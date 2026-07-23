Conozca los distintos tipos de partes (Wide vs Compact) y formatos de almacenamiento (Full vs Packed) en ClickHouse, y cómo afectan el rendimiento.

Comprender los tipos de partes y los formatos de almacenamiento

ClickHouse utiliza dos conceptos independientes para organizar los datos en las partes:

Tipos de partes (Wide vs Compact): cómo se almacenan los datos de las columnas dentro de una parte

(Wide vs Compact): cómo se almacenan los datos de las columnas dentro de una parte Formatos de almacenamiento (Full vs Packed): cómo se almacenan en disco los archivos de la parte

​ Tipos de partes: Wide vs Compact

Los tipos de partes determinan cómo se organizan los datos de las columnas dentro de una parte de datos.

Tipo Descripción Ideal para Wide Cada columna se almacena en archivos separados, cada uno con su propio archivo de marcas Consultas que seleccionan un subconjunto de columnas Compact Todas las columnas se almacenan en un solo archivo con un único archivo de marcas El rendimiento de la ingestión y las consultas que necesitan todas las columnas

​ Cuándo se usa cada tipo

El tipo de parte se controla mediante los siguientes ajustes de tabla:

min_bytes_for_wide_part : bytes mínimos para que una parte use el formato Wide

: bytes mínimos para que una parte use el formato min_rows_for_wide_part : filas mínimas para que una parte use el formato Wide

Si la cantidad de bytes o filas de una parte de datos es menor que el valor del ajuste correspondiente, la parte se almacena en formato Compact ; de lo contrario, usa el formato Wide .

​ Consideraciones de rendimiento

Partes Compact:

Mejor rendimiento de ingestión

Óptimas cuando las consultas necesitan todas las columnas

Más eficientes para partes pequeñas

Partes Wide:

Más eficientes para consultas que seleccionan solo un subconjunto de columnas

Más adecuadas para conjuntos de datos grandes con acceso selectivo a columnas

min_bytes_for_wide_part=0 . Las fusiones de partes Compact a partes Wide son más lentas que las fusiones de partes Wide a partes Wide porque ClickHouse usa algoritmos de fusión vertical para las conversiones de Compact a Wide, mientras que usa algoritmos horizontales para las fusiones de Compact a Compact. Si quiere forzar el uso de partes Wide independientemente del tamaño, puede establecer

Esto puede resultar útil en los siguientes escenarios:

Cuando tiene tablas con muchas columnas (p. ej., más de 600 columnas) y realiza inserciones grandes, establecer este valor en 0 puede ayudar a mejorar el rendimiento Para optimizar el uso de memoria de tablas del sistema como system.metric_log y system.text_log , que consumen demasiada memoria durante las fusiones Cuando trabaja con tablas con un alto volumen de inserciones y quiere optimizar el almacenamiento y el comportamiento de las fusiones Cuando quiere un comportamiento coherente del formato de las partes y evitar la sobrecarga de las transiciones de formato en función de umbrales de tamaño

Cabe destacar que, aunque establecer este valor en 0 puede mejorar ciertas características de rendimiento, puede generar más solicitudes GET al almacenamiento S3 debido al formato de partes Wide.

system.parts_columns , las partes compactas muestran 0 en column_data_compressed_bytes y column_data_uncompressed_bytes . Para obtener más información, consulte Las estadísticas del tamaño de las columnas no se calculan para las partes compactas, lo que puede afectar las tareas de supervisión y optimización. Al consultar, las partes compactas muestranen. Para obtener más información, consulte “Encontrar recuentos y tamaños de partes wide o compact”

​ Formatos de almacenamiento: Full vs Packed

Los formatos de almacenamiento determinan cómo se almacenan físicamente en disco los archivos de una parte.

Formato Descripción Disponibilidad Full Cada archivo se almacena de forma individual en el directorio de la parte Código abierto y Cloud Packed Todos los archivos se agrupan en un único archivo Código abierto y Cloud

​ Almacenamiento Full

En el almacenamiento Full, cada parte está formada por varios archivos independientes que se almacenan por separado en disco. Es el formato de almacenamiento predeterminado.

