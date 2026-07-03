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Syntaxe

Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.

Configuration de BACKUP / RESTORE pour utiliser un point de terminaison AzureBlobStorage

Pour enregistrer des sauvegardes dans un conteneur AzureBlobStorage, vous avez besoin des informations suivantes :
  • chaîne de connexion / URL du point de terminaison AzureBlobStorage,
  • Conteneur,
  • Chemin,
  • Nom du compte (si l’URL est spécifiée)
  • Clé du compte (si l’URL est spécifiée)
La destination d’une sauvegarde sera indiquée comme suit :
Dernière modification le 3 juillet 2026