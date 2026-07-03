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Pregunta

Cómo crear un diccionario de ClickHouse usando claves y valores de tipo String a partir de una tabla MergeTree como origen

Respuesta

  • Cree la tabla de origen del diccionario
  • Insertar filas
  • Crear diccionario con clave y valor, ambos como String
  • Probar el diccionario
También puedes usar la función dictGet para recuperar valores de él, por ejemplo:
Respuesta:
Más información - https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/ext-dict-functions
Última modificación el 3 de julio de 2026