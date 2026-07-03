Page détaillant le profilage des allocations dans ClickHouse

ClickHouse utilise jemalloc comme allocateur global. Jemalloc inclut des outils d’échantillonnage et de profilage des allocations.

ClickHouse et Keeper vous permettent de contrôler l’échantillonnage à l’aide de configs, de paramètres de requête, de commandes SYSTEM et de commandes à quatre lettres (4LW) dans Keeper. Il existe plusieurs façons d’examiner les résultats :

Collecter des échantillons dans system.trace_log avec le type JemallocSample pour une analyse par requête.

avec le type pour une analyse par requête. Afficher les statistiques mémoire en direct et récupérer des profils du tas via l’interface web jemalloc intégrée (26.2+).

Interroger directement le profil du tas actuel depuis SQL à l’aide de system.jemalloc_profile_text (26.2+).

(26.2+). Écrire les profils du tas sur disque et les analyser avec jeprof .

​ Échantillonnage des allocations

Pour échantillonner et profiler les allocations, démarrez ClickHouse/Keeper avec la configuration jemalloc_enable_global_profiler activée :

< clickhouse > < jemalloc_enable_global_profiler > 1 </ jemalloc_enable_global_profiler > </ clickhouse >

jemalloc effectuera un échantillonnage des allocations et stockera les informations en interne.

Vous pouvez également activer l’échantillonnage pour chaque requête à l’aide du paramètre jemalloc_enable_profiler .

Avertissement Comme ClickHouse est une application qui effectue de nombreuses allocations, l’échantillonnage de jemalloc peut entraîner un surcoût en termes de performances.

​ Stocker les échantillons jemalloc dans system.trace_log

Vous pouvez stocker les échantillons jemalloc dans system.trace_log avec le type JemallocSample . Pour l’activer globalement, utilisez la config jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log :

< clickhouse > < jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log > 1 </ jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log > </ clickhouse >

Avertissement Comme ClickHouse est une application qui effectue de nombreuses allocations, la collecte de tous les échantillons dans system.trace_log peut entraîner une charge importante.

Vous pouvez également l’activer pour chaque requête à l’aide du paramètre jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log .

​ Exemple : analyser l’utilisation mémoire d’une requête

Commencez par exécuter une requête avec le profileur jemalloc activé, puis collectez les échantillons dans system.trace_log :

SELECT * FROM numbers( 1000000 ) ORDER BY number DESC SETTINGS max_bytes_ratio_before_external_sort = 0 FORMAT `Null` SETTINGS jemalloc_enable_profiler = 1 , jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log = 1 Query id: 8678d8fe - 62c5 - 48b8 - b0cd - 26851c62dd75 Ok. 0 rows in set . Elapsed: 0 . 009 sec. Processed 1 . 00 million rows , 8 . 00 MB ( 108 . 58 million rows / s., 868 . 61 MB / s.) Peak memory usage: 12 . 65 MiB.

Si ClickHouse a été démarré avec jemalloc_enable_global_profiler , vous n’avez pas besoin d’activer jemalloc_enable_profiler . Il en va de même pour jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log et jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log .

Videz system.trace_log :

SYSTEM FLUSH LOGS trace_log

Interrogez-le ensuite pour obtenir l’utilisation cumulée de la mémoire au fil du temps :

WITH per_bucket AS ( SELECT event_time_microseconds AS bucket_time, sum ( size ) AS bucket_sum FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' GROUP BY bucket_time ) SELECT bucket_time, sum (bucket_sum) OVER ( ORDER BY bucket_time ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_size, formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable FROM per_bucket ORDER BY bucket_time

Trouvez le moment où l’utilisation de la mémoire était la plus élevée :

SELECT argMax(bucket_time, cumulative_size), max (cumulative_size) FROM ( WITH per_bucket AS ( SELECT event_time_microseconds AS bucket_time, sum ( size ) AS bucket_sum FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' GROUP BY bucket_time ) SELECT bucket_time, sum (bucket_sum) OVER ( ORDER BY bucket_time ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_size, formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable FROM per_bucket ORDER BY bucket_time )

