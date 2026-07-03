Lister les processus en cours d’exécution par utilisation maximale de la mémoire
SELECT
initial_query_id,
query,
elapsed,
formatReadableSize(memory_usage),
formatReadableSize(peak_memory_usage),
FROM system.processes
ORDER BY peak_memory_usage DESC
LIMIT 100;
Lister les métriques d’utilisation de la mémoire
SELECT
metric, description, formatReadableSize(value) size
FROM
system.asynchronous_metrics
WHERE
metric LIKE '%Cach%'
OR metric LIKE '%Mem%'
ORDER BY
value DESC;
Lister les tables par utilisation de la mémoire actuelle
SELECT
database,
name,
formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE engine IN ('Memory','Set','Join');
Afficher la mémoire totale utilisée par les fusions en cours
SELECT formatReadableSize(sum(memory_usage)) FROM system.merges;
Afficher la mémoire totale utilisée par les processus en cours
SELECT formatReadableSize(sum(memory_usage)) FROM system.processes;
Afficher la mémoire totale utilisée par les Dictionaries
SELECT formatReadableSize(sum(bytes_allocated)) FROM system.dictionaries;
Afficher la mémoire totale utilisée par les clés primaires et la granularité d’index
SELECT
sumIf(data_uncompressed_bytes, part_type = 'InMemory') AS memory_parts,
formatReadableSize(sum(primary_key_bytes_in_memory)) AS primary_key_bytes_in_memory,
formatReadableSize(sum(primary_key_bytes_in_memory_allocated)) AS primary_key_bytes_in_memory_allocated,
formatReadableSize(sum(index_granularity_bytes_in_memory)) AS index_granularity_bytes_in_memory,
formatReadableSize(sum(index_granularity_bytes_in_memory_allocated)) AS index_granularity_bytes_in_memory_allocated
FROM system.parts;