SYSTEM sont disponibles, ainsi que des commandes à quatre lettres (4LW) dans Keeper.
Si vous souhaitez échantillonner les allocations et en établir le profil dans
Échantillonnage des allocations et écriture des profils du tas
jemalloc, vous devez démarrer ClickHouse/Keeper avec le profilage activé à l’aide de la variable d’environnement
MALLOC_CONF :
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:true
jemalloc effectuera un échantillonnage des allocations et stockera les informations en interne.
Vous pouvez demander à
jemalloc de vider le profile actuel en exécutant :
Par défaut, le fichier de profil de tas sera généré dans
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap, où
_pid_ est le PID de ClickHouse et
_seqnum_ le numéro de séquence global du profil de tas actuel.
Pour Keeper, le fichier par défaut est
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap et suit les mêmes règles.
Un autre emplacement peut être défini en ajoutant l’option
prof_prefix à la variable d’environnement
MALLOC_CONF.
Par exemple, si vous souhaitez générer des profiles dans le dossier
/data, avec
my_current_profile comme préfixe du nom de fichier, vous pouvez exécuter ClickHouse/Keeper avec la variable d’environnement suivante :
Le fichier généré sera ajouté à la suite du préfixe PID et du numéro de séquence.
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_prefix:/data/my_current_profile
Une fois les profils de tas générés, ils doivent être analysés. Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil de
Analyse des profils de tas
jemalloc appelé jeprof. Il peut être installé de plusieurs façons :
- À l’aide du gestionnaire de paquets du système
- En clonant le dépôt jemalloc et en exécutant
autogen.shdepuis le dossier racine. Cela fournit le script
jeprofdans le dossier
bin
jeprof utilise
addr2line pour générer des traces de pile, ce qui peut être très lent.
Si c’est le cas, il est recommandé d’installer une implémentation alternative de cet outil.
git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line
jeprof permet de générer de nombreux formats différents à partir d’un profil de tas.
Il est recommandé d’exécuter
jeprof --help pour obtenir des informations sur son utilisation et sur les différentes options proposées par l’outil.
De manière générale, la commande
jeprof s’utilise comme suit :
Si vous voulez comparer les allocations survenues entre deux profils, vous pouvez définir l’argument
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]
base :
jeprof path/to/binary --base path/to/first/heap/profile path/to/second/heap/profile --output_format [ > output_file]
Exemples
- si vous voulez générer un fichier texte avec une procédure par ligne :
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --text > result.txt
- si vous souhaitez générer un fichier PDF avec un graphe des appels :
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --pdf > result.pdf
Génération d’un flame graph
jeprof permet de générer des piles d’appels compactées pour créer des flame graphs.
Vous devez utiliser l’argument
--collapsed :
Après cela, vous pouvez utiliser de nombreux outils pour visualiser les piles d’appels compactées. Le plus populaire est FlameGraph, qui contient un script appelé
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --collapsed > result.collapsed
flamegraph.pl :
Un autre outil intéressant est speedscope, qui vous permet d’analyser les stacks collectées de manière plus interactive.
cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
Si ClickHouse/Keeper est démarré avec le profileur activé, des commandes supplémentaires permettant d’activer ou de désactiver le profilage des allocations à l’exécution sont disponibles. L’utilisation de ces commandes facilite le profilage sur des intervalles spécifiques uniquement. Pour désactiver le profileur :
Contrôler le profileur d’allocation à l’exécution
Pour activer le profileur :
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE
Il est également possible de contrôler l’état initial du profileur en définissant l’option
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE
prof_active, activée par défaut.
Par exemple, si vous ne souhaitez pas échantillonner les allocations au démarrage, mais seulement ensuite, vous pouvez activer le profileur. Vous pouvez démarrer ClickHouse/Keeper avec la variable d’environnement suivante :
Le profileur peut être activé plus tard.
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:false
Options supplémentaires pour le profileur
jemalloc propose de nombreuses options liées au profileur. Elles peuvent être configurées en modifiant la variable d’environnement
MALLOC_CONF.
Par exemple, l’intervalle entre les échantillons d’allocation peut être réglé avec
lg_prof_sample.
Si vous souhaitez générer un dump du profil de tas tous les N octets, vous pouvez l’activer avec
lg_prof_interval.
Il est recommandé de consulter la page de référence de
jemalloc pour obtenir la liste complète des options.
ClickHouse/Keeper exposent des métriques liées à
Autres ressources
jemalloc de différentes manières.
Table système
asynchronous_metrics
Référence
SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical
Contient des informations sur les allocations mémoire effectuées par l’allocateur jemalloc dans différentes classes de taille (bins), agrégées depuis l’ensemble des arenas. Référence
Table système
Table système
jemalloc_bins
Toutes les métriques liées à
Prometheus
jemalloc provenant de
asynchronous_metrics sont également exposées via le endpoint Prometheus dans ClickHouse et Keeper.
Référence
Keeper prend en charge la commande 4LW
Commande 4LW
Commande 4LW
jmst dans Keeper
jmst, qui renvoie les statistiques de base de l’allocateur :
echo jmst | nc localhost 9181