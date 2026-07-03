Skip to main content

Pregunta

Al ejecutar ClickHouse en Docker, Docker informa que faltan las capacidades CAP_IPC_LOCK y CAP_SYS_NICE en el sistema. ¿Cómo puedo solucionarlo? Así se ven los mensajes de registro cuando falta la capacidad CAP_SYS_NICE o CAP_SYS_NICE:

Respuesta

  1. Agregue dos argumentos --cap-add para otorgar al contenedor las capacidades IPC_LOCK y SYS_NICE:
  1. Compruebe que las capacidades estén visibles en el contenedor mediante el siguiente comando:
La respuesta es similar a:
  1. Configura manualmente ambas capacidades para ClickHouse
  1. Compruebe que se hayan aplicado las capacidades.
Deberías ver lo siguiente:
  1. Reinicie el servidor de ClickHouse y los mensajes de log ya no deberían mostrarse.

Consulte este artículo sobre las capacidades de Linux para obtener más detalles.
Última modificación el 3 de julio de 2026