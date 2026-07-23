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Cet article traite de la sauvegarde vers un bucket S3 ou de la restauration depuis celui-ci via un point de terminaison S3.

Syntaxe

Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.

Exemple d’utilisation

Sauvegarde incrémentielle vers un point de terminaison S3

Dans cet exemple, nous allons créer une sauvegarde vers un point de terminaison S3, puis effectuer une restauration à partir de celle-ci.
Pour une explication des différences entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentielle, consultez “Types de sauvegarde”
Vous aurez besoin des informations suivantes pour utiliser cette méthode :
La création d’un bucket S3 est expliquée dans la section “utiliser le stockage objet S3 comme disque ClickHouse”
La destination d’une sauvegarde est spécifiée comme suit :

1

Préparation

Créez la base de données et la table suivantes, puis insérez-y des données aléatoires :
2

Créer une sauvegarde de base

Les sauvegardes incrémentielles nécessitent une sauvegarde de base comme point de départ. Le premier paramètre de la destination S3 est l’endpoint S3, suivi du répertoire dans le bucket à utiliser pour cette sauvegarde. Dans cet exemple, le répertoire s’appelle my_backup.Exécutez la commande suivante pour créer la sauvegarde de base :
3

Ajoutez plus de données

Les sauvegardes incrémentielles ne contiennent que les différences entre la sauvegarde de base et le contenu actuel de la table sauvegardée. Ajoutez plus de données avant d’effectuer la sauvegarde incrémentielle :
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Effectuer une sauvegarde incrémentielle

Cette commande de sauvegarde est similaire à celle de la sauvegarde de base, mais elle ajoute SETTINGS base_backup ainsi que l’emplacement de la sauvegarde de base. Notez que la destination de la sauvegarde incrémentielle n’est pas le même répertoire que celui de la sauvegarde de base : c’est le même endpoint, mais avec un répertoire cible différent dans le bucket. La sauvegarde de base se trouve dans my_backup et la sauvegarde incrémentielle sera écrite dans my_incremental :
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Restaurer depuis la sauvegarde incrémentielle

Cette commande restaure la sauvegarde incrémentielle dans une nouvelle table, test_table_restored. Notez que lors de la restauration d’une sauvegarde incrémentielle, la sauvegarde de base est également incluse. Indiquez uniquement la sauvegarde incrémentielle lors de la restauration :
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Vérifiez le nombre de lignes

La table d’origine data a fait l’objet de deux insertions : l’une de 1 000 lignes et l’autre de 100 lignes, soit un total de 1 100. Vérifiez que la table restaurée contient bien 1 100 lignes :
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Vérifiez le contenu

Cette commande compare le contenu de la table d’origine, test_table, avec celui de la table restaurée test_table_restored :
Dernière modification le 23 juillet 2026