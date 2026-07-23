Le jeu de données LAION 5b contient 5,85 milliards d’embeddings image-texte ainsi que les métadonnées d’image associées. Les embeddings ont été générés à l’aide du modèle
Introduction
Open AI CLIP ViT-L/14. La dimension de chaque vecteur d’embedding est de
768.
Ce jeu de données peut être utilisé pour modéliser les aspects liés à la conception, au dimensionnement et aux performances d’une application réelle de recherche vectorielle à grande échelle. Il peut être utilisé aussi bien pour la recherche de texte vers image que pour la recherche d’image à image.
Le jeu de données complet peut être téléchargé à l’aide de opendatalab/laion5b-downloader. ClickHouse a mis à disposition un sous-ensemble de 100 millions de vecteurs dans un bucket
Détails du jeu de données
S3.
Le bucket
S3 contient 10 fichiers
Parquet, chacun contenant 10 millions de lignes.
Nous recommandons aux utilisateurs d’effectuer d’abord un exercice de dimensionnement afin d’estimer les besoins en stockage et en mémoire pour ce jeu de données en consultant la documentation.
Étapes
1
Créer la table
Créez la table
laion_5b_100m pour stocker les embeddings et les attributs associés :
L’
CREATE TABLE laion_5b_100m
(
id UInt32,
image_path String,
caption String,
NSFW Nullable(String) default 'unknown',
similarity Float32,
LICENSE Nullable(String),
url String,
key String,
status LowCardinality(String),
width Int32,
height Int32,
original_width Int32,
original_height Int32,
exif Nullable(String),
md5 String,
vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id)
id est simplement un entier incrémenté. Les attributs supplémentaires peuvent être utilisés dans des prédicats pour mieux comprendre
la recherche de similarité vectorielle combinée au post-filtrage/pré-filtrage, comme expliqué dans la documentation
2
Charger les données
Pour charger le jeu de données à partir de tous les fichiers
Parquet, exécutez l’instruction SQL suivante :
Le chargement de 100 millions de lignes dans la table prendra quelques minutes.Sinon, il est possible d’exécuter des instructions SQL individuelles pour charger un nombre précis de fichiers ou de lignes.
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_*.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_1_of_10.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_2_of_10.parquet');
⋮
3
Exécuter une recherche de similarité vectorielle par force brute
La recherche KNN (k - Nearest Neighbours) ou recherche par force brute consiste à calculer la distance de chaque vecteur du jeu de données par rapport au vecteur d’embedding de recherche, puis à trier ces distances pour obtenir les voisins les plus proches. Il est possible d’utiliser l’un des vecteurs du jeu de données lui-même comme vecteur de recherche. Par exemple :
Query
SELECT id, url
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20
The vector in the row with id = 9999 is the embedding for an image of a Deli restaurant.
Notez la latence de la requête afin de pouvoir la comparer avec celle de la requête ANN (utilisant un index vectoriel). Avec 100 millions de lignes, la requête ci-dessus sans index vectoriel peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes, pour s’exécuter.
Response
┌───────id─┬─url───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 9999 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts.jpg │
2. │ 60180509 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts-686x353.jpg │
3. │ 1986089 │ https://www.gannett-cdn.com/-mm-/ceefab710d945bb3432c840e61dce6c3712a7c0a/c=30-0-4392-3280/local/-/media/2017/02/14/FortMyers/FortMyers/636226855169587730-McAlister-s-Exterior-Signage.jpg?width=534&height=401&fit=crop │
4. │ 51559839 │ https://img1.mashed.com/img/gallery/how-rich-is-the-mcalisters-deli-ceo-and-whats-the-average-pay-of-its-employees/intro-1619793841.jpg │
5. │ 22104014 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Largest-McAlisters-Deli-Franchisee-to-Expand-into-Nebraska.jpg │
6. │ 54337236 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2015/11/McAlisters-Deli-Giving-Away-Gift-Cards-With-Win-One-Gift-One-Holiday-Promotion.jpg │
7. │ 20770867 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/04/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Florida-as-Chain-Enters-New-Markets.jpg │
8. │ 22493966 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/06/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Columbus-Ohio-as-Chain-Expands-feature.jpg │
