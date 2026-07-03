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Pregunta

¿Cómo puedo volver a crear rápidamente una tabla y sus datos con solo copiar y pegar entre distintas terminales?

Respuesta

Esta NO es una práctica recomendada para migrar datos de una base de datos a otra y NO debe usarse para migraciones de datos de producción. Esto solo pretende ser una forma rápida e improvisada de recrear una pequeña cantidad de datos al desarrollar en varios entornos.
  1. Obtén la sentencia CREATE TABLE con SHOW CREATE table:
  1. Obtén la exportación de los datos con FORMAT SQLInsert
Ten en cuenta que tendrás que sustituir el nombre table en el punto 2 por el nombre real de la tabla (cookies en este ejemplo)
Última modificación el 3 de julio de 2026