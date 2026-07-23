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Objectif

Dans ce guide, vous apprendrez à :
  • Charger les données OpenCelliD dans ClickHouse
  • Connecter Apache Superset à ClickHouse
  • Créer un tableau de bord à partir des données disponibles dans le jeu de données
Voici un aperçu du tableau de bord créé dans ce guide :

Obtenir le jeu de données

Ce jeu de données provient d’OpenCelliD - la plus grande base de données ouverte d’antennes-relais au monde. En 2021, il contenait plus de 40 millions d’enregistrements sur des antennes-relais (GSM, LTE, UMTS, etc.) dans le monde entier, avec leurs coordonnées géographiques et leurs métadonnées (code pays, réseau, etc.). Le projet OpenCelliD est distribué sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, et nous redistribuons un instantané de ce jeu de données selon les termes de cette même licence. La version la plus récente du jeu de données peut être téléchargée après connexion.

Charger les données d’exemple

ClickHouse Cloud propose une option simple pour charger ce jeu de données depuis S3. Connectez-vous à votre organisation ClickHouse Cloud, ou créez un essai gratuit sur ClickHouse.cloud.Sélectionnez votre service, puis Data sources -> Predefined sample data.
Menu « Actions du service » du service ClickHouse Cloud affichant les options Data sources et Predefined sample data
Choisissez le jeu de données Cell Towers dans l’onglet Données d’exemple, puis cliquez sur Charger les données :

Examiner le schéma de la table cell_towers

SQL ConsoleSi vous avez besoin d’une connexion via un client SQL, votre service ClickHouse Cloud dispose d’une SQL Console web associée ; ouvrez Se connecter à la SQL Console ci-dessous pour plus de détails.
Dans votre liste de services ClickHouse Cloud, cliquez sur un service.
Se connecter à la SQL Console
Vous serez redirigé vers la SQL Console.
SQL Console
Voici le résultat de DESCRIBE. Plus loin dans ce guide, les choix de types de champs seront expliqués.

Exécutez quelques requêtes d’exemple

  1. Nombre d’antennes-relais par type :
  1. Antennes-relais par code de pays mobile (MCC) :
D’après la requête ci-dessus et la liste des MCC, les pays qui comptent le plus d’antennes-relais sont les États-Unis, l’Allemagne et la Russie. Vous pouvez créer un Dictionary dans ClickHouse pour décoder ces valeurs.

Cas d’usage : intégrer des données géographiques

Utilisation de la fonction pointInPolygon.
  1. Créez une table dans laquelle nous stockerons les polygones :
  1. Voici un tracé approximatif de Moscou (sans la « nouvelle Moscou ») :
  1. Vérifiez combien d’antennes-relais se trouvent à Moscou :

Revue du schéma

Avant de créer des visualisations dans Superset, examinez les colonnes que vous allez utiliser. Ce jeu de données fournit principalement la localisation (longitude et latitude) ainsi que les technologies radio des antennes-relais de téléphonie mobile dans le monde entier. Les descriptions des colonnes sont disponibles sur le forum communautaire. Les colonnes utilisées dans les visualisations décrites ici sont présentées ci-dessous. Voici une description des colonnes issue du forum OpenCelliD :
mccPour trouver votre MCC, consultez Mobile network codes et utilisez les trois chiffres de la colonne Mobile country code.
Le schéma de cette table a été conçu pour un stockage compact sur disque et des requêtes rapides.
  • Les données radio sont stockées sous forme d’Enum8 (UInt8) plutôt que comme une chaîne de caractères.
  • mcc, ou code pays mobile, est stocké en UInt16, car sa plage de valeurs va de 1 à 999.
  • lon et lat sont des Float64.
Aucun des autres champs n’est utilisé dans les requêtes ou les visualisations de ce guide, mais ils sont décrits dans le forum lié ci-dessus si cela vous intéresse.

Créez des visualisations avec Apache Superset

Il est facile d’exécuter Superset avec Docker. Si Superset est déjà en cours d’exécution, il vous suffit d’ajouter ClickHouse Connect avec pip install clickhouse-connect. Si vous devez installer Superset, consultez la section Launch Apache Superset in Docker juste ci-dessous.
Superset fournit des instructions pour installer Superset localement avec Docker Compose. Après avoir cloné le dépôt Apache Superset depuis GitHub, vous pouvez exécuter la dernière version du code de développement ou un tag spécifique. Nous recommandons la version 2.0.0, car c’est la dernière version qui n’est pas marquée comme pre-release.Quelques tâches doivent être effectuées avant d’exécuter docker compose :
  1. Ajouter le pilote officiel ClickHouse Connect
  2. Obtenir une clé API Mapbox et l’ajouter comme variable d’environnement (facultatif)
  3. Indiquer la version de Superset à exécuter
Les commandes ci-dessous doivent être exécutées depuis la racine du dépôt GitHub superset.

