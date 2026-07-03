Conozca las herramientas automáticas de migración de esquemas para ClickHouse y cómo gestionar la evolución de los esquemas de bases de datos a lo largo del tiempo.

A menudo nos preguntan qué herramienta de migración de esquemas es adecuada para ClickHouse y cuál es la mejor práctica para gestionar los esquemas de bases de datos en ClickHouse cuando pueden cambiar con el tiempo.

No existe una herramienta estándar de migración de esquemas para ClickHouse, pero hemos recopilado la siguiente lista (sin ningún orden en particular) de herramientas automáticas de migración de esquemas compatibles con ClickHouse que conocemos: