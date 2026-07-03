Aprenda a calcular la proporción de valores vacíos o cero en cada columna de una tabla de ClickHouse para optimizar la serialización de columnas dispersas.

Cómo calcular la proporción de valores vacíos o cero en cada columna de una tabla

​ Cómo calcular la proporción de valores vacíos o cero en cada columna de una tabla

Si una columna es dispersa (está vacía o contiene principalmente ceros), ClickHouse puede codificarla en un formato disperso y optimizar automáticamente los cálculos; los datos no requieren una descompresión completa durante las consultas. De hecho, si sabe cuán dispersa es una columna, puede definir su proporción mediante la configuración ratio_of_defaults_for_sparse_serialization para optimizar la serialización.

Esta útil consulta puede tardar un poco, pero analiza cada fila de la tabla y determina la proporción de valores que son cero (o el valor predeterminado) en cada columna de la tabla especificada:

SELECT * APPLY x -> (x = defaultValueOfArgumentType(x)) APPLY avg APPLY x -> round (x, 3 ) FROM table_name FORMAT Vertical

sensors , que tiene más de 20 mil millones de filas y 19 columnas: Por ejemplo, ejecutamos esta consulta en la tabla conjunto de datos de sensores ambientales llamada, que tiene más de 20 mil millones de filas y 19 columnas:

SELECT * APPLY x -> (x = defaultValueOfArgumentType(x)) APPLY avg APPLY x -> round (x, 3 ) FROM sensors FORMAT Vertical

Aquí está la respuesta:

Row 1: ────── round(avg(equals(sensor_id, defaultValueOfArgumentType(sensor_id))), 3): 0 round(avg(equals(sensor_type, defaultValueOfArgumentType(sensor_type))), 3): 0.159 round(avg(equals(location, defaultValueOfArgumentType(location))), 3): 0 round(avg(equals(lat, defaultValueOfArgumentType(lat))), 3): 0.001 round(avg(equals(lon, defaultValueOfArgumentType(lon))), 3): 0.001 round(avg(equals(timestamp, defaultValueOfArgumentType(timestamp))), 3): 0 round(avg(equals(P1, defaultValueOfArgumentType(P1))), 3): 0.474 round(avg(equals(P2, defaultValueOfArgumentType(P2))), 3): 0.475 round(avg(equals(P0, defaultValueOfArgumentType(P0))), 3): 0.995 round(avg(equals(durP1, defaultValueOfArgumentType(durP1))), 3): 0.999 round(avg(equals(ratioP1, defaultValueOfArgumentType(ratioP1))), 3): 0.999 round(avg(equals(durP2, defaultValueOfArgumentType(durP2))), 3): 1 round(avg(equals(ratioP2, defaultValueOfArgumentType(ratioP2))), 3): 1 round(avg(equals(pressure, defaultValueOfArgumentType(pressure))), 3): 0.83 round(avg(equals(altitude, defaultValueOfArgumentType(altitude))), 3): 1 round(avg(equals(pressure_sealevel, defaultValueOfArgumentType(pressure_sealevel))), 3): 1 round(avg(equals(temperature, defaultValueOfArgumentType(temperature))), 3): 0.532 round(avg(equals(humidity, defaultValueOfArgumentType(humidity))), 3): 0.544 1 row in set. Elapsed: 992.041 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.39 TB (20.86 million rows/s., 1.40 GB/s.)

De los resultados anteriores:

la columna sensor_id no es en absoluto dispersa. De hecho, todas las filas tienen un valor distinto de cero

no es en absoluto dispersa. De hecho, todas las filas tienen un valor distinto de cero la columna sensor_type solo es dispersa en aproximadamente el 15,9 % de los casos

solo es dispersa en aproximadamente el 15,9 % de los casos la columna P0 es muy dispersa: el 99,9 % de los valores son cero

es muy dispersa: el 99,9 % de los valores son cero la columna pressure es bastante dispersa: un 83 %

es bastante dispersa: un 83 % y la columna temperature tiene el 53,2 % de sus valores ausentes o en cero

Como decíamos, ¡es una consulta muy útil para calcular lo dispersas que son las columnas de una tabla de ClickHouse!