SYSTEM et de commandes à quatre lettres (4LW) dans Keeper. Il existe plusieurs façons d’examiner les résultats :
- Collecter des échantillons dans
system.trace_logavec le type
JemallocSamplepour une analyse par requête.
- Afficher les statistiques mémoire en direct et récupérer des profils du tas via l’interface web jemalloc intégrée (26.2+).
- Interroger directement le profil du tas actuel depuis SQL à l’aide de
system.jemalloc_profile_text(26.2+).
- Écrire les profils du tas sur disque et les analyser avec
jeprof.
Ce guide s’applique aux versions 25.9+. Pour les versions antérieures, veuillez consulter le guide de profilage des allocations pour les versions antérieures à 25.9.
Pour échantillonner et profiler les allocations, démarrez ClickHouse/Keeper avec la configuration
Échantillonnage des allocations
jemalloc_enable_global_profiler activée :
<clickhouse>
<jemalloc_enable_global_profiler>1</jemalloc_enable_global_profiler>
</clickhouse>
jemalloc effectuera un échantillonnage des allocations et stockera les informations en interne.
Vous pouvez également activer l’échantillonnage pour chaque requête à l’aide du paramètre
jemalloc_enable_profiler.
Vous pouvez stocker les échantillons jemalloc dans
Stocker les échantillons jemalloc dans
Stocker les échantillons jemalloc dans
system.trace_log
system.trace_log avec le type
JemallocSample.
Pour l’activer globalement, utilisez la config
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log :
Vous pouvez également l’activer pour chaque requête à l’aide du paramètre
<clickhouse>
<jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log>1</jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log>
</clickhouse>
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
Commencez par exécuter une requête avec le profileur jemalloc activé, puis collectez les échantillons dans
Exemple : analyser l’utilisation mémoire d’une requête
system.trace_log :
SELECT *
FROM numbers(1000000)
ORDER BY number DESC
SETTINGS max_bytes_ratio_before_external_sort = 0
FORMAT `Null`
SETTINGS jemalloc_enable_profiler = 1, jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log = 1
Query id: 8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 1.00 million rows, 8.00 MB (108.58 million rows/s., 868.61 MB/s.)
Peak memory usage: 12.65 MiB.
Videz
Si ClickHouse a été démarré avec
jemalloc_enable_global_profiler, vous n’avez pas besoin d’activer
jemalloc_enable_profiler.
Il en va de même pour
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log et
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
system.trace_log :
Interrogez-le ensuite pour obtenir l’utilisation cumulée de la mémoire au fil du temps :
SYSTEM FLUSH LOGS trace_log
Trouvez le moment où l’utilisation de la mémoire était la plus élevée :
WITH per_bucket AS
(
SELECT
event_time_microseconds AS bucket_time,
sum(size) AS bucket_sum
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
GROUP BY bucket_time
)
SELECT
bucket_time,
sum(bucket_sum) OVER (
ORDER BY bucket_time ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS cumulative_size,
formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable
FROM per_bucket
ORDER BY bucket_time
À partir de ce résultat, voyez quelles piles d’allocation étaient les plus actives au moment du pic :
SELECT
argMax(bucket_time, cumulative_size),
max(cumulative_size)
FROM
(
WITH per_bucket AS
(
SELECT
event_time_microseconds AS bucket_time,
sum(size) AS bucket_sum
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
GROUP BY bucket_time
)
SELECT
bucket_time,
sum(bucket_sum) OVER (
ORDER BY bucket_time ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS cumulative_size,
formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable
FROM per_bucket
ORDER BY bucket_time
)
SELECT
concat(
'\n',
arrayStringConcat(
arrayMap(
(x, y) -> concat(x, ': ', y),
arrayMap(x -> addressToLine(x), allocation_trace),
arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), allocation_trace)
),
'\n'
)
) AS symbolized_trace,
sum(s) AS per_trace_sum
FROM
(
SELECT
ptr,
sum(size) AS s,
argMax(trace, event_time_microseconds) AS allocation_trace
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
AND event_time_microseconds <= '2025-09-04 11:56:21.737139'
GROUP BY ptr
HAVING s > 0
)
GROUP BY ALL
ORDER BY per_trace_sum ASC
Interface web jemalloc
ClickHouse fournit une interface web intégrée pour consulter les statistiques mémoire de jemalloc au point de terminaison HTTP
Cette section s’applique aux versions 26.2+.
