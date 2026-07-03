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Ignorar ajustes incorrectos en ClickHouse

Cuando se especifica un ajuste de nivel de usuario en un lugar incorrecto, el servidor no se iniciará y se registrará un mensaje de excepción en el log. Sin embargo, puede indicar a ClickHouse que ignore el ajuste incorrecto mediante la configuración skip_check_for_incorrect_settings. Añada lo siguiente a config.xml:
La configuración de usuario debe especificarse en users.xml, dentro de una sección <profile> para el perfil de usuario específico, (o en <default> para la configuración predeterminada.
Última modificación el 3 de julio de 2026