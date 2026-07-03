Syntaxe
Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.
-- core commands
BACKUP | RESTORE
--- what to backup/restore (or exclude)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- where to backup or restore to or from
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- additional settings
[SETTINGS ...]
[ASYNC]
Configurer les destinations de sauvegarde sur disque
Dans les exemples ci-dessous, la destination de sauvegarde est indiquée sous la forme
Configurer une destination de sauvegarde sur un disque local
Disk('backups', '1.zip').
Pour utiliser le moteur de sauvegarde
Disk, vous devez d’abord ajouter un fichier spécifiant
la destination de sauvegarde au chemin ci-dessous :
Par exemple, la configuration ci-dessous définit un disque nommé
/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml
backups, puis ajoute ce disque à
la liste allowed_disk de backups :
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/backups/</path>
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/backups/</allowed_path>
</backups>
</clickhouse>
Il est également possible d’effectuer
Configurer une destination de sauvegarde pour un disque S3
BACKUP/
RESTORE vers S3 en configurant un disque S3 dans la
configuration de stockage de ClickHouse. Configurez le disque comme suit en ajoutant un fichier dans
/etc/clickhouse-server/config.d, comme cela a été fait ci-dessus pour le disque local.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint></endpoint>
<access_key_id></access_key_id>
<secret_access_key></secret_access_key>
</s3_plain>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3_plain</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>s3_plain</allowed_disk>
</backups>
</clickhouse>
BACKUP/
RESTORE pour un disque S3 s’effectue de la même manière que pour un disque local :
BACKUP TABLE data TO Disk('s3_plain', 'cloud_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('s3_plain', 'cloud_backup');
- Ce disque ne doit pas être utilisé pour
MergeTreelui-même, uniquement pour
BACKUP/
RESTORE.
- Si vos tables reposent sur un stockage S3 et que les types de disques sont différents,
les appels
CopyObjectne sont pas utilisés pour copier les parts vers le bucket de destination ; à la place, elles sont téléchargées puis téléversées, ce qui est très inefficace. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser la syntaxe
BACKUP ... TO S3(<endpoint>)pour ce cas d’usage.
Exemples d’utilisation de la sauvegarde/restauration sur disque local
Exécutez les commandes suivantes pour créer la base de données et la table de test dont nous allons effectuer la sauvegarde et la restauration dans cet exemple :
Sauvegarder et restaurer une table
Pour sauvegarder la table, vous pouvez exécuter :
Commandes de configuration
Commandes de configuration
Créez la base de données et la table :
Prétraitez, puis insérez mille lignes de données aléatoires :
CREATE DATABASE test_db;
CREATE TABLE test_db.test_table (
id UUID,
name String,
email String,
age UInt8,
salary UInt32,
created_at DateTime,
is_active UInt8,
department String,
score Float32,
country String
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
Ensuite, vous devrez créer un fichier indiquant la destination de sauvegarde à l’emplacement ci-dessous :
INSERT INTO test_table (id, name, email, age, salary, created_at, is_active, department, score, country)
SELECT
generateUUIDv4() as id,
concat('User_', toString(rand() % 10000)) as name,
concat('user', toString(rand() % 10000), '@example.com') as email,
18 + (rand() % 65) as age,
30000 + (rand() % 100000) as salary,
now() - toIntervalSecond(rand() % 31536000) as created_at,
rand() % 2 as is_active,
arrayElement(['Engineering', 'Marketing', 'Sales', 'HR', 'Finance', 'Operations'], (rand() % 6) + 1) as department,
rand() / 4294967295.0 * 100 as score,
arrayElement(['USA', 'UK', 'Germany', 'France', 'Canada', 'Australia', 'Japan', 'Brazil'], (rand() % 8) + 1) as country
FROM numbers(1000);
/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/backups/</path> -- pour MacOS, choisissez : /Users/backups/
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/backups/</allowed_path> -- pour MacOS, choisissez : /Users/backups/
</backups>
</clickhouse>
Si clickhouse-server est en cours d’exécution, vous devrez le redémarrer pour que les modifications prennent effet.
Query
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.zip')
La table peut être restaurée depuis la sauvegarde à l’aide de la commande suivante si elle est vide :
Response
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
1. │ 065a8baf-9db7-4393-9c3f-ba04d1e76bcd │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
Query
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')
Response
┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐
1. │ f29c753f-a7f2-4118-898e-0e4600cd2797 │ RESTORED │
└──────────────────────────────────────┴──────────┘
Pour restaurer la table alors qu’elle contient déjà des données, exécutez :
Le
RESTORE ci-dessus échouera si la table
test.table contient des données.
Le paramètre
allow_non_empty_tables=true permet à
RESTORE TABLE d’insérer des données
dans des tables non vides. Cela mélangera les données déjà présentes dans la table avec celles extraites de la sauvegarde.
Ce paramètre peut donc entraîner une duplication des données dans la table et doit être utilisé avec prudence.