/jemalloc.
Elle affiche des métriques mémoire en temps réel sous forme de graphiques, notamment la mémoire allouée, active, résidente et mappée, ainsi que des statistiques par arène et par bin.
Vous pouvez également récupérer directement depuis l’interface des profils du tas globaux et par requête.
- ClickHouse
- Keeper
L’interface du serveur inclut tous les onglets : Summary, Allocations, Arenas, Operations, Global Profiler, Query Profiler et Raw Output.
http://localhost:8123/jemalloc
Récupération des profils du tas depuis SQL
La table système
Cette section s’applique aux versions 26.2 et ultérieures.
system.jemalloc_profile_text vous permet de récupérer et d’afficher le profil du tas jemalloc actuel directement depuis SQL, sans nécessiter d’outils externes ni d’écriture préalable sur disque.
La table comporte une seule colonne :
Vous pouvez interroger la table directement — il n’est pas nécessaire de vider au préalable un profil du tas sur disque :
|Colonne
|Type
|Description
line
|String
|Ligne du profil du tas jemalloc symbolisé.
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
Le format de sortie est contrôlé par le paramètre
Format de sortie
jemalloc_profile_text_output_format, qui accepte trois valeurs :
raw— profil du tas brut généré par jemalloc.
symbolized— format compatible avec jeprof, avec symboles de fonction intégrés. Les symboles étant déjà intégrés,
jeprofpeut analyser la sortie sans avoir besoin du binaire ClickHouse.
collapsed(par défaut) — collapsed stacks compatibles avec FlameGraph, avec une pile par ligne et le nombre d’octets correspondant.
Pour obtenir une sortie symbolisée :
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'raw'
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'symbolized'
Paramètres supplémentaires
jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline(Bool, par défaut :
true) — Indique s’il faut inclure les frames inline lors de la symbolisation. Désactiver cette option accélère considérablement la symbolisation, mais réduit la précision, car les appels de fonctions inline n’apparaîtront pas dans les piles d’appels. Affecte uniquement les formats
symbolizedet
collapsed.
jemalloc_profile_text_collapsed_use_count(Bool, par défaut :
false) — Lors de l’utilisation du format
collapsed, agrège par nombre d’allocations plutôt que par octets.
Comme le format de sortie par défaut est
Exemple : générer un flame graph à partir d’une requête SQL
collapsed, vous pouvez rediriger directement la sortie vers FlameGraph :
Pour générer un flame graph en fonction du nombre d’allocations plutôt que des octets :
clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text" | flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_collapsed_use_count = 1" | flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Count Flame Graph" --width 2400 > result.svg
Si vous devez enregistrer des profils du tas sous forme de fichiers pour une analyse hors ligne avec
Vidage des profils du tas sur disque
jeprof, vous pouvez les vider sur disque.
Par défaut, le fichier de profil du tas sera généré dans
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap, où
_pid_ est le PID de ClickHouse et
_seqnum_ est le numéro de séquence global du profil du tas actuel.
Pour Keeper, le fichier par défaut est
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap et suit les mêmes règles.
Pour vider le profil actuel :
Vous pouvez définir un autre emplacement en ajoutant l’option
- ClickHouse
- Keeper
La commande renvoie l’emplacement du profil écrit sur disque.
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
prof_prefix à la variable d’environnement
MALLOC_CONF.
Par exemple, si vous souhaitez générer des profils dans le dossier
/data avec le préfixe de nom de fichier
my_current_profile, vous pouvez exécuter ClickHouse/Keeper avec la variable d’environnement suivante :
Le fichier généré sera suffixé par le préfixe PID et le numéro de séquence.
MALLOC_CONF=prof_prefix:/data/my_current_profile
Après l’écriture des profils du tas sur disque, ils peuvent être analysés à l’aide de l’outil
Analyse des fichiers de profil du tas avec
Analyse des fichiers de profil du tas avec
jeprof
jemalloc appelé jeprof. Il peut être installé de plusieurs façons :
- À l’aide du gestionnaire de paquets du système
- En clonant le dépôt jemalloc et en exécutant
autogen.shdepuis le répertoire racine. Vous obtiendrez ainsi le script
jeprofdans le dossier
bin
jeprof --help pour obtenir la liste complète des options.