À partir de ce résultat, voyez quelles piles d’allocation étaient les plus actives au moment du pic :

SELECT concat ( '

' , arrayStringConcat( arrayMap( (x, y) -> concat (x, ': ' , y), arrayMap(x -> addressToLine(x), allocation_trace), arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), allocation_trace) ), '

' ) ) AS symbolized_trace, sum (s) AS per_trace_sum FROM ( SELECT ptr, sum ( size ) AS s, argMax(trace, event_time_microseconds) AS allocation_trace FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' AND event_time_microseconds <= '2025-09-04 11:56:21.737139' GROUP BY ptr HAVING s > 0 ) GROUP BY ALL ORDER BY per_trace_sum ASC

​ Interface web jemalloc

Cette section s’applique aux versions 26.2+.

ClickHouse fournit une interface web intégrée pour consulter les statistiques mémoire de jemalloc au point de terminaison HTTP /jemalloc . Elle affiche des métriques mémoire en temps réel sous forme de graphiques, notamment la mémoire allouée, active, résidente et mappée, ainsi que des statistiques par arène et par bin. Vous pouvez également récupérer directement depuis l’interface des profils du tas globaux et par requête.

ClickHouse

Keeper http://localhost:8123/jemalloc L’interface du serveur inclut tous les onglets : Summary, Allocations, Arenas, Operations, Global Profiler, Query Profiler et Raw Output. http://localhost:9182/jemalloc L’interface de Keeper est disponible sur le port de contrôle HTTP. Ce port est désactivé par défaut et doit être explicitement activé en définissant keeper_server.http_control.port dans la configuration de Keeper : < clickhouse > < keeper_server > < http_control > < port > 9182 </ port > </ http_control > </ keeper_server > </ clickhouse > Une fois activée, l’interface fournit les mêmes visualisations que le serveur — Summary, Allocations, Arenas, Operations, Global Profiler et Raw Output — à l’exception de l’onglet Query Profiler, qui nécessite SQL et system.trace_log . Sécurité Le port de contrôle HTTP de Keeper ne dispose pas d’authentification au niveau de l’application. Contrairement à l’interface jemalloc du serveur ClickHouse — où toutes les requêtes de données passent par le gestionnaire HTTP SQL et nécessitent des identifiants utilisateur/mot de passe — les points de terminaison de l’API REST de Keeper ne sont pas authentifiés. Cela est cohérent avec les autres points de terminaison de contrôle HTTP de Keeper (commands, storage, dashboard). Restreignez l’accès à ce port à l’aide de contrôles réseau : configurez Keeper pour écouter sur localhost, utilisez des règles de pare-feu ou placez-le derrière un proxy inverse avec authentification. Lorsqu’aucun listen_host n’est configuré, Keeper écoute par défaut uniquement sur localhost. Keeper expose également des points de terminaison de l’API REST pour un accès programmatique : GET /jemalloc/stats — sortie brute de malloc_stats_print

— sortie brute de GET /jemalloc/status — état du profiling au format JSON ( prof_enabled , prof_active , thread_active_init , lg_sample )

— état du profiling au format JSON ( , , , ) GET /jemalloc/profile?format={collapsed|raw} — effectue le flush d’un profil du tas avec symbolisation côté serveur, renvoie des collapsed stacks adaptées au rendu en flame graph (par défaut) ou le dump jemalloc brut

​ Récupération des profils du tas depuis SQL

Cette section s’applique aux versions 26.2 et ultérieures.

La table système system.jemalloc_profile_text vous permet de récupérer et d’afficher le profil du tas jemalloc actuel directement depuis SQL, sans nécessiter d’outils externes ni d’écriture préalable sur disque.

La table comporte une seule colonne :

Colonne Type Description line String Ligne du profil du tas jemalloc symbolisé.

Vous pouvez interroger la table directement — il n’est pas nécessaire de vider au préalable un profil du tas sur disque :

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text

​ Format de sortie

Le format de sortie est contrôlé par le paramètre jemalloc_profile_text_output_format , qui accepte trois valeurs :

raw — profil du tas brut généré par jemalloc.

