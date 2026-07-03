¿Cómo creo una tabla que permita consultar otros clústeres o instancias?
Pregunta
A continuación se muestra un ejemplo sencillo para probar la funcionalidad. En este ejemplo se utiliza ClickHouse Cloud, pero también funcionará con clústeres self-hosted. Los destinos deberán actualizarse con las URLs/hosts/DNS del nodo de destino o balanceador de carga correspondiente. En el clúster A:
Respuesta
Cree la base de datos:
./clickhouse client --host clusterA.us-west-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'
Crea la tabla:
create database db1;
Inserte algunas filas de ejemplo:
CREATE TABLE db1.table1_remote1
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
En el clúster B:
insert into db1.table1_remote1
values
(1, '2023-09-29 00:01:00', 'a'),
(2, '2023-09-29 00:02:00', 'b'),
(3, '2023-09-29 00:03:00', 'c');
Cree la base de datos:
./clickhouse client --host clusterB.us-east-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'
Crea la tabla:
create database db1;
Insertar filas de muestra:
CREATE TABLE db1.table1_remote2
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
En el clúster C: *este clúster se utilizará para recopilar los datos de los otros dos clústeres; sin embargo, también puede usarse como fuente.
insert into db1.table1_remote1
values
(4, '2023-09-29 00:04:00', 'x'),
(5, '2023-09-29 00:05:00', 'y'),
(6, '2023-09-29 00:06:00', 'z');
Crea la base de datos:
./clickhouse client --host clusterC.us-west-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'
Cree las tablas remotas con remoteSecure() para conectarse a los demás clústeres. Definición para la tabla A del clúster remoto:
create database db1;
Definición para la tabla del clúster remoto B:
CREATE TABLE db1.table1_remote1_main
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
) AS remoteSecure('clusterA.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440', 'db1.table1_remote1', 'default', 'Password123!');
Cree la tabla merge que se usará para recopilar resultados:
CREATE TABLE db1.table1_remote2_main
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
) AS remoteSecure('clusterB.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440', 'db1.table1_remote2', 'default', 'Password123!')
Comprueba los resultados:
create table db1.table1_merge_remote
(
id UInt32,
timestamp_column DateTime,
string_column String
)
engine = Merge('db1', 'table.\_main');
Para más información:
clickhouse-cloud :) select * from db1.table1_merge_remote;
SELECT *
FROM db1.table1_merge_remote
Query id: 46b6e741-bbd1-47ed-b40e-69ddb6e0c364
┌─id─┬────timestamp_column─┬─string_column─┐
│ 1 │ 2023-09-29 00:01:00 │ a │
│ 2 │ 2023-09-29 00:02:00 │ b │
│ 3 │ 2023-09-29 00:03:00 │ c │
└────┴─────────────────────┴───────────────┘
┌─id─┬────timestamp_column─┬─string_column─┐
│ 4 │ 2023-09-29 00:04:00 │ x │
│ 5 │ 2023-09-29 00:05:00 │ y │
│ 6 │ 2023-09-29 00:06:00 │ z │
└────┴─────────────────────┴───────────────┘
6 rows in set. Elapsed: 0.275 sec.