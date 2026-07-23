Dans ce tutoriel, vous allez insérer 28 millions de lignes de données Hacker News dans une table de ClickHouse aux formats CSV et Parquet, puis exécuter quelques requêtes simples pour explorer les données.
CSV
1
Télécharger le fichier CSV
Une version CSV du jeu de données peut être téléchargée depuis notre bucket S3 public ou en exécutant cette commande :
Avec ses 4,6 Go et ses 28 M de lignes, le téléchargement de ce fichier compressé devrait prendre de 5 à 10 minutes.
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz
2
Échantillonner les données
clickhouse-local vous permet de traiter rapidement des fichiers locaux sans
avoir à déployer et à configurer le serveur ClickHouse.Avant de stocker des données dans ClickHouse, échantillonnons le fichier à l’aide de clickhouse-local.
Dans la console, exécutez :
Ensuite, exécutez la commande suivante pour explorer les données :
clickhouse-local
Query
SELECT *
FROM file('hacknernews.csv.gz', CSVWithNames)
LIMIT 2
SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0
FORMAT Vertical
Cette commande recèle de nombreuses subtilités. L’opérateur
Response
Row 1:
──────
id: 344065
deleted: 0
type: comment
by: callmeed
time: 2008-10-26 05:06:58
text: What kind of reports do you need?<p>ActiveMerchant just connects your app to a gateway for cc approval and processing.<p>Braintree has very nice reports on transactions and it's very easy to refund a payment.<p>Beyond that, you are dealing with Rails after all–it's pretty easy to scaffold out some reports from your subscriber base.
dead: 0
parent: 344038
poll: 0
kids: []
url:
score: 0
title:
parts: []
descendants: 0
Row 2:
──────
id: 344066
deleted: 0
type: story
by: acangiano
time: 2008-10-26 05:07:59
text:
dead: 0
parent: 0
poll: 0
kids: [344111,344202,344329,344606]
url: http://antoniocangiano.com/2008/10/26/what-arc-should-learn-from-ruby/
score: 33
title: What Arc should learn from Ruby
parts: []
descendants: 10
file vous permet de lire un fichier depuis un disque local en spécifiant uniquement le format
CSVWithNames.
Plus important encore, le schéma est automatiquement déduit du contenu du fichier.
Notez également que
clickhouse-local est capable de lire le fichier compressé en déduisant le format gzip à partir de l’extension.
Le format
Vertical est utilisé pour visualiser plus facilement les données de chaque colonne.
3
Charger les données avec l’inférence de schéma
L’outil le plus simple et le plus puissant pour charger des données est
clickhouse-client : un client natif en ligne de commande doté de nombreuses fonctionnalités.
Pour charger les données, vous pouvez de nouveau recourir à l’inférence de schéma et laisser ClickHouse déterminer les types des colonnes.Exécutez la commande suivante pour créer une table et insérer directement les données depuis le fichier CSV distant, en accédant à son contenu via la fonction
url.
Le schéma est automatiquement inféré :
Cela crée une table vide à l’aide du schéma inféré à partir des données. La commande
CREATE TABLE hackernews ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple
(
) EMPTY AS SELECT * FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz', 'CSVWithNames');
DESCRIBE TABLE permet de voir les types ainsi attribués.
Query
DESCRIBE TABLE hackernews
Pour insérer les données dans cette table, utilisez la commande
Response
┌─name────────┬─type─────────────────────┬
│ id │ Nullable(Float64) │
│ deleted │ Nullable(Float64) │
│ type │ Nullable(String) │
│ by │ Nullable(String) │
│ time │ Nullable(String) │
│ text │ Nullable(String) │
│ dead │ Nullable(Float64) │
│ parent │ Nullable(Float64) │
│ poll │ Nullable(Float64) │
│ kids │ Array(Nullable(Float64)) │
│ url │ Nullable(String) │
│ score │ Nullable(Float64) │
│ title │ Nullable(String) │
│ parts │ Array(Nullable(Float64)) │
│ descendants │ Nullable(Float64) │
└─────────────┴──────────────────────────┴
INSERT INTO, SELECT.
Avec la fonction
url, les données seront lues directement depuis l’URL :
Vous avez inséré 28 millions de lignes dans ClickHouse avec une seule commande !
