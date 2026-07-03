La sauvegarde par snapshot utilise la commande standard
Créer un snapshot
BACKUP avec
experimental_lightweight_snapshot = true. Le paramètre
id est obligatoire — il donne un nom au snapshot et sert à y faire référence dans les commandes déverrouillage et observability :
La commande renvoie
BACKUP { TABLE [db.]table_name | DATABASE db_name | ALL [EXCEPT {TABLES | DATABASES} ...] }
TO { S3(...) | AzureBlobStorage(...) }
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = '<snapshot_id>'
id et
status, et
id peut servir à suivre l’opération dans
system.backups.
Sauvegardez une seule table vers S3 :
Sauvegarder une base de données complète :
BACKUP TABLE mydb.events
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'
Sauvegardez toutes les tables sauf une :
BACKUP DATABASE mydb
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/mydb/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'mydb_snapshot_1'
Les mêmes commandes fonctionnent également avec Azure Blob Storage :
BACKUP ALL
EXCEPT TABLES mydb.staging_table
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/full/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'full_snapshot_1'
BACKUP TABLE mydb.events
TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=...', 'my-container', 'snapshots/events/')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'
Comme un snapshot stocke des références vers des fichiers de stockage objet plutôt que des copies des données, une restauration vers un nouveau service ClickHouse ou vers un autre service ClickHouse nécessite un accès au stockage objet d’origine. C’est pourquoi la restauration entre services n’est pas prise en charge via SQL : elle est uniquement disponible dans l’UI. En SQL, vous pouvez restaurer un snapshot sur le même service à partir d’un bucket de sauvegarde externe à l’aide de
Restaurer sur le même service
snapshot_from_current_service = 1. Cela lit directement les objets via le disk de destination, au lieu de passer par un lecteur de snapshot distant :
La clause
RESTORE TABLE mydb.events AS mydb.events_restored
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS snapshot_from_current_service = 1
AS restaure la table sous un nouveau nom, en laissant la table d’origine intacte. Pour remplacer la table d’origine, supprimez-la d’abord :
DROP TABLE mydb.events;
RESTORE TABLE mydb.events
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS snapshot_from_current_service = 1
Chaque snapshot conserve des verrous dans ClickHouse Keeper qui empêchent les fichiers de stockage objet référencés d’être supprimés par le ramasse-miettes. Une fois la restauration terminée — ou lorsqu’un snapshot n’est plus nécessaire — déverrouillez-le pour libérer ces verrous. Il existe deux formes : un déverrouillage au niveau système, qui supprime tous les verrous du snapshot d’un seul coup, et un déverrouillage par table, qui supprime le verrou d’une seule table tout en laissant le reste du snapshot intact. Déverrouillage au niveau système — supprime tous les verrous du snapshot :
Déverrouiller un snapshot
Déverrouillage par table — retire le verrou d’une seule table :
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
La clause
ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
FROM est facultative lorsque la destination du snapshot a été enregistrée dans Keeper lors de sa création (visible dans la colonne
info de
system.snapshot_locks) :
Après déverrouillage, la ligne correspondante disparaît de
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
-- or per-table:
ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
system.snapshot_locks, et les parts qui ne sont plus référencées par d’autres snapshots ne figurent plus dans
system.snapshot_parts.
Observability
Toutes les opérations de snapshot apparaissent dans
system.backups
system.backups, aux côtés des opérations habituelles de sauvegarde et de restauration. Interrogez cette table à l’aide de l’
id que vous avez défini (ou de l’UUID renvoyé par la commande) :
SELECT id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, uncompressed_size, compressed_size
FROM system.backups
WHERE id = 'events_snapshot_1'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
id: events_snapshot_1
name: S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', '[HIDDEN]')
status: BACKUP_CREATED
error:
start_time: 2024-06-01 10:00:00
end_time: 2024-06-01 10:00:03
num_files: 42
uncompressed_size: 1073741824
compressed_size: 0
system.snapshot_locks
system.snapshot_locks affiche les snapshots validés actuellement enregistrés dans Keeper. Lorsqu’un snapshot est validé, un nœud Keeper est créé à l’emplacement
/clickhouse/snapshot/committed/{snapshot_id}. Avant de supprimer une partie de données, le server vérifie si un snapshot validé verrouille cette part. Si c’est le cas, la suppression n’a pas lieu. Le verrou reste en place jusqu’à ce que vous déverrouilliez explicitement le snapshot.