À partir de la version 26.1+, ClickHouse génère automatiquement des profils du tas symbolisés lorsque vous lancez un flush avec
Profils du tas symbolisés
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE.
Le profil symbolisé (avec l’extension
.symbolized) contient des symboles de fonction intégrés et peut être analysé par
jeprof sans nécessiter le binaire de ClickHouse.
Par exemple, lorsque vous exécutez :
ClickHouse renverra le chemin du profil symbolisé (par ex.,
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
/tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized).
Vous pouvez ensuite l’analyser directement avec
jeprof :
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --output_format [ > output_file]
Si vous avez un ancien profil du tas non symbolisé et que vous avez toujours accès au binaire ClickHouse, vous pouvez utiliser l’approche traditionnelle :
Aucun binaire requis : lorsque vous utilisez des profils symbolisés (fichiers
.symbolized), vous n’avez pas besoin de fournir à
jeprof le chemin du binaire ClickHouse. Cela facilite grandement l’analyse des profils sur différentes machines ou après une mise à jour du binaire.
jeprof path/to/clickhouse path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]
Pour comparer deux profils, vous pouvez utiliser l’argument
Pour les profils non symbolisés,
jeprof utilise
addr2line pour générer des stacktraces, ce qui peut être très lent.
Si c’est le cas, il est recommandé d’installer une implémentation alternative de cet outil.
Vous pouvez également utiliser
git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line
llvm-addr2line, qui fonctionne tout aussi bien (mais notez que
llvm-objdump n’est pas compatible avec
jeprof)Utilisez-le ensuite comme ceci :
jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt
--base :
jeprof --base /path/to/first.heap.symbolized /path/to/second.heap.symbolized --output_format [ > output_file]
Utiliser des profils symbolisés (recommandé) :
Exemples
- Générez un fichier texte avec une procédure par ligne :
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --text > result.txt
- Générez un fichier PDF contenant un graphe d’appels :
Utilisation de profils non symbolisés (nécessite le binaire) :
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --pdf > result.pdf
- Générez un fichier texte contenant une procédure par ligne :
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --text > result.txt
- Générez un fichier PDF avec un graphe d’appels :
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --pdf > result.pdf
Génération d’un flame graph
jeprof permet de générer des collapsed stack afin de créer des flame graphs.
Vous devez utiliser l’argument
--collapsed :
Ou avec un profil non symbolisé :
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --collapsed > result.collapsed
Après cela, vous pouvez utiliser de nombreux outils pour visualiser des traces d’appels compactées. Le plus populaire est FlameGraph, qui contient un script nommé
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --collapsed > result.collapsed
flamegraph.pl :
Un autre outil intéressant est speedscope, qui vous permet d’analyser les piles d’appels collectées de manière plus interactive.
cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
Options supplémentaires pour le profileur
jemalloc propose de nombreuses options liées au profileur. Elles peuvent être configurées en modifiant la variable d’environnement
MALLOC_CONF.
Par exemple, l’intervalle entre les échantillons d’allocation peut être contrôlé avec
lg_prof_sample.
Si vous souhaitez générer un profil du tas tous les N octets, vous pouvez l’activer avec
lg_prof_interval.
Nous vous recommandons de consulter la page de référence de
jemalloc pour obtenir la liste complète des options.
ClickHouse/Keeper exposent des
Autres ressources
metrics liées à
jemalloc sous de nombreuses formes différentes.
Table système
asynchronous_metrics
Référence
SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical
Contient des informations sur les allocations de mémoire effectuées via l’allocateur jemalloc dans différentes classes de taille (bins), agrégées sur l’ensemble des arenas. Référence
Table système
Table système
jemalloc_bins
Renvoie l’intégralité de la sortie de
Table système
Table système
jemalloc_stats (26.2+)
malloc_stats_print() dans une seule chaîne. Équivalent à la commande
SYSTEM JEMALLOC STATS.
SELECT * FROM system.jemalloc_stats
Toutes les métriques liées à
Prometheus
jemalloc de
asynchronous_metrics sont également exposées via l’endpoint Prometheus dans ClickHouse et Keeper.
Référence
Keeper prend en charge la commande 4LW
Commande 4LW
Commande 4LW
jmst dans Keeper
jmst, qui renvoie des statistiques de base de l’allocateur :
echo jmst | nc localhost 9181