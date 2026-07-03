Aprende a buscar en todos los nodos tablas con un comodín.

Buscar tablas en todos los nodos con un comodín

​ Cuándo usarlo

Esto es útil cuando hay tablas que siguen convenciones de nomenclatura similares y tienen columnas parecidas, pero no están replicadas. Un ejemplo es buscar entradas en las tablas de registro de consultas de la base de datos del sistema.

La tabla query_log no está replicada, y solo se registran las consultas que se ejecutan en un nodo específico. Los datos también pueden rotarse a otra tabla. Por ejemplo, los datos pueden insertarse en query_log_0 , query_log_1 , etc. Como cada nodo puede rotar en momentos distintos, resulta útil intentar encontrar los datos que buscamos en tablas que no tienen exactamente el mismo nombre.

En esencia, necesitamos hacer algo como esto, pero con la sintaxis de ClickHouse:

SELECT column1, column2 FROM my_db.my_table_*

Para ello, podemos usar clusterAllReplicas() para buscar en todos los nodos y la función de tabla merge() para poder usar un patrón de expresión regular al buscar en varias tablas.

El siguiente ejemplo muestra cómo consultar todas las tablas con el prefijo query_log :

clickhouse-cloud :) SELECT `event_time`, `query_id`, `query`, `type` FROM clusterAllReplicas(default,merge('system', '^query_log*')) WHERE query ilike '%db1.table1%' and event_time > now() - toIntervalMinute(5); SELECT event_time, query_id, query, type FROM clusterAllReplicas(default, merge('system', '^query_log*')) WHERE (query ILIKE '%db1.table1%') AND (event_time > (now() - toIntervalMinute(5))) Query id: de95c13e-5759-436e-90d9-a12c1327889e ┌──────────event_time─┬─query_id─────────────────────────────┬─query──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─type────────┐ │ 2024-02-08 00:15:20 │ d1dd0d6a-4337-4e58-bdd1-c2c827b6dfe2 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryStart │ │ 2024-02-08 00:15:20 │ d1dd0d6a-4337-4e58-bdd1-c2c827b6dfe2 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryFinish │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ ┌──────────event_time─┬─query_id─────────────────────────────┬─query──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─type────────┐ │ 2024-02-08 00:15:20 │ f0ca43b2-544e-4b94-a21d-0f05e777fa96 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryStart │ │ 2024-02-08 00:15:20 │ f0ca43b2-544e-4b94-a21d-0f05e777fa96 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryFinish │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ ┌──────────event_time─┬─query_id─────────────────────────────┬─query──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─type────────┐ │ 2024-02-08 00:15:20 │ 5cc0a508-7f64-460b-a5be-949ef1d1f2ca │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryStart │ │ 2024-02-08 00:15:20 │ 5cc0a508-7f64-460b-a5be-949ef1d1f2ca │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryFinish │ │ 2024-02-08 00:15:20 │ d1e01cb0-a27c-44b2-829c-90fb2596c9c0 │ create table db1.table1 ( id Int32, string_column String ) engine = MergeTree order by id │ QueryStart │ │ 2024-02-08 00:15:20 │ d1e01cb0-a27c-44b2-829c-90fb2596c9c0 │ create table db1.table1 ( id Int32, string_column String ) engine = MergeTree order by id │ QueryFinish │ │ 2024-02-08 00:15:27 │ 6c2c6c3f-173e-464f-bfa0-643089ca085e │ insert into db1.table1 values │ QueryStart │ │ 2024-02-08 00:15:27 │ 6c2c6c3f-173e-464f-bfa0-643089ca085e │ insert into db1.table1 values │ QueryFinish │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.046 sec. Processed 317.27 thousand rows, 33.57 MB (6.89 million rows/s., 729.43 MB/s.) Peak memory usage: 67.04 MiB.

Ten en cuenta que las columnas que selecciones deben existir en cada una de las tablas consultadas; de lo contrario, podrías encontrarte con un error como:

Received exception from server (version 24.0.2): Code: 47. DB::Exception: Received from abc123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440. DB::Exception: Missing columns: 'hostname' while processing query: 'WITH 'query_log_0' AS _table

Como alternativa, puedes usar la cláusula EXCEPT para excluir cualquier columna que pueda no estar presente en distintas tablas.

ejemplo: