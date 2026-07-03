Cet article explique le fonctionnement de la matérialisation paresseuse et sa place dans l’ensemble des optimisations d’E/S de ClickHouse. Il présente un exemple concret montrant comment la matérialisation paresseuse améliore les performances des requêtes.

Disponible à partir de la version 25.4 La matérialisation paresseuse a été introduite dans la version 25.4 de ClickHouse et est activée par défaut.

Au fil des ans, ClickHouse a introduit une série d’optimisations superposées pour réduire drastiquement les E/S. Ces techniques constituent la base de sa rapidité et de son efficacité :

Optimisation Description Stockage colonnaire Permet d’ignorer des colonnes entières qui ne sont pas nécessaires à une requête et favorise aussi une forte compression en regroupant des valeurs similaires, ce qui minimise les E/S lors du chargement des données. Index primaires clairsemés index secondaires de saut de données projections Écartent les données non pertinentes en identifiant quelles granules (blocs de lignes) sont susceptibles de correspondre aux filtres sur les colonnes indexées. Ces techniques opèrent au niveau de la granule et peuvent être utilisées seules ou combinées. PREWHERE Vérifie aussi les correspondances pour les filtres sur des colonnes non indexées afin d’écarter dès le départ des données qui seraient sinon chargées puis rejetées. Il peut fonctionner indépendamment ou affiner les granules sélectionnées par les index, en complétant l’élagage des granules par l’exclusion des lignes qui ne correspondent pas à tous les filtres sur les colonnes. Cache des conditions de requête Accélère les requêtes répétées en mémorisant quelles granules correspondaient à tous les filtres lors de la précédente exécution. ClickHouse peut alors éviter de lire et de filtrer les granules qui ne correspondaient pas, même si la forme de la requête change.

Bien que les optimisations d’E/S mentionnées ci-dessus puissent réduire considérablement le volume de données lu, elles partent toujours du principe que toutes les colonnes des lignes satisfaisant la clause WHERE doivent être chargées avant d’exécuter des opérations comme le tri, l’agrégation ou LIMIT . Mais que se passe-t-il si certaines colonnes ne sont nécessaires que plus tard, ou si certaines données, bien qu’elles satisfassent la clause WHERE , ne sont en fait jamais nécessaires ? C’est là qu’intervient la matérialisation paresseuse. Il s’agit d’une amélioration orthogonale qui complète la pile d’optimisations d’E/S :

L’indexation, associée à PREWHERE , garantit que seules les lignes correspondant aux filtres de colonnes de la clause WHERE sont traitées.

, garantit que seules les lignes correspondant aux filtres de colonnes de la clause sont traitées. La matérialisation paresseuse s’appuie sur cela en différant la lecture des colonnes jusqu’au moment où le plan d’exécution de la requête en a réellement besoin. Même après le filtrage, seules les colonnes nécessaires à l’opération suivante — comme le tri — sont chargées immédiatement. Les autres sont différées et, grâce à LIMIT , ne sont souvent lues que partiellement, juste assez pour produire le résultat final. Cela rend la matérialisation paresseuse particulièrement puissante pour les requêtes Top N, où le résultat final peut ne nécessiter qu’une poignée de lignes de certaines colonnes, souvent volumineuses.

​ Un exemple concret

Nous recommandons vivement l’article de blog “ClickHouse gets lazier (and faster): Introducing lazy materialization” pour approfondir la matérialisation paresseuse. L’exemple ci-dessous est tiré de l’article de blog mentionné ci-dessus et reproduit ici pour montrer comment une requête ClickHouse peut passer de 219 secondes à seulement 139 millisecondes (soit une accélération de 1576×) grâce à la matérialisation paresseuse.

Pour tirer parti de l’indexation et de PREWHERE , une requête doit comporter des filtres : sur les colonnes de clé primaire pour l’indexation, et sur n’importe quelles colonnes pour PREWHERE . La matérialisation paresseuse s’y superpose naturellement, mais contrairement aux autres optimisations mentionnées précédemment, elle peut aussi accélérer des requêtes sans aucun filtre sur les colonnes.

