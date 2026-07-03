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DB::Exception: No se puede actualizar el usuario default en users.xml porque este almacenamiento es de solo lectura. (ACCESS_STORAGE_READONLY)

Al intentar modificar la configuración de un usuario, es posible que te encuentres con la excepción anterior. Estas son algunas opciones para solucionar este error:

Editar users.xml directamente

Puedes editar o añadir directamente en users.xml la configuración deseada para un usuario específico en /etc/clickhouse-server/users.d. Más información sobre users.xml aquí.

Crear otro usuario

Puedes crear otro usuario con la configuración especificada y luego conectarte a ClickHouse con ese nuevo usuario. Consulta esta página para obtener más información sobre cómo crear usuarios.

Habilitar el control de acceso basado en SQL

Puede habilitar el control de acceso basado en SQL y la gestión de cuentas para el usuario default. Los pasos para hacerlo se indican en esta página.
Última modificación el 3 de julio de 2026