37.494406071441674, 55.60967103463367), (37.494760001358024, 55.61066689753365), (37.49397137107085, 55.61220931698269), (37.49016528606031, 55.613417718449064),
(37.48773249206542, 55.61530616333343), (37.47921386508177, 55.622640129112334), (37.470652153442394, 55.62993723476164), (37.46273446298218, 55.6368075123157), (37.46350692265317, 55.64068225239439), (37.46050283203121, 55.640794546982576),
(37.457627470916734, 55.64118904154646), (37.450718034393326, 55.64690488145138), (37.44239252645875, 55.65397824729769), (37.434587576721185, 55.66053543155961), (37.43582144975277, 55.661693766520735), (37.43576786245721, 55.662755031737014),
(37.430982915344174, 55.664610641628116), (37.428547447097685, 55.66778515273695), (37.42945134592044, 55.668633314343566), (37.42859571562949, 55.66948145750025), (37.4262836402282, 55.670813882451405), (37.418709037048295, 55.6811141674414),
(37.41922139651101, 55.68235377885389), (37.419218771842885, 55.68359335082235), (37.417196501327446, 55.684375235224735), (37.41607020370478, 55.68540557585352), (37.415640857147146, 55.68686637150793), (37.414632153442334, 55.68903015131686),
(37.413344899475064, 55.690896881757396), (37.41171432275391, 55.69264232162232), (37.40948282275393, 55.69455101638112), (37.40703674603271, 55.69638690385348), (37.39607169577025, 55.70451821283731), (37.38952706878662, 55.70942491932811),
(37.387778313491815, 55.71149057784176), (37.39049275399779, 55.71419814298992), (37.385557272491454, 55.7155489617061), (37.38388335714726, 55.71849856042102), (37.378368238098155, 55.7292763261685), (37.37763597123337, 55.730845879211614),
(37.37890062088197, 55.73167906388319), (37.37750451918789, 55.734703664681774), (37.375610832015965, 55.734851959522246), (37.3723813571472, 55.74105626086403), (37.37014935714723, 55.746115620904355), (37.36944173016362, 55.750883999993725),
(37.36975304365541, 55.76335905525834), (37.37244070571134, 55.76432079697595), (37.3724259757175, 55.76636979670426), (37.369922155757884, 55.76735417953104), (37.369892695770275, 55.76823419316575), (37.370214730163575, 55.782312184391266),
(37.370493611114505, 55.78436801120489), (37.37120164550783, 55.78596427165359), (37.37284851456452, 55.7874378183096), (37.37608325135799, 55.7886695054807), (37.3764587460632, 55.78947647305964), (37.37530000265506, 55.79146512926804),
(37.38235915344241, 55.79899647809345), (37.384344043655396, 55.80113596939471), (37.38594269577028, 55.80322699999366), (37.38711208598329, 55.804919036911976), (37.3880239841309, 55.806610999993666), (37.38928977249147, 55.81001864976979),
(37.39038389947512, 55.81348641242801), (37.39235781481933, 55.81983538336746), (37.393709457672124, 55.82417822811877), (37.394685720901464, 55.82792275755836), (37.39557615344238, 55.830447148154136), (37.39844478226658, 55.83167107969975),
(37.40019761214057, 55.83151823557964), (37.400398790382326, 55.83264967594742), (37.39659544313046, 55.83322180909622), (37.39667059524539, 55.83402792148566), (37.39682089947515, 55.83638877400216), (37.39643489154053, 55.83861656112751),
(37.3955338994751, 55.84072348043264), (37.392680272491454, 55.84502158126453), (37.39241188227847, 55.84659117913199), (37.392529730163616, 55.84816071336481), (37.39486835714723, 55.85288092980303), (37.39873052645878, 55.859893456073635),
(37.40272161111449, 55.86441833633205), (37.40697072750854, 55.867579567544375), (37.410007082016016, 55.868369880337), (37.4120992989502, 55.86920843741314), (37.412668021163924, 55.87055369615854), (37.41482461111453, 55.87170587948249),
(37.41862266137694, 55.873183961039565), (37.42413732540892, 55.874879126654704), (37.4312182698669, 55.875614937236705), (37.43111093783558, 55.8762723478417), (37.43332105622856, 55.87706546369396), (37.43385747619623, 55.87790681284802),
(37.441303050262405, 55.88027084462084), (37.44747234260555, 55.87942070143253), (37.44716141796871, 55.88072960917233), (37.44769797085568, 55.88121221323979), (37.45204320500181, 55.882080694420715), (37.45673176190186, 55.882346110794586),
(37.463383999999984, 55.88252729504517), (37.46682797486874, 55.88294937719063), (37.470014457672086, 55.88361266759345), (37.47751410450743, 55.88546991372396), (37.47860317658232, 55.88534929207307), (37.48165826025772, 55.882563306475106),
