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Pregunta

¿Cómo uso el comando EXCHANGE para intercambiar los nombres de las tablas?

Respuesta

El comando EXCHANGE es útil cuando necesitas intercambiar una tabla actual por otra tabla temporal en la que posiblemente se hayan actualizado las claves primarias u otras configuraciones. Esto se realiza de forma atómica, a diferencia del comando RENAME. También es útil cuando tienes vistas materializadas que se activan sobre una tabla de origen y quieres evitar reconstruir la vista. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de cómo funciona y cómo probarlo:
  • Crear una base de datos de ejemplo
  • Crear una tabla de ejemplo
  • Insertar una fila de ejemplo
  • Cree una tabla temporal de ejemplo que luego se intercambiará
  • Insertar una fila de ejemplo en la tabla temporal
  • Ejecuta el comando EXCHANGE para intercambiar las tablas
  • Compruebe que ahora las tablas se han intercambiado y que las filas han cambiado de lugar
Última modificación el 3 de julio de 2026