Cuando se especifica un ajuste de nivel de usuario en un lugar incorrecto, el servidor no se iniciará y se registrará un mensaje de excepción en el log. Sin embargo, puede indicar a ClickHouse que ignore el ajuste incorrecto mediante la configuración
Ignorar ajustes incorrectos en ClickHouse
skip_check_for_incorrect_settings.
Añada lo siguiente a
config.xml:
<skip_check_for_incorrect_settings>1</skip_check_for_incorrect_settings>
La configuración de usuario debe especificarse en
users.xml, dentro de una sección
<profile> para el perfil de usuario específico, (o en
<default> para la configuración predeterminada.