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Pregunta

¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de una partición específica en ClickHouse?

Respuesta

Consulte el siguiente ejemplo; usa la configuración del disco S3(Minio) que aparece en nuestra página de ejemplos de Docker Compose.
Esto NO se aplica a ClickHouse Cloud
Cree una tabla:
Añade algunos datos para rellenar ambas particiones por igual:
verificar datos:
hacer una copia de seguridad de la partición con ID 1 en el disco s3 configurado:
Elimine la tabla:
restaura solo la partición con id 1 a partir de la copia de seguridad:
verifique los datos restaurados:
Última modificación el 3 de julio de 2026