— profil du tas brut généré par jemalloc. symbolized — format compatible avec jeprof, avec symboles de fonction intégrés. Les symboles étant déjà intégrés, jeprof peut analyser la sortie sans avoir besoin du binaire ClickHouse.

— format compatible avec jeprof, avec symboles de fonction intégrés. Les symboles étant déjà intégrés, peut analyser la sortie sans avoir besoin du binaire ClickHouse. collapsed (par défaut) — collapsed stacks compatibles avec FlameGraph, avec une pile par ligne et le nombre d’octets correspondant.

Par exemple, pour obtenir le profil brut :

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'raw'

Pour obtenir une sortie symbolisée :

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'symbolized'

​ Paramètres supplémentaires

jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline (Bool, par défaut : true ) — Indique s’il faut inclure les frames inline lors de la symbolisation. Désactiver cette option accélère considérablement la symbolisation, mais réduit la précision, car les appels de fonctions inline n’apparaîtront pas dans les piles d’appels. Affecte uniquement les formats symbolized et collapsed .

(Bool, par défaut : ) — Indique s’il faut inclure les frames inline lors de la symbolisation. Désactiver cette option accélère considérablement la symbolisation, mais réduit la précision, car les appels de fonctions inline n’apparaîtront pas dans les piles d’appels. Affecte uniquement les formats et . jemalloc_profile_text_collapsed_use_count (Bool, par défaut : false ) — Lors de l’utilisation du format collapsed , agrège par nombre d’allocations plutôt que par octets.

​ Exemple : générer un flame graph à partir d’une requête SQL

Comme le format de sortie par défaut est collapsed , vous pouvez rediriger directement la sortie vers FlameGraph :

clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text" | flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

Pour générer un flame graph en fonction du nombre d’allocations plutôt que des octets :

clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_collapsed_use_count = 1" | flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Count Flame Graph" --width 2400 > result.svg

​ Vidage des profils du tas sur disque

Si vous devez enregistrer des profils du tas sous forme de fichiers pour une analyse hors ligne avec jeprof , vous pouvez les vider sur disque.

Par défaut, le fichier de profil du tas sera généré dans /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap , où _pid_ est le PID de ClickHouse et _seqnum_ est le numéro de séquence global du profil du tas actuel. Pour Keeper, le fichier par défaut est /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap et suit les mêmes règles.

Pour vider le profil actuel :

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE La commande renvoie l’emplacement du profil écrit sur disque. echo jmfp | nc localhost 9181

Vous pouvez définir un autre emplacement en ajoutant l’option prof_prefix à la variable d’environnement MALLOC_CONF . Par exemple, si vous souhaitez générer des profils dans le dossier /data avec le préfixe de nom de fichier my_current_profile , vous pouvez exécuter ClickHouse/Keeper avec la variable d’environnement suivante :

MALLOC_CONF = prof_prefix:/data/my_current_profile

Le fichier généré sera suffixé par le préfixe PID et le numéro de séquence.

​ Analyse des fichiers de profil du tas avec jeprof

jemalloc appelé Après l’écriture des profils du tas sur disque, ils peuvent être analysés à l’aide de l’outilappelé jeprof . Il peut être installé de plusieurs façons :

À l’aide du gestionnaire de paquets du système

En clonant le dépôt jemalloc et en exécutant autogen.sh depuis le répertoire racine. Vous obtiendrez ainsi le script jeprof dans le dossier bin

De nombreux formats de sortie sont disponibles. Exécutez jeprof --help pour obtenir la liste complète des options.

​ Profils du tas symbolisés

À partir de la version 26.1+, ClickHouse génère automatiquement des profils du tas symbolisés lorsque vous lancez un flush avec SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE . Le profil symbolisé (avec l’extension .symbolized ) contient des symboles de fonction intégrés et peut être analysé par jeprof sans nécessiter le binaire de ClickHouse.

Par exemple, lorsque vous exécutez :

SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE

ClickHouse renverra le chemin du profil symbolisé (par ex., /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized ).

