Détails des méthodes alternatives de sauvegarde ou de restauration

ClickHouse stocke les données sur disque, et il existe de nombreuses façons de sauvegarder ces disques. Voici quelques solutions de remplacement utilisées par le passé, qui peuvent convenir à votre cas d’usage.

​ Dupliquer les données source ailleurs

Souvent, les données ingérées dans ClickHouse sont acheminées via une forme de file d’attente persistante, comme Apache Kafka . Dans ce cas, il est possible de configurer un ensemble supplémentaire d’abonnés qui liront le même flux de données pendant qu’il est écrit dans ClickHouse et le stockeront ailleurs, dans un stockage à froid. La plupart des entreprises disposent déjà d’une solution de stockage à froid recommandée, qui peut être un stockage d’objets ou un système de fichiers distribué comme HDFS

​ Snapshots de système de fichiers

SELECT . Les snapshots sur ces répliques seront hors d’atteinte de toute requête modifiant des données. En prime, ces répliques peuvent disposer de configurations matérielles particulières avec davantage de disques par serveur, ce qui peut être économique. Certains systèmes de fichiers locaux offrent une fonctionnalité de snapshot (par exemple, ZFS ), mais ils ne sont pas forcément le meilleur choix pour traiter des requêtes en direct. Une solution possible consiste à créer des répliques supplémentaires avec ce type de système de fichiers et à les exclure des tables Distributed utilisées pour les requêtes. Les snapshots sur ces répliques seront hors d’atteinte de toute requête modifiant des données. En prime, ces répliques peuvent disposer de configurations matérielles particulières avec davantage de disques par serveur, ce qui peut être économique.

Pour de plus petits volumes de données, un simple INSERT INTO ... SELECT ... vers des tables distantes peut également convenir.

​ Manipulations avec les parts

ALTER TABLE ... FREEZE PARTITION ... pour créer une copie locale des partitions d’une table. Cela est implémenté au moyen de liens physiques vers le dossier /var/lib/clickhouse/shadow/ , ce qui ne consomme généralement pas d’espace disque supplémentaire pour les anciennes données. Les copies de fichiers créées ne sont pas gérées par le serveur ClickHouse, vous pouvez donc simplement les laisser sur place : vous disposerez d’une sauvegarde simple qui ne nécessite aucun système externe supplémentaire, mais elle restera vulnérable aux problèmes matériels. Pour cette raison, il est préférable de les copier vers un autre emplacement distant, puis de supprimer les copies locales. Les systèmes de fichiers distribués et les stockages objet restent de bonnes options pour cela, mais de simples serveurs de fichiers connectés avec une capacité suffisante peuvent également convenir (dans ce cas, le transfert s’effectuera via le système de fichiers réseau ou éventuellement ALTER TABLE ... ATTACH PARTITION ... ClickHouse permet d’utiliser la requêtepour créer une copie locale des partitions d’une table. Cela est implémenté au moyen de liens physiques vers le dossier, ce qui ne consomme généralement pas d’espace disque supplémentaire pour les anciennes données. Les copies de fichiers créées ne sont pas gérées par le serveur ClickHouse, vous pouvez donc simplement les laisser sur place : vous disposerez d’une sauvegarde simple qui ne nécessite aucun système externe supplémentaire, mais elle restera vulnérable aux problèmes matériels. Pour cette raison, il est préférable de les copier vers un autre emplacement distant, puis de supprimer les copies locales. Les systèmes de fichiers distribués et les stockages objet restent de bonnes options pour cela, mais de simples serveurs de fichiers connectés avec une capacité suffisante peuvent également convenir (dans ce cas, le transfert s’effectuera via le système de fichiers réseau ou éventuellement rsync ). Les données peuvent être restaurées depuis une sauvegarde à l’aide de

Pour plus d’informations sur les requêtes liées à la manipulation des partitions, consultez la documentation ALTER