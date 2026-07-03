Al intentar modificar la configuración de un usuario, es posible que te encuentres con la excepción anterior. Estas son algunas opciones para solucionar este error:
DB::Exception: No se puede actualizar el usuario
DB::Exception: No se puede actualizar el usuario
default en users.xml porque este almacenamiento es de solo lectura. (ACCESS_STORAGE_READONLY)
Puedes editar o añadir directamente en
Editar users.xml directamente
users.xml la configuración deseada para un usuario específico en
/etc/clickhouse-server/users.d.
Más información sobre
users.xml aquí.
Puedes crear otro usuario con la configuración especificada y luego conectarte a ClickHouse con ese nuevo usuario. Consulta esta página para obtener más información sobre cómo crear usuarios.
Crear otro usuario
Puede habilitar el control de acceso basado en SQL y la gestión de cuentas para el usuario
Habilitar el control de acceso basado en SQL
default. Los pasos para hacerlo se indican en esta página.