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Pregunta

¿Cómo creo una tabla que permita consultar otros clústeres o instancias?

Respuesta

A continuación se muestra un ejemplo sencillo para probar la funcionalidad. En este ejemplo se utiliza ClickHouse Cloud, pero también funcionará con clústeres self-hosted. Los destinos deberán actualizarse con las URLs/hosts/DNS del nodo de destino o balanceador de carga correspondiente. En el clúster A:
Cree la base de datos:
Crea la tabla:
Inserte algunas filas de ejemplo:
En el clúster B:
Cree la base de datos:
Crea la tabla:
Insertar filas de muestra:
En el clúster C: *este clúster se utilizará para recopilar los datos de los otros dos clústeres; sin embargo, también puede usarse como fuente.
Crea la base de datos:
Cree las tablas remotas con remoteSecure() para conectarse a los demás clústeres. Definición para la tabla A del clúster remoto:
Definición para la tabla del clúster remoto B:
Cree la tabla merge que se usará para recopilar resultados:
Comprueba los resultados:
Para más información:
Última modificación el 3 de julio de 2026