INSERT INTO hackernews SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz', 'CSVWithNames')
4
Explorer les données
Obtenez un échantillon des articles Hacker News et de certaines colonnes en exécutant la requête suivante :
Query
SELECT
id,
title,
type,
by,
time,
url,
score
FROM hackernews
WHERE type = 'story'
LIMIT 3
FORMAT Vertical
Bien que l’inférence de schéma soit un excellent outil pour l’exploration initiale des données, elle relève d’une approche « best effort » et ne remplace pas, à long terme, la définition d’un schéma optimal pour vos données.
Response
Row 1:
──────
id: 2596866
title:
type: story
by:
time: 1306685152
url:
score: 0
Row 2:
──────
id: 2596870
title: WordPress capture users last login date and time
type: story
by: wpsnipp
time: 1306685252
url: http://wpsnipp.com/index.php/date/capture-users-last-login-date-and-time/
score: 1
Row 3:
──────
id: 2596872
title: Recent college graduates get some startup wisdom
type: story
by: whenimgone
time: 1306685352
url: http://articles.chicagotribune.com/2011-05-27/business/sc-cons-0526-started-20110527_1_business-plan-recession-college-graduates
score: 1
5
Définir un schéma
Une optimisation simple et immédiate consiste à définir un type pour chaque champ. En plus de déclarer le champ temporel au format
DateTime, nous définissons un type approprié pour chacun des champs ci-dessous après avoir supprimé notre jeu de données existant.
Dans ClickHouse, la clé primaire des données est définie par la clause
ORDER BY.Choisir des types appropriés et les colonnes à inclure dans la clause
ORDER BY
contribue à améliorer la vitesse des requêtes et la compression.Exécutez la requête ci-dessous pour supprimer l’ancien schéma et créer le schéma amélioré :
Avec un schéma optimisé, vous pouvez maintenant insérer les données depuis le système de fichiers local. Toujours avec
Query
DROP TABLE IF EXISTS hackernews;
CREATE TABLE hackernews
(
`id` UInt32,
`deleted` UInt8,
`type` Enum('story' = 1, 'comment' = 2, 'poll' = 3, 'pollopt' = 4, 'job' = 5),
`by` LowCardinality(String),
`time` DateTime,
`text` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt32,
`poll` UInt32,
`kids` Array(UInt32),
`url` String,
`score` Int32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` Int32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
clickhouse-client, insérez les données du fichier à l’aide de la clause
INFILE avec un
INSERT INTO explicite.
Query
INSERT INTO hackernews FROM INFILE '/data/hacknernews.csv.gz' FORMAT CSVWithNames
6
Exécuter des exemples de requêtes
Quelques exemples de requêtes sont présentés ci-dessous pour vous aider à rédiger vos propres requêtes.
Quelle est la place de « ClickHouse » comme sujet sur Hacker News ?Le champ score fournit une métrique de popularité pour les articles, tandis que le champ
id et l’opérateur de concaténation
|| peuvent être utilisés pour générer un lien vers le post original.
Query
SELECT
time,
score,
descendants,
title,
url,
'https://news.ycombinator.com/item?id=' || toString(id) AS hn_url
FROM hackernews
WHERE (type = 'story') AND (title ILIKE '%ClickHouse%')
ORDER BY score DESC
LIMIT 5 FORMAT Vertical
ClickHouse génère-t-il davantage de bruit au fil du temps ? C’est ici qu’apparaît l’intérêt de définir le champ
Response
Row 1:
──────
time: 1632154428
score: 519
descendants: 159
title: ClickHouse, Inc.
url: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/website/blog/en/2021/clickhouse-inc.md
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=28595419
Row 2:
──────
time: 1614699632
score: 383
descendants: 134
title: ClickHouse as an alternative to Elasticsearch for log storage and analysis
url: https://pixeljets.com/blog/clickhouse-vs-elasticsearch/
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=26316401
Row 3:
──────
time: 1465985177
score: 243
descendants: 70
title: ClickHouse – high-performance open-source distributed column-oriented DBMS
url: https://clickhouse.yandex/reference_en.html
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=11908254
Row 4:
──────
time: 1578331410
score: 216
descendants: 86
title: ClickHouse cost-efficiency in action: analyzing 500B rows on an Intel NUC
url: https://www.altinity.com/blog/2020/1/1/clickhouse-cost-efficiency-in-action-analyzing-500-billion-rows-on-an-intel-nuc
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=21970952
Row 5:
──────
time: 1622160768
score: 198
descendants: 55
title: ClickHouse: An open-source column-oriented database management system
url: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=27310247
time
en tant que
DateTime : l’utilisation d’un type de données approprié permet de recourir à la fonction
toYYYYMM() :
Query
SELECT
toYYYYMM(time) AS monthYear,
bar(count(), 0, 120, 20)
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY monthYear
ORDER BY monthYear ASC
Il semblerait que “ClickHouse” gagne en popularité au fil du temps.
