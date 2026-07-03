¿Cómo creo una tabla que permita consultar otros clústeres o instancias?

A continuación se muestra un ejemplo sencillo para probar la funcionalidad.

En este ejemplo se utiliza ClickHouse Cloud, pero también funcionará con clústeres self-hosted. Los destinos deberán actualizarse con las URLs/hosts/DNS del nodo de destino o balanceador de carga correspondiente.

En el clúster A:

./clickhouse client --host clusterA.us-west-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'

Cree la base de datos:

create database db1;

Crea la tabla:

CREATE TABLE db1.table1_remote1 ( `id` UInt32, `timestamp_column` DateTime, `string_column` String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;

Inserte algunas filas de ejemplo:

insert into db1.table1_remote1 values (1, '2023-09-29 00:01:00', 'a'), (2, '2023-09-29 00:02:00', 'b'), (3, '2023-09-29 00:03:00', 'c');

En el clúster B:

./clickhouse client --host clusterB.us-east-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'

Cree la base de datos:

create database db1;

Crea la tabla:

CREATE TABLE db1.table1_remote2 ( `id` UInt32, `timestamp_column` DateTime, `string_column` String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;

Insertar filas de muestra:

insert into db1.table1_remote1 values (4, '2023-09-29 00:04:00', 'x'), (5, '2023-09-29 00:05:00', 'y'), (6, '2023-09-29 00:06:00', 'z');

En el clúster C: *este clúster se utilizará para recopilar los datos de los otros dos clústeres; sin embargo, también puede usarse como fuente.

./clickhouse client --host clusterC.us-west-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'

Crea la base de datos:

create database db1;

Cree las tablas remotas con remoteSecure() para conectarse a los demás clústeres. Definición para la tabla A del clúster remoto:

CREATE TABLE db1.table1_remote1_main ( `id` UInt32, `timestamp_column` DateTime, `string_column` String ) AS remoteSecure('clusterA.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440', 'db1.table1_remote1', 'default', 'Password123!');

Definición para la tabla del clúster remoto B:

CREATE TABLE db1.table1_remote2_main ( `id` UInt32, `timestamp_column` DateTime, `string_column` String ) AS remoteSecure('clusterB.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440', 'db1.table1_remote2', 'default', 'Password123!')

Cree la tabla merge que se usará para recopilar resultados:

create table db1.table1_merge_remote ( id UInt32, timestamp_column DateTime, string_column String ) engine = Merge('db1', 'table.\_main');

Comprueba los resultados:

clickhouse-cloud :) select * from db1.table1_merge_remote; SELECT * FROM db1.table1_merge_remote Query id: 46b6e741-bbd1-47ed-b40e-69ddb6e0c364 ┌─id─┬────timestamp_column─┬─string_column─┐ │ 1 │ 2023-09-29 00:01:00 │ a │ │ 2 │ 2023-09-29 00:02:00 │ b │ │ 3 │ 2023-09-29 00:03:00 │ c │ └────┴─────────────────────┴───────────────┘ ┌─id─┬────timestamp_column─┬─string_column─┐ │ 4 │ 2023-09-29 00:04:00 │ x │ │ 5 │ 2023-09-29 00:05:00 │ y │ │ 6 │ 2023-09-29 00:06:00 │ z │ └────┴─────────────────────┴───────────────┘ 6 rows in set. Elapsed: 0.275 sec.

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