Vous pouvez ensuite l’analyser directement avec jeprof :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --output_format [ > output_file]

Aucun binaire requis : lorsque vous utilisez des profils symbolisés (fichiers .symbolized ), vous n’avez pas besoin de fournir à jeprof le chemin du binaire ClickHouse. Cela facilite grandement l’analyse des profils sur différentes machines ou après une mise à jour du binaire.

Si vous avez un ancien profil du tas non symbolisé et que vous avez toujours accès au binaire ClickHouse, vous pouvez utiliser l’approche traditionnelle :

jeprof path/to/clickhouse path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]

jeprof utilise addr2line pour générer des stacktraces, ce qui peut être très lent. Si c’est le cas, il est recommandé d’installer une Pour les profils non symbolisés,utilisepour générer des stacktraces, ce qui peut être très lent. Si c’est le cas, il est recommandé d’installer une implémentation alternative de cet outil. git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0 cd addr2line cargo build --features bin --release cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line Vous pouvez également utiliser llvm-addr2line , qui fonctionne tout aussi bien (mais notez que llvm-objdump n’est pas compatible avec jeprof ) Utilisez-le ensuite comme ceci : jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt

Pour comparer deux profils, vous pouvez utiliser l’argument --base :

jeprof --base /path/to/first.heap.symbolized /path/to/second.heap.symbolized --output_format [ > output_file]

Utiliser des profils symbolisés (recommandé) :

Générez un fichier texte avec une procédure par ligne :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --text > result.txt

Générez un fichier PDF contenant un graphe d’appels :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --pdf > result.pdf

Utilisation de profils non symbolisés (nécessite le binaire) :

Générez un fichier texte contenant une procédure par ligne :

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --text > result.txt

Générez un fichier PDF avec un graphe d’appels :

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --pdf > result.pdf

​ Génération d’un flame graph

jeprof permet de générer des collapsed stack afin de créer des flame graphs.

Vous devez utiliser l’argument --collapsed :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --collapsed > result.collapsed

Ou avec un profil non symbolisé :

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --collapsed > result.collapsed

Après cela, vous pouvez utiliser de nombreux outils pour visualiser des traces d’appels compactées.

flamegraph.pl : Le plus populaire est FlameGraph , qui contient un script nommé

cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

Un autre outil intéressant est speedscope , qui vous permet d’analyser les piles d’appels collectées de manière plus interactive.

​ Options supplémentaires pour le profileur

jemalloc propose de nombreuses options liées au profileur. Elles peuvent être configurées en modifiant la variable d’environnement MALLOC_CONF . Par exemple, l’intervalle entre les échantillons d’allocation peut être contrôlé avec lg_prof_sample . Si vous souhaitez générer un profil du tas tous les N octets, vous pouvez l’activer avec lg_prof_interval .

jemalloc pour obtenir la liste complète des options. Nous vous recommandons de consulter la page de référence depour obtenir la liste complète des options.

​ Autres ressources

ClickHouse/Keeper exposent des metrics liées à jemalloc sous de nombreuses formes différentes.

Avertissement Il est important de noter qu’aucune de ces metrics n’est synchronisée avec les autres et que leurs valeurs peuvent diverger.

​ Table système asynchronous_metrics

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics WHERE metric LIKE '%jemalloc%' FORMAT Vertical

​ Table système jemalloc_bins

Contient des informations sur les allocations de mémoire effectuées via l’allocateur jemalloc dans différentes classes de taille (bins), agrégées sur l’ensemble des arenas.

​ Table système jemalloc_stats (26.2+)

Renvoie l’intégralité de la sortie de malloc_stats_print() dans une seule chaîne. Équivalent à la commande SYSTEM JEMALLOC STATS .

SELECT * FROM system . jemalloc_stats

Toutes les métriques liées à jemalloc de asynchronous_metrics sont également exposées via l’endpoint Prometheus dans ClickHouse et Keeper.

​ Commande 4LW jmst dans Keeper

jmst , qui renvoie des Keeper prend en charge la commande 4LW, qui renvoie des statistiques de base de l’allocateur