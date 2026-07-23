- Tipos de partes (Wide vs Compact): cómo se almacenan los datos de las columnas dentro de una parte
- Formatos de almacenamiento (Full vs Packed): cómo se almacenan en disco los archivos de la parte
Los tipos de partes determinan cómo se organizan los datos de las columnas dentro de una parte de datos.
Tipos de partes: Wide vs Compact
|Tipo
|Descripción
|Ideal para
|Wide
|Cada columna se almacena en archivos separados, cada uno con su propio archivo de marcas
|Consultas que seleccionan un subconjunto de columnas
|Compact
|Todas las columnas se almacenan en un solo archivo con un único archivo de marcas
|El rendimiento de la ingestión y las consultas que necesitan todas las columnas
El tipo de parte se controla mediante los siguientes ajustes de tabla:
Cuándo se usa cada tipo
min_bytes_for_wide_part: bytes mínimos para que una parte use el formato
Wide
min_rows_for_wide_part: filas mínimas para que una parte use el formato
Wide
Compact; de lo contrario, usa el formato
Wide.
Partes Compact:
Consideraciones de rendimiento
- Mejor rendimiento de ingestión
- Óptimas cuando las consultas necesitan todas las columnas
- Más eficientes para partes pequeñas
- Más eficientes para consultas que seleccionan solo un subconjunto de columnas
- Más adecuadas para conjuntos de datos grandes con acceso selectivo a columnas
min_bytes_for_wide_part=0.
Esto puede resultar útil en los siguientes escenarios:
- Cuando tiene tablas con muchas columnas (p. ej., más de 600 columnas) y realiza inserciones grandes, establecer este valor en 0 puede ayudar a mejorar el rendimiento
- Para optimizar el uso de memoria de tablas del sistema como
system.metric_logy
system.text_log, que consumen demasiada memoria durante las fusiones
- Cuando trabaja con tablas con un alto volumen de inserciones y quiere optimizar el almacenamiento y el comportamiento de las fusiones
- Cuando quiere un comportamiento coherente del formato de las partes y evitar la sobrecarga de las transiciones de formato en función de umbrales de tamaño
Las estadísticas del tamaño de las columnas no se calculan para las partes compactas, lo que puede afectar las tareas de supervisión y optimización. Al consultar
Limitaciones
system.parts_columns, las partes compactas muestran
0 en
column_data_compressed_bytes y
column_data_uncompressed_bytes. Para obtener más información, consulte “Encontrar recuentos y tamaños de partes wide o compact”.
Los formatos de almacenamiento determinan cómo se almacenan físicamente en disco los archivos de una parte.
Formatos de almacenamiento: Full vs Packed
|Formato
|Descripción
|Disponibilidad
|Full
|Cada archivo se almacena de forma individual en el directorio de la parte
|Código abierto y Cloud
|Packed
|Todos los archivos se agrupan en un único archivo
|Código abierto y Cloud
En el almacenamiento Full, cada parte está formada por varios archivos independientes que se almacenan por separado en disco. Es el formato de almacenamiento predeterminado.
Almacenamiento Full
En el almacenamiento Packed, todos los archivos de las partes se agrupan en un único archivo. Esto reduce significativamente el número de operaciones con archivos, lo cual es fundamental para el almacenamiento remoto, como S3, donde cada solicitud conlleva latencia y costo. Beneficios del almacenamiento Packed:
Almacenamiento Packed
- Menos llamadas a la API de S3/almacenamiento de objetos
- Menor presión de metadatos sobre el servicio de coordinación
- Menores costos de almacenamiento (el almacenamiento Full puede ser significativamente más caro)
- Mejor rendimiento para partes pequeñas en almacenamiento remoto
Una parte utiliza almacenamiento Packed si se cumple alguna de estas condiciones:
Cuándo se usa el almacenamiento Packed
- Bytes no comprimidos <
min_bytes_for_full_part_storage
- Número de filas <
min_rows_for_full_part_storage
- Nivel de fusión <
min_level_for_full_part_storage
0 como valor predeterminado, por lo que las partes usan almacenamiento Full a menos que aumente uno de ellos.
El ajuste
Compatibilidad con downgradeUna vez que una parte se escribe en almacenamiento Packed, las versiones de ClickHouse que no admiten almacenamiento Packed ya no pueden leerla. Por lo tanto, habilitar el almacenamiento Packed impide volver a una de esas versiones, así que actívelo solo cuando tenga la certeza de que no necesitará revertir.
min_level_for_full_part_storage puede utilizarse para optimizar tanto el rendimiento como los costos en el almacenamiento de objetos, especialmente en tablas que reciben inserciones continuas.
Este ajuste está disponible a partir de la versión 25.10 de ClickHouse y funciona junto con
min_level_for_wide_part para ofrecer un control completo sobre las estrategias de almacenamiento de partes.
Modificarlo con respecto al valor predeterminado (0) puede ser conveniente en los siguientes casos de uso:
- Cuando las tablas reciben ingestión regular de datos, las partes iniciales se fusionan rápidamente, por lo que almacenarlas inicialmente en formato de parte Full resulta ineficiente
- Configurar este parámetro evita costosas solicitudes PUT a S3 durante las inserciones. Por ejemplo, un análisis mostró que las inserciones que creaban partes Full promediaban 31.3 solicitudes PUT por inserción, mientras que las que creaban únicamente partes Packed promediaban solo 2.22 solicitudes PUT por inserción
- Las operaciones de inserción son más rápidas, especialmente en tablas con muchas columnas, ya que el almacenamiento Packed escribe todos los datos en un solo archivo en lugar de crear archivos separados para cada columna.
min_level_for_full_part_storage = 2 para implementaciones con almacenamiento de objetos.
Esto garantiza que:
- Las partes de nivel 0 (inserciones iniciales) usen almacenamiento Packed
- Las partes de nivel 1 sigan usando almacenamiento Packed
- Solo las partes de nivel 2 y superiores usen el formato de almacenamiento Full
Estos dos conceptos son ortogonales y puede haber cualquier combinación:
Combinación de tipos de partes y formatos de almacenamiento
|Combinación
|Caso de uso
|Wide + Full
|Partes grandes en almacenamiento local (predeterminado)
|Wide + Packed
|Partes grandes en almacenamiento de objetos
|Compact + Full
|Partes pequeñas en almacenamiento local
|Compact + Packed
|Partes pequeñas en almacenamiento de objetos
Puede consultar el tipo de parte y el tipo de almacenamiento de las partes existentes en la tabla
Consulta de información de las partes
system.parts:
Verás algo como esto:
SELECT
part_type,
part_storage_type,
max(level),
count(),
formatReadableSize(max(data_uncompressed_bytes)),
formatReadableSize(min(data_uncompressed_bytes))
FROM system.parts
WHERE (database != 'system') AND active
GROUP BY
1,
2
ORDER BY
1 ASC,
2 ASC
┌─part_type─┬─part_storage_type─┬─max(level)─┬─count()─┬─formatReadab⋯sed_bytes))─┬─formatReadab⋯sed_bytes))─┐
1. │ Compact │ Full │ 12688 │ 2456 │ 1023.87 MiB │ 23.78 MiB │
2. │ Compact │ Packed │ 97383 │ 13748 │ 127.77 MiB │ 1.00 B │
3. │ Wide │ Full │ 7642 │ 2000 │ 1.38 TiB │ 30.18 MiB │
4. │ Wide │ Packed │ 10 │ 187 │ 110.01 MiB │ 1.30 KiB │
└───────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