​ Almacenamiento Packed

En el almacenamiento Packed, todos los archivos de las partes se agrupan en un único archivo. Esto reduce significativamente el número de operaciones con archivos, lo cual es fundamental para el almacenamiento remoto, como S3, donde cada solicitud conlleva latencia y costo.

Beneficios del almacenamiento Packed:

Menos llamadas a la API de S3/almacenamiento de objetos

Menor presión de metadatos sobre el servicio de coordinación

Menores costos de almacenamiento (el almacenamiento Full puede ser significativamente más caro)

Mejor rendimiento para partes pequeñas en almacenamiento remoto

​ Cuándo se usa el almacenamiento Packed

Una parte utiliza almacenamiento Packed si se cumple alguna de estas condiciones:

Bytes no comprimidos < min_bytes_for_full_part_storage

Número de filas < min_rows_for_full_part_storage

Nivel de fusión < min_level_for_full_part_storage

El almacenamiento Packed es de activación opcional: los tres ajustes tienen 0 como valor predeterminado, por lo que las partes usan almacenamiento Full a menos que aumente uno de ellos.

Compatibilidad con downgrade Una vez que una parte se escribe en almacenamiento Packed, las versiones de ClickHouse que no admiten almacenamiento Packed ya no pueden leerla. Por lo tanto, habilitar el almacenamiento Packed impide volver a una de esas versiones, así que actívelo solo cuando tenga la certeza de que no necesitará revertir.

El ajuste min_level_for_full_part_storage puede utilizarse para optimizar tanto el rendimiento como los costos en el almacenamiento de objetos, especialmente en tablas que reciben inserciones continuas. Este ajuste está disponible a partir de la versión 25.10 de ClickHouse y funciona junto con min_level_for_wide_part para ofrecer un control completo sobre las estrategias de almacenamiento de partes.

Modificarlo con respecto al valor predeterminado (0) puede ser conveniente en los siguientes casos de uso:

Cuando las tablas reciben ingestión regular de datos, las partes iniciales se fusionan rápidamente, por lo que almacenarlas inicialmente en formato de parte Full resulta ineficiente

Configurar este parámetro evita costosas solicitudes PUT a S3 durante las inserciones. Por ejemplo, un análisis mostró que las inserciones que creaban partes Full promediaban 31.3 solicitudes PUT por inserción, mientras que las que creaban únicamente partes Packed promediaban solo 2.22 solicitudes PUT por inserción

Las operaciones de inserción son más rápidas, especialmente en tablas con muchas columnas, ya que el almacenamiento Packed escribe todos los datos en un solo archivo en lugar de crear archivos separados para cada columna.

Configuración recomendada:

Establezca min_level_for_full_part_storage = 2 para implementaciones con almacenamiento de objetos. Esto garantiza que:

Las partes de nivel 0 (inserciones iniciales) usen almacenamiento Packed

Las partes de nivel 1 sigan usando almacenamiento Packed

Solo las partes de nivel 2 y superiores usen el formato de almacenamiento Full

Evite este ajuste en tablas que reciben escrituras muy grandes pero poco frecuentes y en las que no se producen suficientes fusiones, ya que las escrituras iniciales grandes pueden beneficiarse de inmediato del almacenamiento de parte Full.

​ Combinación de tipos de partes y formatos de almacenamiento

Estos dos conceptos son ortogonales y puede haber cualquier combinación:

Combinación Caso de uso Wide + Full Partes grandes en almacenamiento local (predeterminado) Wide + Packed Partes grandes en almacenamiento de objetos Compact + Full Partes pequeñas en almacenamiento local Compact + Packed Partes pequeñas en almacenamiento de objetos

​ Consulta de información de las partes

Puede consultar el tipo de parte y el tipo de almacenamiento de las partes existentes en la tabla system.parts

SELECT part_type, part_storage_type, max ( level ), count (), formatReadableSize( max (data_uncompressed_bytes)), formatReadableSize( min (data_uncompressed_bytes)) FROM system . parts WHERE ( database != 'system' ) AND active GROUP BY 1 , 2 ORDER BY 1 ASC , 2 ASC

Verás algo como esto: