Requêtes pour vous aider à diagnostiquer les problèmes de mémoire.

Débogage des problèmes de mémoire

En cas de problèmes de mémoire ou de fuite mémoire, il est utile de savoir quelles requêtes et quelles ressources consomment beaucoup de mémoire. Vous trouverez ci-dessous des requêtes qui peuvent vous aider à diagnostiquer ces problèmes en identifiant les requêtes, bases de données et tables qui peuvent être optimisées :

​ Lister les processus en cours d’exécution par utilisation maximale de la mémoire

SELECT initial_query_id, query, elapsed, formatReadableSize(memory_usage), formatReadableSize(peak_memory_usage), FROM system . processes ORDER BY peak_memory_usage DESC LIMIT 100 ;

​ Lister les métriques d’utilisation de la mémoire

SELECT metric, description , formatReadableSize( value ) size FROM system . asynchronous_metrics WHERE metric LIKE '%Cach%' OR metric LIKE '%Mem%' ORDER BY value DESC ;

​ Lister les tables par utilisation de la mémoire actuelle

SELECT database , name , formatReadableSize(total_bytes) FROM system . tables WHERE engine IN ( 'Memory' , 'Set' , 'Join' );

​ Afficher la mémoire totale utilisée par les fusions en cours

SELECT formatReadableSize( sum (memory_usage)) FROM system . merges ;

​ Afficher la mémoire totale utilisée par les processus en cours

SELECT formatReadableSize( sum (memory_usage)) FROM system . processes ;

​ Afficher la mémoire totale utilisée par les Dictionaries

SELECT formatReadableSize( sum (bytes_allocated)) FROM system . dictionaries ;

​ Afficher la mémoire totale utilisée par les clés primaires et la granularité d’index