Prenons l’exemple de la requête suivante, qui recherche les avis Amazon ayant reçu le plus grand nombre de votes utiles, quelle que soit la date, le produit, la note ou le statut de vérification, et renvoie les 3 premiers avec leur titre, leur en-tête et leur texte intégral.

Commençons par exécuter la requête (avec des caches du système de fichiers à froid) avec la matérialisation paresseuse désactivée (à l’aide de query_plan_optimize_lazy_materialization ) :

Query SELECT helpful_votes, product_title, review_headline, review_body FROM amazon . amazon_reviews ORDER BY helpful_votes DESC LIMIT 3 FORMAT Vertical SETTINGS query_plan_optimize_lazy_materialization = false;

Response Row 1: ────── helpful_votes: 47524 product_title: Kindle: Amazon's Original Wireless Reading Device (1st generation) review_headline: Why and how the Kindle changes everything review_body: This is less a \"pros and cons\" review than a hopefully use... Row 2: ────── helpful_votes: 41393 product_title: BIC Cristal For Her Ball Pen, 1.0mm, Black, 16ct (MSLP16-Blk) review_headline: FINALLY! review_body: Someone has answered my gentle prayers and FINALLY designed ... Row 3: ────── helpful_votes: 41278 product_title: The Mountain Kids 100% Cotton Three Wolf Moon T-Shirt review_headline: Dual Function Design review_body: This item has wolves on it which makes it intrinsically swee... 0 rows in set. Elapsed: 219.071 sec. Processed 150.96 million rows, 71.38 GB (689.08 thousand rows/s., 325.81 MB/s.) Peak memory usage: 1.11 GiB.

Ensuite, la requête est réexécutée (à nouveau avec un cache du système de fichiers à froid), mais cette fois avec la matérialisation paresseuse activée :

Query SELECT helpful_votes, product_title, review_headline, review_body FROM amazon . amazon_reviews ORDER BY helpful_votes DESC LIMIT 3 FORMAT Vertical SETTINGS query_plan_optimize_lazy_materialization = true;

En règle générale, vous n’avez pas besoin de définir explicitement query_plan_optimize_lazy_materialization = true pour bénéficier de la matérialisation paresseuse. Ce paramètre est activé par défaut.

Response Row 1: ────── helpful_votes: 47524 product_title: Kindle: Amazon's Original Wireless Reading Device (1st generation) review_headline: Why and how the Kindle changes everything review_body: This is less a \"pros and cons\" review than a hopefully use... Row 2: ────── helpful_votes: 41393 product_title: BIC Cristal For Her Ball Pen, 1.0mm, Black, 16ct (MSLP16-Blk) review_headline: FINALLY! review_body: Someone has answered my gentle prayers and FINALLY designed ... Row 3: ────── helpful_votes: 41278 product_title: The Mountain Kids 100% Cotton Three Wolf Moon T-Shirt review_headline: Dual Function Design review_body: This item has wolves on it which makes it intrinsically swee... 0 rows in set. Elapsed: 0.139 sec. Processed 150.96 million rows, 1.81 GB (1.09 billion rows/s., 13.06 GB/s.) Peak memory usage: 3.80 MiB.

Comparez les performances avec la matérialisation paresseuse désactivée, puis activée :

Métrique Matérialisation paresseuse désactivée Matérialisation paresseuse activée Amélioration Temps écoulé 219.071 sec 0.139 sec ~1576× plus rapide Données lues 71.38 GB 1.81 GB ~40× moins Mémoire maximale 1.11 GiB 3.80 MiB ~300× moins

Vous pouvez constater l’utilisation de la matérialisation paresseuse pour la requête précédente en examinant le plan d’exécution logique de la requête à l’aide de la clause EXPLAIN

EXPLAIN actions = 1 SELECT helpful_votes, product_title, review_headline, review_body FROM amazon . amazon_reviews ORDER BY helpful_votes DESC LIMIT 3 SETTINGS query_plan_optimize_lazy_materialization = true;

... Lazily read columns: review_headline, review_body, product_title Limit Sorting ReadFromMergeTree

Vous pouvez lire le plan d’opérateurs de bas en haut et constater que ClickHouse reporte la lecture des trois grandes colonnes String après le tri et l’application de la limite.