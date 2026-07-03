Cómo gestionar una excepción generada al modificar la configuración del usuario

Excepción al modificar la configuración del usuario

Al intentar modificar la configuración de un usuario, es posible que te encuentres con la excepción anterior.

Estas son algunas opciones para solucionar este error:

​ Editar users.xml directamente

Puedes editar o añadir directamente en users.xml la configuración deseada para un usuario específico en /etc/clickhouse-server/users.d .

users.xml aquí. Más información sobre

​ Crear otro usuario

Puedes crear otro usuario con la configuración especificada y luego conectarte a ClickHouse con ese nuevo usuario.

Consulta esta página para obtener más información sobre cómo crear usuarios.

​ Habilitar el control de acceso basado en SQL