Définir un schéma

Une optimisation simple et immédiate consiste à définir un type pour chaque champ. En plus de déclarer le champ temporel au format DateTime , nous définissons un type approprié pour chacun des champs ci-dessous après avoir supprimé notre jeu de données existant. Dans ClickHouse, la clé primaire des données est définie par la clause ORDER BY .

Choisir des types appropriés et les colonnes à inclure dans la clause ORDER BY contribue à améliorer la vitesse des requêtes et la compression.

Exécutez la requête ci-dessous pour supprimer l’ancien schéma et créer le schéma amélioré :

Query DROP TABLE IF EXISTS hackernews; CREATE TABLE hackernews ( `id` UInt32, `deleted` UInt8, `type` Enum( 'story' = 1 , 'comment' = 2 , 'poll' = 3 , 'pollopt' = 4 , 'job' = 5 ), `by` LowCardinality(String), `time` DateTime , `text` String, `dead` UInt8, `parent` UInt32, `poll` UInt32, `kids` Array (UInt32), `url` String, `score` Int32, `title` String, `parts` Array (UInt32), `descendants` Int32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id

Avec un schéma optimisé, vous pouvez maintenant insérer les données depuis le système de fichiers local. Toujours avec clickhouse-client , insérez les données du fichier à l’aide de la clause INFILE avec un INSERT INTO explicite.