(37.48316434442331, 55.8815803226785), (37.483831555817645, 55.882427612793315), (37.483182967125686, 55.88372791409729), (37.483092277908824, 55.88495581062434), (37.4855716508179, 55.8875561994203), (37.486440636245746, 55.887827444039566),
(37.49014203439328, 55.88897899871799), (37.493210285705544, 55.890208937135604), (37.497512451065035, 55.891342397444696), (37.49780744510645, 55.89174030252967), (37.49940333499519, 55.89239745507079), (37.50018383334346, 55.89339220941865),
(37.52421672750851, 55.903869074155224), (37.52977457672118, 55.90564076517974), (37.53503220370484, 55.90661661218259), (37.54042858064267, 55.90714113744566), (37.54320461007303, 55.905645048442985), (37.545686966066306, 55.906608607018505),
(37.54743976120755, 55.90788552162358), (37.55796999999999, 55.90901557907218), (37.572711542327866, 55.91059395704873), (37.57942799999998, 55.91073854155573), (37.58502865872187, 55.91009969268444), (37.58739968913264, 55.90794809960554),
(37.59131567193598, 55.908713267595054), (37.612687423278814, 55.902866854295375), (37.62348079629517, 55.90041967242986), (37.635797880950896, 55.898141151686396), (37.649487626983664, 55.89639275532968), (37.65619302513125, 55.89572360207488),
(37.66294133862307, 55.895295577183965), (37.66874564418033, 55.89505457604897), (37.67375601586915, 55.89254677027454), (37.67744661901856, 55.8947775867987), (37.688347, 55.89450045676125), (37.69480554232789, 55.89422926332761),
(37.70107096560668, 55.89322256101114), (37.705962965606716, 55.891763491662616), (37.711885134918205, 55.889110234998974), (37.71682005026245, 55.886577568759876), (37.7199315476074, 55.88458159806678), (37.72234560316464, 55.882281005794134),
(37.72364385977171, 55.8809452036196), (37.725371142837474, 55.8809722706006), (37.727870902099546, 55.88037213862385), (37.73394330422971, 55.877941504088696), (37.745339592590376, 55.87208120378722), (37.75525267724611, 55.86703807949492),
(37.76919976190188, 55.859821640197474), (37.827835219574, 55.82962968399116), (37.83341438888553, 55.82575289922351), (37.83652584655761, 55.82188784027888), (37.83809213491821, 55.81612575504693), (37.83605359521481, 55.81460347077685),
(37.83632178569025, 55.81276696067908), (37.838623105812026, 55.811486181656385), (37.83912198147584, 55.807329380532785), (37.839079078033414, 55.80510270463816), (37.83965844708251, 55.79940712529036), (37.840581150787344, 55.79131399999368),
(37.84172564285271, 55.78000432402266)]);
- Vérifiez combien d’antennes-relais se trouvent à Moscou :
SELECT count() FROM cell_towers
WHERE pointInPolygon((lon, lat), (SELECT * FROM moscow))
┌─count()─┐
│ 310463 │
└─────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.067 sec. Processed 43.28 million rows, 692.42 MB (645.83 million rows/s., 10.33 GB/s.)
Avant de créer des visualisations dans Superset, examinez les colonnes que vous allez utiliser. Ce jeu de données fournit principalement la localisation (longitude et latitude) ainsi que les technologies radio des antennes-relais de téléphonie mobile dans le monde entier. Les descriptions des colonnes sont disponibles sur le forum communautaire. Les colonnes utilisées dans les visualisations décrites ici sont présentées ci-dessous. Voici une description des colonnes issue du forum OpenCelliD :
Revue du schéma
Le schéma de cette table a été conçu pour un stockage compact sur disque et des requêtes rapides.
|Colonne
|Description
|radio
|Génération technologique : CDMA, GSM, UMTS, 5G NR
|mcc
|Code pays mobile :
204 correspond aux Pays-Bas
|lon
|Longitude : avec la latitude, localisation approximative de l’antenne
|lat
|Latitude : avec la longitude, localisation approximative de l’antenne
- Les données
radiosont stockées sous forme d’
Enum8(
UInt8) plutôt que comme une chaîne de caractères.
mcc, ou code pays mobile, est stocké en
UInt16, car sa plage de valeurs va de 1 à 999.
lonet
latsont des
Float64.
Il est facile d’exécuter Superset avec Docker. Si Superset est déjà en cours d’exécution, il vous suffit d’ajouter ClickHouse Connect avec
Créez des visualisations avec Apache Superset
pip install clickhouse-connect. Si vous devez installer Superset, consultez la section Launch Apache Superset in Docker juste ci-dessous.