Les tables peuvent être restaurées ou sauvegardées en leur donnant de nouveaux noms :
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')
SETTINGS allow_non_empty_tables=true
L’archive de cette sauvegarde a la structure suivante :
RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table_renamed FROM Disk('backups', '1.zip')
D’autres formats que zip peuvent également être utilisés. Voir “Sauvegardes sous forme d’archives tar” ci-dessous pour plus d’informations.
├── .backup
└── metadata
└── test_db
└── test_table.sql
Dans ClickHouse, une sauvegarde de base est la sauvegarde complète initiale à partir de laquelle sont créées les sauvegardes incrémentielles suivantes. Les sauvegardes incrémentielles ne stockent que les modifications effectuées depuis la sauvegarde de base. Cette dernière doit donc rester disponible pour pouvoir restaurer depuis n’importe quelle sauvegarde incrémentielle. La destination de la sauvegarde de base peut être définie avec le paramètre
Sauvegardes incrémentielles sur disque
base_backup.
Pour effectuer une sauvegarde incrémentielle d’une table, commencez par créer une sauvegarde de base :
Les sauvegardes incrémentielles dépendent de la sauvegarde de base. La sauvegarde de base doit rester disponible pour pouvoir restaurer depuis une sauvegarde incrémentielle.
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'd.zip')
Toutes les données de la sauvegarde incrémentielle et de la sauvegarde de base peuvent être restaurées dans une nouvelle table
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'incremental-a.zip')
SETTINGS base_backup = Disk('backups', 'd.zip')
test_db.test_table2 à l’aide de la commande :
RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table2
FROM Disk('backups', 'incremental-a.zip');
Les sauvegardes écrites sur disque peuvent être protégées par un mot de passe appliqué au fichier. Le mot de passe peut être défini à l’aide du paramètre
Sécuriser une sauvegarde
password.
La protection par mot de passe n’est prise en charge que pour les archives ZIP (
.zip,
.zipx).
Le chemin de la sauvegarde doit se terminer par
.zip ou
.zipx pour que le mot de passe soit accepté.
L’utilisation d’un mot de passe avec tout autre format, y compris les archives tar et les chemins qui ne sont pas des archives, entraînera
une erreur
BAD_ARGUMENTS :
Password is not applicable, backup cannot be encrypted.
Pour restaurer une sauvegarde protégée par un mot de passe, il faut à nouveau indiquer le paramètre
BACKUP TABLE test_db.test_table
TO Disk('backups', 'password-protected.zip')
SETTINGS password='qwerty'
password :
RESTORE TABLE test_db.test_table
FROM Disk('backups', 'password-protected.zip')
SETTINGS password='qwerty'
Les sauvegardes peuvent être stockées non seulement sous forme d’archives zip, mais aussi d’archives tar. Le fonctionnement est identique à celui des archives zip, à ceci près que la protection par mot de passe n’est pas prise en charge pour les archives tar. En outre, les archives tar prennent en charge différentes méthodes de compression. Pour sauvegarder une table au format tar :
Sauvegardes sous forme d’archives tar
pour restaurer depuis une archive tar :
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar')
Pour modifier la méthode de compression, le suffixe de fichier approprié doit être ajouté au nom de la sauvegarde. Par exemple, pour compresser l’archive tar avec gzip, exécutez :
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.tar')
Les suffixes de fichiers de compression pris en charge sont :
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar.gz')
tar.gz
.tgz
tar.bz2
tar.lzma
.tar.zst
.tzst
.tar.xz
La méthode et le niveau de compression peuvent être spécifiés à l’aide des paramètres
Paramètres de compression
compression_method et
compression_level, respectivement.
BACKUP TABLE test_db.test_table
TO Disk('backups', 'filename.zip')
SETTINGS compression_method='lzma', compression_level=3
S’il faut restaurer des partitions spécifiques associées à une table, il est possible de les préciser. Créons une table partitionnée simple en quatre partitions, insérons-y des données, puis effectuons une sauvegarde des première et quatrième partitions uniquement :
Restaurer des partitions spécifiques
Exécutez la commande suivante pour sauvegarder les partitions 1 et 4 :
Préparation
Préparation
CREATE IF NOT EXISTS test_db;
-- Créer une table partitionnée
CREATE TABLE test_db.partitioned (
id UInt32,
data String,
partition_key UInt8
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY partition_key
ORDER BY id;
INSERT INTO test_db.partitioned VALUES
(1, 'data1', 1),
(2, 'data2', 2),
(3, 'data3', 3),
(4, 'data4', 4);
SELECT count() FROM test_db.partitioned;
SELECT partition_key, count()
FROM test_db.partitioned
GROUP BY partition_key
ORDER BY partition_key;
┌─count()─┐
1. │ 4 │
└─────────┘
┌─partition_key─┬─count()─┐
1. │ 1 │ 1 │
2. │ 2 │ 1 │
3. │ 3 │ 1 │
4. │ 4 │ 1 │
└───────────────┴─────────┘
Exécutez la commande suivante pour restaurer les partitions 1 et 4 :
BACKUP TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4'
TO Disk('backups', 'partitioned.zip')
RESTORE TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4'
FROM Disk('backups', 'partitioned.zip')
SETTINGS allow_non_empty_tables=true