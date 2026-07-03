Los diccionarios creados en ClickHouse Cloud pueden presentar inconsistencias durante la fase inicial de creación. Esto significa que es posible que no vea ningún dato en el diccionario inmediatamente después de crearlo. Sin embargo, tras varios reintentos, la consulta de creación puede ejecutarse en distintas réplicas y los datos pasarán a ser visibles. Esto ocurre a veces porque el diccionario se creó antes de que la parte llegara al servidor. Por ejemplo:
Diccionarios en ClickHouse
Como puede ver, la parte no llegó hasta después de que se creó el diccionario. Esto puede ser un problema aún mayor si usa
2024-01-25 13:38:25.615837 - CREATE DICTIONARY received
2024-01-25 13:38:25.626468 - CREATE DICTIONARY finished
2024-01-25 13:38:25.733008 - Part all_0_0_0 downloaded
LIFETIME(MIN 0 MAX 0), ya que esto significa que el diccionario nunca se actualizará automáticamente. Por lo tanto, el diccionario permanecerá vacío hasta que se ejecute el comando
RELOAD DICTIONARIES.
La solución a este problema es usar una consulta
SELECT en lugar de especificar una tabla de origen al crear el diccionario, y habilitar la configuración
select_sequential_consistency=1.
En lugar de especificar una tabla de origen:
Usa una consulta
SOURCE(CLICKHOUSE(
table 'test.temp_title_table_1706189903924'
user default password 'PASSWORD'))
SELECT con
select_sequential_consistency=1:
SOURCE(CLICKHOUSE(QUERY
'SELECT songTitle, mappedTitle
FROM test.temp_title_table_1706189903924
SETTINGS select_sequential_consistency=1' USER default PASSWORD ''))
Cuando insertas datos y luego creas o recargas un diccionario, el DDL puede llegar a una réplica antes que los datos (o que los datos nuevos). Esto hace que los diccionarios queden inconsistentes entre réplicas. Después, según qué réplica reciba la consulta, puedes obtener resultados distintos. Ten en cuenta que lo mismo ocurre cuando insertas y, acto seguido, lees de una tabla. Si lees desde una réplica que todavía no ha replicado los datos, no verás los datos recién insertados. Cuando necesitas consistencia secuencial, a costa del rendimiento (por lo que, en general, no se recomienda), puedes habilitar
¿Por qué ocurre este problema?
select_sequential_consistency.
El caso de los diccionarios es un poco más complejo, ya que no usan la configuración de la consulta, sino la configuración del servidor. Como resultado, al cargar datos en el diccionario, incluso si haces
SET select_sequential_consistency=1, los datos pueden cargarse de forma inconsistente entre réplicas. Especificar
select_sequential_consistency=1 en la consulta del origen del diccionario permite que el diccionario respete esta configuración aunque no esté habilitada globalmente como una configuración del servidor.