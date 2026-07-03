Si una columna es dispersa (está vacía o contiene principalmente ceros), ClickHouse puede codificarla en un formato disperso y optimizar automáticamente los cálculos; los datos no requieren una descompresión completa durante las consultas. De hecho, si sabe cuán dispersa es una columna, puede definir su proporción mediante la configuración
Cómo calcular la proporción de valores vacíos o cero en cada columna de una tabla
ratio_of_defaults_for_sparse_serialization para optimizar la serialización.
Esta útil consulta puede tardar un poco, pero analiza cada fila de la tabla y determina la proporción de valores que son cero (o el valor predeterminado) en cada columna de la tabla especificada:
Por ejemplo, ejecutamos esta consulta en la tabla conjunto de datos de sensores ambientales llamada
SELECT *
APPLY x -> (x = defaultValueOfArgumentType(x)) APPLY avg APPLY x -> round(x, 3)
FROM table_name
FORMAT Vertical
sensors, que tiene más de 20 mil millones de filas y 19 columnas:
Aquí está la respuesta:
SELECT *
APPLY x -> (x = defaultValueOfArgumentType(x)) APPLY avg APPLY x -> round(x, 3)
FROM sensors
FORMAT Vertical
De los resultados anteriores:
Row 1:
──────
round(avg(equals(sensor_id, defaultValueOfArgumentType(sensor_id))), 3): 0
round(avg(equals(sensor_type, defaultValueOfArgumentType(sensor_type))), 3): 0.159
round(avg(equals(location, defaultValueOfArgumentType(location))), 3): 0
round(avg(equals(lat, defaultValueOfArgumentType(lat))), 3): 0.001
round(avg(equals(lon, defaultValueOfArgumentType(lon))), 3): 0.001
round(avg(equals(timestamp, defaultValueOfArgumentType(timestamp))), 3): 0
round(avg(equals(P1, defaultValueOfArgumentType(P1))), 3): 0.474
round(avg(equals(P2, defaultValueOfArgumentType(P2))), 3): 0.475
round(avg(equals(P0, defaultValueOfArgumentType(P0))), 3): 0.995
round(avg(equals(durP1, defaultValueOfArgumentType(durP1))), 3): 0.999
round(avg(equals(ratioP1, defaultValueOfArgumentType(ratioP1))), 3): 0.999
round(avg(equals(durP2, defaultValueOfArgumentType(durP2))), 3): 1
round(avg(equals(ratioP2, defaultValueOfArgumentType(ratioP2))), 3): 1
round(avg(equals(pressure, defaultValueOfArgumentType(pressure))), 3): 0.83
round(avg(equals(altitude, defaultValueOfArgumentType(altitude))), 3): 1
round(avg(equals(pressure_sealevel, defaultValueOfArgumentType(pressure_sealevel))), 3): 1
round(avg(equals(temperature, defaultValueOfArgumentType(temperature))), 3): 0.532
round(avg(equals(humidity, defaultValueOfArgumentType(humidity))), 3): 0.544
1 row in set. Elapsed: 992.041 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.39 TB (20.86 million rows/s., 1.40 GB/s.)
- la columna
sensor_idno es en absoluto dispersa. De hecho, todas las filas tienen un valor distinto de cero
- la columna
sensor_typesolo es dispersa en aproximadamente el 15,9 % de los casos
- la columna
P0es muy dispersa: el 99,9 % de los valores son cero
- la columna
pressurees bastante dispersa: un 83 %
- y la columna
temperaturetiene el 53,2 % de sus valores ausentes o en cero