Response
┌─monthYear─┬─bar(count(), 0, 120, 20)─┐
│ 201606 │ ██▎ │
│ 201607 │ ▏ │
│ 201610 │ ▎ │
│ 201612 │ ▏ │
│ 201701 │ ▎ │
│ 201702 │ █ │
│ 201703 │ ▋ │
│ 201704 │ █ │
│ 201705 │ ██ │
│ 201706 │ ▎ │
│ 201707 │ ▎ │
│ 201708 │ ▏ │
│ 201709 │ ▎ │
│ 201710 │ █▌ │
│ 201711 │ █▌ │
│ 201712 │ ▌ │
│ 201801 │ █▌ │
│ 201802 │ ▋ │
│ 201803 │ ███▏ │
│ 201804 │ ██▏ │
│ 201805 │ ▋ │
│ 201806 │ █▏ │
│ 201807 │ █▌ │
│ 201808 │ ▋ │
│ 201809 │ █▌ │
│ 201810 │ ███▌ │
│ 201811 │ ████ │
│ 201812 │ █▌ │
│ 201901 │ ████▋ │
│ 201902 │ ███ │
│ 201903 │ ▋ │
│ 201904 │ █ │
│ 201905 │ ███▋ │
│ 201906 │ █▏ │
│ 201907 │ ██▎ │
│ 201908 │ ██▋ │
│ 201909 │ █▋ │
│ 201910 │ █ │
│ 201911 │ ███ │
│ 201912 │ █▎ │
│ 202001 │ ███████████▋ │
│ 202002 │ ██████▌ │
│ 202003 │ ███████████▋ │
│ 202004 │ ███████▎ │
│ 202005 │ ██████▏ │
│ 202006 │ ██████▏ │
│ 202007 │ ███████▋ │
│ 202008 │ ███▋ │
│ 202009 │ ████ │
│ 202010 │ ████▌ │
│ 202011 │ █████▏ │
│ 202012 │ ███▋ │
│ 202101 │ ███▏ │
│ 202102 │ █████████ │
│ 202103 │ █████████████▋ │
│ 202104 │ ███▏ │
│ 202105 │ ████████████▋ │
│ 202106 │ ███ │
│ 202107 │ █████▏ │
│ 202108 │ ████▎ │
│ 202109 │ ██████████████████▎ │
│ 202110 │ ▏ │
└───────────┴──────────────────────────┘
Qui sont les commentateurs les plus actifs sur les articles liés à ClickHouse ?
Query
SELECT
by,
count() AS comments
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY by
ORDER BY comments DESC
LIMIT 5
Response
┌─by──────────┬─comments─┐
│ hodgesrm │ 78 │
│ zX41ZdbW │ 45 │
│ manigandham │ 39 │
│ pachico │ 35 │
│ valyala │ 27 │
└─────────────┴──────────┘
Quels commentaires suscitent le plus d’intérêt ?
Query
SELECT
by,
sum(score) AS total_score,
sum(length(kids)) AS total_sub_comments
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY by
ORDER BY total_score DESC
LIMIT 5
Response
┌─by───────┬─total_score─┬─total_sub_comments─┐
│ zX41ZdbW │ 571 │ 50 │
│ jetter │ 386 │ 30 │
│ hodgesrm │ 312 │ 50 │
│ mechmind │ 243 │ 16 │
│ tosh │ 198 │ 12 │
└──────────┴─────────────┴────────────────────┘
L’un des points forts de ClickHouse est sa capacité à prendre en charge un grand nombre de formats. Le format CSV constitue un cas d’usage assez idéal, mais ce n’est pas le plus efficace pour l’échange de données. Ensuite, vous chargerez les données à partir d’un fichier Parquet, un format colonnaire efficace. Parquet ne prend en charge qu’un nombre limité de types, que ClickHouse doit respecter, et ces informations de type sont encodées dans le format lui-même. L’inférence de type sur un fichier Parquet conduira invariablement à un schéma légèrement différent de celui du fichier CSV.
