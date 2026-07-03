Aprenda a usar la opción skip_check_for_incorrect_settings para permitir que ClickHouse se inicie incluso cuando los ajustes de nivel de usuario se especifiquen incorrectamente.

​ Ignorar ajustes incorrectos en ClickHouse

Cuando se especifica un ajuste de nivel de usuario en un lugar incorrecto, el servidor no se iniciará y se registrará un mensaje de excepción en el log. Sin embargo, puede indicar a ClickHouse que ignore el ajuste incorrecto mediante la configuración skip_check_for_incorrect_settings .

Añada lo siguiente a config.xml :

< skip_check_for_incorrect_settings > 1 </ skip_check_for_incorrect_settings >