¿Cómo puedo volver a crear rápidamente una tabla y sus datos con solo copiar y pegar entre distintas terminales?
Pregunta
Esta NO es una práctica recomendada para migrar datos de una base de datos a otra y NO debe usarse para migraciones de datos de producción. Esto solo pretende ser una forma rápida e improvisada de recrear una pequeña cantidad de datos al desarrollar en varios entornos.
Respuesta
- Obtén la sentencia CREATE TABLE con
SHOW CREATE table:
SHOW CREATE TABLE cookies;
SHOW CREATE TABLE cookies
Query id: 248ec8e2-5bce-45b3-97d9-ed68edf445a5
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.cookies
(
`id` String,
`timestamp` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Obtén la exportación de los datos con
FORMAT SQLInsert
Ten en cuenta que tendrás que sustituir el nombre
SELECT * FROM cookies FORMAT SQLInsert;
SELECT *
FROM cookies
FORMAT SQLInsert
Query id: 383759b8-69c0-4561-ab95-f8224abc0071
INSERT INTO table (`id`, `timestamp`) VALUES ('4', '2023-03-15 16:28:46')
, ('2', '2023-03-15 16:28:41')
, ('1', '2023-03-15 16:11:02'), ('1', '2023-03-15 16:11:40'), ('1', '2023-03-15 16:11:48'), ('1', '2023-03-15 16:16:05'), ('2', '2023-03-15 16:11:06'), ('3', '2023-03-15 16:11:12'), ('3', '2023-03-15 16:11:45'), ('3', '2023-03-15 16:16:08'), ('4', '2023-03-15 16:11:14'), ('4', '2023-03-15 16:11:50'), ('4', '2023-03-15 16:16:01'), ('5', '2023-03-15 16:11:18'), ('5', '2023-03-15 16:16:11')
;
15 rows in set. Elapsed: 0.023 sec.
table en el punto 2 por el nombre real de la tabla (
cookies en este ejemplo)