Estoy escribiendo datos en ClickHouse Cloud y necesito poder garantizar, al leerlos, que obtengo la información completa más reciente.
Pregunta
Respuesta
Si utiliza el protocolo nativo o una sesión para realizar la escritura/lectura, debería estar conectado a la misma réplica: en este caso, leerá directamente desde el nodo en el que está escribiendo, por lo que la lectura siempre será coherente.
Comunicarse con el mismo nodo
Si no puedes garantizar que te estás comunicando con el mismo nodo (por ejemplo, si accedes al nodo mediante llamadas HTTPS que un balanceador de carga redistribuye), puedes optar por una de estas dos alternativas: A)
Hablar con un nodo aleatorio
- escribe tus datos
- conéctate a otra réplica
- ejecuta
SYSTEM SYNC REPLICA db.table_name LIGHTWEIGHT
- lee los datos más recientes
SYSTEM
O
B) lee en cualquier momento con consistencia secuencial
Ten en cuenta que, al usar ClickHouse Cloud y su motor de tabla SharedMergeTree predeterminado, no es necesario usar
SELECT
...
SETTINGS select_sequential_consistency = 1
insert_quorum_parallel: todas las inserciones en SharedMergeTree son inserciones con quórum (por diseño).
Usar
SYSTEM SYNC REPLICAS o
select_sequential_consistency aumentará la carga en ClickHouse Keeper y puede reducir el rendimiento, según la carga del servicio.
El enfoque recomendado es realizar la escritura y la lectura usando la misma sesión o el protocolo nativo (conexión persistente).