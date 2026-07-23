Jeu de données contenant 100 millions de vecteurs issus du jeu de données LAION 5B

Open AI CLIP 768 . Le jeu de données LAION 5b contient 5,85 milliards d’embeddings image-texte ainsi que les métadonnées d’image associées. Les embeddings ont été générés à l’aide du modèle ViT-L/14 . La dimension de chaque vecteur d’embedding est de

Ce jeu de données peut être utilisé pour modéliser les aspects liés à la conception, au dimensionnement et aux performances d’une application réelle de recherche vectorielle à grande échelle. Il peut être utilisé aussi bien pour la recherche de texte vers image que pour la recherche d’image à image.

​ Détails du jeu de données

Le jeu de données complet peut être téléchargé à l’aide de opendatalab/laion5b-downloader

ClickHouse a mis à disposition un sous-ensemble de 100 millions de vecteurs dans un bucket S3 . Le bucket S3 contient 10 fichiers Parquet , chacun contenant 10 millions de lignes.

Nous recommandons aux utilisateurs d’effectuer d’abord un exercice de dimensionnement afin d’estimer les besoins en stockage et en mémoire pour ce jeu de données en consultant la documentation