Parquet
1
Insérer les données
Exécutez la requête suivante pour lire ces mêmes données au format Parquet, en utilisant à nouveau la fonction url pour accéder aux données distantes :
DROP TABLE IF EXISTS hackernews;
CREATE TABLE hackernews
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS allow_nullable_key = 1 EMPTY AS
SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet', 'Parquet')
INSERT INTO hackernews SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet', 'Parquet')
Exécutez la commande suivante pour afficher le schéma inféré :
Clés
NULL avec ParquetEn raison du format Parquet, nous devons accepter que les clés puissent être
NULL,
même si ce n’est pas le cas dans les données.
Comme précédemment avec le fichier CSV, vous pouvez spécifier manuellement le schéma afin de mieux contrôler les types choisis et insérer les données directement depuis S3 :
Response
┌─name────────┬─type───────────────────┬
│ id │ Nullable(Int64) │
│ deleted │ Nullable(UInt8) │
│ type │ Nullable(String) │
│ time │ Nullable(Int64) │
│ text │ Nullable(String) │
│ dead │ Nullable(UInt8) │
│ parent │ Nullable(Int64) │
│ poll │ Nullable(Int64) │
│ kids │ Array(Nullable(Int64)) │
│ url │ Nullable(String) │
│ score │ Nullable(Int32) │
│ title │ Nullable(String) │
│ parts │ Array(Nullable(Int64)) │
│ descendants │ Nullable(Int32) │
└─────────────┴────────────────────────┴
CREATE TABLE hackernews
(
`id` UInt64,
`deleted` UInt8,
`type` String,
`author` String,
`timestamp` DateTime,
`comment` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt64,
`poll` UInt64,
`children` Array(UInt32),
`url` String,
`score` UInt32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (type, author);
INSERT INTO hackernews
SELECT * FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet',
'Parquet',
'id UInt64,
deleted UInt8,
type String,
by String,
time DateTime,
text String,
dead UInt8,
parent UInt64,
poll UInt64,
kids Array(UInt32),
url String,
score UInt32,
title String,
parts Array(UInt32),
descendants UInt32');
2
Ajouter un index de saut pour accélérer les requêtes
Pour savoir combien de commentaires mentionnent “ClickHouse”, exécutez la requête suivante :
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'ClickHouse');
Ensuite, vous allez créer un index inversé sur la colonne “comment” afin d’accélérer cette requête. Notez que les commentaires seront indexés en minuscules afin de retrouver des termes indépendamment de la casse.Exécutez les commandes suivantes pour créer l’index :
Response
1 row in set. Elapsed: 0.843 sec. Processed 28.74 million rows, 9.75 GB (34.08 million rows/s., 11.57 GB/s.)
┌─count()─┐
│ 516 │
└─────────┘
La matérialisation de l’index prend un certain temps (pour vérifier si l’index a bien été créé, utilisez la table système
ALTER TABLE hackernews ADD INDEX comment_idx(lower(comment)) TYPE inverted;
ALTER TABLE hackernews MATERIALIZE INDEX comment_idx;
system.data_skipping_indices).Exécutez de nouveau la requête une fois l’index créé :
Observez que la requête n’a désormais pris que 0,248 seconde avec l’index, contre 0,843 seconde auparavant sans celui-ci :
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'clickhouse');
La clause
Response
1 row in set. Elapsed: 0.248 sec. Processed 4.54 million rows, 1.79 GB (18.34 million rows/s., 7.24 GB/s.)
┌─count()─┐
│ 1145 │
└─────────┘
EXPLAIN peut être utilisée pour comprendre pourquoi l’ajout de cet index
a rendu la requête environ 3,4 fois plus rapide.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'clickhouse')
Remarquez comment l’index a permis d’ignorer un grand nombre de granules pour accélérer la requête.Il est désormais également possible de rechercher efficacement un ou plusieurs termes :
Response
┌─explain─────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Projection + Before ORDER BY)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Filter (WHERE) │
│ ReadFromMergeTree (default.hackernews) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Condition: true │
│ Parts: 4/4 │
│ Granules: 3528/3528 │
│ Skip │
│ Name: comment_idx │
│ Description: inverted GRANULARITY 1 │
│ Parts: 4/4 │
│ Granules: 554/3528 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE multiSearchAny(lower(comment), ['oltp', 'olap']);
Response
┌─count()─┐
│ 2177 │
└─────────┘
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'avx') AND hasToken(lower(comment), 'sve');
Response
┌─count()─┐
│ 22 │
└─────────┘