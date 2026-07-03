A menudo nos preguntan qué herramienta de migración de esquemas es adecuada para ClickHouse y cuál es la mejor práctica para gestionar los esquemas de bases de datos en ClickHouse cuando pueden cambiar con el tiempo. No existe una herramienta estándar de migración de esquemas para ClickHouse, pero hemos recopilado la siguiente lista (sin ningún orden en particular) de herramientas automáticas de migración de esquemas compatibles con ClickHouse que conocemos:
Herramientas automáticas de migración de esquemas para ClickHouse
- Goose
- Sqitch
- Atlas
- Bytebase
- Flyway
- Liquibase
- Una herramienta sencilla de la comunidad llamada
clickhouse-migrations
- Otra herramienta de la comunidad escrita en Go
- Houseplant