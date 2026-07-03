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En cas de problèmes de mémoire ou de fuite mémoire, il est utile de savoir quelles requêtes et quelles ressources consomment beaucoup de mémoire. Vous trouverez ci-dessous des requêtes qui peuvent vous aider à diagnostiquer ces problèmes en identifiant les requêtes, bases de données et tables qui peuvent être optimisées :

Lister les processus en cours d’exécution par utilisation maximale de la mémoire

Lister les métriques d’utilisation de la mémoire

Lister les tables par utilisation de la mémoire actuelle

Afficher la mémoire totale utilisée par les fusions en cours

Afficher la mémoire totale utilisée par les processus en cours

Afficher la mémoire totale utilisée par les Dictionaries

Afficher la mémoire totale utilisée par les clés primaires et la granularité d’index

Dernière modification le 3 juillet 2026