9. │ 2224351 │ https://holttribe.com/wp-content/uploads/2019/10/60880046-879A-49E4-8E13-1EE75FB24980-900x675.jpeg │
10. │ 30779663 │ https://www.gannett-cdn.com/presto/2018/10/29/PMUR/685f3e50-cce5-46fb-9a66-acb93f6ea5e5-IMG_6587.jpg?crop=2166,2166,x663,y0&width=80&height=80&fit=bounds │
11. │ 54939148 │ https://www.priceedwards.com/sites/default/files/styles/staff_property_listing_block/public/for-lease/images/IMG_9674%20%28Custom%29_1.jpg?itok=sa8hrVBT │
12. │ 95371605 │ http://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2015/08/McAlisters-Deli-Signs-Development-Agreement-with-Kingdom-Foods-to-Grow-in-Southern-Mississippi.jpg │
13. │ 79564563 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/05/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Denver-as-Chain-Expands.jpg │
14. │ 76429939 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/08/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Pennsylvania-as-Chain-Expands.jpg │
15. │ 96680635 │ https://img.claz.org/tc/400x320/9w3hll-UQNHGB9WFlhSGAVCWhheBQkeWh5SBAkUWh9SBgsJFxRcBUMNSR4cAQENXhJARwgNTRYcBAtDWh5WRQEJXR5SR1xcFkYKR1tYFkYGR1pVFiVyP0ImaTA │
16. │ 48716846 │ http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.nN2qJqGUJs_fVNdTiFyGnQHaEc │
17. │ 4472333 │ https://sgi.offerscdn.net/i/zdcs-merchants/05lG0FpXPIvsfiHnT3N8FQE.h200.w220.flpad.v22.bffffff.png │
18. │ 82667887 │ https://irs2.4sqi.net/img/general/200x200/11154479_OEGbrkgWB5fEGrrTkktYvCj1gcdyhZn7TSQSAqN2Yqw.jpg │
19. │ 57525607 │ https://knoji.com/images/logo/mcalistersdelicom.jpg │
20. │ 15785896 │ https://www.groupnimb.com/mimg/merimg/mcalister-s-deli_1446088739.jpg │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 3.968 sec. Processed 100.38 million rows, 320.81 GB (25.30 million rows/s., 80.84 GB/s.)
4
Créer un index de similarité vectorielle
Exécutez la requête SQL suivante pour définir et créer un index de similarité vectorielle sur la colonne
vector de la table
laion_5b_100m :
Les paramètres et les considérations relatives aux performances pour la création et la recherche d’index sont décrits dans la documentation. L’instruction ci-dessus utilise respectivement les valeurs 64 et 512 pour les hyperparamètres HNSW
ALTER TABLE laion_5b_100m ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 768, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE laion_5b_100m MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
M et
ef_construction.
Vous devez sélectionner avec soin des valeurs optimales pour ces paramètres en évaluant le temps de construction de l’index et la qualité des résultats de recherche
correspondant aux valeurs retenues.La construction et l’enregistrement de l’index peuvent même prendre quelques heures pour l’ensemble du jeu de données de l00 millions, selon le nombre de cœurs CPU disponibles et la bande passante du stockage.
5
Effectuer une recherche ANN
Une fois l’index de similarité vectorielle créé, les requêtes de recherche vectorielle utiliseront automatiquement l’index :
Le chargement initial de l’index vectoriel en mémoire peut prendre quelques secondes ou quelques minutes.
Query
SELECT id, url
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20
6
Générer des embeddings pour la requête de recherche
Les vecteurs d’embedding du jeu de données
LAION 5b ont été générés à l’aide du modèle
OpenAI CLIP
ViT-L/14.Un exemple de script Python est fourni ci-dessous pour illustrer comment générer par programmation des
vecteurs d’embedding à l’aide des API
CLIP. Le vecteur d’embedding de recherche
est ensuite passé en argument à la fonction
cosineDistance() dans la requête
SELECT.Pour installer le paquet
clip, veuillez consulter le dépôt GitHub d’OpenAI.
Le résultat de la recherche ci-dessus est présenté ci-dessous :
import torch
import clip
import numpy as np
import sys
import clickhouse_connect
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-L/14", device=device)
# Search for images that contain both a dog and a cat
text = clip.tokenize(["a dog and a cat"]).to(device)
with torch.no_grad():
text_features = model.encode_text(text)
np_arr = text_features.detach().cpu().numpy()
# Pass ClickHouse credentials here
chclient = clickhouse_connect.get_client()
params = {'v1': list(np_arr[0])}
result = chclient.query("SELECT id, url FROM laion_5b_100m ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT 100",
parameters=params)
# Write the results to a simple HTML page that can be opened in the browser. Some URLs may have become obsolete.
print("<html>")
for r in result.result_rows:
print("<img src = ", r[1], 'width="200" height="200">')
print("</html>")