Vue d’ensemble de la sauvegarde et de la restauration de ClickHouse

SAUVEGARDE / RESTAURATION vers ou depuis un point de terminaison S3

Cet article traite de la sauvegarde vers un bucket S3 ou de la restauration depuis celui-ci via un point de terminaison S3.

-- core commands BACKUP | RESTORE --- what to backup/restore (or exclude) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- where to backup or restore to or from TO | FROM File ( '<path>/<filename>' ) | Disk ( '<disk_name>' , '<path>/' ) | S3( '<S3 endpoint>/<path>' , '<Access key ID>' , '<Secret access key>' , '<extra_credentials>' ) | AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' ) --- additional settings [SETTINGS ...] [ASYNC]

Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.

​ Sauvegarde incrémentielle vers un point de terminaison S3

Dans cet exemple, nous allons créer une sauvegarde vers un point de terminaison S3, puis effectuer une restauration à partir de celle-ci.

Pour une explication des différences entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentielle, consultez “Types de sauvegarde”

Vous aurez besoin des informations suivantes pour utiliser cette méthode :

Paramètre Exemple Un point de terminaison S3 https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/ ID de la clé d’accès BKIOZLE2VYN3VXXTP9RC Clé d’accès secrète 40bwYnbqN7xU8bVePaUCh3+YEyGXu8UOMV9ANpwL

La destination d’une sauvegarde est spécifiée comme suit :

S3( '<s3 endpoint>/<directory>' , '<access key id>' , '<secret access key>' , '<extra_credentials>' )