Pour créer un tableau de bord Superset à l’aide du jeu de données OpenCelliD, vous devez :
Lancer Apache Superset dans Docker
Lancer Apache Superset dans Docker
Superset fournit des instructions pour installer Superset localement avec Docker Compose. Après avoir cloné le dépôt Apache Superset depuis GitHub, vous pouvez exécuter la dernière version du code de développement ou un tag spécifique. Nous recommandons la version 2.0.0, car c’est la dernière version qui n’est pas marquée comme
pre-release.Quelques tâches doivent être effectuées avant d’exécuter
docker compose :
- Ajouter le pilote officiel ClickHouse Connect
- Obtenir une clé API Mapbox et l’ajouter comme variable d’environnement (facultatif)
- Indiquer la version de Superset à exécuter
Pilote officiel ClickHouse ConnectPour rendre le pilote ClickHouse Connect disponible dans le déploiement Superset, ajoutez-le au fichier local des dépendances :
echo "clickhouse-connect" >> ./docker/requirements-local.txt
MapboxCette étape est facultative. Vous pouvez afficher des données de localisation dans Superset sans clé API Mapbox, mais un message vous indiquera qu’il faut en ajouter une et l’image d’arrière-plan de la carte sera absente (vous ne verrez que les points de données, sans le fond de carte). Mapbox propose une offre gratuite si vous souhaitez l’utiliser.Certaines des visualisations d’exemple que les guides vous font créer utilisent des données de localisation, par exemple la longitude et la latitude. Superset prend en charge les cartes Mapbox. Pour utiliser les visualisations Mapbox, vous avez besoin d’une clé API Mapbox. Inscrivez-vous à l’offre gratuite de Mapbox et générez une clé API.Rendez la clé API disponible pour Superset :
echo "MAPBOX_API_KEY=pk.SAMPLE-Use-your-key-instead" >> docker/.env-non-dev
Déployer Superset version 2.0.0Pour déployer la version 2.0.0, exécutez :
git checkout 2.0.0
TAG=2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml pull
TAG=2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml up
- Ajouter votre service ClickHouse en tant que base de données Superset
- Ajouter la table cell_towers en tant que jeu de données Superset
- Créer quelques graphiques
- Ajouter les graphiques à un tableau de bord
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Ajoutez votre service ClickHouse en tant que base de données Superset
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. Dans Superset, vous pouvez ajouter une base de données en choisissant son type, puis en renseignant les détails de connexion. Ouvrez Superset et repérez le + : son menu contient les options Data, puis Connect database. Choisissez ClickHouse Connect dans la liste :
Si ClickHouse Connect ne figure pas parmi les options proposées, vous devrez l’installer. La commande est
pip install clickhouse-connect, et plus d’informations sont disponibles ici.
Ajoutez vos coordonnées de connexion
Dans Superset, un jeu de données correspond à une table d’une base de données. Cliquez sur add a dataset, puis choisissez votre service ClickHouse, la base de données qui contient votre table (
Ajouter la table cell_towers comme jeu de données Superset
default), puis la table
cell_towers :
Lorsque vous ajoutez un graphique dans Superset, vous devez préciser le jeu de données (
Créer quelques graphiques
cell_towers) ainsi que le type de graphique. Comme le jeu de données OpenCelliD fournit les coordonnées de longitude et de latitude des antennes-relais, nous allons créer un graphique Map. Le type deck.gL Scatterplot est bien adapté à ce jeu de données, car il fonctionne bien avec des points de données denses sur une carte.
Un Scatterplot deck.gl nécessite une longitude et une latitude, et il est également possible d’appliquer un ou plusieurs filtres à la requête. Dans cet exemple, deux filtres sont appliqués : l’un pour les antennes-relais utilisant la technologie UMTS, et l’autre pour le code pays mobile attribué aux Pays-Bas. Les champs
Spécifiez la requête utilisée pour la carte
lon et
lat correspondent à la longitude et à la latitude :
Ajoutez un filtre avec
mcc =
204 (ou remplacez-le par n’importe quelle autre valeur de
mcc) :
Ajoutez un filtre avec
radio =
'UMTS' (ou remplacez-le par n’importe quelle autre valeur de
radio ; vous pouvez voir les valeurs possibles dans la sortie de
DESCRIBE TABLE cell_towers) :
Voici la configuration complète du graphique avec les filtres
radio = 'UMTS' et
mcc = 204 :
Cliquez sur UPDATE CHART pour générer la visualisation.
Cette capture d’écran montre l’emplacement des antennes-relais utilisant les technologies radio LTE, UMTS et GSM. Les graphiques sont tous créés de la même façon, puis ajoutés à un tableau de bord.