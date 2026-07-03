Syntaxe
Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.
-- core commands
BACKUP | RESTORE
--- what to backup/restore (or exclude)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- where to backup or restore to or from
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- additional settings
[SETTINGS ...]
[ASYNC]
Pour enregistrer des sauvegardes dans un conteneur AzureBlobStorage, vous avez besoin des informations suivantes :
Configuration de BACKUP / RESTORE pour utiliser un point de terminaison AzureBlobStorage
- chaîne de connexion / URL du point de terminaison AzureBlobStorage,
- Conteneur,
- Chemin,
- Nom du compte (si l’URL est spécifiée)
- Clé du compte (si l’URL est spécifiée)
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
BACKUP TABLE data TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
'testcontainer', 'data_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
'testcontainer', 'data_backup');