SELECT *
FROM system.snapshot_locks
Chaque ligne représente un snapshot validé. Si vous voyez des verrous pour des snapshots qui n’ont plus de destination de sauvegarde valide, exécutez
|Colonne
|Type
|Description
id
String
|ID du snapshot
info
String
|Destination du snapshot, p. ex.
S3('...')
ctime
DateTime
|Date de création de ce verrou dans Keeper
lock_path
String
|Chemin Keeper de ce verrou
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT pour les supprimer.
Pour vérifier si un verrou de snapshot spécifique est présent :
SELECT id, info, lock_path
FROM system.snapshot_locks
WHERE id = 'events_snapshot_1'
system.snapshot_parts
system.snapshot_parts affiche les parties de données actuellement retenues par au moins un verrou de snapshot. Pour chaque partie verrouillée, un nœud Keeper existe à l’emplacement
/clickhouse/snapshot/{table_uuid}/{part_name} et contient la taille compressée et non compressée de la partie. Cette table lit ces nœuds pour indiquer quelles parties sont actuellement protégées contre la suppression.
SELECT *
FROM system.snapshot_parts
ORDER BY data_compressed_bytes DESC
LIMIT 20
Les parts avec
|Colonne
|Type
|Description
name
String
|Nom de la part de données
table_id
String
|UUID de la table à laquelle appartient cette part
data_compressed_bytes
UInt64
|Taille compressée de cette part
data_uncompressed_bytes
UInt64
|Taille non compressée de cette part
snapshots_size
UInt64
|Nombre de snapshots qui verrouillent actuellement cette part
snapshots_size > 1 sont référencées par plusieurs snapshots et ne seront pas supprimées du stockage objet tant que tous les snapshots qui les verrouillent n’auront pas été déverrouillés.
Pour vérifier le stockage total retenu :
Pour trouver les parts verrouillées par un snapshot mais qui ont déjà été supprimées ou ne sont plus actives sur le serveur — c’est-à-dire les données conservées dans le stockage objet uniquement en raison de verrous de snapshot :
SELECT
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS total_pinned_compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS total_pinned_uncompressed,
count() AS parts_count
FROM system.snapshot_parts
SELECT
count(*),
sum(data_uncompressed_bytes)
FROM system.snapshot_parts
WHERE (name, table_id) NOT IN (
SELECT
name,
toString(tables.uuid)
FROM system.parts
INNER JOIN system.tables ON (parts.`table` = tables.name) AND parts.active
)
C’est utile pour comprendre le surcoût de stockage qu’entraîne la conservation de snapshots après la modification ou la suppression des données d’origine.
┌─count()─┬─sum(data_uncompressed_bytes)─┐
│ 1000 │ 96037 │
└─────────┴──────────────────────────────┘
Les paramètres de configuration du serveur ci-dessous contrôlent le comportement des snapshots. Ils sont définis dans le fichier de configuration du serveur, et non en SQL.
Paramètres du serveur
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Modifiable sans redémarrage
|Description
max_held_snapshots
|UInt64
0
|Non
|Nombre maximal de snapshots légers pouvant être conservés simultanément.
0 signifie illimité. Si cette limite est atteinte, la création d’un nouveau snapshot lève une exception.
max_snapshot_commit_thread_pool_size
|UInt64
64
|Oui
|Nombre de threads utilisés pour valider dans Keeper les nœuds de verrouillage des snapshots. Augmentez cette valeur si la création de snapshots est lente sur de grandes tables comportant de nombreux parts.
max_snapshot_commit_thread_pool_free_size
|UInt64
0
|Oui
|Si le nombre de threads inactifs dans le pool de validation des snapshots dépasse cette valeur, ClickHouse libère ces threads et réduit la taille du pool. Les threads sont recréés à la demande.
0 signifie que les threads inactifs ne sont jamais libérés.
snapshot_cleaner_period
|UInt64
120
|Non
|Fréquence d’exécution (en secondes) du nettoyeur de snapshots pour supprimer les parts qui ne sont plus référencés par aucun verrou de snapshot. ClickHouse Cloud uniquement.
snapshot_cleaner_pool_size
|UInt64
128
|Non
|Nombre de threads dans le pool de threads du nettoyeur de snapshots. ClickHouse Cloud uniquement.