Pilote officiel ClickHouse Connect

Pour rendre le pilote ClickHouse Connect disponible dans le déploiement Superset, ajoutez-le au fichier local des dépendances :

Mapbox

Cette étape est facultative. Vous pouvez afficher des données de localisation dans Superset sans clé API Mapbox, mais un message vous indiquera qu’il faut en ajouter une et l’image d’arrière-plan de la carte sera absente (vous ne verrez que les points de données, sans le fond de carte). Mapbox propose une offre gratuite si vous souhaitez l’utiliser.Certaines des visualisations d’exemple que les guides vous font créer utilisent des données de localisation, par exemple la longitude et la latitude. Superset prend en charge les cartes Mapbox. Pour utiliser les visualisations Mapbox, vous avez besoin d’une clé API Mapbox. Inscrivez-vous à l’offre gratuite de Mapbox et générez une clé API.Rendez la clé API disponible pour Superset :

Déployer Superset version 2.0.0

Pour déployer la version 2.0.0, exécutez :
Pour créer un tableau de bord Superset à l’aide du jeu de données OpenCelliD, vous devez :
  • Ajouter votre service ClickHouse en tant que base de données Superset
  • Ajouter la table cell_towers en tant que jeu de données Superset
  • Créer quelques graphiques
  • Ajouter les graphiques à un tableau de bord

Ajoutez votre service ClickHouse en tant que base de données Superset

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. Dans Superset, vous pouvez ajouter une base de données en choisissant son type, puis en renseignant les détails de connexion. Ouvrez Superset et repérez le + : son menu contient les options Data, puis Connect database. Choisissez ClickHouse Connect dans la liste :
Si ClickHouse Connect ne figure pas parmi les options proposées, vous devrez l’installer. La commande est pip install clickhouse-connect, et plus d’informations sont disponibles ici.

Ajoutez vos coordonnées de connexion

Assurez-vous d’activer SSL lorsque vous vous connectez à ClickHouse Cloud ou à d’autres systèmes ClickHouse qui imposent l’utilisation de SSL.

Ajouter la table cell_towers comme jeu de données Superset

Dans Superset, un jeu de données correspond à une table d’une base de données. Cliquez sur add a dataset, puis choisissez votre service ClickHouse, la base de données qui contient votre table (default), puis la table cell_towers :

Créer quelques graphiques

Lorsque vous ajoutez un graphique dans Superset, vous devez préciser le jeu de données (cell_towers) ainsi que le type de graphique. Comme le jeu de données OpenCelliD fournit les coordonnées de longitude et de latitude des antennes-relais, nous allons créer un graphique Map. Le type deck.gL Scatterplot est bien adapté à ce jeu de données, car il fonctionne bien avec des points de données denses sur une carte.

Spécifiez la requête utilisée pour la carte

Un Scatterplot deck.gl nécessite une longitude et une latitude, et il est également possible d’appliquer un ou plusieurs filtres à la requête. Dans cet exemple, deux filtres sont appliqués : l’un pour les antennes-relais utilisant la technologie UMTS, et l’autre pour le code pays mobile attribué aux Pays-Bas. Les champs lon et lat correspondent à la longitude et à la latitude : Ajoutez un filtre avec mcc = 204 (ou remplacez-le par n’importe quelle autre valeur de mcc) : Ajoutez un filtre avec radio = 'UMTS' (ou remplacez-le par n’importe quelle autre valeur de radio ; vous pouvez voir les valeurs possibles dans la sortie de DESCRIBE TABLE cell_towers) : Voici la configuration complète du graphique avec les filtres radio = 'UMTS' et mcc = 204 : Cliquez sur UPDATE CHART pour générer la visualisation.

Ajouter les graphiques à un tableau de bord

Cette capture d’écran montre l’emplacement des antennes-relais utilisant les technologies radio LTE, UMTS et GSM. Les graphiques sont tous créés de la même façon, puis ajoutés à un tableau de bord.
Les données sont également disponibles pour des requêtes interactives dans le Playground.Cet exemple préremplit même le nom d’utilisateur ainsi que la requête pour vous.Même si vous ne pouvez pas créer de tables dans le Playground, vous pouvez exécuter toutes les requêtes et même utiliser Superset (ajustez le nom d’hôte et le numéro de port).
Dernière modification le 23 juillet 2026