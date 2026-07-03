¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de una partición específica en ClickHouse?

Copia de seguridad de una partición específica

¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de una partición específica en ClickHouse?

Consulte el siguiente ejemplo; usa la configuración del disco S3(Minio) que aparece en nuestra página de ejemplos de Docker Compose

Esto NO se aplica a ClickHouse Cloud

Cree una tabla:

ch_minio_s3 :) CREATE TABLE my_table ( `event_time` DateTime , `field_foo` String, `field_bar` String, `number` UInt256 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY number % 2 ORDER BY tuple() CREATE TABLE my_table ( `event_time` DateTime , `field_foo` String, `field_bar` String, `number` UInt256 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY number % 2 ORDER BY tuple() Query id: a1a54a5a - eac0 - 477c - b847 - b40acaa62780 Ok. 0 rows in set . Elapsed: 0 . 016 sec.

Añade algunos datos para rellenar ambas particiones por igual:

ch_minio_s3 :) INSERT INTO my_table SELECT toDateTime( now () + number ) AS event_time, randomPrintableASCII( 10 ) AS field_foo, randomPrintableASCII( 20 ) AS field_bar, number FROM numbers( 1000000 ) INSERT INTO my_table SELECT toDateTime( now () + number ) AS event_time, randomPrintableASCII( 10 ) AS field_foo, randomPrintableASCII( 20 ) AS field_bar, number FROM numbers( 1000000 ) Query id: bf6ef803 - 5747 - 4ea1 - ad00 - a17967e349b6 Ok. 0 rows in set . Elapsed: 0 . 282 sec. Processed 1 . 00 million rows , 8 . 00 MB ( 3 . 55 million rows / s., 28 . 39 MB / s.)

verificar datos:

ch_minio_s3 :) SELECT _partition_id AS partition_id, cityHash64( sum ( number )) AS hash , count () AS count FROM my_table GROUP BY partition_id SELECT _partition_id AS partition_id, cityHash64( sum ( number )) AS hash , count () AS count FROM my_table GROUP BY partition_id Query id: d8febfb0 - 5339 - 4f97 - aefa - ef0003128526 ┌─partition_id─┬─cityHash64( sum ( number ))─┬──count─┐ │ 0 │ 15460940821314360342 │ 500000 │ │ 1 │ 11827822647069388611 │ 500000 │ └──────────────┴─────────────────────────┴────────┘ 2 rows in set . Elapsed: 0 . 025 sec. Processed 1 . 00 million rows , 32 . 00 MB ( 39 . 97 million rows / s., 1 . 28 GB / s.)

hacer una copia de seguridad de la partición con ID 1 en el disco s3 configurado:

ch_minio_s3 :) BACKUP TABLE my_table PARTITION 1 TO Disk ( 's3' , 'backups/' ); BACKUP TABLE my_table PARTITION 1 TO Disk ( 's3' , 'backups/' ) Query id: 810f6144 - e282 - 42e2 - 99d0 - 9a80c75a927d ┌─id───────────────────────────────────┬─ status ─────────┐ │ 4d1da197 - c4c9 - 4b6e - 966c - 76202eadbd53 │ BACKUP_CREATED │ └──────────────────────────────────────┴────────────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 095 sec.

Elimine la tabla:

ch_minio_s3 :) DROP TABLE my_table DROP TABLE my_table Query id: c3456044 - 4689 - 406e - 82ac - 8d08b8b618fe Ok. 0 rows in set . Elapsed: 0 . 007 sec.

restaura solo la partición con id 1 a partir de la copia de seguridad:

ch_minio_s3 :) RESTORE TABLE my_table PARTITION 1 FROM Disk('s3','backups/'); RESTORE TABLE my_table PARTITION 1 FROM Disk('s3', 'backups/') Query id: ea306c73-83c5-479f-9c0c-391594facc69 ┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐ │ ec6841a8-0607-465e-bc4d-d446f960d40a │ RESTORED │ └──────────────────────────────────────┴──────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.065 sec.

verifique los datos restaurados: